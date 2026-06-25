Три развода и роман с молодой актрисой: как мама композитора Глеба Матвейчука разрушила его брак с Анастасией Макеевой?
Глеб Алимович Матвейчук — российский актер, композитор, продюсер и певец. Широкую известность ему принесли участие в популярных телевизионных проектах, работа над музыкальным оформлением известных кинолент и яркие роли в музыкальном театре. За годы творческой деятельности артист создал саундтреки более чем к 30 фильмам и сериалам, среди которых «Адмиралъ», «Папа», «72 метра», «Убить Сталина» и «Красные горы». При этом внимание публики нередко привлекали не только его профессиональные достижения, но и события личной жизни, которые неоднократно становились предметом обсуждения в СМИ. Подробнее о его биографии — в материале «Радио 1».
Биография Глеба Матвейчука: детство и семьяГлеб Матвейчук появился на свет 26 июня 1981 года. Его отец, Алим Матвейчук, работал художником-постановщиком и состоял в Союзе кинематографистов СССР. Впоследствии он получил престижные профессиональные награды — премии «Ника» и ТЭФИ. Мать артиста, Ольга Матвейчук, родилась в Москве и посвятила себя профессии художника по гриму. Она также происходит из семьи известного военного.
Первые годы жизни будущего артиста прошли в столице, однако позднее семья перебралась в Минск. Именно там началось его серьезное знакомство с миром искусства.
Когда мальчику исполнилось восемь лет, он начал заниматься в театральной студии при Большом театре. Особый интерес у него вызвало вокальное искусство. Спустя короткое время юный исполнитель уже исполнял ведущие партии в детских музыкальных постановках «Питер Пэн» и «Кот в сапогах». По выходным он регулярно выходил на сцену и участвовал в спектаклях. Свой первый заработок Глеб потратил на покупку велосипеда.
Увлечение музыкой определило дальнейший выбор профессии. После окончания музыкального колледжа Матвейчук получил специальность дирижера хора.
Образование и начало творческого путиПолучив диплом колледжа, Глеб переехал в Москву, где решил строить профессиональную карьеру. Молодой человек успешно поступил в театральное училище, однако отказываться от музыки не собирался. В том же году он стал студентом Московской консерватории.
Театральное и музыкальное образование сыграли ключевую роль в его дальнейшей судьбе. Со временем Матвейчук сумел объединить два направления творчества, благодаря чему сформировал собственный профессиональный путь как артист и композитор.
Первые роли в кино и работа композиторомДебют Глеба Матвейчука на экране состоялся в 14-летнем возрасте. Тогда он получил небольшую эпизодическую роль. Следующее появление в кино произошло лишь спустя десять лет. После этого артист начал регулярно сниматься в телевизионных проектах и получать роли второго плана.
После завершения обучения в консерватории Матвейчук активно занялся композиторской деятельностью. Одной из первых работ стала музыка к картине «Паломничество в Вечный город». Уже в 2006 году его имя появилось сразу в нескольких кинопроектах.
Насилие над любимой, тайная дочь в США и гибель сына за рулем: трагедии великого комика Евгения Моргунова. Как он умирал в нищете и забвении?
Настоящим профессиональным достижением стала работа над фильмом «Адмиралъ». Музыкальное сопровождение картины принесло композитору номинацию на премию «Золотой орел». Сам фильм получил высокие оценки критиков и вызвал широкий зрительский интерес.
Постепенно Матвейчук укрепил репутацию универсального автора, способного одинаково успешно работать над музыкальным оформлением драматических, исторических и комедийных проектов.
Музыкальная карьера и участие в группахС 2006 года Глеб Матвейчук начал активно развиваться не только как композитор, но и как исполнитель. В этот период он вошел в состав группы Lady Prowler в качестве вокалиста.
Годом позже артист вместе с Игорем Новиковым создал музыкальный коллектив Flair. Кроме того, в молодые годы он сотрудничал с группой «Ренессанс», где также выступал в роли солиста.
Музыкальная деятельность позволила исполнителю раскрыть свои вокальные возможности и значительно расширить творческий диапазон.
Театр, мюзиклы и телевизионные проектыШирокая аудитория узнала Глеба Матвейчука благодаря роли Иисуса в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Исполненная им ария быстро завоевала популярность среди поклонников музыкального театра.
Еще одной заметной работой стала роль Руслана Хилькевича в сериале «Маргоша». Одновременно артист принимал участие в этническом мюзикле «Дети солнца».
Позднее Матвейчук вошел в число финалистов шоу «Русские теноры» и продолжил исполнять ведущие партии в различных рок-операх. Благодаря своим данным артист способен исполнять даже партии, которые традиционно предназначаются для женских голосов. В частности, он неоднократно исполнял арию из знаменитого произведения «Призрак оперы».
С 2009 года музыкант активно работал над созданием саундтреков, одновременно развивая карьеру на телевидении и в театре. На протяжении семи лет он сотрудничал с Театром Моссовета. Вместе с Александром Домогаровым артист занимался подготовкой проекта «Опасные связи».
Проект «Территория страсти» и новые творческие достиженияРабота над постановкой «Опасные связи» продолжалась почти год. Несмотря на длительные репетиции, спектакль так и не появился в репертуаре театра.
После прекращения сотрудничества с площадкой Матвейчук сохранил проект и решил реализовать его самостоятельно. Постановка получила новое название — «Территория страсти». По словам музыканта, зрители приняли постановку весьма тепло, а интерес публики подтвердил востребованность проекта.
Одновременно развивалась и сольная карьера исполнителя. Он представил концертную программу «Зимний бал», а в 2017 году выступил на фестивале «Славянский базар» с композицией «Незнакомые», которую исполнил в дуэте с Ларисой Долиной.
Позже исполнитель представил дуэтные композиции «Атакую» и «Это была любовь», а также выпустил сольную песню «Где ты?».
Работа в театре и новые роли в киноВ 2021 году значительную часть времени Глеб Матвейчук посвятил театральным проектам. Он сыграл в спектакле «Признание», а в музыкальной постановке «Садко в подводном царстве» выступил сразу в двух качествах — как актер и как режиссер.
В этот же период репертуар артиста пополнила оригинальная рок-опера «Алконост. Легенда о любви». Отличительной особенностью постановки стало необычное решение авторов: главные персонажи, роли которых исполняли рок-певец и танцовщица, не исполняли вокальных партий.
Серьезным этапом в актерской карьере Матвейчука стала психологическая драма «Отель». Именно эту работу артист назвал своей первой по-настоящему зрелой и значимой ролью в кино. По его признанию, предыдущий опыт съемок он воспринимает скорее как этап творческих поисков и увлечения профессией.
Личная жизнь Глеба Матвейчука
Отношения со Светланой Бельской
Первую серьезную историю любви он написал со студенткой Московского государственного университета Светланой Бельской. На тот момент она работала гримером в Театре на Малой Бронной и мечтала о карьере на сцене.
Судьбоносная встреча произошла в новогоднюю ночь. Девушка гуляла по Тверской улице, когда ей позвонил актер Александр Голубков и пригласил присоединиться к празднованию в компании выпускников Щепкинского училища.
Праздник проходил в квартире Анны Гарновой. Среди многочисленных гостей находился и Глеб Матвейчук. Увидев эффектного молодого человека, окруженного поклонницами, Светлана невольно отметила его привлекательность.
Чувствуя себя не слишком уверенно среди незнакомых людей, девушка вскоре перебралась на кухню. Именно там утром ее и встретил Глеб. Между молодыми людьми завязалось общение. Матвейчук уговорил новую знакомую остаться до вечера, затем проводил до метро, подарил открытку и попросил номер телефона.
Первое полноценное свидание состоялось уже 3 января. После второй встречи Глеб пригласил Светлану познакомиться со своими родителями. Алим Иванович и Ольга Шалимовна тепло приняли избранницу сына. С этого момента отношения пары стали стремительно развиваться.
Ольга Шалимовна настолько поддерживала девушку, что даже тайно сопровождала ее на прослушивания в театральные институты. Именно благодаря семье Матвейчука Светлана почувствовала настоящую поддержку своего стремления стать актрисой.
Вскоре влюбленные начали жить вместе. Мать артиста неоднократно признавалась, что всегда мечтала о дочери, поэтому появление Светланы стало для нее настоящей радостью.
При этом сам Матвейчук не торопился жениться. Он открыто говорил, что не считает штамп в паспорте обязательным условием счастливого союза. Светлана периодически поднимала тему, однако Глеб неизменно отвечал, что не является сторонником брака.
Почему распались отношения со Светланой Бельской
На протяжении трех с половиной лет пара жила в гармонии. Однако карьера Глеба стремительно развивалась. Он работал над музыкальными проектами, создавал композиции для кино и активно участвовал в театральных постановках. В тот же период успешно складывалась и карьера Светланы. Она снималась в сериале «Маргоша», училась на актерско-режиссерском факультете ГИТИСа и параллельно работала художником по гриму.
«Однажды, когда я в очередной раз вернулась поздно, Глеб обиженно поинтересовался: "Сколько мне нужно зарабатывать, чтобы ты не работала?"» — вспоминала Светлана.Загруженные графики практически не оставляли времени на личную жизнь. Когда Светлана возвращалась домой после съемок, Глеб продолжал работать над музыкой. Когда она просыпалась утром, композитор спал после ночной работы. Постепенно профессиональные обязанности заняли все пространство, которое раньше принадлежало отношениям.
Ситуацию осложнила и личная трагедия Матвейчука — смерть любимой бабушки. Светлана пыталась поддержать избранника привычными способами: приглашала в кино, звала на прогулки, старалась отвлечь от тяжелых переживаний. Однако Глеб предпочитал переживать горе в одиночестве и не был готов к подобной поддержке.
Со временем оба поняли, что романтические чувства постепенно угасли. Первой об этом заговорила Светлана. После расставания бывшие возлюбленные сумели сохранить дружбу. Более того, Светлана продолжила тесно общаться как с самим Глебом, так и с его матерью. В 2010 году Бельская даже присутствовала на свадьбе Матвейчука и Анастасии Макеевой.
Роман и брак с Анастасией Макеевой
Еще во время отношений со Светланой Глеб начал работать над мюзиклом «Монте-Кристо», где познакомился с Анастасией Макеевой. Однако роман между артистами возник далеко не сразу. По словам Бельской, почти год Матвейчук и Макеева общались исключительно как друзья.
«Его ревновать не имеет смысла. Пока с одной женщиной не расстанется, с другой не начнет отношений. Видимо, Настя это тоже знает. Глеб часто говорит маме: "Света — наша родственница". Для него нет слова "бывшая". Он не любит касаться этой темы, копаться в прошлом», — поясняла Светлана.В 2010 году Глеб женился на Анастасии Макеевой. Их союз выглядел прочным и серьезным. Анастасия участвовала в спектакле «Территория страсти», музыку к которому написал Матвейчук, а позже занялась организацией гастролей постановки. Влюбленные не только зарегистрировали брак, но и обвенчались. В будущем они рассчитывали стать родителями.
Семейные конфликты и развод с Макеевой
Проблемы в семье возникали постепенно. Макеева жаловалась на чрезмерную занятость мужа, который все свободное время посвящал творческим проектам. Дополнительным источником напряжения стали сложные отношения актрисы со свекровью.
Сблизить супругов с помощью рождения ребенка также не удалось. Врачи диагностировали у Анастасии трудности с зачатием. Артистка несколько лет надеялась на естественную беременность, а затем обратилась к процедуре ЭКО.
«Года три мы с Глебом считали, что все произойдет естественным образом, но не получилось. Лет в 35 я поняла, что само собой ничего не получится. Попробовала ЭКО. Мой организм по-разному отзывался. Подсадки не получилось, так как это было уже неактуально, ведь мы с Глебом развелись. У нас остались эмбрионы — биологические материалы мои и Глеба. Ни он, ни я не можем их использовать», — признавалась Анастасия.Сама актриса называла сразу несколько причин расставания: чрезмерную увлеченность мужа работой, влияние свекрови на семейную жизнь и болезненную тему рождения детей.
Первое серьезное разногласие между Анастасией и Ольгой Шалимовной произошло из-за Светланы Бельской. Мать Глеба, полностью отвечавшая за организацию творческого процесса, утвердила Бельскую на роль в постановке.
Макеева же категорически не хотела работать на одной сцене с экс-возлюбленной своего супруга. По словам певицы, Ольга Матвейчук вела себя крайне жестко и даже ставила ультиматумы, заявляя, что отказ подчиниться ее требованиям приведет к краху молодой семьи.
Глеб признавался, что пытался примирить близких женщин, однако добиться этого так и не смог. Позже артист отмечал, что истинная причина развода заключалась вовсе не в семейных конфликтах.
«Мама не присутствовала в таком большом количестве в нашей жизни. Именно с момента конфликта по поводу спектакля мама стала плохой свекровью, а я — маменькиным сынком. Наши отношения стали сложнее, но мы пытались их спасти. Я любил Настю. К сожалению, нашим чувствам не дано было прожить долго», — объяснял Глеб.
Новая любовь: знакомство с Еленой Глазковой
Всего через месяц после расставания на фестивале в Греции он познакомился с актрисой Еленой Глазковой. Она приехала на фестиваль представлять фильм «Осенью 41-го» и совершенно не думала о новых знакомствах. Однако Глеб сразу обратил внимание на привлекательную артистку.
После совместного ужина компания отправилась в караоке. Там Глазкова исполнила песню Аллы Пугачевой и произвела на Матвейчука сильное впечатление. После возвращения в Москву общение продолжилось. Очень быстро композитор понял, что встретил женщину, с которой хотел бы связать свою жизнь.
Вскоре он сделал девушке предложение, однако свадебные планы пришлось скорректировать после новости о беременности Елены. В сентябре 2018 года у пары родилась дочь Алиса. Через два года, в августе 2020-го, на свет появился сын Александр. Свадебную закрытую церемонию они провели в Швейцарии еще до пандемии.
Расставание с Еленой Глазковой
В 2023 году Елена Глазкова сообщила о расставании с Глебом Матвейчуком. Несмотря на завершение отношений, бывшие супруги сохранили уважение друг к другу и продолжили совместно воспитывать детей. Сам артист предпочел не раскрывать причины разрыва. Он лишь отметил, что они с Еленой приняли решение строить жизнь отдельно друг от друга, сохранив благодарность за годы, проведенные вместе.
«Я выпила что-то непонятное»: трагедия в семье и строгое воспитание. Из-за чего Юлия Гаврилина рассталась с Милохиным и поссорилась с Карнавал?
По словам Матвейчука, родительские отношения остаются для них приоритетом. Бывшие супруги продолжают много времени проводить с детьми и делают все необходимое для их благополучия.
Глеб Матвейчук сегодняСегодня Глеб Матвейчук состоит в отношениях с актрисой Натальей Куликовой, которая младше артиста на 20 лет. Пара познакомилась благодаря совместной работе в театре. Зимой 2025 года влюбленные официально подтвердили роман, опубликовав совместные фотографии в социальных сетях.
В настоящее время Глеб Матвейчук живет между Москвой и Подмосковьем, активно гастролирует по России, занимается музыкальными и театральными проектами, а также уделяет большое внимание воспитанию дочери и сына.