19 августа 2026, 13:37

Александра Назарова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Александра Назарова прошла через блокаду Ленинграда, тяжелые личные потери и долгий путь к зрительскому признанию. Миллионы россиян узнали ее как бабу Надю из сериала «Моя прекрасная няня», хотя широкая популярность пришла к актрисе уже после 60 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Александры Назаровой и годы войны Учеба и начало актерской карьеры Фильмы и сериалы с Александрой Назаровой Роль бабы Нади в «Моей прекрасной няне» Личная жизнь и смерть сына Александры Назаровой Как актриса воспитывала внучку Сашу Когда умерла Александра Назарова

Детство Александры Назаровой и годы войны

Учеба и начало актерской карьеры

Фильмы и сериалы с Александрой Назаровой

«Софья Перовская»;

«Мелодия на два голоса»;

«Колыбельная для брата»;

«Моя прекрасная няня».

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Роль бабы Нади в «Моей прекрасной няне»

Личная жизнь и смерть сына Александры Назаровой

Как актриса воспитывала внучку Сашу

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Когда умерла Александра Назарова