07 сентября 2026, 16:40

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Марина Александрова — именно под этой фамилией актрису знают миллионы зрителей. Однако при рождении она получила фамилию Пупенина. Детство будущей звезды тоже трудно назвать беззаботным: вместо роскошной жизни девочка росла в ленинградской коммуналке, где одну кухню делили 13 семей, а по коридорам бегали крысы. Несмотря на непростые обстоятельства, Марина смогла получить образование и добиться успеха в кино. На пути к известности были не только успешные роли, но и тяжелые отношения. После болезненного разрыва Марине пришлось заново учиться доверию к мужчинам. В какой-то момент Александрова решила, что больше не хочет связывать свою жизнь с отношениями. Но судьба распорядилась иначе. Подробнее о биографии, карьере и личной жизни Марины Александровой — в материале «Радио 1».





Содержание Детство Марины Александровой в коммуналке Как Марина Александрова стала актрисой «Последний герой» и успех Марины Александровой Личная жизнь Марины Александровой Семья Марины Александровой и рождение детей Почему Марина Александрова перестала ходить на пробы

Детство Марины Александровой в коммуналке

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Как Марина Александрова стала актрисой

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

«Последний герой» и успех Марины Александровой

Катя Лель осудила мужчин, отказывающихся от детей после развода

Личная жизнь Марины Александровой

Роман Марины Александровой и Александра Домогарова

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Брак Марины Александровой с Иваном Стебуновым

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Как Марина Александрова встретила Андрея Болтенко

«Спасибо мужу»: Бородина бросила всё и улетела в Португалию ради одной ночи

Марина Александрова (фото: Instagram* / mar_alexandrova)

Семья Марины Александровой и рождение детей

Почему Марина Александрова перестала ходить на пробы