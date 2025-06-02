От обычного школьника до звезды репа: уникальные стримы PlohoyParen на Twitch и растущая популярность музыканта
Константин Смоляр, музыкант, рэпер и стример, более известный под псевдонимом Plohoyparen, стал популярным после выпуска своего первого сольного альбома «HELLO MY NAME» в 2018 году. Его псевдоним стал не просто творческим именем, а настоящим символом, который отражает его бунтарский характер и противоречивую личность в его работах. Подробнее о жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография «Плохого парня»
Константин Смоляр появился на свет 19 августа 1996 года в Московской области. У него есть младший брат Серафим. Мать воспитывала детей одна, отец ушёл из жизни рано. Детство Константина прошло в городе Ивантеевка. Уже в школьные годы он начал интересоваться музыкой и писать рэп. Когда он вырос, самостоятельно переехал в Москву.
Первые свои треки музыкант начал записывать еще в школьные годы на телефон и выкладывать их в сеть. Ранее творчество артиста можно услышать под псевдонимом Horoshiiparen. Под ним он успел выпустить релизы EP Beverly и Good Bye и был хорошо знаком с объединением «Закат 99.1». После чего сменил псевдоним и продолжил творческую деятельность.
В 2017 году был представлен сборник «Plohoy Tape» и через год свет увидел релиз «Музыкальная Книга».
Музыка PlohoyParen
PlohoyParen — талантливый исполнитель, который сумел завоевать популярность среди поклонников своим творчеством. Его музыка отличается оригинальностью и искренностью, что выделяет его среди других исполнителей.
В 2018 году PlohoyParen выпустил свой дебютный сольный альбом «HELLO MY NAME», который стал отправной точкой в его карьере. Через год артист выпустил совместный альбом «Планеты» с участием таких известных рэперов, как Lil Krystalll, OG Buda, Платина и других. Этот проект стал ещё одним подтверждением таланта PlohoyParen и его способности работать в команде.
В 2021 году PlohoyParen выпустил три альбома, в которых стало больше сольных композиций. В этих работах приняли участие такие успешные исполнители, как Blago White, MAYOT, White Punk, 164ONMYNECK. Это сотрудничество только усилило уникальность звучания PlohoyParen.
Весной 2022 года PlohoyParen провёл масштабный гастрольный тур совместно с рэпером Платина, а в ноябре дал концерт совместно с рэперами Bushido Zho и Lovv66, что стало ещё одним шагом в популяризации его творчества.
PlohoyParen не стесняется быть искренним и делиться своими эмоциями с аудиторией. Его творчество — это отражение его жизненного опыта, испытаний и достижений.
«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры
Чем известен стример
Параллельно с развитием музыкального творчества PlohoyParen начал проводить развлекательные стримы. Первое время это были трансляции игр, а после он перешел на разговорный формат. Стоит отметить, что стримы PlohoyParen с приглашенными гостями на Twitch пользовались у артиста большой популярностью.
В апреле 2023 года Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», объявила о блокировке аккаунтов PlohoyParen на платформе Twitch. Причиной блокировки стало внесение Роскомнадзором этих аккаунтов в список запрещённых сайтов после обращения «Лиги безопасного интернета» по поводу незаконной рекламы онлайн-казино на стримах артиста.
Как PlohoyParen попал в сквад «Хазяева»
«Хозяева» — это группа творческих людей, своего рода команда, состоящая из стримеров, которые создают контент в схожем стиле и формате. Они проводят прямые трансляции из своей повседневной жизни, не используя постановочные элементы.
PlohoyParen познакомился с другими участниками группы, написав в чате Twitch, после знакомства и совместного обсуждения идей «Хозяева» начали воплощать их в жизнь. В числе первых масштабных совместных проектов было обновление модели ВАЗ-2101, которая получила название «Копатыч». Зрители с любопытством следили за тем, как преображается старый автомобиль. С тех пор тема автомобилей стала важной составляющей контента «Хозяев».
Трансляции группы нередко становятся настоящими представлениями с оригинальными задумками — например, запуск 400 воздушных шаров, наполненных гелием, или путешествие по полю на вездеходе-болотоходе.
Личная жизнь стримера «Плохой парень»
В рамках YouTube-проекта «Вписка» музыкант рассказал, что в течение шести лет поддерживал отношения с девушкой, но эти отношения были нездоровыми. Молодой человек даже собирался сделать возлюбленной предложение, но в итоге передумал, поскольку на тот момент не достиг успеха и не мог обеспечить будущую жену и детей. В настоящее время PlohoyParen не женат и не имеет детей.
PlohoyParen сейчас
Популярность молодого артиста продолжает расти как в музыкальной сфере, так и в сфере стриминга. Его уникальный стиль и харизма привлекают всё больше подписчиков на различных платформах социальных сетей и стриминговых сервисах.
PlohoyParen известен своим умением увлекать зрителей казино-стримами, мастерски управляя игровым процессом и общением в чате. Его стримы регулярно собирают тысячи зрителей, благодаря чему он занимает видное место среди пользователей.
Интерес к его творчеству и личности растёт не только среди поклонников, но и в широких медиа, что подтверждается увеличением числа просмотров и вовлечённостью аудитории в его проекты.