08 июня 2026, 14:11

Татьяна и Ольга Арнтгольц (Instagram* @tarntgoltsofficial)

Вы наверняка хотя бы раз ловили себя на мысли: «Где-то я уже видел это лицо». А потом выяснялось, что перед вами вовсе не та актриса, которую вы вспомнили. В российском кино немало сестёр, которых зрители годами путали между собой, но их реальные истории оказались гораздо интереснее внешнего сходства. Одни росли под прицелом камер с самого детства, а другие встретились только во взрослом возрасте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Популярность с детства: Анна и Надежда Михалковы Внешнее сходство, но абсолютно разные роли: Татьяна и Ольга Арнтгольц Разные судьбы, но общее желание доказать состоятельность: Александра и Дарья Урсуляк Увидела сестру по телевизору: Анна и Екатерина Ковальчук Разница заметна лишь на сцене: Полина и Ксения Кутеповы Без скандалов и конкуренции: Анжелика и Кристина Каширины Разыгрывали окружающих, меняясь именами: Екатерина и Дарья Носик

Популярность с детства: Анна и Надежда Михалковы

Надежда и Анна Михалковы (фото: Instagram* @anikiti4na)

Внешнее сходство, но абсолютно разные роли: Татьяна и Ольга Арнтгольц

Татьяна и Ольга Арнтгольц (Instagram* @tarntgoltsofficial)

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Разные судьбы, но общее желание доказать состоятельность: Александра и Дарья Урсуляк

Александра (фото: Instagram* @sashaursula) и Дарья Урсуляк (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Увидела сестру по телевизору: Анна и Екатерина Ковальчук

Анна и Екатерина Ковальчук (Instagram* @annakovalchuk313)

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Разница заметна лишь на сцене: Полина и Ксения Кутеповы

Ксения и Полина Кутеповы (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Без скандалов и конкуренции: Анжелика и Кристина Каширины

Кристина и Анжелика Каширины (фото: Instagram* @kristinakashirina)

Разыгрывали окружающих, меняясь именами: Екатерина и Дарья Носик