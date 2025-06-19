Появилась в инвалидной коляске и увела мужа из семьи: звезде фильмов Гайдая Наталье Селезневой 80 лет, почему актриса ушла со сцены
19 июня актрисе Наталье Селезнёвой исполняется 80 лет. Она успела сняться в легендарных комедиях Леонида Гайдая и стать одной из самых узнаваемых звёзд советского экрана. «Радио 1» расскажет о пути актрисы в кино и ее личной жизни.
Ранние годы и начало карьерыНаталья Селезнёва родилась в Москве в 1945 году. Ее мать занималась оформлением тканей, отец был профессиональным фотографом. Семья жила в коммунальной квартире и будущая актриса с раннего возраста была окружена атмосферой искусства.
«У нас все были фанатичные театралы. Бабушка дружила с мхатовской актрисой Анастасией Зуевой. И Анастасия Платоновна приносила приглашения в театр, и тетка с матерью бегали на все спектакли», — сказала актриса в беседе с «7 Дней».
В шесть лет Наталью пригласили на роль в спектакль Театра Советской армии. Позже её заметила писательница Агния Барто и настояла на участии девочки в экранизации повести «Алёша Птицын вырабатывает характер». Так началась кинокарьера Селезнёвой.
Прорыв в кино: фильмы Гайдая и всенародная славаНастоящая известность пришла после роли Лидочки в фильме «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Картина стала лидером проката 1965 года. Позже актриса снялась в других знаменитых комедиях Гайдая — «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!». Несмотря на популярность, актрисе долгое время предлагали исключительно комедийные роли. Попытки расширить амплуа, в том числе участие в прослушиваниях к фильмам «Кавказская пленница» и «Я шагаю по Москве», успеха не принесли.
Телевидение и участие в «Кабачке "13 стульев"»Огромную популярность Селезнёвой принесла телевизионная программа «Кабачок "13 стульев"», где она сыграла пани Катарину. Передача имела высокий рейтинг и любовь зрителей, включая партийных деятелей. Несмотря на успех, проект часто подвергался критике, а одна из телепередач с участием Селезнёвой в мини-юбке вызвала скандал и урезание гонорара.
В 1990-х и 2000-х годах актриса продолжила работу, хотя и реже появлялась на экранах. Она принимала участие в мюзиклах, телеспектаклях и художественных фильмах. Среди заметных ролей — участие в фильмах «Воры и проститутки. Приз — полёт в космос» и «Новогоднее дежурство».
Личная жизнь и семьяСудьбоносная встреча Натальи Селезнёвой с актёром Владимиром Андреевым произошла в 1968 году на съёмках сказки «Калиф-аист». Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, между ними завязались романтические отношения. Тогда Андреев уже был женат, но ради Натальи решился на развод. В том же году они поженились.
В одном из интервью Селезнёва признавалась, что отношения вначале были непростыми.
«Шла притирка характеров, мы далеко не всегда могли друг друга понять. Володя на 15 лет старше меня, в свои 37 лет был уже человеком со сложившимся мировоззрением. А у меня в 22 года личность только начинала по-настоящему формироваться», — вспоминала актриса.
В 1969 году у супругов родился сын Егор. Он не пошёл по стопам родителей: окончил МГИМО и сделал карьеру в дипломатии. Егор подарил Наталье Игоревне и Владимиру Алексеевичу четырёх внуков. Супруги прожили вместе 52 года. В августе 2020 года Андреев отметил 90-летний юбилей, а через два дня его не стало. Потеря мужа стала для Селезнёвой тяжёлым ударом.
Проблемы со здоровьем и уход из киноВ 1990-х актрисе провели операцию на щитовидной железе, после которой она временно потеряла голос. Позже ей удалось восстановиться и вернуться к работе. В 2018 году она перенесла перелом шейки бедра, после чего приняла решение завершить кинокарьеру.
Наталья Селезнёва сегодняНа сегодняшний день Наталья Селезнёва официально остаётся актрисой Театра сатиры, но не участвует в постановках. В 2023 году она появилась на юбилее театра в инвалидном кресле. В последние годы актриса критиковала телевидение за использование образов тяжело больных артистов в скандальных передачах, а также выступала против цифрового воссоздания умерших актёров.
В 2025 году на телеканале «Россия 1» вышел специальный выпуск, посвящённый юбилею актрисы, где Селезнёва поделилась воспоминаниями о детстве, родителях и творческом пути.