Серьезная болезнь Майкла Джея Фокса, алкоголизм и депрессия: что случилось с Марти Макфлаем из фильма «Назад в будущее»?
Имя Майкла Джея Фокса давно занимает особое место в истории мирового кинематографа. Канадско-американский актер, продюсер, режиссер, писатель и общественный деятель прославился благодаря роли Алекса П. Китона в культовом ситкоме «Семейные узы», а затем навсегда вошел в историю кино после выхода трилогии «Назад в будущее». За годы карьеры он получил множество престижных наград. 9 июня актер отмечает 65-летие. Подробнее о его личной жизни, депрессии и болезни, из-за которой он ушел из кино — в матераиле «Радио 1».
Биография Майкла Джея Фокса: детство и семьяБудущий актер родился летом 1961 года в административном центре канадской провинции Альберта. Его настоящее имя Майкл Эндрю Фокс. Семья Майкла сочетала в себе творческие и военные традиции. Его мать Филлис Пайпер в молодости строила актерскую карьеру и снималась в кино. Однако после замужества и рождения пятерых детей женщина решила оставить профессию и устроилась работать бухгалтером.
На жизненный уклад семьи во многом влияла и служба отца. Билл Фокс состоял в рядах Вооруженных сил Канады, поэтому его работа предполагала постоянные переезды. Вместе с ним по разным городам страны путешествовали жена и дети.
Постоянная смена мест жительства закончилась лишь тогда, когда Майклу исполнилось тринадцать лет. После выхода в отставку глава семьи перевез родных в Бернаби — пригород Ванкувера. Именно там будущий актер пошел в школу, где учился вместе со старшим на полтора года Брайаном Адамсом, которому позже также удалось добиться мировой известности.
Главным увлечением Майкла в детстве стал хоккей. Он мечтал связать свою жизнь со спортом и серьезно занимался на льду. Однако из-за невысокого роста он не мог рассчитывать на профессиональную карьеру. При росте 164 сантиметра конкурировать с более крупными соперниками становилось все сложнее.
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После отказа от спортивной мечты подросток неожиданно обнаружил в себе актерские способности.
Первые роли и переезд в ГолливудКинематографическая карьера Майкла стартовала в пятнадцать лет. Продюсеры сериала «Лео и я» искали десятилетнего мальчика, однако юный актер проявил настойчивость и сумел убедить создателей проекта дать ему шанс. Внешность сыграла ему на руку: Фокс выглядел значительно моложе своих лет, поэтому легко вписался в задуманный образ.
Работа на съемочной площадке настолько увлекла подростка, что он окончательно определился с будущей профессией. Сразу после совершеннолетия Майкл сообщил родителям неожиданную новость. Он решил отправиться в Лос-Анджелес и попытать счастья в Голливуде.
На этот шаг его подтолкнул продюсер сериала «Письма от Фрэнка», в котором молодой актер снялся в 1979 году. Именно Рональд Шедло первым увидел в юноше серьезный потенциал и посоветовал ему строить карьеру в американской киноиндустрии.
После переезда Майкл столкнулся с неожиданной проблемой. В Гильдии киноактеров США уже был артист с таким же именем. Чтобы избежать путаницы, начинающему актеру пришлось взять псевдоним. Так появился Майкл Джей Фокс — имя, под которым его впоследствии узнал весь мир.
Годы бедности и борьба за место в киноиндустрииНачало карьеры в Голливуде оказалось крайне тяжелым. Деньги, которые присылали родители, быстро закончились. Сначала молодой актер отказался от съемной квартиры и перебрался жить в гараж. Затем продал автомобиль, а питался одними лишь макаронами.
У Майкла не хватало средств даже на телефон. Чтобы кастинг-директора и представители студий могли связаться с ним, он оставлял номер ближайшего телефонного автомата и точно указывал время, когда будет ждать звонка.
Причины своих неудач актер искал в собственной внешности. Он считал, что невысокий рост мешает ему получать серьезные роли. В попытке исправить ситуацию Майкл начал набирать вес, однако позже был вынужден придерживаться крайне строгой диеты, чтобы вернуть прежнюю форму.
Молодому артисту доставались лишь эпизодические персонажи и роли в малобюджетных проектах. Постепенно накопились долги, а вместе с ними пришло разочарование. В какой-то момент Фокс уже собирал вещи и готовился вернуться в Канаду. Именно тогда судьба предоставила ему шанс, который полностью изменил его жизнь.
Первый успех в ГолливудеНастоящим прорывом для начинающего актера стала работа в полнометражной комедии «Полуночное безумие». И вновь ему помогла моложавая внешность. В девятнадцать лет Майкл убедительно сыграл пятнадцатилетнего подростка. Фильм привлек внимание представителей индустрии и позволил актеру заявить о себе.
После выхода картины перед ним начали открываться новые профессиональные возможности. Однако главная роль в его карьере ожидала впереди.
«Семейные узы»: сериал, превративший Майкла Джея Фокса в звездуВ 1982 году Майкл получил приглашение сыграть Алекса П. Китона в ситкоме «Семейные узы». Этот проект стал для него настоящим билетом в высшую лигу американского телевидения. Сериал выходил на телеканале NBC на протяжении семи сезонов.
За роль амбициозного и харизматичного подростка актер получил три премии «Эмми» и «Золотой глобус». Именно успех «Семейных уз» сделал Майкла Джея Фокса одним из самых востребованных молодых артистов США.
Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее»В середине 1980-х режиссер Роберт Земекис начал работу над фантастической комедией «Назад в будущее». В проект уже вошли Кристофер Ллойд и Лиа Томпсон. На роль Марти Макфлая Земекис с самого начала хотел пригласить Майкла Джея Фокса, однако продюсеры «Семейных уз» отказались отпускать главную звезду сериала.
Тогда режиссер утвердил Эрика Штольца. Однако спустя некоторое время съемочный процесс остановили. Земекис пришел к выводу, что актер не обладает необходимой энергетикой и харизмой для главного героя.
Ситуация изменилась после возвращения в сериал актрисы Мередит Бакстер, которая ушла в декретный отпуск после рождения близнецов. Освободившееся время позволило пересмотреть график, и продюсер согласился отпустить Фокса на съемки. Правда, поставил жесткое условие. С десяти утра до шести вечера актер работал на площадке «Семейных уз», а затем отправлялся сниматься в «Назад в будущее».
На протяжении двух месяцев Майкл практически не отдыхал. Рабочий день нередко заканчивался около половины третьего ночи. Жертвы оказались не напрасными. Фильм превратился в мировой феномен и собрал более 380 миллионов долларов в прокате. Позже Роберт Земекис снял еще две части франшизы, окончательно закрепив успех.
Опасные съемки и закулисные секреты трилогии
Работа над культовой трилогией требовала серьезной подготовки. Для сцены с гитарой в первом фильме Майкл занимался с профессиональными музыкантами и хореографами, осваивая технику игры и сценические движения.
Во время создания второй части команда использовала множество технических решений для изображения будущего. Летающие доски работали благодаря системе тросов, а обувь актеров крепили непосредственно к платформам для большей устойчивости.
Майклу также пришлось вспомнить навыки катания на скейтборде, которые он получил еще до съемок. Для сцены с автоматически уменьшающейся курткой художники по костюмам использовали обычные веревки. Ассистенты одновременно тянули их за кадром, заставляя одежду сжиматься на глазах зрителей.
Съемки третьего фильма едва не закончились трагедией. В эпизоде с повешением петля слишком сильно затянулась на шее артиста и перекрыла доступ воздуха. Майкл потерял сознание прямо во время съемочного процесса.
Главные фильмы после «Назад в будущее»После выхода трилогии Майкл Джей Фокс превратился в мировую знаменитость. В 1985 году зрители увидели еще один коммерческий хит с его участием — фильм «Волчонок» режиссера Рода Дэниела. Картина собрала более 80 миллионов долларов и во многом выиграла от популярности «Назад в будущее», который вышел всего месяцем ранее.
Еще более впечатляющие кассовые результаты показала комедия Герберта Росса «Секрет моего успеха». В мировом прокате картина заработала 111 миллионов долларов и получила номинацию на премию «Золотой глобус».
В 1989 году Майкл снялся в драме Брайана Де Пальмы «Военные потери». Одной из последних крупных ролей артиста в кино стал фильм «Страшилы». В 2010 году он вернулся с яркой ролью в драме «Хорошая жена» (номинация на People’s Choice Awards).
Осенью 2015-го вместе с Кристофером Ллойдом вышел в эфир шоу Джимми Киммела. В октябре 2022 года артист посетил York Comic Con, где снова встретился с Ллойдом, а в 2023-м вышел документальный фильм о его жизни и творчестве — «Неизменный: Майкл Дж. Фокс».
Болезнь Паркинсона: диагноз, который изменил жизньПервые тревожные симптомы появились в 1990 году во время съемок фильма «Доктор Голливуд». Майкл начал замечать судороги и другие странные проявления, которые сначала не воспринимал всерьез. Он решил обратиться к врачам и вскоре услышал диагноз, полностью изменивший его жизнь.
«Мне было 29, и я понятия не имел, о чем это говорит врач, к которому я пришел на прием. Меня беспокоили судороги, которые я испытывал все чаще. Думал, нерв какой-нибудь застудил или мышцам дал большую нагрузку в спортзале. Короче, ерунда какая-то. И вдруг объявляют: Паркинсон! Сначала мелькнула мысль, что этот парень в белом халате шутит. Потом решил, он наверняка ошибся с диагнозом. Шок я испытал уже дома, затем меня охватил страх», — вспоминал он.Медики предупредили артиста, что болезнь будет прогрессировать и со временем серьезно ограничит его возможности. Для молодого человека, который находился на пике популярности, эта новость стала настоящим ударом.
Причины раннего развития болезни остаются неизвестными. Среди возможных версий называли экологические факторы во время съемок сериала «Лео и я», поскольку аналогичный диагноз позже выявили еще у нескольких участников проекта.
Также обсуждалась версия о последствиях травмы, полученной во время съемок сцены повешения в третьей части «Назад в будущее». Однако сам актер постепенно пришел к пониманию, что поиск причин ничего не изменит.
Алкоголизм и депрессияПосле постановки диагноза Майкл погрузился в тяжелую депрессию. Он скрывал болезнь от публики и научился маскировать дрожание рук различными движениями. Например, поправлял волосы или менял положение тела в кадре.
Параллельно актер начал злоупотреблять алкоголем. Переломный момент наступил однажды утром, когда он проснулся после очередного запоя и увидел рядом маленького сына, а также жену, которая уже не скрывала усталости от происходящего. Тогда Майкл понял, что рискует потерять самое дорогое — свою семью.
Он обратился за помощью и начал лечение алкогольной зависимости. Программа реабилитации помогла актеру не только отказаться от спиртного, но и изменить отношение к собственной болезни. В 1998 году он впервые открыто рассказал общественности о диагнозе.
Завершение актерской карьерыНесмотря на болезнь, Майкл продолжал активно работать. Большой успех принес ситком «Спин-Сити», который выходил на телеканале ABC с 1996 по 2002 год. Этот проект принес актеру премию «Эмми», три «Золотых глобуса» и две награды Гильдии киноактеров.
Однако к началу нового тысячелетия симптомы заболевания стали слишком заметными. В ноябре 2020 года Майкл Джей Фокс объявил о завершении актерской карьеры.
«Ради справедливости к себе и к продюсерам, режиссерам, редакторам и бедным сценаристам, не говоря уже об актерах, я выхожу на вторую пенсию. Это может измениться, потому что все меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, то так тому и быть», — говорил он.К тому моменту к двигательным нарушениям добавились проблемы с памятью и речью. Артисту становилось все сложнее запоминать диалоги и работать в разговорных сценах. По словам самого Фокса, именно это стало главным поводом для ухода из профессии.
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После отказа от активной актерской деятельности Майкл сосредоточился на общественной работе. В 2000 году он создал благотворительный фонд, который помогает пациентам с болезнью Паркинсона и финансирует научные исследования в этой области. За многолетнюю гуманитарную деятельность в 2023 году актер получил почетную премию «Оскар».
Личная жизнь Майкла Джея Фокса: жена и четверо детейСо своей будущей супругой Трэйси Поллан Майкл познакомился на съемках сериала «Семейные узы». Экранный роман постепенно перерос в реальные отношения.
Спустя год после завершения работы над проектом влюбленные сыграли свадьбу. В 1989 году у супругов родился сын Сэм Майкл. Даже тяжелая болезнь не разрушила их семью. Уже после постановки диагноза на свет появились три дочери — близнецы Скайлер и Аквинна в 1995 году, а также Эсме Аннабель в 2001-м.
«Если бы не Трэйси, я бы не выжил. Когда я сообщил ей, что у меня болезнь Паркинсона, то сразу же спросил, готова ли она пройти через это. И она ответила, что готова. Она такая необыкновенная! Иногда смотрю на нее и просто не могу в это поверить», — делился актер.
Новые испытания и главный секрет оптимизмаВ 2018 году Майкл столкнулся с очередной серьезной проблемой. Врачи обнаружили у него доброкачественную опухоль позвоночника. После операции актеру пришлось заново учиться ходить. Когда восстановление практически завершилось, произошла новая неприятность. Во время пребывания в Нью-Йорке Майкл упал на кухне и сломал руку.
Позже из-за других падений он получил переломы плеча и скуловой кости. Тем не менее поддержка семьи помогла ему вновь справиться с трудностями.
После ухода из кино актер посвятил себя литературе и благотворительности. Сегодня он признается, что чувствует себя счастливым человеком. В начале 1990-х годов врачи предполагали, что ему удастся прожить лишь около десяти лет относительно полноценной жизни. Однако прошло уже более трех десятилетий, а Майкл продолжает сохранять чувство юмора, оптимизм и способность вдохновлять окружающих.
В одном из недавних интервью он с улыбкой заметил, что «болезнь Паркинсона — отстой, но жизнь прекрасна».