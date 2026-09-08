08 сентября 2026, 14:58

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

Певице, знакомой миллионам по хитам «Улетаю» и «Еще люблю», солистке легендарной группы «А'Студио» Кети Топурии 9 сентября исполняется 40 лет. Успешная певица, чье имя неразрывно связано с легендарной группой «А’Студио», в последние годы ведёт более закрытый образ жизни, но её статус музыканта и иконы стиля продолжает сиять так же ярко. О личной жизни и творческом пути звезды сцены читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Кети Топурии Личная жизнь солистки «А’Студио» Куда пропала Кети Топурия



Биография Кети Топурии

Всесоюзная слава, семейное счастье с единственной женщиной и финал жизни на сцене театра: как сложилась судьба Владимира Самойлова?

Личная жизнь солистки «А’Студио»

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

«Я попыталась его спасти, но не получилось. Я думала, что спасу его и он станет другим человеком. Он перестал употреблять, и я поняла, что он таким же и остался. Я думала, что какие-то моменты, которые мне не нравились, это из-за зависимости. Но потом случилось так, что, оказывается, нет. Он неплохой парень, но мы разные», — цитирует слова певицы издание thevoicemag.ru.

Куда пропала Кети Топурия

Кети Топурия (Фото: Телеграм@ketitopuria123)

