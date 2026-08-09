09 августа 2026, 15:40

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)

Олег Стриженов — человек, который умел заставить зрителя замереть перед экраном. Актёр, чей аристократический профиль и пронзительный взгляд сделали Артура из «Овода» символом героической романтики 1950-х. Тот, кто в 26 лет стал кумиром миллионов, а в зрелые годы — одним из самых закрытых и требовательных артистов советского кино. 10 августа ему могло бы исполниться 97 лет. О творческой и личной жизни знаменитого деятеля искусств читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и семья Олега Стриженова Детство и военные годы Стриженова Театральная карьера Работа к кино Личная жизнь



Ранние годы и семья Олега Стриженова

Детство и военные годы Стриженова

Ксения Алексеевна и Олег Стриженовы (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)

«Когда это случилось, я был в подмосковном пионерском лагере. Вернулись в июле, ровно к первой бомбёжке. Потом бомбили каждый день. Уши раздирало от свиста летящих бомб и грохота взрывов».

Театральная карьера

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Любовь всей жизни» Первый канал)

Работа к кино

Олег Стриженов (Фото: скриншот д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» ТК ТВЦ)

Многолетняя дружба с Михалковым, потеря супруги и болезнь, едва не унесшая жизнь: как сложилась судьба Александра Адабашьяна?

Личная жизнь