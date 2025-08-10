10 августа 2025, 12:06

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)

10 августа исполняется 96 лет со дня рождения выдающегося актёра театра и кино, народного артиста СССР Олега Стриженова. Он начал свой путь в актёрской карьере в 1951 году, сыграв эпизодическую роль болельщика в комедии «Спортивная честь», и остался в профессии более чем на полвека. О творческой и личной жизни знаменитого деятеля искусства читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Детство и военные годы Театральная карьера Работа к кино Личная жизнь



Ранние годы и семья

Детство и военные годы

Ксения Алексеевна и Олег Стриженовы (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)



«Когда это случилось, я был в подмосковном пионерском лагере. Вернулись в июле, ровно к первой бомбёжке. Потом бомбили каждый день. Уши раздирало от свиста летящих бомб и грохота взрывов».

Театральная карьера

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)



Работа к кино

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)



Насилие со стороны отца, суррогатное материнство, измены и связь с мошенниками: шокирующие судьбы детей и внучки Олега Стриженова

Личная жизнь