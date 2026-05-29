Похоронила мужа и стала членом партии «Единая Россия»: жизнь и творчество Народной артистки Роксаны Бабаян. Как она живет сегодня?
Роксана Рубеновна Бабаян — советская и российская певица, актриса, Народная артистка РФ, обладательница узнаваемого джазового вокала и исполнительница популярных хитов «И снова солнцу удивлюсь», «Двадцать лет спустя» и «Ереванские вечера». Артистка десятилетиями сохраняет статус одной из самых ярких представительниц отечественной эстрады. В 2022 году она вновь напомнила о себе широкой аудитории, приняв участие в музыкальном проекте «Суперстар! Возвращение» на НТВ. 30 мая певице исполняется 80 лет. О карьере, личной жизни и судьбе Роксаны Бабаян — в материале «Радио 1».
Биография Роксаны Бабаян: детство и семья артисткиБудущая звезда родилась в мае 1946 года в Ташкенте в интеллигентной семье. При рождении девочка получила фамилию Мукурдумова, однако позднее взяла девичью фамилию матери и именно под ней вошла в историю советской эстрады.
Отец певицы, Рубен Михайлович, работал инженером-строителем. Мать, Седа Григорьевна, пользовалась известностью в Ташкенте как пианистка и композитор. Именно она познакомила дочь с музыкой, научила играть на фортепиано и привила любовь к вокалу.
С ранних лет Роксана мечтала стать певицей, однако отец выступал категорически против артистической карьеры. Он считал, что творческая профессия не дает стабильности и надежного будущего.
Почему Роксана Бабаян стала инженеромПо настоянию отца девушка поступила в Институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет промышленного и гражданского строительства. Однако полностью отказаться от сцены она не смогла. Уже с первых курсов студентка активно участвовала в художественной самодеятельности и регулярно занимала призовые места на различных музыкальных конкурсах и фестивалях.
Именно на одном из таких мероприятий талантливую исполнительницу заметил руководитель эстрадно-джазового оркестра Константин Орбелян. Музыкант пригласил Роксану в свой коллектив, и это приглашение стало переломным моментом в ее биографии.
При этом обучение девушка не бросила. Позднее она получила еще несколько образований: окончила ГИТИС, Московский педагогический университет и даже защитила диссертацию по психологии.
Музыкальная карьера Роксаны Бабаян и первые успехиВ молодости артистка увлекалась не только джазом, но и музыкой, близкой к року. После работы в коллективе Константина Орбеляна певица перешла в ВИА «Голубые гитары». Вместе с ансамблем она гастролировала по всему Советскому Союзу и принимала участие в международных музыкальных фестивалях.
Одним из главных достижений того периода стал конкурс «Дрезден-1976». На сцене Бабаян исполнила песню «Дождь» и стала лауреатом престижного музыкального форума. Причем часть композиции ей пришлось петь на немецком языке.
После этого успеха певица начала сольную карьеру. Ее репертуар постепенно сместился в сторону поп-музыки и эстрадных композиций. Настоящий прорыв произошел после участия в «Песне-77», где Роксана Бабаян исполнила композицию «И снова солнцу удивлюсь». Публика обратила внимание не только на сильный голос артистки, но и на ее харизму, необычный тембр и сценическую подачу.
Хиты Роксаны Бабаян и возвращение на сценуНа фирме «Мелодия» певица записала множество популярных песен и выпустила альбомы «Когда ты со мной», «Роксана» и «Другая женщина». В начале 1990-х артистка начала активно снимать клипы. Большую известность получил дуэт Роксаны Бабаян с Урмасом Оттом. Вместе они записали композицию «Давний разговор», которая быстро обрела популярность.
В 1996 году дискография певицы пополнилась пластинкой «Чары колдовские». Большинство композиций для альбома написал композитор Владимир Матецкий.
После длительного творческого перерыва Роксана Рубеновна вновь громко заявила о себе в 2013 году. Тогда артистка записала песню «Курс на забвение» совместно с Александром Ивановым — солистом панк-рок-группы «НАИВ» и давним другом семьи.
Видеоклип на композицию рассказывал историю отношений успешной бизнес-леди и свободного художника. Затем появились песни «Раскаты грома» и «Ничто не вечно под луной». Позднее Бабаян выпустила полноценный альбом «Формула счастья». В пластинку вошли композиции «Витенька», «Нельзя любить чужого мужа», а также новые версии старых хитов.
В 2018 году певица представила диск «Чего хочет женщина» и одноименную концертную программу. После этого артистка неоднократно выступала на творческих вечерах и юбилейных концертах, исполняя любимые публикой песни.
Роксана Бабаян в кино и театреКинематограф певица воспринимала скорее как творческий эксперимент и возможность получить удовольствие от процесса. Поэтому она соглашалась преимущественно на участие в комедиях режиссера Анатолия Эйрамджана. Первой заметной работой Роксаны Бабаян в кино стала комедия «Бабник». Для этой картины артистка самостоятельно придумала яркий образ шепелявой сотрудницы пункта проката.
Позднее она появилась в фильмах «Моя морячка» и «Импотент». В 2007 году певица впервые вышла на театральную сцену, исполнив главную роль в спектакле «Ханума». Еще через три года она сыграла Шахерезаду в постановке Роберта Манукяна «1002-я ночь».
Личная жизнь Роксаны БабаянПервым супругом артистки стал музыкант Евгений Томаха. Они поженились еще в студенческие годы. Со временем супруги поняли, что страсть ушла, а отношения превратились скорее в дружеские и родственные. Несмотря на это, официально развод они оформлять не стали.
Именно в этот период в жизни Роксаны Рубеновны появился Михаил Державин.
История любви Роксаны Бабаян и Михаила Державина
С Михаилом Державином певица познакомилась в 1980 году во время перелета в Джезказган. Их роман развивался стремительно. Вскоре Державин познакомил возлюбленную со своим близким другом Александром Ширвиндтом, который одобрил выбор артиста.
Через несколько месяцев после знакомства влюбленные расписались. Пышного торжества они устраивать не стали — регистрация брака прошла почти в повседневной одежде. Позднее супруги обвенчались. Оба были верующими людьми и вместе приняли решение пройти таинство крещения.
Для Михаила Державина этот брак тоже не стал первым. Ранее актер состоял в отношениях с дочерью Аркадия Райкина, а затем — с дочерью маршала Семена Буденного. При этом дочь артиста Мария позднее рассказывала, что на момент начала романа с Бабаян отношения ее отца уже давно существовали лишь формально.
Друзья семьи называли союз Роксаны Бабаян и Михаила Державина практически идеальным. Продюсер Александр Поддубный вспоминал, что в их доме всегда царили любовь, спокойствие и уважение. Несмотря на яркие характеры и творческие амбиции, супруги умели договариваться и находить компромиссы.
Вместе они прожили 37 лет. В возрасте 72 лет певица овдовела. Смерть Михаила Державина стала для нее тяжелейшим ударом.
Собственных детей у артистки нет, однако материнскую заботу и любовь она всегда дарила племяннику Никите. Сегодня рядом с Роксаной Рубеновной находятся дочь Михаила Державина Мария, ее супруг и сыновья Павел и Петр, а также брат певицы Юрий.
О покойном муже артистка неизменно вспоминает с теплотой и благодарностью. По ее словам, Михаил Державин оставался уникальным человеком — добрым, светлым и невероятно душевным.
Роксана Бабаян сейчасСегодня народная артистка России живет в Москве и продолжает вести активный образ жизни. Она занимается общественной деятельностью, руководит Национальным центром творческого развития и участвует в благотворительных проектах.
Особое место в жизни певицы занимает помощь животным. Роксана Бабаян возглавляет Российскую лигу защиты животных и активно помогает бездомным кошкам и собакам.
Артистка продолжает появляться в телевизионных проектах, участвует в музыкальных шоу и поддерживает связь с поклонниками через официальные сообщества. Даже спустя десятилетия после начала карьеры Роксана Рубеновна остается одной из самых узнаваемых и уважаемых фигур отечественной эстрады.
Кроме того, Роксана Бабаян является официальным членом всероссийской политической партии «Единая Россия».