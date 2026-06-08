Первые узнали друг о друге случайно, вторых объединял лишь отец, а третьи всю жизнь шли рука об руку: актрисы-сёстры, которых все путают
Вы наверняка хотя бы раз ловили себя на мысли: «Где-то я уже видел это лицо». А потом выяснялось, что перед вами вовсе не та актриса, которую вы вспомнили. В российском кино немало сестёр, которых зрители годами путали между собой, но их реальные истории оказались гораздо интереснее внешнего сходства. Одни росли под прицелом камер с самого детства, а другие встретились только во взрослом возрасте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Популярность с детства: Анна и Надежда Михалковы
Анна и Надежда Михалковы с рождения находились в мире кино. Казалось бы, путь к успеху для них был предопределён. Но именно известная фамилия часто становилась причиной самых жёстких сравнений.
Анна превратилась из героини семейного документального проекта «Анна: от 6 до 18» в одну из самых узнаваемых актрис страны. После «Сибирского цирюльника» она сумела создать образ простой и искренней женщины, лишённой глянцевого лоска. Со временем эта естественность стала её главным профессиональным преимуществом.
У Надежды история сложилась иначе. Всемирная известность пришла ещё в детстве после выхода «Утомлённых солнцем». Пока миллионы зрителей восхищались юной звездой, сама девятилетняя актриса выглядела скорее уставшей от внимания. Позже она предпочла отойти от образа ребёнка-знаменитости и выстроила собственную карьеру через режиссуру, продюсирование и тщательно выбранные роли.
Но если Михалковых объединяла фамилия, то следующую пару актрис объединяло нечто куда более заметное — зрители годами не могли понять, кто из них находится на экране.
Внешнее сходство, но абсолютно разные роли: Татьяна и Ольга Арнтгольц
В начале нулевых Татьяна и Ольга Арнтгольц стали настоящим феноменом отечественного телевидения. После «Простых истин» зрители регулярно спорили, кого именно видят в очередном сериале.
Сходство было настолько сильным, что на съёмочных площадках одна сестра могла подменить другую.
Однако за одинаковой внешностью постепенно начали проступать совершенно разные характеры.
Татьяна всё чаще выбирала тяжёлые драматические роли, где требовалось показывать боль, внутренний надлом и сложные жизненные испытания. В её фильмографии появились женщины с непростой судьбой и исторические персонажи вроде Екатерины Фурцевой.
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Ольга пошла другим путём. Её всё больше привлекали детективные и драматические проекты. В экранных образах появилась холодность и опасность, которых никто не ожидал от прежней романтической героини.
Но даже история Арнтгольц меркнет на фоне ситуации, когда знаменитая фамилия становится не преимуществом, а постоянной проверкой на прочность.
Разные судьбы, но общее желание доказать состоятельность: Александра и Дарья Урсуляк
Фамилия Урсуляк давно известна каждому поклоннику российского кино. Однако Александре и Дарье Урсуляк она принесла не только возможности, но и дополнительное давление.
У сестёр разные матери, разное детство и разные судьбы. Их объединяли только кровь и желание доказать собственную состоятельность.
Александра быстро показала, что одинаково уверенно чувствует себя и в масштабных исторических проектах, и в психологических драмах.
Дарья вообще вошла в профессию почти случайно. Замена на пробах в «Тихом Доне» неожиданно стала её пропуском в большое кино. После этой роли разговоры о том, что успех связан исключительно с фамилией, практически исчезли.
Но самая неожиданная семейная история произошла вовсе не в знаменитой кинодинастии.
Увидела сестру по телевизору: Анна и Екатерина Ковальчук
История Екатерины Ковальчук и Анны Ковальчук больше похожа на сценарий сериала.
Однажды Катерина увидела Анну в «Тайнах следствия» и поразилась их сходству. Позже выяснилось, что актрисы действительно являются сёстрами по отцу.
Они познакомились уже взрослыми людьми — без общего детства, семейных праздников и школьных воспоминаний.
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К тому моменту Анна уже много лет оставалась одним из самых узнаваемых лиц отечественного телевидения. Её Мария Швецова превратилась в культового персонажа. Более того, беременность актрисы была включена в сюжет, а сцены рождения дочери вошли в сериал.
Катерина строила карьеру отдельно. Были американские проекты, затем громкий успех «Крепостной», а позже и неожиданное комедийное амплуа в «Гусаре». Сегодня они работают рядом уже не как родственницы, а как полноценные коллеги.
Однако некоторые актрисы настолько похожи друг на друга, что зрители продолжают ошибаться даже спустя годы.
Разница заметна лишь на сцене: Полина и Ксения Кутеповы
Полина и Ксения Кутеповы давно считаются уникальным явлением российского театра. Внешне они практически неотличимы, но на сцене и экране разница становится очевидной.
Полина чаще появляется в кино. Именно её необычную хрупкость заметил Георгий Данелия, пригласивший актрису в свои фильмы.
Ксения гораздо реже соглашается на съёмки и остаётся верна театру. Но каждое её появление на экране запоминается зрителям благодаря особой ироничности и внутренней силе.
Совсем иначе складывалась история ещё одной пары сестёр, покоривших телевидение.
Без скандалов и конкуренции: Анжелика и Кристина Каширины
Анжелика Каширина первой оказалась в центре внимания благодаря шоу «Даёшь молодёжь!». Позже сериал «Анжелика» потребовал от неё серьёзной физической выносливости: ради роли приходилось ежедневно проводить часы в тяжёлом гриме и специальном костюме.
Кристина Каширина двигалась к популярности постепенно. От небольшой роли в «Отеле Элеон» она дошла до одного из самых узнаваемых персонажей сериала «Ивановы-Ивановы».
При этом зрители так и не увидели между сёстрами ни публичной конкуренции, ни борьбы за внимание. Их карьеры развивались параллельно, практически не пересекаясь.
Разыгрывали окружающих, меняясь именами: Екатерина и Дарья Носик
Екатерина и Дарья Носик выросли в актёрской семье Владимира Носика. Ещё в детстве они любили разыгрывать окружающих, меняясь именами.
Позже эта изюминка превратилась в профессиональную особенность их карьеры. Несмотря на поразительное сходство, каждая из сестёр сумела выработать собственный стиль.
В 12 лет они дебютировали в фильме «Возвращение "Броненосца"», который получил признание на фестивалях и подарил юным актрисам редкий опыт международного успеха.
Истории этих женщин развивались по-разному. Одни росли в знаменитых семьях, другие встретились уже взрослыми, третьих зрители до сих пор не могут различить. Но каждая из них доказала, что даже самое узнаваемое сходство не способно отменить главное — собственный характер, талант и право на свою историю.