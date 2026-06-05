Переехала в Германию, встретила старость в одиночестве и умерла в психиатрической клинике: трагедии «главной советской бабушки» Татьяны Пельтцер
Татьяна Ивановна Пельтцер вошла в историю советского театра и кинематографа как одна из самых узнаваемых и любимых актрис своего времени. Миллионы зрителей запомнили ее по ролям заботливых матерей, добродушных бабушек и ярких комедийных героинь. При этом судьба самой артистки оказалась гораздо сложнее, чем судьбы многих ее экранных персонажей. Несмотря на всенародную любовь и блестящую карьеру, она так и не создала семью, не познала радость материнства и последние годы жизни провела в тяжелой борьбе с болезнью. Подробнее о ее жизни — в материале «Радио 1».
Биография Татьяны Пельтцер: первые шаги на сценеПредки Татьяны Пельтцер переселились в Россию из Рейнской области еще в начале XIX века. Будущая звезда родилась в семье, тесно связанной с искусством. Ее отец Иван Пельтцер посвятил жизнь театру и кинематографу, а также считался талантливым педагогом по актерскому мастерству.
С ранних лет девочка проводила много времени за кулисами театра и буквально росла в творческой атмосфере. Уже в девятилетнем возрасте она впервые появилась на сцене, сыграв Авгия в постановке «Камо грядеши». Через два года юная артистка вновь получила мужскую роль — Сережи в спектакле «Анна Каренина».
Окружающие практически не сомневались, что дочь актера свяжет свою судьбу с театром. Однако существовало обстоятельство, которое впоследствии не раз становилось предметом обсуждений: Пельтцер так и не получила профессионального театрального образования. Впрочем, сама актриса никогда не считала это недостатком. Она неоднократно подчеркивала, что лучшего наставника, чем собственный отец, в ее жизни не существовало.
Работа в театрах и переезд в ГерманиюПрофессиональную карьеру Татьяна Ивановна начала в Передвижном театре Красной Армии в Ейске. Затем в ее биографии последовали несколько театральных коллективов. На протяжении нескольких лет актриса служила в труппе МГСПС, который позднее получил название Театр имени Моссовета.
Серьезные перемены в жизни артистки произошли после знакомства с инженером и философом Гансом Тейблером. Вскоре они поженились, после чего Татьяна Ивановна уехала вместе с супругом в Берлин.
Единственный брак Татьяны ПельтцерВ Германии актриса устроилась машинисткой. Ее муж получил престижную работу в компании «Опель», поэтому материальных трудностей семья не испытывала. Пельтцер активно изучала немецкий язык, общалась с представителями творческой среды и наслаждалась жизнью в Европе. Однако одного ей по-прежнему не хватало — театральной сцены.
О прошлом супруги Ганса Тейблера узнал режиссер Эрвин Пискатор и пригласил ее в постановку «Инга». Но продолжения эта история не получила. Вскоре режиссер покинул Германию из-за несогласия с политической обстановкой в стране.
Семья не испытывала материальных трудностей. Актриса совершенствовала немецкий язык, знакомилась с театральной средой и наслаждалась жизнью в европейской столице. Однако была проблема: супруги долгое время мечтали стать родителями. Говорили, что именно ради лечения бесплодия актриса согласилась переехать в Германию.
Тем временем сама Татьяна Ивановна все чаще думала о возвращении на родину. Она скучала по родителям, друзьям и привычной жизни. В итоге актриса приняла решение вернуться в Советский Союз, хотя окружающие до последнего не верили, что она сможет оставить мужа.
Существует несколько версий причин расставания супругов. Согласно одной из них, в Германии Пельтцер увлеклась русским кораблестроителем, который приехал туда на учебу. После того как Ганс узнал о романе, между супругами вспыхнул серьезный конфликт, завершившийся разводом.
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По другой версии, никакой любовной истории не существовало, а причиной разрыва стало нежелание артистки оставаться за границей. Так или иначе, после развода Татьяна Ивановна вновь взяла фамилию отца и продолжила работу в советских театрах. Ганс остался в Берлине, позже вновь женился и стал отцом.
Несмотря на развод, актриса так и не смогла забыть бывшего мужа. До конца жизни она признавалась, что испытывала к нему сильные чувства.
Татьяна Пельтцер в театре и киноКарьера Пельтцер складывалась неоднозначно. Из Театра имени Моссовета ее уволили с формулировкой о профессиональной непригодности. Однако позже актриса доказала ошибочность подобных оценок.
Настоящего признания она добилась в Московском театре миниатюр. Зрители приходили на спектакли специально ради Татьяны Ивановны, настолько убедительно она воплощала на сцене образы нянек, молочниц, банщиц и других бытовых персонажей.
Вскоре на талант характерной актрисы обратили внимание кинорежиссеры. В 1943 году Пельтцер появилась в эпизодической роли в фильме «Свадьба».
Настоящий успех пришел немного позже. Зрители тепло приняли ее работу в картине «Простые люди», где актриса сыграла Плаксину. Еще больший резонанс вызвал образ Лукерьи в фильме «Свадьба с приданым». Настолько убедительно Пельтцер исполнила роль любительницы выпить, что некоторые зрители решили: в реальной жизни артистка тоже злоупотребляет алкоголем.
На самом деле подобные предположения не имели ничего общего с действительностью. В быту Татьяна Ивановна отличалась аккуратностью, хозяйственностью и педантичностью. Во время гастролей она неизменно брала с собой электроплитку, кастрюлю и серебряную ложку, предпочитая самостоятельно готовить еду в гостиничном номере вместо посещения столовых.
Почему коллеги побаивались Татьяну ПельтцерВ актерской среде Татьяна Ивановна пользовалась огромным авторитетом. Вместе с тем многие молодые артисты испытывали перед ней настоящий трепет. Пельтцер всегда говорила то, что думала, и оценивала работу коллег без скидок на возраст, популярность или должность.
Так, Наталья Селезнева долгое время считала, что старшая коллега относится к ней с неприязнью.
«Она хорошо мне нервы потрепала в Театре сатиры. Такая взрослая женщина, а обижалась на меня, ребенка. Я приехала в Ленинград, меня утвердили на роль. Я спросила: "А вы кто?". А она мне: "Я твоя бабушка!". Я так испугалась и говорю: "Нет, вы что, у меня есть бабушка, тетя Валя!". И она помнила мне это всю жизнь», — рассказывала актриса в программе «Судьба человека».Особенно громким оказался ее конфликт с Валентином Плучеком. После трех десятилетий службы в Театре сатиры Татьяна Ивановна со скандалом покинула коллектив и перешла в «Ленком», которым руководил Марк Захаров.
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Позже режиссер вспоминал, что в новом театре актрису ждали яркие роли в спектаклях «Мои надежды», «Хория» и «Поминальная молитва». По словам Захарова, зрители искренне любили Пельтцер, поскольку она олицетворяла поколение людей, способных сохранять жизнелюбие и оптимизм в любом возрасте.
Звездные роли Татьяны ПельтцерНастоящий творческий расцвет актрисы пришелся на 1970-е годы. В этот период она активно работала как в театре, так и в кинематографе. Зрители запомнили ее по роли преподавателя в фильме «Это мы не проходили», Клавдии Ивановны в экранизации «12 стульев», а также миссис Поппитс в картине «Трое в лодке, не считая собаки».
Не менее востребованной Пельтцер оставалась и в следующем десятилетии. В 1980-е годы она создала целую галерею ярких сказочных и комедийных образов. Среди них — Гравидана в фильме «Ослиная шкура», Баба-яга, Федосья Ивановна в «Формуле любви» и сторожиха в сказке «После дождичка в четверг».
Многие знакомые отмечали ее сложный характер. Именно эта черта, по мнению коллег, помогала Пельтцер столь достоверно играть ворчливых и принципиальных старушек. Работать с актрисой было непросто. Однажды Борис Новиков настолько устал от постоянных конфликтов, что во время съемок не сдержался и заявил: «Да вас никто не любит, кроме народа!»
Забота об отце и братеПосле возвращения в СССР на плечи Татьяны Ивановны легли семейные заботы. Сначала она помогала пожилому отцу, а затем полностью взяла на себя поддержку младшего брата Александра.
Он занимался проектированием гоночных автомобилей и лично испытывал созданные машины. Во время одного из заездов Александр попал в тяжелую аварию. В результате травмы у него отказали ноги. Несмотря на инвалидность, мужчина продолжал работать. Однако переживал из-за невозможности вернуться за руль.
Ситуация осложнилась после того, как его оставила жена. Тогда Пельтцер приобрела брату квартиру рядом со своей, организовала уход сиделки и ежегодно добивалась для него путевок в санатории. В 1959 году умер отец актрисы. В 1975 году не стало и брата.
Связь она продолжала поддерживать лишь с Гансом, который к тому времени стал доктором философских наук, создал новую семью и воспитывал сына. Однако переписку с Пельтцер не прекращал даже вопреки недовольству собственной жены. Спустя много лет бывшие супруги встретились в Карловых Варах. Разговор о прошлом неожиданно перерос в эмоциональный спор о причинах их расставания.
Последние годы Татьяны Пельтцер и тяжелая болезньНесмотря на одиночество, окружающие никогда не воспринимали Татьяну Ивановну как несчастного человека. Она оставалась жизнерадостной, энергичной и невероятно деятельной. Актриса любила пародировать коллег, рассказывала забавные истории, занималась физкультурой и обожала играть в преферанс.
«Ее домработница Аннушка ночью пекла пирожки, и если особенно сильная шла игра, объявлялось: "Все, перерыв, пойдемте к столу"», — рассказывала актриса Ольга Аросева.Однако после 85 лет состояние артистки резко ухудшилось. Она стала рассеянной, подозрительной и временами теряла связь с реальностью. Многие полагали, что у нее развивалась болезнь Альцгеймера.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Пельтцер продолжала выходить на сцену. Когда актриса забывала текст, партнеры незаметно подсказывали ей реплики. В начале 1990-х годов врачи направили артистку в специализированную психиатрическую клинику имени Ганнушкина с диагнозом «нервное перенапряжение».
«Последние годы она провела в сумасшедшем доме — я ее там навестила. Свидание разрешили очень неохотно, но я все-таки главврача уговорила. Татьяна бросилась ко мне, обняла... Врач спросил: "Татьяна Ивановна, кто это к вам пришел?". Она думала-думала, а потом воскликнула: "Друг мой пришел!" — и заплакала. Видеть это было невыносимо», — делилась Аросева.На некоторое время актриса вернулась домой, где за ней ухаживала домработница Анна Кукина. Однако в 1992 году Пельтцер вновь оказалась в лечебном учреждении. Вскоре она неудачно упала и получила перелом шейки бедра.
Для пожилого человека такая травма оказалась роковой. 16 июля 1992 года Татьяна Ивановна Пельтцер скончалась на 89-м году жизни. После смерти актрисы ее двухкомнатная квартира перешла Анне Кукиной, которая много лет заботилась о хозяйке. Богатую библиотеку Пельтцер завещала Марку Захарову.