Встречалась с несовершеннолетним, чуть не потеряла ребенка и пережила побои мужа: что скрывается за успешной карьерой Кати Гордон?
Катю Гордон либо любят, либо категорически не принимают, однако сама телеведущая считает, что такая реакция гораздо лучше равнодушия. Яркая и нередко эпатажная журналистка, певица, писательница и адвокат умеет находить возможности даже в самых непростых обстоятельствах и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Она защищает интересы известных людей в судах, выступает на мероприятиях, занимается музыкой, пишет книги и продолжает реализовывать многочисленные творческие проекты. При этом биография Кати Гордон не менее насыщенна, чем ее профессиональная деятельность. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство и семья Кати ГордонСведения о семье Гордон остаются немногочисленными и в некоторых источниках расходятся. В частности, одни называют отцом Кати профессора-физика Виктора Прокофьева. Согласно этой версии, мужчина ушел из семьи, когда дочери исполнилось 13 лет. Именно фамилию Прокофьев Катя якобы носила с рождения.
Другие источники утверждают, что Прокофьева — фамилия ее матери, математика Марины Евгеньевны, а сама Катя в разные периоды детства носила фамилии отчимов — Пидлипчук и Орехова.
Катя Гордон родилась в октябре 1980 года. С ранних лет она часто бывала в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, где работала ее бабушка. Они также проводили время вместе в кафе на Якиманке, где Катя особенно любила блины с настоящим шоколадом.
Именно бабушке Гордон приписывает свой активный характер. Она вспоминала ее как человека с огромной энергией и ярко выраженной гражданской позицией. Бабушка Кати придерживалась коммунистических взглядов, успевала преподавать в университете, заниматься общественной деятельностью и уделять время внучке.
Она прожила всего 50 лет, однако успела оставить в жизни Кати глубокий след.
Образование Кати ГордонВ первый класс Катя Гордон пошла в гуманитарную гимназию № 1507 в московском районе Коньково. Школу считали одной из лучших в округе, хотя сама Катя с теплотой о ней не вспоминает.
Особенно ей не нравилась школьная форма. По словам Гордон, среди всех возможных вариантов именно в ее гимназии выбрали самый неудачный: красный цвет с оранжевым оттенком и вышитые слева на груди буквы «ГГ». Ученики соседних школ регулярно придумывали для этой аббревиатуры нелестные расшифровки.
Школьный режим также не приносил Кате удовольствия, а со временем Гордон научилась прогуливать занятия. При этом учебе Катя уделяла много внимания. Помимо общеобразовательной школы, она серьезно занималась музыкой, много читала, писала стихи и посещала театральный кружок. Из-за плотного графика на обычные дворовые развлечения и встречи с друзьями практически не оставалось времени.
В старших классах Гордон начала целенаправленно готовиться к поступлению в вуз. Она решила окончить школу с отличием и в итоге получила аттестат с одними пятерками.
Кроме того, Катя поступила в вечернюю школу при университете. Она хотела не только лучше подготовиться к вступительным испытаниям, но и обеспечить себе возможность продолжить образование. Как лучшая ученица, Гордон получила право учиться на экономическом факультете, однако решила выбрать другой путь.
Она поступила на факультет социальной психологии Московского городского педагогического университета. После окончания вуза Катя получила специальность психолога и социального работника.
Вторая профессия и режиссерское образованиеРаботать по специальности Гордон не стала. Ее гораздо сильнее заинтересовал кинематограф, поэтому она решила продолжить образование. В 2005 году Катя получила диплом режиссера игрового кино на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Одним из ее преподавателей стал режиссер Петр Тодоровский.
Но и на этом образовательный путь Гордон не закончился. Позднее она окончила юридический университет, получив еще одну профессиональную специальность. Таким образом, к началу активной карьеры Катя Гордон успела собрать серьезный образовательный багаж.
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При этом она продолжала развивать литературные способности. Любовь к поэзии и собственный талант помогли ей победить в литературном конкурсе. В качестве награды она получила возможность издать собственный сборник стихотворений тиражом 500 экземпляров.
Карьера Кати Гордон на радио и телевиденииПрофессиональную деятельность Гордон начала еще во время учебы в МГПУ. Первым направлением для нее стала работа на радио. Она вела программы на разных радиостанциях, постепенно набиралась опыта и расширяла профессиональные связи.
Позже Катя перешла к работе на телевидении. Перед камерами она появилась в программах «Разговор без правил», «Городские пижоны», «Другая сторона легенды» и «Времечко». Режиссерское образование также не осталось без практического применения. Дипломной работой Гордон на Высших курсах сценаристов и режиссеров стала короткометражная картина «Море волнуется раз…».
После этого Катя попробовала свои силы в качестве актрисы, а затем создала музыкальную группу Blondrock. В коллективе она выступала под псевдонимом КаГор.
Музыкальное и литературное творчествоТворческая деятельность всегда занимала важное место в жизни Кати Гордон. Она самостоятельно пишет стихи и музыку, а ее композиции исполняли известные российские артисты, среди которых Ани Лорак, Григорий Лепс и Дмитрий Колдун.
Гордон также выпустила несколько литературных произведений. В ее библиографии появились два сборника стихотворений, роман-утопия, пьеса и несколько повестей. Кроме того, Катя занимается организацией и проведением мероприятий. Вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой она создала музыкальную группу «ЗаVисть».
Гордон продолжает вести собственный блог и регулярно запускает новые творческие проекты. Она постоянно придумывает новые направления для работы и, судя по количеству ее занятий, останавливаться на достигнутом явно не собирается. Однако широкую известность Кате Гордон принесла прежде всего юридическая деятельность.
Юридическая карьера Кати ГордонПервым крупным проектом Гордон в юридической сфере стало агентство юридической и психологической помощи SAFEROOM. Спустя несколько лет Катя пришла к выводу, что значительно больший общественный резонанс вызывают не рядовые юридические истории, а громкие дела с участием известных людей.
Так появилось «Агентство оптимальных юридических решений». Компания стала специализироваться на защите интересов публичных персон и сопровождении резонансных судебных процессов. В 2017 году агентство провело ребрендинг и получило название «Гордон и сыновья».
Юридическая работа постепенно сделала Катю Гордон заметной фигурой в информационном пространстве. Практически каждый новый громкий конфликт сопровождался ее публичными комментариями. Гордон выступает в судах, дает интервью, участвует в телевизионных проектах и активно высказывается по общественно значимым вопросам.
Она умеет привлекать внимание к самым разным историям и превращать юридические процессы в заметные информационные поводы.
Политическая карьера Кати ГордонВ 2017 году Катя Гордон объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Она представила собственную политическую программу и заявила, что в будущем России следует отказаться от института президентства, провести политические реформы и перейти к парламентской республике.
В тот же период о намерении участвовать в президентской кампании заявила Ксения Собчак. Две публичные фигуры неоднократно вступали в заочные и прямые конфликты, а их публичные споры привлекали значительное внимание. В итоге Гордон не стала регистрироваться кандидатом в президенты.
Через четыре года она вновь решила попробовать свои силы в политике. На этот раз Катя Гордон заявила о намерении баллотироваться в Государственную думу от партии «Справедливая Россия». Однако и эта политическая кампания завершилась без участия Гордон в выборах: она сняла свою кандидатуру.
Несмотря на несостоявшиеся политические кампании, Катя Гордон продолжила активно заниматься юридической практикой, журналистикой, музыкой и литературой. Ее профессиональная биография остается примером человека, который не ограничился одной профессией и сумел объединить в своей деятельности медиа, творчество, право и общественную активность.
Личная жизнь Кати Гордон
Первый муж Александр Гордон
Впервые Катя Гордон вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал известный телеведущий Александр Гордон, который в то время преподавал в вузе. Екатерина всегда отзывалась о первом муже с большим уважением, называла его умным, талантливым и очень добрым человеком.
Она открыто гордилась своим супругом и хотела рассказывать окружающим о том, какого замечательного мужчину ей удалось встретить. При этом она признавалась, что в их отношениях алкоголь занимал заметное место: по ее словам, они «всегда были чуть подшофе». Впоследствии именно пристрастие Александра Гордона к спиртному стало одной из причин, по которой они расстались.
Брак продолжался шесть лет. Все это время Екатерина старалась следить за тем, чтобы муж хорошо выглядел, меньше пил и не общался с людьми, которые, по ее мнению, могли негативно на него влиять. Поэтому Гордон до сих пор возмущается, когда видит, что женщины, которые появляются в жизни ее бывшего мужа, не уделяют ему такого внимания.
Когда Александра Гордона начали обвинять в домашнем насилии, Катя публично встала на его защиту. Она заявляла, что бывший супруг не способен поднять руку на женщину и она никогда не поверит подобным обвинениям.
Единственной серьезной претензией Кати к первому мужу оставалось его пристрастие к алкоголю. Во всем остальном она продолжала считать Александра практически идеальным мужчиной.
Роман Кати Гордон с Кириллом Емельяновым
Вскоре сама ее личная жизнь дала прессе новый повод для обсуждений. В 26 лет Катя начала встречаться с актером Кириллом Емельяновым, которому на тот момент еще не исполнилось 18 лет. История вызвала широкий общественный резонанс: Гордон обвиняли в отношениях с несовершеннолетним и даже в его совращении.
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Екатерина подтвердила, что состоит с Кириллом в отношениях, но подчеркнула, что они не живут вместе. При этом она удивлялась, почему общественность не проявляла такого же интереса к ее первому браку, ведь Александр Гордон был старше на 17 лет.
Брак Кати Гордон с Сергеем Жориным
Второй официальный брак Екатерина Гордон заключила в 2011 году. Ее мужем стал адвокат Сергей Жорин. Через несколько недель после свадьбы Катя попала в больницу с многочисленными травмами. Повреждения, по ее словам, появились в результате избиения.
Позже Гордон рассказала, что ей было невероятно стыдно говорить о произошедшем. Она не могла понять, как отношения, которые начинались как настоящая сказка, так быстро превратились в постоянные претензии со стороны мужа. Причинами конфликтов становились, в частности, неправильно задернутые шторы, использование дорогого шампуня супруга или даже тюбик зубной пасты, который она оставила без колпачка.
Ситуацию осложняла беременность Екатерины. В тот период она находилась в больнице на сохранении, поскольку врачи опасались угрозы выкидыша.
Повторный брак с Сергеем Жориным
О произошедшем Катя Гордон решилась подробно рассказать лишь спустя несколько лет, когда окончательно завершила отношения с Жориным. До этого супруги успели развестись, Екатерина родила от Сергея сына Даниила, а в 2014 году снова вышла за него замуж. Гордон решила дать бывшему супругу второй шанс и попыталась восстановить отношения, но супруги вновь развелись.
Сегодня Екатерина говорит, что благодарна за опыт, который получила в этих отношениях. По ее словам, каждому человеку однажды может встретиться тот, с кем он буквально «разобьется на миллион осколков», а затем соберет себя заново и станет лучшей версией собственной личности.
Дети Кати Гордон
Спустя пять лет после рождения Даниила Екатерина Гордон во второй раз стала матерью. У нее родился сын Серафим. Отцом мальчика стал бизнесмен Игорь Мацанюк. Отношения пары казались серьезными: влюбленные планировали свадьбу и даже подали заявление в ЗАГС. Однако до официального заключения брака дело не дошло. Екатерина и Игорь расстались.
После неудачных браков и сложных романов Гордон решила практически не раскрывать подробности личной жизни. На фотографиях с мужчинами, которые она публиковала в социальных сетях, лица ее избранников обычно оставались за кадром.
Нынешний муж Кати Гордон
Лишь спустя несколько лет юрист решила представить публике мужчину, с которым связала свою дальнейшую жизнь. Избранником Кати стал Виктор Хархалис. С ним она познакомилась на сайте знакомств.
У этой истории оказалось необычное начало. Виктор не знал, кто такая Катя Гордон, поскольку никогда особенно не интересовался российским шоу-бизнесом. Он работал коммерческим директором компании, которая занималась производством музыкальных инструментов, и влюбился в Екатерину.
В начале 2022 года Катя Гордон стала женой Виктора Хархалиса. По словам юриста, новый супруг не просто завоевал ее сердце, но и помог ей изменить отношение к жизни. Рядом с ним Екатерина научилась доверять людям, перестала постоянно искать вокруг врагов и позволила себе быть не только сильным человеком, который привык самостоятельно решать любые проблемы, но и просто женщиной.
Сегодня Екатерина Гордон уверена, что вступать в брак следует не только на эмоциях и страсти, но прежде всего по любви. При этом ее позиция особенно примечательна с учетом профессии. Юрист и адвокат, которая прекрасно знает, какие неожиданные обстоятельства способны возникнуть во время семейной жизни и развода, Гордон отказалась заключать брачный договор с Виктором Хархалисом.
В ноябре 2022 года Екатерина Гордон в третий раз стала матерью. У нее родился сын Теодор.