02 июня 2025, 17:44

Константин Смоляр (Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Вписка»)

Константин Смоляр, музыкант, рэпер и стример, более известный под псевдонимом Plohoyparen, стал популярным после выпуска своего первого сольного альбома «HELLO MY NAME» в 2018 году. Его псевдоним стал не просто творческим именем, а настоящим символом, который отражает его бунтарский характер и противоречивую личность в его работах. Подробнее о жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография «Плохого парня» Музыка PlohoyParen Чем известен стример Как PlohoyParen попал в сквад «Хазяева» Личная жизнь стримера «Плохой парень» PlohoyParen сейчас





Биография «Плохого парня»

Музыка PlohoyParen

Константин Смоляр (Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Вписка»)



«ХАЗЯЕВА» сквад на Twitch: кто они такие, состав и чем известны стримеры

Чем известен стример

Как PlohoyParen попал в сквад «Хазяева»

Личная жизнь стримера «Плохой парень»

Константин Смоляр (Фото: скриншот видео YouTube-проекта «Вписка»)



PlohoyParen сейчас