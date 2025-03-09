Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?

Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?

Маргарита Терехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Маргарита Терехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Выдающаяся актриса Маргарита Терехова создала неповторимый образ Биче Сениэль в фильме «Бегущая по волнам», а её игра в роли Миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» до сих пор вызывает восхищение у зрителей всех возрастов. О творческом пути и личной жизни очаровательной актрисы читайте в материале «Радио 1».

Детство будущей звезды кино


Родилась Маргарита Борисовна в 1942 году в городе Туринске Свердловской области. Вскоре из-за частой болезни дочери семья переехала в Ташкент. Родители Маргариты были творческими людьми: папа Борис Иванович Терехов — актёр и режиссёр, а мама Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался после рождения дочери, и последующим воспитанием ребенка занималась Галина в одиночестве. Дочь начала общаться с отцом только в студенческие годы.

Получив аттестат с отличием, Маргарита Терехова решила продолжить обучение в Ташкентском университете на физико-математическом факультете. Однако, проучившись два года, она осознала, что это не её призвание, и решила пойти по стопам матери, уехав в Москву с мечтой о театральной карьере.

На пути к славе


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Терехова пошла учиться в школу-студию при Театре Моссовета. Уже тогда она проявила себя как будущая звезда – каждая роль давалась ей без труда, а в каждый образ она входила так искусно и талантливо, что вскоре ни у учителей, ни у сокурсников не осталось никаких сомнений: Терехова обязательно станет известной актрисой.

В 1964 году Терехова наконец-то получила диплом о высшем образовании и стала частью труппы Театра имени Моссовета, где она прослужила более двух десятилетий. В 1965 году Терехова впервые появилась на экране, сыграв Таню в фильме «Здравствуй, это я!» режиссёра Фрунзе Довлатяна.

Известность актрисе принесли роли в кинолентах, таких как «Бегущая по волнам» Павла Любимова, снятой по роману Александра Грина, «Белорусский вокзал» Павла Любимова, где она сыграла Наташу Шипилову, а также «Зеркало» Андрея Тарковского, где она предстала в образах Марии и Натальи.

В конце 1970-х годов Маргарита Терехова стала особенно любима зрителями благодаря своим ролям в музыкальных телефильмах в стиле «плаща и шпаги». Среди них были «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Благочестивая Марта».

Позже среди ее работ появятся «Дневной поезд», «Пока стоят горы...», «Всё могло быть иначе» и многие другие работы. В 1996-м актриса получила звание народной артистки России и на этом перестала сниматься в кино и постепенно вовсе пропала из поля зрения публики.

«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова
«Влюблённый до последнего вздоха»: как сейчас живут вдова и дочь Александра Абдулова

Личная жизнь


Маргарита Терехова и Вячеслав Бутенко (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Яркая звезда отечественного кинематографа пережила множество романов, каждый из которых оставил глубокий след в ее судьбе. Первым ее спутником стал актер Вячеслав Бутенко, с которым она связала свою жизнь в начале карьеры. Брак оказался коротким, двум актерам просто не хватало времени на семью.


Маргарита Терехова и Сава Хашимов (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Настоящей любовью для нее стал болгарский артист Сава Хашимов. Их встреча произошла на съемках картины «Бегущая по волнам» в солнечной Болгарии, где между ними вспыхнула искра страсти. Несмотря на то что Хашимов был в браке, он не удержался от соблазна и ради Маргариты решился на развод, после чего переехал в Москву. Их совместная жизнь проходила в театральном общежитии, где царила атмосфера творчества и романтики. В этом союзе в 1967 родилась их дочь Анна, которая стала символом их любви. В 1969 году брак распался из-за того, что Терехова не хотела переезжать в Болгарию, а её муж не хотел оставаться в России.

Маргарита Терехова и Андрей Тарковский (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

Еще одним значимым человеком в жизни Тереховой стал режиссёр Андрей Тарковский. Для Андрея Маргарита была источником вдохновения, они понимали друг друга без слов. Он казался ей идеальным партнёром. Однако было одно препятствие: Тарковский был женат и растил сына. Ради Тереховой он был готов на всё, но она не хотела разрушать его семью.

Следующие отношения актрисы случились с режиссером Георгий Гаврилов. Красавец Гаврилов был моложе Маргариты Борисовны на 18 лет, страстные отношения длились около полутора лет, и всё шло к свадьбе, только оказалось, что актриса ждет ребенка вовсе не от будущего мужа.

В 1981 году актриса подарила жизнь сыну Александру, отцом которого считается таджикский бизнесмен и политик Сайфиддин Тураев. Однако сам Тураев отказался признать свое отцовство, что создало дополнительную драму в жизни актрисы.

Здоровье артистки


Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)

После 2000-х начались разговоры о странном поведении артистки, сплетники дошли до обвинений Тереховой в алкоголизме. Лишь в 2004 году члены семьи актрисы рассказали представителям прессы о состоянии здоровья Маргариты Борисовны. У известной артистки начались проблемы с памятью из-за болезни Альцгеймера.

С 2015 года состояние здоровья артистки стало ухудшаться. За три следующих года Терехова оказалась полностью прикована к постели, окончательно потеряв способность говорить и самостоятельно передвигаться.

В последние годы состояние актрисы остаётся неизменно тяжёлым. И пусть она не может взаимодействовать с внешним миром, Маргарита Борисовна остаётся в памяти поклонников как выдающаяся актриса, чьи образы увековечены в золотом фонде советского кино.

Читайте также:

Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

«Любил я женщин, каюсь»: как у Яковлева почти одновременно родились дети от жены и любовницы Кати Райкиной

Пьяные актёры на съемках и премия за голос Пугачевой: как на самом деле снимали фильм «Ирония судьбы»
#кино
#семья
#актёр
#фильм
#жизнь
#режиссёр
#развод
#актриса
#актеры
#статьи
Муж изменял с «приятельницами», а она вытирала сопли на «Фабрике звезд»: как отец Риты Дакоты стал ее самым большим страхом
09 марта 2025, 17:47

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)

Белорусская исполнительница Рита Дакота прославилась после «Фабрики звёзд», а потом начала писать композиции для многих артистов. Она считается одним из самых дорогих авторов песен в России. За один трек придется заплатить порядка 1 млн рублей. Кто бы мог подумать, что беззаботная и успешная исполнительница хлебнула немало горя за свою жизнь. 9 марта Рита Дакота отмечает 35 день рождения. Как певица пережила тяжелое детство и предательство любимого читайте в материале «Радио 1».

Биография Риты Дакоты

9 марта 1990 года в Минске появилась на свет Маргарита Герасимович, которая позже станет известна русскоязычному слушателю под псевдонимом Рита Дакота. Увы, проблемы в семье были и до рождения девочки — папа страдал от алкогольной зависимости, поэтому дочь видела, как мужчина разрушает себя и родных с ранних лет.

«Отец был самым большим страхом для меня. Я помню, как поворачивался ключ в двери, и я думала: «Пьяный или нет?». Агрессия, неадекват, мог крушить мебель, зайти ко мне в комнату, когда я готовлюсь к экзаменам, взять мою настольную лампу и завязать её в узел. Все эти истории, естественно, оставили на мне отпечаток», — откровенничала Дакота.

Когда Рите исполнилось 14, родители решили развестись. У мамы появился новый ухажер, что не принял папа Дакоты и поджёг автомобиль. За это он попал в тюрьму на два года. А потом связь с папой потерялась на несколько лет.

С детства Рита проявляла тягу к творчеству — занималась в музыкальной школе, пела песни Наташи Королёвой и Кристины Орбакайте.

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакота неоднократно участвовала в международных конкурсах и фестивалях. В 11 лет она сама написала первую песню, когда услышала хит Стинга Shape of My Heart. Премьера состоялась в четвёртом классе. А потом школьница стала спокойно записывать композиции, поскольку собрала панк-группу и даже относила песни на радио.

После школы Рита не смогла стать студенткой музыкального училища Михаила Глинки, поэтому пошла в студию вокала «Форте». В то же время Дакота увлекалась граффити — тогда в Минск как раз приехали уличные художники из Португалии, которые описали её работы словами «дакотат» (что в переводе означает многогранность). Впоследствии это слово стало её творческим псевдонимом.

«Подрался» с Максаковой, едва не потерял жену из-за пьянства и избегает разговоров о прошлом: тайны Сергея Маковецкого
«Подрался» с Максаковой, едва не потерял жену из-за пьянства и избегает разговоров о прошлом: тайны Сергея Маковецкого

«Фабрика звезд» и музыкальная карьера

В середине 2000-х в России активно шёл конкурс «Фабрика звёзд», куда регулярно набирали молодых артистов и авторов. Друзья обратились к Рите и посоветовали ей продать несколько песен, а после они же предложили девушке пойти на кастинг и попробовать свои силы в шоу. Вскоре жюри пригласили Дакоту стать одной из «фабриканток». Когда она была на проекте, то услышала о смерти дедушки, но никто не поддержал Риту в этом горе.

«Я плакала в солярии, там не было камер. Стала очень загорелой: ходила туда каждый день на 10 минут, ревела, а потом вытирала сопли и шла в кадр. Это было ужасно, и каждый день мне твердили, что я ничтожество. Говорили, я пушечное мясо, что меня взяли, чтобы потом выкинуть. «Фабрика звёзд» — это тюрьма. Жестокая, бутафорская история. Там всё пластиковое, ненастоящее», — откровенничала певица в интервью для YouTube-канала «Нежный редактор».

Во время «Фабрики звёзд» Рита пела свои композиции, а еще записала несколько песен для других участников. Тогда настоящим хитом стал трек «Спички».

Рита Дакота (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


Дакоту стали приглашать на корпоративы. Однако певица назвала это «очень грустной работой», поскольку никто в действительности не слушал ее.

В какой-то момент артистка устала от этого и решила не выступать сольно, а сконцентрироваться на сочинительстве песен. Тут Рите удалось создать независимый инди-рок-проект Monore, с которым она и начала выступать по России.

Во время своих редких появлений на телевидении Дакота поражала имиджем — дреды, яркий макияж. Некоторые называли её российской Аврил Лавин.

Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова
Сменил фамилию, изменял жёнам, отдал себя профессии: жизнь и творческий путь актёра Андрея Миронова

Но в определённый момент Рита приняла решение вернуться и пошла на проект «Главная сцена» на канале «Россия 1», где попала в руки Виктора Дробыша. В итоге певица прошла в полуфинал.

В 2016-м Дакота выпустила хит «Полчеловека», который стал популярен в социальных сетях. Он вошёл в первую большую пластинку артистки «Стаи Китов».

«Многие думают, что у меня карьера долгая, но это не так. После «Фабрики звёзд» я реально ушла из шоу-бизнеса и писала песни для Ёлки, LOBODA, Ани Лорак и многие другие хиты, которые вы знаете. Для «Евровидения», кино, музыки и саундтреков сериалов… Но сама не пела. Поэтому многие почему-то отсчитывают мою карьеру от «Фабрики звёзд» по сегодняшний день. На самом деле она началась с песни «Полчеловека»», — уточнила Рита.

В 2022-м артистка захотела сделать акустический тур и даже вышла на сцену в нескольких городах, однако проблемы со здоровьем не дали ей до конца воплотить свою задумку в жизнь.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)

Личная жизнь Риты Дакоты

Романы Риты Дакоты обсуждали по всей стране, а сама она подогревала интерес общественности громкими историями.

Влад Соколовский

Ещё на телепроекте «Фабрика звёзд 7» Рита повстречала Влада Соколовского. Тогда они подружились и в шутку называли друг друга «братишка» и «сестренка». Однако отношений у них не было.

Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий
Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий

Спустя несколько лет они пересеклись на празднике у общего товарища. После между ними завязался роман. Довольно быстро молодые люди съехались и заявили о скорой свадьбе.

3 июня 2015 года Влад и Рита повенчались в московской церкви, а пять дней спустя расписались. В 2017-м у влюбленных появилась дочь Мия.

Дакота и Соколовский были идеальной парой, выкладывали много кадров в соцсетях и рассказывали о счастливой жизни, как вдруг в августе 2018 года певица выпускает пост, где объявляет о разводе с Владом.

Влад Соколовский с дочерью Мией (Фото: Инстаграм* @vs20)


«С огромной горечью и болью в сердце сообщаю, что мы с Владом Соколовским разводимся. Все, что казалось красивой картинкой, семьей, преданностью и любовью — оказалось таковым лишь для меня одной в нашей паре. С самого начала и до конца для меня это было по-настоящему, поэтому я ушла от мужа сразу же, как узнала о его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — поделилась Рита.

Тогда досталось даже отцу Соколовского — якобы он покрывал сына.

«Сейчас у нас происходит раздел имущества (да-да, вы не ослышались, обычно в таких ситуациях мужчина добровольно уходит с одним чемоданом, оставляя все ребенку и женщине, жизнь которой он разрушил, но это не про Влада) и мне нужны силы, чтобы отстоять справедливость во имя нас с Мией», — уточнила артистка.

Далее была череда громких заявлений — в число любовниц Влада попали знаменитые исполнительницы (утверждалось, что у него был роман с Мари Краймбрери).

В итоге при разводе Соколовский не отдал Дакоте ресторанный бизнес, а квартиру, купленную в браке, записали на дочь.

«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки
«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки

Федор Белогай

В 2020-м у Риты завязались отношения с блогером Федором Белогаем. Раньше мужчина снимал клипы и документальные фильмы. Пара познакомилась ещё в 2018-м, а в 2020-м начали работать над клипом «Электричество». Тогда-то между ними и вспыхнули чувства.

Белогай воспитывал дочь от прошлого брака — с ее мамой и новым супругом он построил прекрасные отношения, поэтому такого же мужчина желал Дакоте с Соколовским. Фанаты сначала не принимали Федора, считая его выскочкой. Рита же отмечала, что возлюбленный ревновал ее к экс-супругу, с которым артистка в итоге смогла построить нормальные отношения.

Рита Дакота и Федор Белогай (Фото: Инстаграм* @ritadakota)


«Главная ошибка девчонок — после развода придумывать ребенку нового папу в лице своего молодого человека. Это ломает психику, лишает детей очень важных опор. У Мии есть папа. И еще у нее теперь есть друг Федя. Они очень круто ладят, Мия его обожает. Но никто не исполняет чужие роли. Все друг друга уважают и берегут», — рассказала Рита.

Однако и эти отношения не были идеальными — в феврале 2022 года Дакота и Белогай разошлись, но уже весной 2023-го заявили о помолвке. Поклонники удивились, ведь певица везде говорила — новых романов она не особенно хочет, как и сам Федор.

Официальная свадьба прошла 24 мая 2023 года — сначала союз зарегистрировали в московском МФЦ, куда влюбленные приехали в спортивных костюмах и на самокатах. К слову, именно после свадьбы с Федором Рита официально сменила фамилию — теперь она Белогай.

Венчались влюбленные в августе 2023 года в Грузии.

«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?
«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?

Рита Дакота сейчас

В 2023-м у певицы вышел альбом Sat Nam, после чего она проехалась по разным городам. А в феврале певица выпустила клип на песню Sat Nam, в которой она рассказала о тяжелых отношениях с родителями.

Вместе с супругом Рита создала проект «Медиториум» — курсы по медитации.

Пока что о детях они не задумываются, намекая, что ещё молоды и у них есть несколько планов, которые надо реализовать. А потом уже думать о семье.

Читайте также:

Послеродовая депрессия, конфликт с Михалковым и слухи о романе с Гудковым: почему Наталия Медведева готова отказаться от карьеры?

Тайный отец дочери и брак с Мироновым: почему актриса Любовь Голубкина встречает 85 лет в пансионате для пенсионеров

Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#статьи
#певица
#проект
#шоу
#артист
#развод
#свадьба
#курс
#ребёнок
#измена
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пела в переходе, тайно родила от школьного друга: почему звезда «Мажора» Карина Разумовская отказывается от ролей
09 марта 2025, 17:04

Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

В этот день, 9 марта, свой день рождения отмечает талантливая актриса театра и кино, Карина Разумовская. Ей исполнилось 42 года. Артистка исполнила множество ярких ролей, но больше всего запомнилась публике в роли капитана полиции Виктории Родионовой сериала «Мажор». О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Талантливый ребенок


Карина Разумовская родилась в типичной ленинградской семье советского времени. Её отец, Владимир, служил моряком торгового флота и часто бывал в плаваниях, оставляя семью. А мама, Елена, вместе с бабушкой заботились о троих детях.

С ранних лет Карина была увлечена пением и исполняла любимые песни даже в общественных местах. В процессе очередной музыкальной паузы в метро на девочку и её маму обратил внимание ассистент режиссёра. Он предложил маме Разумовской снять ребенка в кино. Так в возрасте шести лет Карина впервые оказалась на киноплощадке и исполнила небольшую роль в фильме «Замедление в небесах».

Актерская карьера


Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Окончив общеобразовательную школу, Разумовская подала документы в разные театральные вузы Ленинграда и поступила в Российский государственный институт сценических искусств. Мать была категорически против такого выбора профессии, считая актёрское ремесло ненадёжным и непредсказуемым источником дохода. Она долго убеждала дочь, что ей следует стать переводчиком, но Карина была непреклонна.

После окончания академии в 2004 году Карина Разумовская была принята в труппу Большого Драматического театра. Она играла во многих спектаклях: «Ночь перед рождеством», «Блажь», «Черная комедия», «Веселый солдат», «Екатерина Ивановна», «Школа налогоплательщиков», «Мерси» и других.

В 2002 году, будучи ещё студенткой, Карина Разумовская сыграла юную Катю в фильме «Ковчег». Однако по-настоящему знаменитой и любимой актрисой она стала после выхода на экраны сериала «Адъютанты любви», где исполнила главную роль Ольги Полухиной.

Позже были фильмы «Всё смешалось в доме...», «Там, где живет любовь», «Блаженная», «Всё не случайно», «Превратности судьбы», «Кровь не вода», «Ветер северный», «Ящик Пандоры», «Мажор» и многие другие полюбившиеся зрителю картины.

Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста
Почему Пётр Дранга не спешит жениться в 40 лет и что на самом деле его связывает с Муценице? Личная жизнь аккордеониста

Личная жизнь


Карина Разумовская и Егор Бурдин (Фото: Instagram*@karina_razum)

Первым мужем Карины стал актер Артем Карасев. Знакомство этой пары произошло в стенах театрального вуза. Между ними возникли романтические чувства, которые через четыре года привели к созданию семьи. Торжество состоялось в канун Нового 2005 года. Спустя шесть лет пара развелась. Брак не выдержал напряженного графика актеров, и пути возлюбленных постепенно разошлись.

В 2018 году артистка вышла замуж за Егора Бурдина, своего школьного товарища, который является хозяином сети ресторанов в Санкт-Петербурге.

«Мы с ним одноклассники. Встречались с класса десятого и до курса второго. Потом жизнь нас развела, у нас у каждого были свои семьи. А потом мы снова встретились и вот уже 10 лет вместе», – рассказала Разумовская Татьяне Устиновой.

Спустя год после свадьбы в семье появился сын Платон. Артистка не хотела афишировать своё положение, но после появления малыша она поделилась радостной новостью с поклонниками в социальных сетях.

Стоит отметить, что именно из-за изменения семейных обстоятельств приняла решение завершить участие в сериале «Мажор» и «убила» свою героиню.

Новые проекты


Карина Разумовская (Фото: Instagram*@karina_razum)

Прежде чем получить роль в сериале «Мажор», Карина часто получала предложения сыграть одиноких и несчастных персонажей. Это не соответствовало её амбициям.

После того как актриса завершила работу над проектом «Мажор», она столкнулась с дилеммой: ей продолжали предлагать роли в мелодраматических фильмах, но она осознала, что уже переросла образы милых и несчастных героинь и готова к более глубоким и серьёзным персонажам.

В последнее время она отказывается от романтических героинь и предпочитает создавать сложные и многогранные образы. Она не стесняется показать себя в кадре в невыгодном свете, подчёркивая при этом индивидуальность своих героинь и их реалистичность.

В 2024 году Карина Разумовская порадовала публику новыми работами: «Аутсорс», «Полярный-4», «Трасса» и «Чёрный пёс-5». В 2025 году находятся в производстве ленты «Здесь все свои», «Снеговик» и «Теория большой лжи».

Читайте также:

Много пьет и живет в приюте: Знаменитый Джамшут из «Нашей Russia» скатился на дно после съемок в проекте

Сергей Жуков обратился в суд из-за фонограмм группы «Руки вверх»

«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?


*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#метро
#кино
#актёр
#любовь
#семьи
#брак
#картины
#актриса
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Привет с Алтая!»: Ивлеева с мужем отметили её день рождения вдали от городской суеты
Настя Ивлеева с мужем Филиппом отметили её день рождения на Алтае
09 марта 2025, 16:42

Анастасия (Настя) Ивлеева и Филипп Бегак (Фото: Телеграм @ivleeva360)

Скандальная и популярная, вздорная и обаятельная Настя Ивлеева 8 марта отметила свой 34-й день рождения. Отпраздновала она его вместе с мужем Филиппом вдали от городской суеты, причём очень вдали — на Алтае.
После гнуснопрославленной «голой вечеринки» блогер, актриса и телеведущая старалась минимизировать свои проявления в публичном пространстве, отмечает сетевое издание Woman.ru. Даже свадьба Анастасии прошла в режиме почти полной секретности. Новость о том что Ивлеева и племянник Никиты Михалкова Филипп Бегак теперь муж и жена появилась только после церемонии бракосочетания.

Хотя о романе парочки никто даже не догадывался, этот брак, видимо, придал Насте уверенности. Она снова стала появляться в социальных сетях, причём совсем не так, как раньше, когда блогер комментировала буквально каждый свой шаг. Её новые посты отличаются точностью, выверенностью и подчёркнутой корректностью. Например, она опубликовала совместное с мужем фото с Алтая, куда они уехали праздновать день рождения телеведущей.

«Крутые читатели у тебя, Настюша. Любят навзничь или искренне любопытствуют! Спасибо вам за это огромное! У нас и правда тут крутая компашка!» — написала она слова благодарности за поздравления под фотографией с Филиппом.

Многие пользователи Сети упрекают Ивлееву в том, что это — брак по расчёту, ведь блогеру надо было любыми способами спасать утопающую репутацию. Сама Настя эти слухи не комментирует. Только однажды она не сдержалась.

«А у нас все бабам счастья простить не могут!» — написала артистка, пытаясь поставить точку в разговорах о фиктивности её брака.

В конце прошлого года она продала свой дом и переехала жить к мужу. Ведь из раздельное проживание давало лишние поводы для разговоров об «искусственности» этого союза.

Читайте также:

«От официантки до опальной звезды»: успешная карьера Насти Ивлеевой закончилась скандалом и забвением, как сейчас живет блогер?

Настя Ивлеева опубликовала архивные фото празднования Масленницы

Настя Ивлеева продала роскошный особняк в Подмосковье, где жила с рэпером Элджеем
#дом
#свадьба
#фото
#день рождения
#брак
#актриса
#блогер
#пользователи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я – беременная, а у него любовь»: едва не потерявшая ребёнка Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина
Светлана Пермякова рассказала, как её предал мужчина, когда она была беременна
09 марта 2025, 16:42

Светлана Пермякова (фото: Telegram @s_permyakova)

Светлана Пермякова обрела популярность благодаря участию в КВН и после выхода на экраны сериала «Интерны». Актриса воспитывает 12-летнюю дочь Варвару.
53-летняя Пермякова призналась, что могла стать многодетной матерью, но в молодости дважды прервала беременность. В то время она считала, что карьера намного важнее детей.

Светлана Пермякова с дочерью Варварой (фото: Telegram @s_permyakova)

Лишь спустя годы она поняла, что жизнь без любимого человека и детей бессмысленна. Впервые актриса вышла замуж в 36 лет, но уже через несколько месяцев поняла, что совершила ошибку.

Зато супруг познакомил её с Максимом Скрябиным, от которого она впоследствии родила единственного ребёнка. Разница в 18 лет никак не смущала пару, но, поняв, что естественным способом Светлана уже не сможет забеременеть, она решилась на ЭКО. Процедура прошла успешно, однако тут её ждал неприятный сюрприз – Максим полюбил другую.

«Я – беременная, у меня пятый или шестой месяц, а у него любовь. И он не знает, как мне об этом сказать. А я же вижу», – рассказала Пермякова в шоу «Основано на реальных событиях».
В итоге актриса решила сама начать тяжёлый разговор и даже успокаивала возлюбленного, который растерялся от необходимости принять единственное верное решение. Тогда Пермякова убедила его, что всё понимает и не обижается, однако спустя несколько дней у неё чуть не случился выкидыш от стресса. Светлана попала в больницу прямо со съёмочной площадки.

Актриса была в истерике, но, к счастью, всё обошлось. Варвара родилась летом 2012 года.

Читайте также:

«Уходят органы»: Диетолог прокомментировала похудение Пермяковой на 10 кг за 2 месяца

Аборт, роман с женатым и скандал на шоу «Секрет на миллион»: личные драмы Светланы Пермяковой, которой исполнилось 53 года

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова: Изменила жизнь, чтобы похудеть
#эко
#жизнь
#любовь
#скандал
#актриса
#карьера
#беременность
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Пора на Мальдивы»: Анастасия Волочкова прыгнула в купель с глыбой льда – видео
Анастасия Волочкова прыгнула в домашнюю купель с глыбой льда
09 марта 2025, 16:20

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова столкнулась с неожиданной проблемой, окунувшись в домашнюю купель. Балерина решила, что ей пора на Мальдивы.
Звезда обожает баню и ледяные купели, поэтому и у себя дома устроила парную. Анастасия записала забавное видео, на котором показала, как столкнулась с огромной льдиной в купели.

Волочкова сначала попыталась вытащить огромный кусок льда, однако не смогла и втиснулась в купель вместе с ним.

«У меня одна проблема, мне надо достать эту льдину. Она такая огромная, я не смогу, мне кажется. А что делать? Надо разбить её топором. Знаете, у меня здесь как будто айсберг в океане очень холодно. Я ногой пытаюсь её поднять, но не очень-то получается. Как справиться с этим айсбергом. Знаете, как тут холодно, но я держусь, я же Волочкова», – отметила балерина.

Читайте также:

«Наткнулась на что-то волосатое»: Анастасия Волочкова рассказала о напугавшем её подарке на 8 марта

Дочь Анастасии Волочковой сыграет две свадьбы

Дочь Анастасии Волочковой раскрыла правду о своём женихе – совсем не беден
#видео
#купели
#8 марта
#дома
#баня
#анастасия волочкова
Следите за нашими новостями
в удобном формате