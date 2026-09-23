23 сентября 2026, 16:47

Игорь Ясулович (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Игорь Николаевич Ясулович — советский и российский актёр театра и кино, мастер озвучивания и дубляжа, режиссёр, сценарист и педагог. Народный артист России и лауреат Государственной премии РФ создал десятки запоминающихся образов, хотя чаще всего появлялся на экране в небольших характерных ролях. Его узнавали по выразительной мимике, пластике и неповторимому голосу, который звучал в известных советских и зарубежных фильмах, мультфильмах и компьютерных играх. 24 сентября он мог отметить своей день рождения, однако 19 августа 2023 года Игор Ясулович умер. Подробнее о его карьере и личной жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Игоря Ясуловича: детство и семья Образование и начало театральной карьеры Работа в МТЮЗе и главные театральные роли Игорь Ясулович в кино: главные фильмы и роли Фильмография Игоря Ясуловича Уникальный голос Игоря Ясуловича и работа в дубляже Награды и признание Игоря Ясуловича Личная жизнь Игоря Ясуловича Болезнь Игоря Ясуловича Смерть Игоря Ясуловича

Биография Игоря Ясуловича: детство и семья

Игорь Ясулович (фото: кадр из фильма «Девять дней одного года»)

Образование и начало театральной карьеры

В 70 лет женился на художнице, а в 83 повёл в ЗАГС 24-летнюю студентку: как личная жизнь Ивана Краско стала главным спектаклем его жизни?

Игорь Ясулович (фото: кадр из фильма «Бриллиантовая рука»)

Работа в МТЮЗе и главные театральные роли

Игорь Ясулович (фото: РИА Новости / Галина Кмит)

Игорь Ясулович в кино: главные фильмы и роли

Игорь Ясулович (фото: РИА Новости / Дмитрий Коробейников)

Фильмография Игоря Ясуловича

1961 — «Девять дней одного года»;

1966 — «Айболит-66»;

1968 — «Бриллиантовая рука»;

1979 — «Тот самый Мюнхгаузен»;

1984 — «Гостья из будущего»;

1985 — «Самая обаятельная и привлекательная»;

1987 — «Гардемарины, вперёд!», «Мио, мой Мио»;

1994 — «Петербургские тайны»;

2001 — «Саломея»;

2005 — «Брежнев»;

2012 — «Обратная сторона Луны»;

2017 — «Три сестры», «Серебряный бор»;

2018 — «Кровавая барыня», «Только не они»;

2019 — «Дорогой папа», «Дипломат», «Формула мести»;

2021 — «Седьмая симфония».

Уникальный голос Игоря Ясуловича и работа в дубляже

Прятали от посторонних с рождения, приписывали синдром Дауна, а она выросла и скачет на жеребце: что скрывали Алфёрова и Бероев о своей дочери

Награды и признание Игоря Ясуловича

Личная жизнь Игоря Ясуловича

Игорь Ясулович (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Болезнь Игоря Ясуловича

Игорь Ясулович (фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Смерть Игоря Ясуловича