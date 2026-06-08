08 июня 2026, 17:55

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Имя Майкла Джея Фокса давно занимает особое место в истории мирового кинематографа. Канадско-американский актер, продюсер, режиссер, писатель и общественный деятель прославился благодаря роли Алекса П. Китона в культовом ситкоме «Семейные узы», а затем навсегда вошел в историю кино после выхода трилогии «Назад в будущее». За годы карьеры он получил множество престижных наград. 9 июня актер отмечает 65-летие. Подробнее о его личной жизни, ​депрессии и ​болезни, из-за которой он ушел из кино — в матераиле «Радио 1».





Содержание Биография Майкла Джея Фокса: детство и семья Первые роли и переезд в Голливуд Годы бедности и борьба за место в киноиндустрии Первый успех в Голливуде «Семейные узы»: сериал, превративший Майкла Джея Фокса в звезду Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее» Главные фильмы после «Назад в будущее» Болезнь Паркинсона: диагноз, который изменил жизнь Алкоголизм и депрессия Завершение актерской карьеры Личная жизнь Майкла Джея Фокса: жена и четверо детей Новые испытания и главный секрет оптимизма

Биография Майкла Джея Фокса: детство и семья

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Тяжелое испытание славой, мысли о монашеском постриге и большая любовь: как звезда «Бедной Насти» Анна Табанина пережила смерть мужа?

Первые роли и переезд в Голливуд

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Годы бедности и борьба за место в киноиндустрии

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Первый успех в Голливуде

Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан (фото: Instagram* / realmikejfox)

«Семейные узы»: сериал, превративший Майкла Джея Фокса в звезду

Майкл Джей Фокс в фильме «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд (фото: Instagram* / realmikejfox)

Опасные съемки и закулисные секреты трилогии

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Главные фильмы после «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Болезнь Паркинсона: диагноз, который изменил жизнь

«Мне было 29, и я понятия не имел, о чем это говорит врач, к которому я пришел на прием. Меня беспокоили судороги, которые я испытывал все чаще. Думал, нерв какой-нибудь застудил или мышцам дал большую нагрузку в спортзале. Короче, ерунда какая-то. И вдруг объявляют: Паркинсон! Сначала мелькнула мысль, что этот парень в белом халате шутит. Потом решил, он наверняка ошибся с диагнозом. Шок я испытал уже дома, затем меня охватил страх», — вспоминал он.

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Алкоголизм и депрессия

Майкл Джей Фокс (фото: Instagram* / realmikejfox)

Завершение актерской карьеры

Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан (фото: Instagram* / realmikejfox)

«Ради справедливости к себе и к продюсерам, режиссерам, редакторам и бедным сценаристам, не говоря уже об актерах, я выхожу на вторую пенсию. Это может измениться, потому что все меняется. Но если это конец моей актерской карьеры, то так тому и быть», — говорил он.



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Личная жизнь Майкла Джея Фокса: жена и четверо детей

Майкл Джей Фокс и Трэйси Поллан (фото: Instagram* / realmikejfox)

«Если бы не Трэйси, я бы не выжил. Когда я сообщил ей, что у меня болезнь Паркинсона, то сразу же спросил, готова ли она пройти через это. И она ответила, что готова. Она такая необыкновенная! Иногда смотрю на нее и просто не могу в это поверить», — делился актер.

Новые испытания и главный секрет оптимизма