25 июня 2026, 13:43

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Глеб Алимович Матвейчук — российский актер, композитор, продюсер и певец. Широкую известность ему принесли участие в популярных телевизионных проектах, работа над музыкальным оформлением известных кинолент и яркие роли в музыкальном театре. За годы творческой деятельности артист создал саундтреки более чем к 30 фильмам и сериалам, среди которых «Адмиралъ», «Папа», «72 метра», «Убить Сталина» и «Красные горы». При этом внимание публики нередко привлекали не только его профессиональные достижения, но и события личной жизни, которые неоднократно становились предметом обсуждения в СМИ. ​Подробнее о его биографии — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Глеба Матвейчука: детство и семья Образование и начало творческого пути Первые роли в кино и работа композитором Музыкальная карьера и участие в группах Театр, мюзиклы и телевизионные проекты Проект «Территория страсти» и новые творческие достижения Работа в театре и новые роли в кино Личная жизнь Глеба Матвейчука Глеб Матвейчук сегодня

Биография Глеба Матвейчука: детство и семья

Глеб Матвейчук с мамой (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Образование и начало творческого пути

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Первые роли в кино и работа композитором

Насилие над любимой, тайная дочь в США и гибель сына за рулем: трагедии великого комика Евгения Моргунова. Как он умирал в нищете и забвении?

Музыкальная карьера и участие в группах

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Театр, мюзиклы и телевизионные проекты

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Проект «Территория страсти» и новые творческие достижения

Глеб Матвейчук и Лариса Долина (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Работа в театре и новые роли в кино

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Личная жизнь Глеба Матвейчука

Отношения со Светланой Бельской

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Глеб Матвейчук с детьми (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Почему распались отношения со Светланой Бельской

«Однажды, когда я в очередной раз вернулась поздно, Глеб обиженно поинтересовался: "Сколько мне нужно зарабатывать, чтобы ты не работала?"» — вспоминала Светлана.

Глеб Матвейчук (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Роман и брак с Анастасией Макеевой

«Его ревновать не имеет смысла. Пока с одной женщиной не расстанется, с другой не начнет отношений. Видимо, Настя это тоже знает. Глеб часто говорит маме: "Света — наша родственница". Для него нет слова "бывшая". Он не любит касаться этой темы, копаться в прошлом», — поясняла Светлана.

Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)



Семейные конфликты и развод с Макеевой

«Года три мы с Глебом считали, что все произойдет естественным образом, но не получилось. Лет в 35 я поняла, что само собой ничего не получится. Попробовала ЭКО. Мой организм по-разному отзывался. Подсадки не получилось, так как это было уже неактуально, ведь мы с Глебом развелись. У нас остались эмбрионы — биологические материалы мои и Глеба. Ни он, ни я не можем их использовать», — признавалась Анастасия.

Глеб Матвейчук и Анастасия Макеева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Мама не присутствовала в таком большом количестве в нашей жизни. Именно с момента конфликта по поводу спектакля мама стала плохой свекровью, а я — маменькиным сынком. Наши отношения стали сложнее, но мы пытались их спасти. Я любил Настю. К сожалению, нашим чувствам не дано было прожить долго», — объяснял Глеб.

Новая любовь: знакомство с Еленой Глазковой

Глеб Матвейчук и Елена Глазкова (фото: Instagram* / glebmatveychuk)

Расставание с Еленой Глазковой

«Я выпила что-то непонятное»: трагедия в семье и строгое воспитание. Из-за чего Юлия Гаврилина рассталась с Милохиным и поссорилась с Карнавал?

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