09 июня 2025, 16:04

Любовь Рачева и Александр Ревва (Фото: скриншот т/п «Звёзды сошлись» ТК НТВ)

Бывший резидент Comedy Club Александр Ревва давно является примерным семьянином и отцом двух детей, только с устройством личной жизни отношения с мамой у артиста несколько охладели, а точнее, практически прекратились на восемнадцать лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мама артиста Сын стал популярным и позабыл мать Долгожданное примирение



Мама артиста

«Сашу и его сестру мой муж Олег воспитывал. Его мои дети и считали своим отцом. А их настоящий отец нам никогда не помогал, не платил алименты. Я сама поднимала детей, работая на трех работах», — цитирует Любовь Николаевну издание KP.RU.

Сын стал популярным и позабыл мать

Любовь Рачева с детьми Натальей и Александром (Фото: скриншот т/п «Звёзды сошлись» ТК НТВ)



«Понятное дело, что мама меня сильно любила... А Анжелика украла меня у нее», — делился артист в одном из интервью.

«Если приезжает с концертом, то домой не приходит. Я к нему иду в гостиницу. Иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я отвечаю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку», — цитирует маму артиста KP.RU.

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Долгожданное примирение

Любовь Рачева и Александр Ревва (Фото: скриншот т/п «Звёзды сошлись» ТК НТВ)



«У меня в начале мая умер муж. Умер дома, на моих руках. Сын сразу позвонил, поддержал. Муж сильно болел: два инсульта, три инфаркта, отек легких. Из больницы мне его привезли уже лежачим. Дома Олег угасал, я уже понимала, что он уходит...» — рассказывала Любовь Николаевна в интервью KP.RU.

«Я еле хожу, нужна операция на бедре, замена тазобедренного сустава. И с сердцем проблемы, врачи говорят, что тоже нужна операция. Саша, когда узнал, какие у меня проблемы, позвонил телеведущей Елене Малышевой. Теперь она мне помогает, консультирует», — рассказала Любовь журналистам KP.RU.