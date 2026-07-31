Почему тетю Валю считали агентом ЦРУ и за что сын так и не простил ведущую программы «Спокойной ночи, малыши!»: трагедии Валентины Леонтьевой
1 августа исполняется 103 года со дня рождения Валентины Леонтьевой — легендарной телеведущей, которую несколько поколений советских зрителей знали и любили как тетю Валю. Именно с ее именем многие до сих пор связывают передачи «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», многочисленные выпуски «Голубого огонька» и цикл программ «От всей души», где она рассказывала истории обычных советских людей с непростой судьбой. Искренность, доброжелательность и умение сопереживать сделали Валентину Леонтьеву одной из самых любимых телеведущих страны. Однако за яркой телевизионной карьерой скрывалась непростая личная история. Последние годы жизни она мечтала лишь об одном — увидеть сына. Подробнее о том, как жила всенародная любимица — в материале «Радио 1».
Биография Валентины Леонтьевой: детство и блокада ЛенинградаПри рождении будущая телезвезда получила имя Алевтина Торсонс. Она появилась на свет в Ленинграде в семье бухгалтеров. Ее отец, швед по национальности, занимался финансовыми вопросами Октябрьской железной дороги. Мать также работала бухгалтером — в одной из ленинградских больниц.
Алевтина вместе со старшей сестрой Людмилой росла в теплой семейной атмосфере. Главным человеком в доме девочки считали отца. Он любил устраивать домашние праздники, организовывал костюмированные вечера, играл на скрипке и собирал друзей. Уже тогда будущая телеведущая начала мечтать о сцене. В детстве она записалась в театральный кружок при Ленинградском ТЮЗе и всерьез решила связать свою жизнь с искусством.
Когда началась Великая Отечественная война, Алевтине исполнилось восемнадцать лет. Семья пережила самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда. Девушка вступила в санитарный отряд и помогала раненым.
Позже Валентина Леонтьева не раз рассказывала, что воспоминания о блокаде сопровождали ее всю жизнь. Она вспоминала, как курила сигареты, пытаясь хоть немного заглушить чувство голода. Эта привычка осталась с ней на долгие годы, несмотря на профессию, напрямую связанную с голосом.
Самым тяжелым испытанием стала смерть отца. После его гибели Алевтина самостоятельно везла тело на санках через весь город, чтобы похоронить на кладбище. Позже матери удалось эвакуироваться из осажденного Ленинграда вместе с дочерьми, благодаря чему семья сумела спастись.
Почему Валентина Леонтьева отказалась от профессии химикаВ 1944 году Алевтина Торсонс поступила в Московский химико-технологический институт. Однако студенческая жизнь в этом вузе практически сразу закончилась. Девушка поняла, что не сможет отказаться от своей мечты. Несмотря на пережитые войну, блокаду и тяжелые годы, желание стать артисткой оказалось сильнее любых обстоятельств. Она успешно поступила в оперно-драматическую студию МХАТа.
После окончания обучения молодую актрису направили работать в Тамбовский театр. Однако театральная сцена не стала для нее окончательной профессиональной остановкой.
В 1954 году будущая телеведущая решила попробовать свои силы на Центральном телевидении. Она приняла участие в большом конкурсе на должность помощника режиссера и успешно прошла все испытания.
Первый эфир Валентины ЛеонтьевойДебют Валентины Леонтьевой в роли диктора состоялся в 1954 году во время новогоднего праздника. Первое выступление оказалось крайне неудачным. Из-за сильного волнения молодая ведущая постоянно запиналась и с трудом читала подготовленный текст.
Однако эта неудача не заставила ее отказаться от профессии. Напротив, Валентина Леонтьева очень быстро освоила все тонкости телевизионной работы. Спустя несколько лет без ее участия уже невозможно было представить ни один праздничный «Голубой огонек».
Особую любовь телеведущая заслужила у детей. Со всего Советского Союза ей ежедневно приходили сотни писем. Валентина Михайловна внимательно читала каждое из них и бережно хранила корреспонденцию в многочисленных коробках до конца жизни.
Именно она придумала дни рождения для своих постоянных телевизионных коллег — кукол Хрюши, Степашки и других героев программы «Спокойной ночи, малыши!».
Личная жизнь Валентины ЛеонтьевойРабота всегда занимала в жизни Валентины Леонтьевой особое место. Именно постоянная занятость впоследствии серьезно повлияла на ее семейную жизнь.
Первым супругом телеведущей стал радиорежиссер Юрий Ришар. После переезда из Тамбова в Москву супруги начали строить совместную жизнь, однако сохранить брак не смогли. Семейные отношения продлились всего четыре года.
Позже сама Валентина Михайловна признавалась, что причиной расставания стала ее безграничная преданность телевидению. Работа постепенно вытеснила все остальное.
Вторым мужем телеведущей стал дипломат Юрий Виноградов. В этом браке родился сын Дмитрий. В конце 1960-х годов супруг получил назначение в Нью-Йорк, куда семья отправилась вместе с ним. Однако жизнь за границей не принесла Валентине Леонтьевой счастья.
Она не собиралась становиться домохозяйкой и уже через несколько дней после рождения сына снова приступила к работе. Позже телеведущая рассказывала, что воспринимала жизнь вдали от телевидения как настоящее испытание и буквально не могла существовать без любимой профессии.
Вскоре она вернулась в Советский Союз и вновь полностью погрузилась в работу на телевидении. После этого второй брак также распался.
Почему Валентину Леонтьеву называли агентом ЦРУПосле возвращения из США вокруг имени Валентины Леонтьевой начали распространяться самые невероятные слухи. Во время одной из рабочих поездок в провинциальный город представители местного горкома партии неожиданно спросили телеведущую, действительно ли она сотрудничает с американской разведкой.
Позже подобные вопросы начали звучать все чаще. Телефон практически не замолкал, а слухи продолжали распространяться по всей стране.
Одновременно редакции газет «Труд», «Литературная газета» и «Советская культура» стали получать огромное количество писем. Причем обращались уже не дети, а их родители, которые просили журналистов подтвердить или опровергнуть информацию о том, что любимая телеведущая якобы работает на иностранные спецслужбы.
Как выяснилось позже, именно публикации в прессе и дали начало этим разговорам. Все знали, что супруг Валентины Леонтьевой Юрий Виноградов работал в составе советской дипломатической миссии в Нью-Йорке, а сама телеведущая периодически приезжала к нему.
Очередной виток обсуждений возник после одного из ее визитов в Соединенные Штаты. Практически одновременно руководство телевидения закрыло программу «От всей души». Хотя официально решение объяснили тем, что проект исчерпал себя, журналисты связали эти события между собой. Отсутствие подробных комментариев только усилило общественный интерес, и в итоге многие сами сделали вывод, будто телеведущая сотрудничает с американской разведкой.
В 1980-е годы ситуация получила неожиданное продолжение. Во время одной из юмористических программ Валентина Леонтьева неудачно пошутила, назвав себя английской шпионкой. После этого руководство на некоторое время отстранило телеведущую от работы.
Почему сын Валентины Леонтьевой отдалился от материИз-за постоянной занятости телеведущая практически не находила времени для воспитания сына Дмитрия. Основную заботу о мальчике взяла на себя бабушка. Позже Дмитрий не скрывал своих обид. Он считал, что мать уделяла ему слишком мало внимания и не испытывала к нему настоящей материнской привязанности.
Особенно тяжело он переживал всенародную любовь к Валентине Леонтьевой. Мальчик ревновал мать к миллионам советских детей и называл ее «всехней мамой». Одна из близких подруг телеведущей рассказывала, что однажды Дмитрий устроил истерику и разорвал рисунки, которые другие дети подарили его матери.
Повзрослев, сын выбрал профессию художника. Общение с матерью постепенно стало редким. При заполнении различных анкет Дмитрий указывал имя отца, а строку, предназначенную для матери, оставлял пустой. Если по телевизору показывали Валентину Леонтьеву, он предпочитал выключать экран.
Последние годы жизни Валентины ЛеонтьевойПолностью посвятив себя телевидению, Валентина Леонтьева не сразу заметила, как изменилась ее профессиональная жизнь. Постепенно одна за другой перестали выходить программы, которые долгие годы ассоциировались именно с ней. Для телеведущей, посвятившей профессии практически всю жизнь, это стало тяжелым ударом.
В 2004 году произошел несчастный случай. Валентина Михайловна получила перелом шейки бедра и сотрясение мозга, после чего долго проходила лечение. Восстановившись после травмы, она переехала жить к сестре. Последние годы легендарная телеведущая провела в одном из сел Ульяновской области.
Весной 2007 года Валентины Леонтьевой не стало. Она ушла из жизни на 85-м году. По словам людей, хорошо знавших телеведущую, в последние годы больше всего она мечтала увидеть сына. Однако Дмитрий так и не приехал к матери. Не появился он и на ее похоронах, объяснив свое решение тем, что так сложились обстоятельства.