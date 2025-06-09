Ревность матери и козни невестки остались позади: как Александр Ревва помирился с мамой после 18 лет напряженных отношений
Бывший резидент Comedy Club Александр Ревва давно является примерным семьянином и отцом двух детей, только с устройством личной жизни отношения с мамой у артиста несколько охладели, а точнее, практически прекратились на восемнадцать лет. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мама артиста
Любовь Николаевна Рачеева — бывшая солистка Кубанского хора, ведущая праздников в Сочи. В 1974 году у нее родились двойняшки Наталья и Александр. Их отец, Владимир Николаевич Ревва, покинул семью, едва детям исполнилось четыре месяца. Как он сам рассказывал, он женился на Любови только потому, что она была беременна. Семейная жизнь не задалась, и он ушел к другой женщине. Через несколько лет Любовь Рачеева вышла замуж за Олега Рачеева и прожила с ним до самой его кончины в начале мая 2025 года.
«Сашу и его сестру мой муж Олег воспитывал. Его мои дети и считали своим отцом. А их настоящий отец нам никогда не помогал, не платил алименты. Я сама поднимала детей, работая на трех работах», — цитирует Любовь Николаевну издание KP.RU.
Сын стал популярным и позабыл мать
Карьера Александра Реввы начиналась с команды КВН «Утомленные солнцем», после артист стал участником московского «Comedy Club» и начал сольную карьеру певца. Работа в популярной Comedy сподвигла Александра на переезд в Москву, тогда-то и начался надрыв отношений с мамой. Усугубила ситуацию между родственниками и женитьба артиста. По словам комика, Любовь Николаевна не смогла принять невестку. Ревва считает, что это произошло из-за материнской ревности.
«Понятное дело, что мама меня сильно любила... А Анжелика украла меня у нее», — делился артист в одном из интервью.
Однако у Любови Николаевны на этот счет было свое мнение. В своих интервью женщина часто выражала недовольство по поводу того, что её невестка препятствует её общению с внуками. В то же время Александр с грустью рассказывал, что его мать не желает общаться с Алисой и Амелией, а то, что Анжелика настраивает его против неё, — ложь. Последние годы общение матери и сына свелось к редким телефонным разговорам.
«Если приезжает с концертом, то домой не приходит. Я к нему иду в гостиницу. Иногда звонит, говорит: «Мама, привет. Как здоровье у тебя?» Я отвечаю: «Сыночек, сегодня я с палочкой иду, очень печально». А он отвечает: «Мне отрицательные эмоции не нужны». И кладет трубку», — цитирует маму артиста KP.RU.
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Долгожданное примирение
Сблизиться снова родным людям помогло случившееся в семье горе. В начале мая 2025 года не стало отчима Александра Реввы Олега.
«У меня в начале мая умер муж. Умер дома, на моих руках. Сын сразу позвонил, поддержал. Муж сильно болел: два инсульта, три инфаркта, отек легких. Из больницы мне его привезли уже лежачим. Дома Олег угасал, я уже понимала, что он уходит...» — рассказывала Любовь Николаевна в интервью KP.RU.
После пережитого здоровье Любови Рачеевой также ухудшилось. Мама артиста рассказала, что её сын делает всё, что в его силах, чтобы поддержать её. Александр даже организовал встречу Любови с известной телеведущей Еленой Малышевой.
«Я еле хожу, нужна операция на бедре, замена тазобедренного сустава. И с сердцем проблемы, врачи говорят, что тоже нужна операция. Саша, когда узнал, какие у меня проблемы, позвонил телеведущей Елене Малышевой. Теперь она мне помогает, консультирует», — рассказала Любовь журналистам KP.RU.