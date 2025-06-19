19 июня 2025, 17:12

Наталья Селезнева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

19 июня актрисе Наталье Селезнёвой исполняется 80 лет. Она успела сняться в легендарных комедиях Леонида Гайдая и стать одной из самых узнаваемых звёзд советского экрана. «Радио 1» расскажет о пути актрисы в кино и ее личной жизни.





Содержание Ранние годы и начало карьеры Прорыв в кино: фильмы Гайдая и всенародная слава Телевидение и участие в «Кабачке "13 стульев"» Личная жизнь и семья Проблемы со здоровьем и уход из кино Наталья Селезнёва сегодня

Ранние годы и начало карьеры

«У нас все были фанатичные театралы. Бабушка дружила с мхатовской актрисой Анастасией Зуевой. И Анастасия Платоновна приносила приглашения в театр, и тетка с матерью бегали на все спектакли», — сказала актриса в беседе с «7 Дней».

Прорыв в кино: фильмы Гайдая и всенародная слава

Телевидение и участие в «Кабачке "13 стульев"»

Наталья Селезнева (фото: кадр из программы «Кабачок "13 стульев"»)



Личная жизнь и семья

«Шла притирка характеров, мы далеко не всегда могли друг друга понять. Володя на 15 лет старше меня, в свои 37 лет был уже человеком со сложившимся мировоззрением. А у меня в 22 года личность только начинала по-настоящему формироваться», — вспоминала актриса.

Проблемы со здоровьем и уход из кино

Наталья Селезнёва сегодня