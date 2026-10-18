Отказала Окуджаве, ушла из кино в 47 лет и нашла счастье с «одесской шпаной»: куда пропала звезда «Дома, в котором я живу» Жанна Болотова?
Актрисе Жанне Болотовой, которую советские зрители запомнили по ролям в картинах «Дом, в котором я живу», «Подранки» и «Из жизни отдыхающих», 19 октября исполняется 85 лет. Она дебютировала в кино в 16 лет, стала музой режиссёра Николая Губенко и прожила с ним более полувека. Однако за внешним благополучием скрывались жёсткие конфликты с мэтрами, громкий разрыв с влюблённым поэтом, сознательный отказ от материнства и уход из профессии на пике карьеры. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Жанны БолотовойЖанна Андреевна Болотова родилась 19 октября 1941 года в Новосибирской области, на курорте «Озеро-Карачи», куда её мать была эвакуирована в начале войны. Её отец, Андрей Болотов, прошёл фронт и был удостоен звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра, позже работал военным атташе в Москве. Воспитанием девочки в основном занималась бабушка, привившая внучке любовь к чтению: по воспоминаниям, уже в пять лет Жанна читала «Евгения Онегина». Эта начитанность и врождённая интеллигентность позже станут её визитной карточкой на экране — и одновременно поводом для конфликтов с теми, кто видел в ней «генеральскую дочку».
Дебют Болотовой случился почти случайно. В 1957 году, ещё школьницей, она попала на пробы к режиссёрам Льву Кулиджанову и Якову Сегелю, которые искали юную героиню для фильма «Дом, в котором я живу». Чтобы получить роль Гали Волынской, 15-летней Жанне пришлось прибавить себе два года. Картина имела оглушительный успех, и на студию хлынули мешки писем от зрителей. После школы Болотова без труда поступила во ВГИК, в мастерскую Сергея Герасимова и Тамары Макаровой — мэтры зачли ей дебют в качестве первого тура.
Уже на первом курсе Герасимов утвердил студентку на главную роль в своей картине «Люди и звери», однако съёмки едва не закончились отчислением: Болотова отказалась произносить фразу «Твои родители — подлецы», считая, что её героиня так бы никогда не поступила. Герасимов вспылил, Жанна ушла из института и две недели не появлялась на занятиях. Возвращать строптивую студентку пришлось лично Тамаре Макаровой.
Среди её работ того периода — «Судьба резидента», «Любить человека», «Дни хирурга Мишкина». Но главные роли ждали её впереди, в фильмах мужа. В 1977 году Болотова получила Государственную премию СССР за участие в картине «Бегство мистера Мак-Кинли», а ранее была отмечена призом за лучшую женскую роль на международном кинофестивале в Триесте за фильм «Молчание доктора Ивенса». В 1988 году она сыграла свою последнюю крупную роль — руководительницу Третьякову в драме Губенко «Запретная зона», после чего добровольно ушла из кино.
Личная жизнь БолотовойЛичная жизнь Болотовой была не менее драматичной, чем её экранные судьбы. Первый брак случился ещё во ВГИКе: 19-летняя Жанна вышла замуж за художника Николая Двигубского, сына русских эмигрантов, двоюродного брата Марины Влади. Союз продлился около года и, по признанию самой актрисы, не был основан на любви.
«Я вышла замуж без любви — и это моя большая драма. Просто страшно боялась, что останусь старой девой, хотя мне было 19», — признавалась она позже.Ещё до этого брака, по многочисленным свидетельствам, в неё был страстно влюблён Булат Окуджава, посвятивший ей несколько песен. Однако Жанна, для которой поэт годился в отцы и к тому же был женат, ответила отказом.
Родители Жанны считали, что она должна выйти замуж за человека из «своего круга». Отец Жанны достиг значительных успехов в дипломатической сфере, и многие знакомые воспринимали ее как представительницу высшего общества. Ее изысканные манеры, способность уверенно держаться на публике и возможность дарить друзьям дорогие подарки вызывали у некоторых зависть и неприязнь. Николай Губенко не стал исключением.
На первом курсе Губенко и Болотова поругались из-за едкого комментария актера на студенческой вечеринке. Он отпустил шутку, в которой высмеял непьющую подругу Жанну, назвав её «генеральской дочкой». Стоит отметить, что Николай, бывший детдомовец из Одессы, казался полной противоположностью утончённой дочери дипломата. Они не разговаривали несколько лет, а помирившись, уже не смогли расстаться.
«Дальше пошло по нарастающей. Коля был влюбчив, но тут от всех ухаживаний отказался и только за мной ходил… Помню, 1 Мая мы всем курсом договорились идти на демонстрацию, но почти никто не пришел, только мы с Колей, и это нас еще больше сблизило… Потом я первому мужу во всем призналась, хотя это было ужасно тяжело», — откровенничала Болотова в интервью изданию «МК».Они жили не расписываясь семь лет. Жанна ждала, пока её избранник станет известным, появятся поклонницы, чтобы он мог сделать осознанный выбор. Официальный брак был зарегистрирован скромно, без пышных торжеств. Детей в этом союзе не было. Болотова объясняла это сознательным решением:
«Я понимала, что людям некоторых профессий детей иметь нельзя, потому что они становятся несчастными. Когда видишь, сколько детей погибло у артистов, то думаешь: а может, и не нужно было? Нам с Колей вместе замечательно».Их брак продлился более 55 лет. В марте 2020 года Губенко госпитализировали с подозрением на коронавирус, но тесты на COVID-19 оказались отрицательными. При этом у него диагностировали пневмонию, которую вылечили и выписали его домой. Спустя несколько месяцев, 16 августа 2020 года, Николая Николаевича не стало — он скончался за день до своего 79-летия. Для Жанны Андреевны это стало точкой отсчёта иного существования.
«Раньше мне казалось, что Коля такой же, как все нормальные, хорошие люди. Но в какой-то момент жизни я поняла, что он совсем другой. Человека такого, как Коля, никогда не было и не будет», — говорила актриса.
Контузия под Эльбой, годы лагерей на лесоповале и статус главного поэта новой России: какое наследие оставил после себя Михаил Танич?
Почему Болотова так рано ушла из киноЖанна Андреевна перестала сниматься в 47 лет — на пике востребованности, после «Запретной зоны». Причина, которую она называла, была не в отсутствии предложений, а в качестве материала.
«Я видела, как старели великие актрисы Любовь Орлова, Марина Ладынина. Мне не хотелось молодиться и делать подтяжки, чтобы доказывать кому-то свою состоятельность. Играть недалеких теток или сидеть в кадре со спицами ради гонорара я не желала. В 47 лет ушла из кино осознанно. Надо уметь вовремя закрыть дверь», — объясняла актриса.Единственное исключение она сделала в 2005 году ради Алексея Балабанова, снявшись в эпизодической роли в «Жмурках». По её словам, она дочитала сценарий до момента, где «бандиты становятся депутатами», и поняла, что стоит сниматься.
Как живёт сегодня Жанна БолотоваПосле смерти мужа Жанна Болотова живёт затворницей, преимущественно на загородной даче в Глухово, которую они с Губенко обустраивали вместе. Она ведёт хозяйство своими руками, не нанимая помощников, редко даёт интервью и категорически отказывается от участия в ток-шоу, где, по её мнению, принято «перебирать подробности чужих потерь».
По данным СМИ, её навещает сын подруги, ставший ей близким человеком, сама же она предпочитает одиночество и память о человеке, который, по её собственным словам, «заменил ей целый мир». Несмотря на то что Болотова практически исчезла из публичного поля, её имя остаётся символом иной актёрской школы — той, где красота соединялась с характером, а принципы были дороже гонораров.