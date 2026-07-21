Измены на площадке «Солдатов», дом рядом с Добронравовым и тайная болезнь: от чего умер и кому завещал состояние Роман Мадянов?
Актеру, известному зрителям по ролям продажных чиновников и харизматичных злодеев, Роману Мадянову 22 июля могло бы исполниться 64 года. Однако судьба распорядилась иначе: осенью 2024 года сердце этого невероятно талантливого, но глубоко противоречивого артиста остановилось. О том, каким был его земной путь и что осталось после смерти любимца публики, читайте в материале «Радио 1».
Биография Романа МадяноваРоман Сергеевич Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном городе Дедовске. Его родители принадлежали к творческой интеллигенции. Отец будущего актёра Сергей Вениаминович Мадянов работал режиссёром на телевидении, часто брал сыновей (Романа и его старшего брата Вадима) на работу, где они впервые познакомились с миром кино. Мать Антонина Михайловна трудилась библиотекарем и привила детям любовь к литературе.
Уже в 9 лет Роман случайно попал на съёмки: ассистент режиссёра заметила его на «Мосфильме» и пригласила на эпизодическую роль школьника в фильм «Перевод с английского» (1972). С тех пор юный актёр активно начал сниматься в кино. В лентах «Совсем пропащий», «Весенние перевёртыши», «Всё дело в брате» Мадянов, будучи ребёнком, сыграл главные роли.
Из-за того, что актёр часто снимался, ему было сложно учиться. Роман менял школы, и его успеваемость оставляла желать лучшего. К моменту окончания школы у него не было сомнений в выборе дальнейшего пути — он хотел стать актёром. Однако поступить в театральный вуз с первой попытки не получилось. Преподаватели предвзято относились к юноше, у которого уже был опыт съёмок. Но со второй попытки он всё же стал студентом ГИТИСа, но пришлось пообещать, что он не будет сниматься во время учёбы.
После получения диплома в 1984 году Роман Сергеевич отправился в армию, где служил в ракетно-космических войсках до 1987 года. Дальнейшая работа актёра была связана с Театром Маяковского, в котором артист проработал до 2023 года.
Параллельно Мадянов активно снимался в кино, зрители помнят и любят роли в картинах «Солдаты», «Дети Арбата», «Мастер и Маргарита», «Штрафбат», «Два цвета страсти», «Гаражи», «Человек без прошлого», «Домашний арест», «СуперБобровы. Народные мстители» и «Любовь Советского Союза». Всего фильмография Мадянова насчитывает 235 работ в кино.
Личная жизнь МадяноваРоман Мадянов не был поклонником бурных романов и скандальных отношений. Всю свою жизнь он посвятил одной женщине — Наталье Мадяновой, с которой познакомился в Театре им. Маяковского. Наталья работала осветителем и была на 7 лет младше актера. Их история началась не сразу: сначала Роман даже не обращал на неё внимания, но со временем оценил её скромность, рассудительность и доброту. В 1992 году пара официально оформила отношения, а позже обвенчалась в церкви. Свадьба была скромной — без пышных торжеств, зато с искренними чувствами.
В браке у пары родился сын Роман Романович Мадянов. В отличие от отца, он не пошел по актерской стезе, а выбрал профессию телеоператора. Роман-старший всегда старался уделять время семье, несмотря на плотный съемочный график. Он был примерным мужем и отцом, избегал светских тусовок и предпочитал домашний уют.
В отличие от многих звезд, Мадянов никогда не был замечен в интригах или изменах. Коллеги отзывались о нём как о порядочном, скромном и преданном семье человеке. Единственный скандал, связанный с его личной жизнью, — это разговоры о романе с коллегой по съёмочной площадке сериала «Солдаты», но они так и остались слухами.
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Трагический финалВ 2020 году у актёра диагностировали рак лёгких, но он до последнего продолжал работать. 25 сентября 2024 года Роман Мадянов скончался в своём доме в подмосковной деревне Бояркино, окружённый близкими. Мадянов оставил после себя крепкую семью и богатое творческое наследие. Его супруга Наталья и сын Роман хранят память о нём, а поклонники продолжают пересматривать его лучшие роли.
Кроме творческого наследия у Романа Сергеевича осталось два объекта недвижимости: квартира в Москве и загородный дом в Подмосковье. По предварительной оценке, стоимость квартиры составляет от 20 до 25 миллионов рублей. Загородный дом расположен рядом с домом другого известного актёра — Фёдора Добронравова. Эксперты оценивают стоимость участка с домом в 30 миллионов рублей.
У артиста остались двое наследников — жена Наталья и сын Роман. Поэтому вопрос о разделе имущества не вызвал споров.