Ранний брак, измены Игоря Николаева, тайная дочь в Америке и скандалы ради пиара. Наташе Королёвой — 52 года
Сегодня, 31 мая, свой день рождения отмечает российская эстрадная певица Наташа Королёва. Ей исполняется 52 года. Карьера певицы на российской эстраде началась в 1990 году с неизменного хита «Желтые тюльпаны» и успешно продолжается по сей день. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
На сцене с ранних лет
Наталия Порывай появилась на свет в городе Киеве 31 мая 1973 года. Её отец, Владимир Порывай, был хормейстером академического хора, а мать, Людмила Порывай, — дирижёром хоровой капеллы «Свиточ», а впоследствии — заслуженной артисткой Украины.
Творческие родители буквально с рождения раскрывали творческое таланты дочери. Уже в три года Наташа впервые вышла на сцену, где пела в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины. Позже обучение в музыкальной школе и хореографической студии привело Наталию к победе в конкурсе «Золотой камертон» в 1987 году.
Через два года талантливая девочка отправилась на гастроли в США как солистка детской рок-оперы «Дитя мира», где ей предложили поступить в Рочестерский университет. Однако вместо этого певица решила закончить Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала, где училась с 1988 года, и поехать покорять Москву.
Работа в Москве
Юная особа из Киева, которой недавно исполнилось шестнадцать лет, в Москве принимала активное участие в кастингах. Её талант не остался незамеченным, и она сумела произвести впечатление на продюсера Марту Могилевскую, а также привлечь внимание Игоря Николаева.
Красотка с Украины, говорившая с неповторимым акцентом, покорила сердце композитора. Он не только помог ей пробиться на большую сцену, но и сделал частью своей жизни. Псевдоним Наташа Королёва был придуман Николаевым, и в 1990 году композитор подарил певице неизменный хит «Жёлтые тюльпаны». Уже к концу года о молодой певице узнала широкая публика, а песня попала в финал фестиваля «Песня года».
Впоследствии Николаев создал для неё такие композиции, как «Почему умирает любовь», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и другие. В 1992 году они вместе с Королёвой выпустили альбом «Дельфин и русалка». После совместных выступлений у публики не осталось сомнений, что артистов связывает нечто большее, чем рабочие отношения.
Брак с Игорем Николаевым
В то время, когда Игорь Николаев познакомился с Натальей Королёвой, он уже был женат на своей школьной возлюбленной Елене Кудряшёвой и растил дочь Юлию. Однако наличие семьи никогда не останавливало артиста от измен. Супруга закрывала глаза на похождения Игоря, тем самым долгие годы сохраняя семью, но роман с Королёвой стал исключением.
19-летняя Наталия после продолжительного романа поставила Николаеву ультиматум: или свадьба, или ничего. Музыкант тогда завершил свой 13-летний брак с Кудряшёвой и в 1992 году женился на Королёвой.
За время совместной жизни с Николаевым Наташа из неизвестной певицы стала настоящей звездой. Они создали множество хитов: «Дельфин и русалка», «Такси, такси», «Синие лебеди». Их шоу-программа «Дельфин и русалка» была настолько популярна, что собирала полные стадионы и концертные залы как в России, так и за её пределами.
Спустя десять лет брака чувства супругов охладели, и Игорь Николаев начал проявлять интерес к другим женщинам. Для семьи самым тяжёлым испытанием стало появление в жизни музыканта Анжелы Кулаковской, которая в итоге и привела к разводу знаменитой пары.
Примечательно, что песня «Выпьем за любовь» была написана для Анжелы, а после развода композитор посвятил песню «Пять причин» Королёвой, в которой всё объяснил по поводу расставания.
Отношения с Тарзаном
Сергей Глушко (Тарзан) появился в жизни Наташи Королёвой после ее развода. Певица готовила для концертной программы новые номера и в качестве изюминки планировала добавить выступление коллектива Сергея. Деловые отношения с Тарзаном довольно быстро переросли в страстный роман. И уже в 2002 году певица родила от танцора сына Архипа. Узаконить свои отношения пара решила в 2003 году и с тех пор живут в счастливом браке.
Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»
Скандалы с участием певицы
После завершения отношений с Игорем Николаевым в репертуаре Королёвой не появлялись больше столь же масштабных хитов, но интерес к персоне артистки время от времени подогревается скандалами из личной жизни.
Так, в марте 2015 года в сеть попали семейные интимные фото и видео певицы и Сергея Глушко. Наталья Королёва рассказывала, что эти данные были украдены из её личного архива киберпреступниками. Однако некоторые поклонники усомнились в этом, предположив, что сама артистка могла распространять эти материалы, чтобы поддерживать угасающий интерес к своей персоне.
В 2020 году разразился еще один громкий скандал с участием Тарзана и Королёвой. Тогда Наташа Королева, вернувшись из отпуска, обнаружила пропажу ювелирных украшений на пять миллионов рублей и недосчиталась трех тысяч евро. Артистка вынуждена была написать заявление в полицию.
В ходе разбирательства было установлено, что во время отсутствия супруги Сергей Глушко развлекался с двумя девушками, которые не только ограбили танцора, но и записали с ним интимное видео. По итогу супруг Королёвой публично признал измену, а певица его простила.
Много шумихи наделало и заявление певицы на передаче «Секрет на миллион» о наличии у нее ребенка от суррогатной. По словам звезды, она за символическую плату отдала свою яйцеклетку какому-то богатому другу, и в 2019 году у нее родилась дочка, о существовании которой до выхода этого шоу не догадывался даже Тарзан.
Она встречалась с ребёнком всего несколько раз и сделала пару фотографий на память, чтобы показать их публике в качестве подтверждения своих слов. Однако певица подчеркнула, что не претендует на роль матери для этого ребёнка. Однако и здесь поклонники уличили ее на обмане, предположив, что певица выдавала за свою дочь сына своей подруги из США Александры Петрич.