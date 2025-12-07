Прерванная беременность, измена и любовь, из-за которой она могла умереть: роковые мужчины Марины Голуб
Незабываемая, жизнерадостная, талантливая актриса Марина Голуб часто черпала энергию в любви. Ее жизнь была полна красками, а романы — искренностью, только настоящую любовь артистка обрела совсем незадолго до своей кончины. О том, кем были любимые актрисой мужчины, читайте в материале «Радио 1».
Дмитрий Золотухин
Дмитрий Золотухин (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)
Первый яркий роман Марины Голуб случился с Дмитрием Золотухиным. Влюбленные были сокурсниками, оба незаурядные и фактурные, они мечтали о карьере и строили совместные далекоидущие планы на будущее. Всё изменилось с беременностью Голуб на 3 курсе. Тогда перед актерами встал сложный выбор: семья или карьера, и оба выбрали продолжать реализовывать себя в актерской профессии. После прерывания беременности былая страсть угасла, и актеры разошлись.
Евгений Тройнин
Евгений Тройнин и Марина Голуб (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)
С бизнесменом Евгением Тройниным Марина Григорьевна познакомилась, когда пыталась поймать попутную машину. Он доставил её до места назначения и попросил номер телефона. Мужчина начал проявлять внимание к Голуб, приглашать её на встречи, но она не испытывала к нему ответных чувств. Но отчим посоветовал Марине выбрать в мужья этого надёжного человека, а чувства могут прийти и позже. Она последовала совету и даже родила от него в 1985 году дочку Настю, но пылающей любви к Евгению так и не ощутила. Голуб ушла от предпринимателя еще будучи беременной и нисколько не жалела об этом.
Вадим Долгачев
Вадим Долгачев, Марина Голуб с дочкой Настей (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)
Вскоре после появления на свет дочери актриса отправилась на гастроли в Волгоград. Студент исторического факультета Вадим тогда увлекался самодеятельностью и о театре мог лишь скромно мечтать. Марина Голуб что-то рассмотрела в нем, а когда узнала о его стремлении на сцену, помогла поступить в Школу-студию МХАТ и перебраться в столицу. Их отношения долго были дружескими, Вадим и представить себя не мог рядом с такой шикарной женщиной, а она словно ждала от него шага.
И дождалась: в один из дней он пришел к ней и остался на долгие годы. Долгачев нашел общий язык с дочерью актрисы и даже хотел ее удочерить, но Тройнин прав не отдал.
Вадим был заботливым мужем и отчимом, но совершенно неамбициозным человеком. Голуб много работала, ездила по гастролям, а муж, изредка играя в «Сатириконе», всё чаще начал выпивать. Их брак продержался 6 лет, и сошедшие на нет чувства привели к разводу в 1991 году.
Анатолий Вайсман
Анатолий Вайсман (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)
Третий брак артистки состоялся в 1995 году и оказался самым продолжительным. Анатолий был младше Марины на 15 лет, он только начинал свой путь в актёрской профессии, а она уже была известной и влиятельной актрисой. За 11 лет брака Голуб всё сделала для успешной карьеры возлюбленного. Его приняли в МХАТ, появились работы в кино, интересные роли, а даже псевдоним «Белый» придумала Марина. В 2007-м Анатолий ушёл от актрисы к молодой пассии.
«С ним была сложная история, теперь у него молодая жена, родившая двух детей. А я и одного не смогла. Было трудно, выдирала его из души с кровью, всё-таки 15 лет были вместе, но потом отпустила — пусть будет счастлив», — значительно позже говорила про развод Голуб.
Михаил Кравченко
Михаил Кравченко (Фото: Скриншот д/ф «Мужчины Марины Голуб» ТК ТВЦ)
Последние в жизни актрисы отношения были с успешным бизнесменом, владельцем крупной сети мебельных салонов Михаилом Кравченко. Пару познакомила Мария Миронова, Михаилу нужен был постановщик спектакля в благотворительный театр, а Голуб как раз была увлечена режиссурой. Чувства вспыхнули быстро и так ярко, как не случалось никогда в жизни актрисы.
«Таких, как он, очень мало… Он мыслит и формулирует так же, как мыслю и формулирую я», — говорила актриса.
Едва обретенное счастье рухнуло в одночасье, когда весной 2012-го мебельный магнат был убит. Киллеры расстреляли автомобиль предпринимателя на парковке у дома. Голуб очень тяжело переживала эту потерю и начала самостоятельно расследование убийства Кравченко.
В ночь с 9 на 10 октября 2012 года в страшной автомобильной аварии погибла и сама Марина Григорьевна. Обстоятельства гибели были весьма странными. Очевидцы случившегося не слышали визга тормозов, а виновник ДТП сбежал с места преступления и только спустя 3 дня был найден сотрудниками полиции. Кроме того, мать Михаила Кравченко поделилась с журналистами о последнем телефонном разговоре с Голуб в тот роковой день:
«Она позвонила и говорит: я все знаю, приеду. Понимаете? А потом: я так устала, давай завтра. И всё».
Виновника ДТП осудили на 6 лет колонии, но многие уверены, что настоящие убийцы Михаила Кравченко и Марины Голуб до сих пор остаются на свободе.