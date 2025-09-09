Роды в США, развод из-за Гуфа и брак с советником Кадырова. С кем обрела счастье солистка «А’Студио» Кети Топурия?
Девятого сентября день рождения отмечает одна из самых узнаваемых и стильных артисток российской сцены — Кети Топурия. Ей исполняется 39 лет. Успешная певица, чье имя неразрывно связано с легендарной группой «А’Студио», в последние годы ведёт более закрытый образ жизни, но её статус музыканта и иконы стиля продолжает сиять так же ярко. О личной жизни и творческом пути звезды читайте в материале «Радио 1».
Обеспеченное детство
Настоящее имя Кети — Кетеван Андреевна Топурия. Девочка родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси (Грузия). Родители имели техническое образование и никак не были связаны с миром шоу-бизнеса. После рождения дочери мама Наталья Топурия стала домохозяйкой и посвятила все время воспитанию дочери. Отец Кети, Андро Ираклиевич, был фигурой противоречивой. В СМИ не раз упоминалось его криминальное прошлое и преждевременная кончина в колонии Республики Марий Эл.
С детства Кети была увлечена музыкой: пела, танцевала, занималась спортом и изучала иностранные языки. В 12 лет девочка получила свою первую значимую награду в мире музыки: стала победительницей фестиваля «Каспий — Море дружбы» в Казахстане. В 14 лет она выступила на международном конкурсе «Путь к звёздам» и завоевала главный приз.
В 1997 году Кетеван с отличием окончила Тбилисское музыкальное училище имени Захария Палиашвили. По прошествии некоторого времени, благодаря содействию грузинского продюсера Нато Думбадзе, певица получила возможность присоединиться к известной группе «А’Студио».
Личная жизнь
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Солистке «А’Студио» с момента появления в российской столице приписывали огромное количество романов. Первым ее мужем стал предприниматель Лев Гейхман. В 2013 году в Барвихе состоялась скромная свадьба, после чего молодожёны отправились в США. В 2015 году в одном из лучших медицинских учреждений Лос-Анджелеса на свет появилась дочь певицы Оливия. Брак продлился недолго, и летом 2017 года супруги развелись.
Разрыв отношений с Гейхманом якобы произошёл из-за романа Топурии с Гуфом. Кети и рэпер были вместе три года, но затем она решила расстаться с ним. По словам Гуфа, во время отношений с Кети он вновь поддался искушению и начал принимать наркотики. Кроме того, у него случился творческий спад — музыкант почти перестал писать песни. Кети пыталась помочь возлюбленному справиться с этой проблемой, но безуспешно.
«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.
Новым возлюбленным Кэти оказался дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, личный советник главы Чечни. В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году — дочь Николь.
Куда пропала Кети Топурия
Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Сейчас Кэти Топурия уделяет почти всё своё внимание семье и воспитанию троих детей, поэтому редко записывает новые песни. Муж певицы полностью её обеспечивает. Известно, что недавно семья приобрела шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 млн рублей.
Кроме того, грузинская звезда имеет свой бренд одежды KETIone. В коллекции представлены различные модели: от повседневных и вечерних платьев до элегантных костюмов, свитшотов, худи и спортивных комплектов. Магазин пользуется большой популярностью среди поклонников творчества певицы.