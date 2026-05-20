Счастливый билет в кино, внебрачная дочь и тайный развод: жизнь и творчество звезды сериала «Комитет» Дмитрия Пчелы
21 мая свой день рождения отмечает звезда сериала «Комитет» Дмитрий Пчела. Ему исполняется 42 года. Артист стал популярен среди широкой аудитории после премьеры сериала «Верни мою любовь», покорив сердца зрителей своей приятной внешностью и хорошей игрой. О творческой и личной жизни актера читайте в материале «Радио 1».
Биография Дмитрия Пчелы: детствоДмитрий Пчела родился 21 мая 1984 года в Таллине, в семье моряка и экономиста. Его родители родом из Брянской области, но еще до появления детей отца перевели на работу в Эстонию. Поэтому Дмитрий хоть и проживал постоянно в Прибалтике, но на лето имел возможность уезжать к бабушке на Брянщину.
В школьные годы Дмитрий любил читать классическую литературу, отдавая предпочтение произведениям Достоевского, Шекспира и Чехова. С ранних лет он был активным участником разнообразных культурных мероприятий и школьных постановок.
Билет в мир киноКогда Пчела учился в старших классах в Таллине, Русский Драматический Театр Эстонии проводил конкурс молодых драматургов. Дмитрий написал короткую пьесу «Замкнутый круг», был отмечен Олегом Табаковым и приглашен для обучения в Школу-студию МХАТ.
В 2006 году Дмитрий Пчела завершил обучение на актёрском факультете Школы-студии МХАТ и вернулся в Таллин, где по условиям контракта ему предстояло отработать два года в Русском драматическом театре.
В то время как Пчела продолжал работать в театре, он также получал образование режиссёра в мастерской Леонида Хейфица в Щукинском училище. В 2009 году актёр вернулся в Москву и начал свою карьеру в кино. Его дебют состоялся в сериале «Крем».
Позже были работы «Катина любовь», «Нелюбимая», «Вместо неё», «Всё только начинается» и многие другие. Сейчас фильмография актёра насчитывает порядка 70 ролей.
Личная жизньДмитрий Пчела предпочитает не распространяться о своей личной жизни, и долгое время его вторая половинка оставалась тайной для окружающих. Через некоторое время в интернете было опубликовано фото, на котором актёр запечатлён в момент поцелуя с девушкой. Фанаты узнали в ней актрису Екатерину Рябову, известную по сериалу «Операция "Кукловод"».
Актер влюбился в будущую супругу, едва увидев ее на сцене. После того как он узнал имя девушки, он связался с ней через социальные сети. Они начали общаться на расстоянии, а затем решили жить вместе. В 2014 году у пары родилась дочка София, и только спустя три года актеры официально оформили брак.
Их союз долгое время казался идеальным, родители умело совмещали работу и воспитание дочери. Однако в 2024 году выяснилось, что супруги давно развелись. Актеры не жили вместе последние несколько лет, просто не хотели афишировать случившееся.
«Такое бывает. Мы вместе прошли большой путь, но пришло время дальше двигаться каждому в своем направлении. Нам было непросто: Катя из Питера, а я из Москвы. Мы так и не смогли найти свой общий дом, а жить на два города — это тяжело, прежде всего психологически», — комментировал Дмитрий изменение семейного положения в интервью «ТН Звёзды».
Как сейчас живет актерАктер востребован в масштабных телепроектах. Недавно на ТВ состоялась премьера мелодрамы «Восьмой участок. Продолжение» с его участием. Также среди последних громких киноработ — главная роль астрофизика в мини-сериале «Папа для всех» и участие в 30-серийном детективе «Васька» на НТВ. Кроме того, продолжается производство остросюжетного сериала «Спецы», съемки которого проходили в Крыму.
Также Дмитрий продолжает сотрудничать с московскими театральными агентствами. В рамках антрепризных проектов он задействован в спектаклях «Заповедник» (где выступает режиссером), сказке для взрослых «Вий» и постановке «Ты самая лучшая». С этими спектаклями он периодически выезжает на гастроли по регионам России
В плотном рабочем графике артиста всегда есть место для общения с дочерью. Они часто разговаривают по телефону и стараются проводить время вместе.