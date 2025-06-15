Романы с актерами, разбившие сердце звезде сериала «День рождения Буржуя». С кем актриса Дарья Повереннова обрела счастье?
15 июня свой день рождения празднует Дарья Повереннова — одна из самых харизматичных актрис российского театра и кино. Исполнительнице роли Веры в культовом сериале «День рождения Буржуя» исполняется 53 года. О том, как сложилась судьба заслуженной артистки России, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Дарья Повереннова родилась 15 июня 1972 года в московской творческой семье. Её отец работал переводчиком в издательстве, а мать была актрисой. Театральные гены передались и от знаменитых родственников: бабушка, Надежда Тышкевич, выступала в Киевском театре оперы и балета, а дед, Сергей Лукьянов, блистал в советском кино («Кубанские казаки», «Дело Румянцева»).
В школе Дарья отлично училась, особенно легко ей давались иностранные языки. Первоначально она мечтала стать переводчицей, как отец, но в 1989 году решила поступать в театральный. После неудачной попытки год работала ассистентом режиссёра Александра Митты, а в 1990-м она успешно поступила в Щукинское училище. После окончания обучения Повереннова была принята в Театр им. Маяковского, где быстро стала ведущей актрисой и остается верной ему по сей день.
Работа в кино
Дебют Дарьи Поверенновой в кино состоялся в 1992 году с небольшой роли в фильме «Я люблю». Вскоре последовали работы в картинах «Лето любви» и короткометражке «Венецианское зеркало». Особняком в ранней фильмографии актрисы стоит участие в 1995 году в американском эротическом телесериале «Дневники «Красной туфельки» — этот проект запомнился Поверенновой как единственный случай в карьере, когда она снималась обнаженной.
После этого наступил пятилетний перерыв, который прервался в 2000 году с выходом культового сериала «День рождения Буржуя», принесшего актрисе широкую известность. С тех пор Повереннова стала одной из самых востребованных актрис российского кинематографа, снявшись в лентах «Бригада» (2002), «Ангел-хранитель» (2004), «Игра» (2005), «Расплата за счастье» (2007), «Партия» (2013). На сегодняшний день фильмография заслуженной артистки России насчитывает около 80 работ в кино.
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Личная жизнь
В студенчестве Дарья Повереннова вышла замуж за актёра Александра Жигалкина. Через год родила дочь Полину. Брак длился 10 лет, но рухнул, когда Повереннова влюбилась в звезду «Дня рождения Буржуя» Валерия Николаева.
«Влюбилась в Валеру до больницы, до клиники. Так любить, конечно, нельзя. Валера мне сразу намекал, чтобы была спокойнее. Я придумала утопическую картинку. Сразу решила разводиться, по-честному все сказала Саше. Жестко с ним поговорила. Он принял это через ужасную боль», цитирует артистку starhit.ru.
Ради Николаева она развелась, но он не предложил ей серьёзных отношений. Два года мучительных драм, измен, в том числе с Татьяной Овсиенко, и эмоциональных качелей закончились для актрисы депрессией.
«Он поступил достаточно жестоко по отношению ко мне. Отруби хвост сразу, чем его потихонечку пилить. Валерий сказал, что любит нас обеих. По логике психологов, это классический ход абьюзера. Я бы назвала это даже не слабостью, а трусостью. Потому что абьюз — это красиво, но сделать больно один раз гораздо честнее, чем оставлять надежду», — рассказывала Повереннова.
Спустя несколько лет актриса попробовала построить отношения с актером Анатолием Руденко, который был младше ее на 10 лет. И в этих отношениях Дарья не могла обрести счастье.
«10 лет разницы — это две разные планеты. Понимала, что нет, вряд ли... Он поступками доказывал, что все серьезно. Толя говорил, мол, это новый этап его жизни. Мы же всегда хотим верить в лучшее и хорошее, вот и я надеялась», — делилась Повереннова в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».
И снова судьба преподнесла Дарье испытание – Руденко ушёл к Елене Дудиной, оставив актрису один на один с болью. Казалось, после череды предательств она навсегда разочаровалась в отношениях. Позже в её жизни появлялись мужчины, даже громкие романы, но страх вновь обжечься заставлял её избегать серьёзных обязательств.
Всё изменилось, когда на её пути встретился Андрей Шаронов – харизматичный вдовец, сумевший своей искренностью и уверенностью растопить лёд в её сердце. Его терпение и понимание помогли Дарье постепенно вернуть веру в любовь.
«Андрей на спектакль пришел с букетом белоснежных гладиолусов, каких я в жизни не видела. Интересно, что когда я его увидела, сразу подумала — это именно тот человек, который мне нужен!», — вспоминала Повереннова.
В течение почти восьми лет пара поддерживала романтические отношения, прежде чем принять решение о вступлении в брак. Торжество состоялось 14 февраля 2021 года.
Актриса сейчас
Несмотря на возраст, Дарья Повереннова остается стройной, подтянутой и моложавой. Её кожа выглядит идеально гладкой, почти без морщин – актриса открыто признаётся, что регулярно посещает косметолога и уделяет особое внимание уходу за собой. Среди её любимых процедур – мезонити, помогающие сохранять чёткий овал лица.
Но её секрет молодости – не только косметология. Дарья ведёт активный образ жизни: каждый день, в любую погоду, пробегает 4 километра, занимается конным спортом, ходит в тренажёрный зал и плавает в бассейне. А ещё ей повезло с мужем – он тоже любит спорт и с удовольствием разделяет её увлечения, поддерживая во всём.
В последние годы Дарья Повереннова реже появляется на экранах, сосредоточившись на театральных проектах. Однако она продолжает радовать поклонников новыми ролями в кино. Среди её недавних работ – «Бодибилдер», «Спасская. Новые серии», «Счастье не за горами» и «Он + она».