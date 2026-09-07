Стирала пальцы в кровь об арфу, бегала босиком по морозу и сменила «позорную» фамилию ради кино: вся правда о тяжелой судьбе Марины Александровой
Марина Александрова — именно под этой фамилией актрису знают миллионы зрителей. Однако при рождении она получила фамилию Пупенина. Детство будущей звезды тоже трудно назвать беззаботным: вместо роскошной жизни девочка росла в ленинградской коммуналке, где одну кухню делили 13 семей, а по коридорам бегали крысы. Несмотря на непростые обстоятельства, Марина смогла получить образование и добиться успеха в кино. На пути к известности были не только успешные роли, но и тяжелые отношения. После болезненного разрыва Марине пришлось заново учиться доверию к мужчинам. В какой-то момент Александрова решила, что больше не хочет связывать свою жизнь с отношениями. Но судьба распорядилась иначе. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни Марины Александровой — в материале «Радио 1».
Детство Марины Александровой в коммуналкеМарина Александрова родилась 29 августа 1982 года в семье военного. Ее отец Андрей Пупенин служил полковником артиллерии. Первые пять лет жизни девочка провела в Венгрии, в небольшом городе Кишкунмайша. Однако военная служба отца вновь заставила семью переехать. Сначала Пупенины отправились в Забайкалье, а в 1987 году перебрались в Ленинград.
Переезд стал для Марины серьезной переменой. Мать работала методистом в академии, отец продолжал службу, однако отдельную квартиру семье не предоставили. В результате Пупенины поселились в бывших казармах, переоборудованных под коммунальное жилье.
Троим членам семьи приходилось жить в комнате площадью всего 11 квадратных метров. За стенами находились еще 12 семей. Кухню, туалет и ванную жильцы использовали совместно, поэтому даже обычные бытовые дела нередко превращались в ожидание своей очереди.
Само здание находилось в плохом состоянии. По длинным коридорам бегали крысы. Для маленькой Марины такая жизнь сильно отличалась от той, к которой она привыкла в Венгрии. Но коммунальный быт оказался не единственной проблемой. Девочке приходилось мириться и со своей фамилией. Во дворе ее дразнили «Пупой» и «Пупеней», а иногда Марине приходилось защищаться кулаками.
Родители решили направить энергию дочери в другое русло и отдали ее в музыкальную школу. Марина начала заниматься игрой на арфе и посещала занятия каждый день. Пальцы от постоянной игры стирались до крови, но девочка продолжала заниматься и не бросала обучение.
В 1990-е годы материальное положение семьи военного стало особенно тяжелым, поэтому Марина начала самостоятельно зарабатывать деньги. В 14 лет она стала выступать на поэтических вечерах и читать стихи. За один такой вечер девочка могла заработать 500 рублей.
Как Марина Александрова стала актрисой16 лет девушка отправилась в Москву. С первой попытки она поступила в Щукинское театральное училище. Первые заметные роли Марина Александрова получила в сериале «Империя под ударом» и фильме «Северное сияние». В последней картине ее партнером стал Александр Збруев.
Съемки «Северного сияния» потребовали от молодой актрисы серьезной физической выносливости. В одном из эпизодов Марине пришлось неоднократно пробегать босиком по морозу в свадебном платье. В общей сложности она преодолела около 18 километров, выполняя многочисленные дубли.
Именно в этот период режиссер Андрей Разенков предложил актрисе изменить фамилию. По его мнению, с фамилией Пупенина добиться большого успеха было сложно. Так появилась Марина Александрова. В 2002 году Александрова получила роль Лизы в фильме «Азазель». Следующей заметной работой стала «Бедная Настя».
«Последний герой» и успех Марины АлександровойВ начале 2000-х карьера Марины Александровой развивалась стремительно. В 20 лет, уже получив статус известной актрисы, она отправилась в Доминиканскую Республику для участия в реалити-шоу «Последний герой».
Уже через год польский режиссер Ежи Гофман пригласил Александрову на главную роль в исторической саге «Древнее предание: Когда солнце было богом». Позднее в фильмографии Марины Александровой появился сериал «Мосгаз». Образ следователя Сони Тимофеевой оказался настолько востребованным, что история продолжилась в следующих проектах: «Палач», «Паук», «Шакал» и других сериалах.
Однако одним из главных этапов карьеры актрисы стала работа над сериалом «Екатерина». Марина Александрова четыре сезона исполняла роль российской императрицы. Ради соответствия образу актрисе пришлось набрать вес. Работа оказалась непростой, однако результат принес Марине Александровой одну из самых престижных профессиональных наград — «Золотого орла» за главную роль.
Личная жизнь Марины Александровой
Роман Марины Александровой и Александра Домогарова
Знакомство Марины Александровой и Александра Домогарова произошло на съемках «Звезды эпохи». На тот момент Марине было 22 года, а ее партнеру — 41. По сюжету им необходимо было изображать сильное романтическое чувство между персонажами. Однако экранная страсть постепенно перешла в реальную жизнь.
Марина влюбилась в Домогарова. Харизма актера произвела на молодую актрису огромное впечатление. Вскоре они стали жить вместе. Их отношения длились с 2005 по 2007 год и сопровождались постоянными конфликтами. Домогаров злоупотреблял алкоголем, ревновал, устраивал скандалы. Пара неоднократно расходилась, а затем снова возобновляла отношения.
На фоне этих событий появлялись и более тяжелые слухи. Поговаривали, что в состоянии алкогольного опьянения Домогаров мог поднять руку на Марину. Коллеги по театру якобы замечали у актрисы синяки, однако сама Александрова объясняла их бытовыми травмами и говорила, что просто упала.
Однажды Марина вернулась домой и застала Александра Домогарова в постели с его бывшей супругой. После этого Марина собрала вещи и ушла. На этом отношения Александровой и Домогарова окончательно завершились.
Брак Марины Александровой с Иваном Стебуновым
После тяжелого разрыва с Домогаровым Марина Александрова попыталась сосредоточиться на работе. В «Современнике» она стала много общаться с актером Иваном Стебуновым.
На фоне бурного романа с Домогаровым Стебунов казался полной противоположностью бывшему возлюбленному Марины: молодым, спокойным и уравновешенным. Их отношения довольно быстро перешли на новый уровень. Летом 2008 года Марина и Иван поженились. На момент свадьбы Марине было 25 лет, Ивану — 26. Актриса выглядела счастливой и всерьез рассуждала о том, чтобы оставить сцену и посвятить себя семье и рождению ребенка.
Однако семейная жизнь постепенно начала разрушаться. Оба супруга много работали и часто находились в разъездах. Они редко виделись, а у Стебунова возникли профессиональные проблемы. Актер тяжело переживал карьерные трудности и начал искать утешение в алкоголе. Также писали о том, что Стебунов якобы поднимал руку на супругу. Однако Марина Александрова категорически отрицала подобные сообщения.
Весной 2010 года Иван Стебунов отправился на съемки во Львов. На одной из вечеринок актер, будучи пьяным, изменил жене. Вернувшись в Москву, он вел себя иначе. Марина сразу почувствовала, что во время поездки произошло что-то серьезное.
Актриса стала расспрашивать мужа и в итоге добилась признания. Однако она не захотела принимать решение сразу. Еще год супруги пытались сохранить семью и восстановить отношения. Попытка оказалась безуспешной. В апреле 2010 года Марина подала на развод.
Как Марина Александрова встретила Андрея Болтенко
После развода с Иваном Стебуновым Марина Александрова полностью закрылась от новых отношений. Пережитое настолько сильно повлияло на актрису, что она уже не хотела думать о личной жизни. Но именно в этот период в ее судьбе появился человек, который впоследствии стал ее мужем и любовью всей жизни.
Марина и Андрей Болтенко впервые пересеклись еще в середине 2000-х годов в Сочи, где проходил фестиваль «Пять звезд». Александрова работала ведущей, а Болтенко занимал должность главного режиссера. При этом лично они тогда практически не общались. Марина слышала только голос Андрея в наушнике, а он наблюдал за ней через мониторы.
Полноценное знакомство состоялось лишь спустя несколько лет, когда Марина уже пережила развод со Стебуновым. Однажды они случайно оказались в одной компании. Разговорились и настолько увлеклись общением, что практически потеряли ощущение времени. Они беседовали без остановки более трех часов.
После вечеринки Болтенко предложил отвезти Марину домой. Однако поездка превратилась в ночную прогулку по Москве. Вместо того чтобы сразу отправиться к дому актрисы, они всю ночь ездили по практически пустому городу. Позже Марина рассказывала, что ее особенно поразило ощущение легкости рядом с Андреем. Ей было комфортно с ним и во время разговора, и в минуты молчания.
Хотя оба практически сразу почувствовали взаимное притяжение, они не стали торопиться с началом отношений. Андрей был постоянно занят на телеканале и мог проводить на работе целые сутки. Некоторое время мужчина и женщина просто присматривались друг к другу.
Но уже в 2011 году Марина и Андрей начали жить вместе. При этом Болтенко установил одно правило: дома супруги не должны обсуждать работу.
Семья Марины Александровой и рождение детейВ 2012 году Марина ушла из «Современника», а на последних месяцах беременности отправилась вместе с Андреем в США, где он работал по контракту. Первый ребенок пары родился в Нью-Йорке. Сына назвали в честь отца — Андреем.
После возвращения из Америки Марина и Андрей решили обвенчаться. Для церемонии они выбрали небольшой храм в Петербурге и пригласили только самых близких людей. Там супруги дали друг другу клятвы перед Богом.
В сентябре 2015 года семья снова стала больше. Марина вновь отправилась в США, где родила дочь Екатерину.
Сегодня жизнь Марины Александровой далека от спокойной. Сама актриса описывает этот период как настоящее «выживание». Дети одновременно вступили в переходный возраст. Сыну Андрею 14 лет, дочери Екатерине — 10.