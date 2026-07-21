21 июля 2026, 16:00

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актеру, известному зрителям по ролям продажных чиновников и харизматичных злодеев, Роману Мадянову 22 июля могло бы исполниться 64 года. Однако судьба распорядилась иначе: осенью 2024 года сердце этого невероятно талантливого, но глубоко противоречивого артиста остановилось. О том, каким был его земной путь и что осталось после смерти любимца публики, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Романа Мадянова Личная жизнь Мадянова Трагический финал



Биография Романа Мадянова

Роман Мадянов (Фото: Instagram*@ madianovroman)

Личная жизнь Мадянова

Роман Мадянов с сыном Романом (Фото: Instagram*@ madianovroman)

Двойное изнасилование, побег из СИЗО и интернат: где сейчас на самом деле находится создатель «ВИD» Александр Любимов

Трагический финал