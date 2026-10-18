18 октября 2026, 15:47

Жанна Болотова (Фото: скриншот д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога»)

Актрисе Жанне Болотовой, которую советские зрители запомнили по ролям в картинах «Дом, в котором я живу», «Подранки» и «Из жизни отдыхающих», 19 октября исполняется 85 лет. Она дебютировала в кино в 16 лет, стала музой режиссёра Николая Губенко и прожила с ним более полувека. Однако за внешним благополучием скрывались жёсткие конфликты с мэтрами, громкий разрыв с влюблённым поэтом, сознательный отказ от материнства и уход из профессии на пике карьеры. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Жанны Болотовой Личная жизнь Болотовой Почему Болотова так рано ушла из кино Как живёт сегодня Жанна Болотова



Биография Жанны Болотовой

Жанна Болотова (Фото: скриншот д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога»)

Личная жизнь Болотовой

«Я вышла замуж без любви — и это моя большая драма. Просто страшно боялась, что останусь старой девой, хотя мне было 19», — признавалась она позже.

Жанна Болотова и Николай Губенко (Фото: скриншот д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога»)

«Дальше пошло по нарастающей. Коля был влюбчив, но тут от всех ухаживаний отказался и только за мной ходил… Помню, 1 Мая мы всем курсом договорились идти на демонстрацию, но почти никто не пришел, только мы с Колей, и это нас еще больше сблизило… Потом я первому мужу во всем призналась, хотя это было ужасно тяжело», — откровенничала Болотова в интервью изданию «МК».

«Я понимала, что людям некоторых профессий детей иметь нельзя, потому что они становятся несчастными. Когда видишь, сколько детей погибло у артистов, то думаешь: а может, и не нужно было? Нам с Колей вместе замечательно».

«Раньше мне казалось, что Коля такой же, как все нормальные, хорошие люди. Но в какой-то момент жизни я поняла, что он совсем другой. Человека такого, как Коля, никогда не было и не будет», — говорила актриса.

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Почему Болотова так рано ушла из кино

Жанна Болотова (Фото: скриншот д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога»)

«Я видела, как старели великие актрисы Любовь Орлова, Марина Ладынина. Мне не хотелось молодиться и делать подтяжки, чтобы доказывать кому-то свою состоятельность. Играть недалеких теток или сидеть в кадре со спицами ради гонорара я не желала. В 47 лет ушла из кино осознанно. Надо уметь вовремя закрыть дверь», — объясняла актриса.

Как живёт сегодня Жанна Болотова