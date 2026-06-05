05 июня 2026, 11:31

Татьяна Пельтцер (фото: кадр из фильма «Иван Бровкин на целине»)

Татьяна Ивановна Пельтцер вошла в историю советского театра и кинематографа как одна из самых узнаваемых и любимых актрис своего времени. Миллионы зрителей запомнили ее по ролям заботливых матерей, добродушных бабушек и ярких комедийных героинь. При этом судьба самой артистки оказалась гораздо сложнее, чем судьбы многих ее экранных персонажей. Несмотря на всенародную любовь и блестящую карьеру, она так и не создала семью, не познала радость материнства и последние годы жизни провела в тяжелой борьбе с болезнью. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Татьяны Пельтцер: первые шаги на сцене Работа в театрах и переезд в Германию Единственный брак Татьяны Пельтцер Татьяна Пельтцер в театре и кино Почему коллеги побаивались Татьяну Пельтцер Звездные роли Татьяны Пельтцер Забота об отце и брате Последние годы Татьяны Пельтцер и тяжелая болезнь

Биография Татьяны Пельтцер: первые шаги на сцене

Татьяна Пельтцер (фото: РИА Новости / Василий Малышев)

Работа в театрах и переезд в Германию

Единственный брак Татьяны Пельтцер

Татьяна Пельтцер (фото: РИА Новости / кадр из фильма «Руки вверх»)

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Татьяна Пельтцер в театре и кино

Татьяна Пельтцер (фото: кадр из фильма «Иван Бровкин на целине»)

Почему коллеги побаивались Татьяну Пельтцер

Татьяна Пельтцер (фото: кадр из фильма «Иван Бровкин на целине»)

«Она хорошо мне нервы потрепала в Театре сатиры. Такая взрослая женщина, а обижалась на меня, ребенка. Я приехала в Ленинград, меня утвердили на роль. Я спросила: "А вы кто?". А она мне: "Я твоя бабушка!". Я так испугалась и говорю: "Нет, вы что, у меня есть бабушка, тетя Валя!". И она помнила мне это всю жизнь», — рассказывала актриса в программе «Судьба человека».

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Звездные роли Татьяны Пельтцер

Татьяна Пельтцер (фото: РИА Новости / Василий Малышев)

Забота об отце и брате

Татьяна Пельтцер (фото: кадр из фильма «Иван Бровкин на целине»)

Последние годы Татьяны Пельтцер и тяжелая болезнь

«Ее домработница Аннушка ночью пекла пирожки, и если особенно сильная шла игра, объявлялось: "Все, перерыв, пойдемте к столу"», — рассказывала актриса Ольга Аросева.

Татьяна Пельтцер (фото: РИА Новости / Борис Кавашкин)

«Последние годы она провела в сумасшедшем доме — я ее там навестила. Свидание разрешили очень неохотно, но я все-таки главврача уговорила. Татьяна бросилась ко мне, обняла... Врач спросил: "Татьяна Ивановна, кто это к вам пришел?". Она думала-думала, а потом воскликнула: "Друг мой пришел!" — и заплакала. Видеть это было невыносимо», — делилась Аросева.