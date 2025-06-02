Роковой аборт первой супруги, смерть дочери во втором браке и развод в 90 лет: плата Бедроса Киркорова за счастье
Сегодня, 2 мая, народному артисту Российской Федерации Бедросу Филипповичу Киркорову могло исполниться 93 года. Выдающийся артист прожил яркую жизнь, оставив после себя значительное творческое наследие. Его песни продолжают звучать, а память остается в сердцах поклонников. О творческой и личной жизни болгарской звезды читайте в материале «Радио 1».
Ранние годыБедрос Пилибос Крикорян, именно так звучит настоящее имя артиста, появился на свет 2 июня 1932 года в Варне. Его родители София и Филипп Крикорян не имели никакого музыкального образования, но это не мешало им стремиться к творчеству, петь в городском хоре. Впоследствии любовь к музыке передалась и Бедросу.
Родословная артиста по отцовской линии восходит к турецким армянам, которые в начале XIX века переселились в Болгарию. Мать же артиста — чистокровная еврейка. Для того чтобы ребенок сильно не выделялся своими армянскими корнями, еще во время обучения в школе фамилия Крикорян была изменена на болгарский мотив и превратилась во всем известную Киркоров.
В школьные годы Бедрос выступал в хоре, а на службе в армии присоединился к военному ансамблю. Артист был солистом оперного театра в Варне, а также выступал на концертах в Международном доме журналистов. Там часто бывали гости из СССР, и ему посчастливилось познакомиться с композиторами Арамом Хачатуряном и Арно Бабаджаняном, которые впоследствии помогли ему перебраться в Москву. В столице певец окончил ГИТИС, после чего начал успешную карьеру на советской эстраде.
Личная жизнь
Бедрос Киркоров был дважды женат. Первой его супругой стала Виктория Лихачёва. Пара познакомилась в 1964 году в Сочи. Виктория и её мама проводили отпуск на популярном курорте, а Бедрос выступал с концертом в рамках своего гастрольного тура. Она подошла к нему за автографом и осталась в жизни артиста на долгие 30 лет. Пара сыграла свадьбу в год знакомства, а через три в молодой семье на свет появился сын Филипп.
«Это была любовь с первого взгляда! Через месяц расписались. А через три года родился Филипп. Я хотел еще детей. Вика забеременела через полгода после родов. Но теща сказала: "Нет, не надо! Только одного сейчас. А то будет трудно"», — цитирует Бедроса Киркорова издание taini-zvezd.ru.
После сделанного аборта супруги больше не смогли завести совместных детей.
Хотя в народе часто поговаривали о неверности артиста супруге, всё было завистливыми сплетнями. Бедрос и Виктория прожили в счастливом браке до самой смерти супруги. Она ушла из жизни в день рождения их сына, 30 апреля 1994 года, после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
После невосполнимой утраты семья долго приходила в себя. Бедрос Киркоров порядка трех лет отказывался от гастрольной деятельности, но время смогло затянуть раны.
Со своей второй супругой артист был знаком с 1992 года. На гастролях в Новгородской области председатель передового совхоза «Трудовик» Людмила Смирнова проводила для певца экскурсию по местному музею. Повторная встреча с Людмилой привела артиста ко второму браку. Киркоров и Смирнова обвенчались в марте 1997 года в кафедральном Софийском соборе Новгородского кремля.
На тот момент артисту было уже 64 года, а новоиспеченной жене 42 года однако желание завести совместных детей было настолько сильным, что супругов не напугал возраст. В 2002 году у пары родилась доска Ксения. Малышка появилась на свет сильно недоношенной. В течение семи дней медики пытались спасти её, но усилия оказались тщетны.
В 2023 году артист шокировал публику известиями о разводе с Людмилой Смирновой. Как оказалось, Бедрос Киркоров и Людмила Смирнова не живут вместе много лет.
«Я расстался с ней более 12 лет назад, как родились внуки. Она осталась у себя в городе, сказала, что хочет защитить диссертацию, и потерялась. Я всё возможное сделал, чтобы сохранить семью. У Людмилы есть племянница-судья, она посоветовала развестись. Дело в брачном контракте. Там написано, что всё имущество перейдет на ее имя. А у нас два дома. Они стоят денег. Филипп их присылал. Я, как увидел это, сказал: "Бог пусть распределит"», — вспоминал певец в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.
В то время за Бедросом Киркоровым ухаживала поклонница его сына Олеся Иванова. Несколько месяцев женщина делала это безвозмездно, что стало поводом для сплетен о романе певца с девушкой. Однако сам он опроверг подобные домыслы в свой адрес.
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Трагический уход
В последнее время исполнитель испытывал серьёзные проблемы со здоровьем. У него были трудности с ногами и сердцем. Артист прошёл через несколько хирургических вмешательств, включая установку кардиостимулятора.
18 марта 2025 года Бедроса Киркорова не стало. Он умер дома в окружении родных и семьи. Причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность.
«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведённое с родными!», — написал Филипп Киркоров после смерти любимого папы.
21 марта 2025 года в Москве, на Троекуровском кладбище, состоялось прощание с Бедросом Киркоровым. Могила выдающегося артиста находится на знаменитой «Аллее Актеров».