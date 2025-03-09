Маргарита Терехова: Яркая жизнь секс-символа СССР и старость в беспамятстве. Куда пропала звезда «Д’Артаньян и три мушкетёра»?

Маргарита Терехова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Выдающаяся актриса Маргарита Терехова создала неповторимый образ Биче Сениэль в фильме «Бегущая по волнам», а её игра в роли Миледи Винтер в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра» до сих пор вызывает восхищение у зрителей всех возрастов. О творческом пути и личной жизни очаровательной актрисы читайте в материале «Радио 1».
Детство будущей звезды кино
Родилась Маргарита Борисовна в 1942 году в городе Туринске Свердловской области. Вскоре из-за частой болезни дочери семья переехала в Ташкент. Родители Маргариты были творческими людьми: папа Борис Иванович Терехов — актёр и режиссёр, а мама Галина Станиславовна Томашевич — актриса. Брак распался после рождения дочери, и последующим воспитанием ребенка занималась Галина в одиночестве. Дочь начала общаться с отцом только в студенческие годы.
Получив аттестат с отличием, Маргарита Терехова решила продолжить обучение в Ташкентском университете на физико-математическом факультете. Однако, проучившись два года, она осознала, что это не её призвание, и решила пойти по стопам матери, уехав в Москву с мечтой о театральной карьере.
На пути к славе
Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)
Терехова пошла учиться в школу-студию при Театре Моссовета. Уже тогда она проявила себя как будущая звезда – каждая роль давалась ей без труда, а в каждый образ она входила так искусно и талантливо, что вскоре ни у учителей, ни у сокурсников не осталось никаких сомнений: Терехова обязательно станет известной актрисой.
В 1964 году Терехова наконец-то получила диплом о высшем образовании и стала частью труппы Театра имени Моссовета, где она прослужила более двух десятилетий. В 1965 году Терехова впервые появилась на экране, сыграв Таню в фильме «Здравствуй, это я!» режиссёра Фрунзе Довлатяна.
Известность актрисе принесли роли в кинолентах, таких как «Бегущая по волнам» Павла Любимова, снятой по роману Александра Грина, «Белорусский вокзал» Павла Любимова, где она сыграла Наташу Шипилову, а также «Зеркало» Андрея Тарковского, где она предстала в образах Марии и Натальи.
В конце 1970-х годов Маргарита Терехова стала особенно любима зрителями благодаря своим ролям в музыкальных телефильмах в стиле «плаща и шпаги». Среди них были «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра» и «Благочестивая Марта».
Позже среди ее работ появятся «Дневной поезд», «Пока стоят горы...», «Всё могло быть иначе» и многие другие работы. В 1996-м актриса получила звание народной артистки России и на этом перестала сниматься в кино и постепенно вовсе пропала из поля зрения публики.
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Личная жизнь
Маргарита Терехова и Вячеслав Бутенко (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)
Яркая звезда отечественного кинематографа пережила множество романов, каждый из которых оставил глубокий след в ее судьбе. Первым ее спутником стал актер Вячеслав Бутенко, с которым она связала свою жизнь в начале карьеры. Брак оказался коротким, двум актерам просто не хватало времени на семью.
Маргарита Терехова и Сава Хашимов (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)
Настоящей любовью для нее стал болгарский артист Сава Хашимов. Их встреча произошла на съемках картины «Бегущая по волнам» в солнечной Болгарии, где между ними вспыхнула искра страсти. Несмотря на то что Хашимов был в браке, он не удержался от соблазна и ради Маргариты решился на развод, после чего переехал в Москву. Их совместная жизнь проходила в театральном общежитии, где царила атмосфера творчества и романтики. В этом союзе в 1967 родилась их дочь Анна, которая стала символом их любви. В 1969 году брак распался из-за того, что Терехова не хотела переезжать в Болгарию, а её муж не хотел оставаться в России.
Маргарита Терехова и Андрей Тарковский (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)
Еще одним значимым человеком в жизни Тереховой стал режиссёр Андрей Тарковский. Для Андрея Маргарита была источником вдохновения, они понимали друг друга без слов. Он казался ей идеальным партнёром. Однако было одно препятствие: Тарковский был женат и растил сына. Ради Тереховой он был готов на всё, но она не хотела разрушать его семью.
Следующие отношения актрисы случились с режиссером Георгий Гаврилов. Красавец Гаврилов был моложе Маргариты Борисовны на 18 лет, страстные отношения длились около полутора лет, и всё шло к свадьбе, только оказалось, что актриса ждет ребенка вовсе не от будущего мужа.
В 1981 году актриса подарила жизнь сыну Александру, отцом которого считается таджикский бизнесмен и политик Сайфиддин Тураев. Однако сам Тураев отказался признать свое отцовство, что создало дополнительную драму в жизни актрисы.
Здоровье артистки
Маргарита Терехова (Фото: скриншот д/ф «Маргарита Терехова. Осколки зеркала» ТК ТВЦ)
После 2000-х начались разговоры о странном поведении артистки, сплетники дошли до обвинений Тереховой в алкоголизме. Лишь в 2004 году члены семьи актрисы рассказали представителям прессы о состоянии здоровья Маргариты Борисовны. У известной артистки начались проблемы с памятью из-за болезни Альцгеймера.
С 2015 года состояние здоровья артистки стало ухудшаться. За три следующих года Терехова оказалась полностью прикована к постели, окончательно потеряв способность говорить и самостоятельно передвигаться.
В последние годы состояние актрисы остаётся неизменно тяжёлым. И пусть она не может взаимодействовать с внешним миром, Маргарита Борисовна остаётся в памяти поклонников как выдающаяся актриса, чьи образы увековечены в золотом фонде советского кино.
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