02 июня 2025, 12:50

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)

Сегодня, 2 мая, народному артисту Российской Федерации Бедросу Филипповичу Киркорову могло исполниться 93 года. Выдающийся артист прожил яркую жизнь, оставив после себя значительное творческое наследие. Его песни продолжают звучать, а память остается в сердцах поклонников. О творческой и личной жизни болгарской звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Личная жизнь Трагический уход



Ранние годы

Бедрос Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)



Личная жизнь

Бедрос Киркоров и Виктория Лихачёва (Фото: Instagram* @fkirkorov)



«Это была любовь с первого взгляда! Через месяц расписались. А через три года родился Филипп. Я хотел еще детей. Вика забеременела через полгода после родов. Но теща сказала: "Нет, не надо! Только одного сейчас. А то будет трудно"», — цитирует Бедроса Киркорова издание taini-zvezd.ru.



Бедрос Киркоров, Виктория Лихачёва с сыном Филиппом (Фото: Instagram* @fkirkorov)



«Я расстался с ней более 12 лет назад, как родились внуки. Она осталась у себя в городе, сказала, что хочет защитить диссертацию, и потерялась. Я всё возможное сделал, чтобы сохранить семью. У Людмилы есть племянница-судья, она посоветовала развестись. Дело в брачном контракте. Там написано, что всё имущество перейдет на ее имя. А у нас два дома. Они стоят денег. Филипп их присылал. Я, как увидел это, сказал: "Бог пусть распределит"», — вспоминал певец в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.



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Трагический уход

Бедрос и Филипп Киркоровы (Фото: Instagram* @fkirkorov)



«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!», — написал Филипп Киркоров после смерти любимого папы.

