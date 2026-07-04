04 июля 2026, 14:45

Ольга Баранова (Фото: Instagram*@lyolya_baranova01)

Актриса, известная зрителям по сериалам «Улица», «Фитнес» и «Лестница в небеса», Лёля Баранова 5 июля празднует свой 26-й день рождения. Эта талантливая москвичка прошла долгий путь: от эпизодических ролей в детстве до статуса одной из самых узнаваемых молодых актрис. Её карьера была насыщена не только творческими успехами, но и серьезными личными драмами, публичной борьбой с комплексами и громкими слухами. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Лёли Барановой Личная жизнь Борьба с весом и давление общества







Биография Лёли Барановой

Ольга Баранова (Фото: Telegram @Lyolya_baranova)

Личная жизнь

Ольга Баранова и Сергей Романович (Фото: скриншот рекламного ролика)

«Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко меня оставил… Слезы душат», — писала Баранова в соцсети.

Ольга Баранова (Фото: Telegram @Lyolya_baranova)



«Муж не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, совсем непубличный человек. У него серьезная профессия и работа. Вместе мы уже два года, а предложение руки и сердца любимый сделал мне этой весной», — рассказывала актриса изданию StarHit в 2024 году.

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Борьба с весом и давление общества



