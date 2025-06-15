15 июня 2025, 19:30

Дарья Повереннова (Фото: Instagram*@ dpoverennova)

15 июня свой день рождения празднует Дарья Повереннова — одна из самых харизматичных актрис российского театра и кино. Исполнительнице роли Веры в культовом сериале «День рождения Буржуя» исполняется 53 года. О том, как сложилась судьба заслуженной артистки России, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы Работа в кино Личная жизнь Актриса сейчас



Ранние годы

Дарья Повереннова (Фото: Instagram*@ dpoverennova)



Работа в кино

Дарья Повереннова (Фото: Instagram*@ dpoverennova)



Разные мужья и безуспешные попытки забеременнеть: почему Анна Ковальчук 14 лет скрывала сына. Исповедь актрисы

Личная жизнь

Дарья Повереннова и Александр Жигалкин (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)



«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль», цитирует артистку starhit.ru.

«Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Отруби хвост сразу, чем его потихонечку пилить. Валерий сказал, что любит нас обеих. По логике психологов, это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Потому что абьюз — это красиво, но сделать больно один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду», — рассказывала Повереннова.

«10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — делилась Повереннова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

Дарья Повереннова и Андрей Шаронов(Фото: Instagram*@ dpoverennova)



«Андрей на спектакль пришел с букетом белоснежных гладиолусов, каких я в жизни не видела. Интересно, что когда я его увидела, сразу подумала — это именно тот человек, который мне нужен!», — вспоминала Повереннова.

Актриса сейчас