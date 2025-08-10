Первой жене изменял, а вторая от него ушла в монастырь: Яркая жизнь и карьера выдающегося актера Олега Стриженова
10 августа исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова. Он начал свой путь в актёрской карьере в 1951 году, сыграв эпизодическую роль болельщика в комедии «Спортивная честь», и остался в профессии более чем на полвека. О творческой и личной жизни знаменитого деятеля искусства читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и семья
Олег Александрович Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске, который тогда входил в состав Дальневосточного края РСФСР. Его отец, Александр Николаевич Стриженов, был кадровым военным, выпускником престижной Петербургской Николаевской кавалерийской школы. К 35 годам он уже достиг звания комбрига. Мать, Ксения Алексеевна, происходила из образованной семьи — она окончила Мариинскую придворную гимназию и Смольный институт, работала учительницей.
В семье было трое сыновей: старший Борис (от первого брака матери), средний Глеб и младший Олег. Борис стал летчиком-истребителем и героически погиб под Сталинградом в 1942 году. Глеб также пошел по военной стезе, но после тяжелого ранения был комиссован и впоследствии стал актером, как и его младший брат.
Детство и военные годы
В 1935 году семья переехала в Москву, где Олег пошел в школу. Его детство было наполнено творчеством — он увлекался рисованием, обладал прекрасной дикцией и любил декламировать стихи. Особую страсть мальчик питал к кино, часто прогуливая уроки ради сеансов в кинотеатре «Авангард».
Война круто изменила жизнь 12-летнего Олега. В своих воспоминаниях он рассказывал:
«Когда это случилось, я был в подмосковном пионерском лагере. Вернулись в июле, ровно к первой бомбёжке. Потом бомбили каждый день. Уши раздирало от свиста летящих бомб и грохота взрывов».
Отец и старшие братья ушли на фронт, а юный Олег начал работать на строительстве Павелецкого вокзала и прокладке железнодорожных путей. За этот труд он был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В то же время он трудился механиком в цехе, где занимались обработкой киноплёнки. Впоследствии он с успехом сдал экзамены и стал студентом художественно-технического училища. В 1949 году он завершил обучение по специальности «бутафор».
Уже будучи не новичком в сфере искусства, Олег в том же году принял решение связать свою жизнь с актерской профессией и подал документы в Театральное училище имени Б.В. Щукина, куда был с первого раза принят.
Театральная карьера
Окончив училище в 1953 году, Стриженов по распределению попал в Государственный русский драматический театр Эстонской ССР в Таллине, где дебютировал в главной роли в спектакле «Без вины виноватые». Однако уже через год он перебрался в Ленинград, в Театр драмы имени А.С. Пушкина (ныне Александринский театр).
В 1957 году актер вернулся в Москву и вошел в труппу Театра-студии киноактера, где работал до 1966 года. Затем последовал десятилетний период службы в МХАТе. В 1977 году Стриженов вернулся в Театр-студию киноактера (ныне — Мастерская «12» Никиты Михалкова), где оставался до конца жизни. Его театральная карьера, хоть и была отчасти в тени кинематографической, отличалась глубиной и разнообразием ролей, подтверждая статус одного из ведущих актеров советской сцены.
Работа к кино
Олег Стриженов вошел в историю советского кинематографа как один из самых харизматичных и разноплановых актеров. Его фильмография, насчитывающая более 30 картин, представляет собой галерею ярких, запоминающихся образов, многие из которых стали классикой отечественного кино.
Первые шаги в кинематографе Стриженов сделал в 1951 году с небольшой роли в фильме «Спортивная честь». Однако настоящий прорыв произошел в 1955 году, когда молодой актер получил главную роль Артура Бертона в экранизации романа Этель Войнич «Овод». Этот фильм, собравший у экранов 30 миллионов зрителей, мгновенно сделал Стриженова звездой всесоюзного масштаба. В том же году он блестяще сыграл революционера Фелипе Риверу в «Мексиканце», для роли специально освоив азы бокса.
Особое место в творчестве актера заняла драма «Сорок первый» (1956), где Стриженов создал пронзительный образ поручика Вадима Говорухи-Отрока. Эта работа принесла фильму специальный приз Каннского кинофестиваля, а самого актера критики назвали «советским Жераром Филиппом» за необыкновенную харизму и глубину переживания.
Стриженову особенно удавались роли благородных, мужественных персонажей, часто с трагической судьбой. В 1958 году он воплотил на экране образ Петра Гринёва в «Капитанской дочке», создав одну из лучших экранизаций пушкинской прозы. Годом позже актер предстал в образе Мечтателя в ленте «Белые ночи» по Достоевскому, продемонстрировав тонкое понимание психологии персонажа.
Особого внимания заслуживает работа Стриженова в исторической драме «Звезда пленительного счастья» (1975), где он сыграл декабриста князя Сергея Волконского. Эта роль стала одной из самых значимых в его карьере, а сам фильм вошел в золотой фонд советского кино. Не менее интересной оказалась и фантастическая лента «Его звали Роберт» (1967), где актер мастерски исполнил двойную роль — ученого и его робота-двойника, показав свою разноплановость.
В 1980-е годы Стриженов успешно перешел на возрастные роли, наиболее заметной из которых стал образ полковника милиции Ивана Данилова в детективе «Приступить к ликвидации» (1983). Его последней киноработой стала картина «Вместо меня» (2000), где он сыграл английского миллионера.
Насилие со стороны отца, суррогатное материнство, измены и связь с мошенниками: шокирующие судьбы детей и внучки Олега Стриженова
Личная жизньОлег Стриженов, кумир миллионов советских зрителей, прожил насыщенную и драматичную личную жизнь, полную страстных романов, семейных трагедий и позднего счастья. Его путь в любви был таким же ярким, как и на экране.
Актер трижды вступал в брак. Первой его супругой стала актриса Марианна Бебутова, с которой он познакомился на съемках «Овода» в 1955 году. В этом браке родилась дочь Наталья, но союз распался из-за измен Стриженова. Второй женой актера была Любовь Земляникина, подарившая ему сына Александра. Этот брак продлился шесть лет, после чего Любовь неожиданно ушла в монастырь.
Настоящей любовью всей жизни Стриженова стала актриса Лионелла Пырьева. Они познакомились еще в 1955 году, но сошлись только два десятилетия спустя. Их брак длился почти полвека, до самой смерти актера в феврале 2025 года. Детей у пары не было, но Лионелла стала для мужа настоящей опорой.
Семейная история Стриженова полна драматичных поворотов. Его дочь Наталья, пытавшаяся пойти по стопам родителей, трагически погибла в 46 лет. Сын Александр стал продолжателем актерской династии и работает режиссером и телеведущим, воспитывает двух дочерей. У Стриженова осталось несколько внуков и правнуков, хотя отношения с некоторыми из них были непростыми.
После смерти 95-летнего актера от инсульта его вдова Лионелла Пырьева тяжело переживала утрату. Сегодня память о великом артисте хранят его сын Александр с семьей, а также многочисленные поклонники, для которых Олег Стриженов навсегда останется одним из самых ярких актеров советского кино.