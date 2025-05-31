31 мая 2025, 10:22

Наташа Королёва (Фото: Instagram* @koroleva__star)

Сегодня, 31 мая, свой день рождения отмечает российская эстрадная певица Наташа Королёва. Ей исполняется 52 года. Карьера певицы на российской эстраде началась в 1990 году с неизменного хита «Желтые тюльпаны» и успешно продолжается по сей день. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».





Содержание На сцене с ранних лет Работа в Москве Брак с Игорем Николаевым Отношения с Тарзаном Скандалы с участием певицы



На сцене с ранних лет

Работа в Москве

Наташа Королёва (Фото: Instagram* @koroleva__star)



Брак с Игорем Николаевым

Наташа Королёва (Фото: Instagram* @koroleva__star)



Отношения с Тарзаном

Наташа Королёва и Сергей Глушко (Фото: Instagram* @koroleva__star)





Наташа Королева показала поклонникам маленького члена семьи: «Вот он, пришел целоваться»

Скандалы с участием певицы