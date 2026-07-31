31 июля 2026, 14:07

Валентина Леонтьева (фото: РИА Новости / Виктор Великжанин)

1 августа исполняется 103 года со дня рождения Валентины Леонтьевой — легендарной телеведущей, которую несколько поколений советских зрителей знали и любили как тетю Валю. Именно с ее именем многие до сих пор связывают передачи «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», многочисленные выпуски «Голубого огонька» и цикл программ «От всей души», где она рассказывала истории обычных советских людей с непростой судьбой. Искренность, доброжелательность и умение сопереживать сделали Валентину Леонтьеву одной из самых любимых телеведущих страны. Однако за яркой телевизионной карьерой скрывалась непростая личная история. Последние годы жизни она мечтала лишь об одном — увидеть сына. Подробнее о том, как жила всенародная любимица — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Валентины Леонтьевой: детство и блокада Ленинграда Почему Валентина Леонтьева отказалась от профессии химика Первый эфир Валентины Леонтьевой Личная жизнь Валентины Леонтьевой Почему Валентину Леонтьеву называли агентом ЦРУ Почему сын Валентины Леонтьевой отдалился от матери Последние годы жизни Валентины Леонтьевой

Биография Валентины Леонтьевой: детство и блокада Ленинграда

Валентина Леонтьева (фото: РИА Новости / Василий Малышев)

Почему Валентина Леонтьева отказалась от профессии химика

Оставила грудного ребенка мужу ради молодого иностранца: как Марианна Вертинская меняла мужчин и о чем жалеет в свои 83 года?

Первый эфир Валентины Леонтьевой

Валентина Леонтьева (фото: РИА Новости)

Личная жизнь Валентины Леонтьевой

Валентина Леонтьева (фото: кадр из передачи «В гостях у сказки»)

Колхозная любовь, измена с 16-летней фанаткой и черная магия: почему до сих пор спорят о смерти лидера «Сектора Газа» Юрия Хоя?

Почему Валентину Леонтьеву называли агентом ЦРУ

Валентина Леонтьева (фото: РИА Новости / Александр Невежин)

Почему сын Валентины Леонтьевой отдалился от матери

Валентина Леонтьева (фото: РИА Новости / Олег Макаров)

Последние годы жизни Валентины Леонтьевой