18 августа 2026, 16:01

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Катю Гордон либо любят, либо категорически не принимают, однако сама телеведущая считает, что такая реакция гораздо лучше равнодушия. Яркая и нередко эпатажная журналистка, певица, писательница и адвокат умеет находить возможности даже в самых непростых обстоятельствах и регулярно оказывается в центре общественного внимания. Она защищает интересы известных людей в судах, выступает на мероприятиях, занимается музыкой, пишет книги и продолжает реализовывать многочисленные творческие проекты. При этом биография Кати Гордон не менее насыщенна, чем ее профессиональная деятельность. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Кати Гордон Образование Кати Гордон Вторая профессия и режиссерское образование Карьера Кати Гордон на радио и телевидении Музыкальное и литературное творчество Юридическая карьера Кати Гордон Политическая карьера Кати Гордон Личная жизнь Кати Гордон

Детство и семья Кати Гордон

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Образование Кати Гордон

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Вторая профессия и режиссерское образование

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Карьера Кати Гордон на радио и телевидении

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Музыкальное и литературное творчество

Юридическая карьера Кати Гордон

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Политическая карьера Кати Гордон

Катя Гордон (фото: Instagra* / katyagordon)

Личная жизнь Кати Гордон

Первый муж Александр Гордон

Катя Гордон с детьми (фото: Instagra* / katyagordon)

Роман Кати Гордон с Кириллом Емельяновым

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Брак Кати Гордон с Сергеем Жориным

Катя Гордон и Сергей Жорин (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Повторный брак с Сергеем Жориным

Дети Кати Гордон

Катя Гордон с детьми (фото: Instagra* / katyagordon)

Нынешний муж Кати Гордон