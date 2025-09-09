09 сентября 2025, 14:58

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

Девятого сентября день рождения отмечает одна из самых узнаваемых и стильных артисток российской сцены — Кети Топурия. Ей исполняется 39 лет. Успешная певица, чье имя неразрывно связано с легендарной группой «А’Студио», в последние годы ведёт более закрытый образ жизни, но её статус музыканта и иконы стиля продолжает сиять так же ярко. О личной жизни и творческом пути звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Обеспеченное детство Личная жизнь Куда пропала Кети Топурия



Обеспеченное детство

«Не ругаемся, просто отстаиваем свои точки зрения»: Сябитова рассказала об отношениях с Гузеевой

Личная жизнь

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.

Куда пропала Кети Топурия

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

