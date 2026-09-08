Попытка спасти Гуфа от наркотиков, брак с Деньговым и апартаменты в Дубае за 350 млн: где сейчас многодетная мать Кети Топурия?
Певице, знакомой миллионам по хитам «Улетаю» и «Еще люблю», солистке легендарной группы «А'Студио» Кети Топурии 9 сентября исполняется 40 лет. Успешная певица, чье имя неразрывно связано с легендарной группой «А’Студио», в последние годы ведёт более закрытый образ жизни, но её статус музыканта и иконы стиля продолжает сиять так же ярко. О личной жизни и творческом пути звезды сцены читайте в материале «Радио 1».
Биография Кети ТопурииКетеван Топурия родилась 9 сентября 1986 года в Тбилиси. Ее талант был очевиден с детства: соседка, учительница пения, разглядела в девочке искру и посоветовала родителям развивать способности ребенка. И уже в 12 лет юная Кети получила свою первую серьезную награду — I место на Международном конкурсе «Море дружбы», а в 14 — Гран-при конкурса «Путь к звездам». Она окончила музыкальное училище имени Захария Палиашвили по классу вокала и даже поступила в Тбилисский государственный университет на психолога, но судьба распорядилась иначе.
В 2003 году жизнь Кети совершила крутой поворот. Ей поступило предложение, от которого невозможно было отказаться: заменить Полину Гриффис в группе «А'Студио». Бросив университет, она переехала в Москву, и в марте 2005 года была представлена публике как новая вокалистка коллектива. Этот шаг стал стартом ее большой карьеры на российской эстраде, где она быстро завоевала любовь публики своим мощным голосом и сценическим обаянием.
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Личная жизнь солистки «А’Студио»Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Солистке «А’Студио» с момента появления в российской столице приписывали огромное количество романов. Первым ее мужем стал предприниматель Лев Гейхман. В 2013 году в Барвихе состоялась скромная свадьба, после чего молодожёны отправились в США. В 2015 году в одном из лучших медицинских учреждений Лос-Анджелеса на свет появилась дочь певицы Оливия. Брак продлился недолго, и летом 2017 года супруги развелись.
Разрыв отношений с Гейхманом якобы произошёл из-за романа Топурии с Гуфом. Кети и рэпер были вместе три года, но затем она решила расстаться с ним. По словам Гуфа, во время отношений с Кети он вновь поддался искушению и начал принимать наркотики. Кроме того, у него случился творческий спад — музыкант почти перестал писать песни. Кети пыталась помочь возлюбленному справиться с этой проблемой, но безуспешно.
«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.Новым возлюбленным Кэти оказался дипломат и бизнесмен Лев Деньгов, личный советник главы Чечни. В 2020 году пара официально узаконила свои отношения. В 2021 году у пары родился сын Адам, а в 2024 году — дочь Николь. Кети всегда с теплотой отзывалась о материнстве, признаваясь, что ей настолько нравится быть мамой, что она с легкостью решилась бы родить еще.
Куда пропала Кети ТопурияКети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)
Сейчас Кэти Топурия уделяет почти всё своё внимание семье и воспитанию троих детей, поэтому редко записывает новые песни. Муж певицы полностью её обеспечивает. Известно, что недавно семья приобрела шикарные апартаменты в Дубае, оцененные примерно в 350 млн рублей.
Кроме того, грузинская звезда имеет свой бренд одежды. В коллекции представлены различные модели: от повседневных и вечерних платьев до элегантных костюмов, свитшотов, худи и спортивных комплектов. Магазин пользуется большой популярностью среди поклонников творчества певицы.