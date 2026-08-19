Пережила блокаду, потеряла сына и воспитала внучку: судьба бабы Нади из «Моей прекрасной няни»
Александра Назарова прошла через блокаду Ленинграда, тяжелые личные потери и долгий путь к зрительскому признанию. Миллионы россиян узнали ее как бабу Надю из сериала «Моя прекрасная няня», хотя широкая популярность пришла к актрисе уже после 60 лет. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Александры Назаровой и годы войныАлександра Ивановна Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Ее родители посвятили жизнь театру. Великая Отечественная война началась, когда девочке исполнился год. Мать вывезла дочь из осажденного Ленинграда и отправилась к супругу в другой город. После Победы семья вернулась домой, однако в прежней квартире уже жил военный чиновник. Родителям не удалось вернуть жилье. Они забрали часть личных вещей и начали все заново.
Учеба и начало актерской карьерыПосле школы Назарова поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. Ее наставником стал режиссер и педагог Борис Зон. Затем молодая артистка приехала в Москву и увидела постановку Анатолия Эфроса «Друг мой, Колька!». Спектакль Центрального детского театра произвел на нее сильное впечатление. Александра решила связать карьеру с этой сценой. В кино она дебютировала еще студенткой. На четвертом курсе девушка отдыхала в Ялте и получила телеграмму с приглашением на съемки. Она отправилась в Киев, где сыграла в картине «А если это любовь?».
Фильмы и сериалы с Александрой НазаровойЗа десятилетия работы актриса создала десятки образов в кино и на театральной сцене. Зрители помнят ее по фильмам и телепроектам:
- «Софья Перовская»;
- «Мелодия на два голоса»;
- «Колыбельная для брата»;
- «Моя прекрасная няня».
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Роль бабы Нади в «Моей прекрасной няне»Настоящую славу Александре Назаровой принес сериал «Моя прекрасная няня». В комедийном проекте она сыграла Надежду Михайловну, или бабу Надю. Авторы сначала отвели героине лишь несколько эпизодов. Однако обаятельный персонаж понравился съемочной группе и зрителям. Сценаристы расширили сюжетную линию специально для актрисы. После премьеры сериала Назарову начали узнавать на улицах. Публика полюбила бабу Надю за доброту, юмор, теплую улыбку и живую манеру речи.
Личная жизнь и смерть сына Александры НазаровойАктриса дважды выходила замуж. Ее первым супругом стал оператор Юрий Приходько. Ради семейной жизни Александра переехала из Ленинграда в Москву. Позже она встретила врача-реаниматолога, которого тоже звали Юрием. Во втором браке родился сын Дмитрий. Отношения супругов вскоре завершились, а отец ушел из семьи, когда ребенку не исполнилось и двух лет. Дмитрий долго искал свое призвание и пробовал себя в разных сферах. Он умер, не дожив до 42-летия. В 2018 году в программе «Судьба человека» Назарова говорила, что причиной трагедии могла стать передозировка наркотиков.
Как актриса воспитывала внучку СашуНезадолго до смерти Дмитрий женился. У него родилась дочь Александра, названная в честь знаменитой бабушки. Позже родители расстались. Суд лишил мать девочки родительских прав, а ребенка направили в детский дом. Александра Ивановна добилась возвращения внучки через два месяца. Саша поселилась у бабушки и называла ее мамой. Артистка отдавала много времени воспитанию девочки и старалась окружить ее заботой.
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