Критика режиссеров, нарушения пищевого поведения и переезд в Петербург: как Лёля Баранова пережила смерть возлюбленного Егора Клинаева?
Актриса, известная зрителям по сериалам «Улица», «Фитнес» и «Лестница в небеса», Лёля Баранова 5 июля празднует свой 26-й день рождения. Эта талантливая москвичка прошла долгий путь: от эпизодических ролей в детстве до статуса одной из самых узнаваемых молодых актрис. Её карьера была насыщена не только творческими успехами, но и серьезными личными драмами, публичной борьбой с комплексами и громкими слухами. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Лёли БарановойОльга Баранова, более известная как Лёля Баранова, появилась на свет 5 июля 2000 года в Москве. Она выросла в семье, где родители были далеки от мира искусства, но всегда поддерживали её творческие начинания.
С десятилетнего возраста будущая звезда начала пробовать себя в модельном бизнесе, снимаясь для детских журналов и рекламных кампаний известных брендов. Параллельно она занималась в знаменитой танцевальной студии «Тодес», а также вела детскую телепередачу на канале «Карусель», что стало первым опытом работы перед камерой.
Кинематографическая карьера Лёли началась в 2010 году с небольшой роли в сериале «Институт благородных девиц». Однако настоящий успех пришёл к ней три года спустя, когда она блестяще сыграла юную Анну в российской адаптации популярной корейской мелодрамы «Лестница в небеса». Эта работа стала поворотным моментом в её карьере, открыв двери в мир профессионального кино.
Несмотря на растущую популярность, Лёля не оставила образование. В 2017 году она поступила в престижную Школу-студию МХАТ, где совершенствовала своё актёрское мастерство. В том же году актриса получила первую главную роль в сериале «Улица» на ТНТ, что позволило ей выйти за рамки амплуа «хрупкой девочки» и продемонстрировать новые грани своего таланта.
В настоящий момент фильмография актрисы насчитывает более 20 работ в кино, в том числе в картинах «Путёвка в жизнь», «Людмила Гурченко», «Семья Светофоровых», «Челночницы» и «Фитнес».
Личная жизньЛёля Баранова, несмотря на свою молодость, уже успела пережить несколько серьезных отношений, каждая из которых оставила след в её жизни. Первый публичный роман случился в 2015 году, когда 15-летняя актриса начала встречаться с 23-летним актёром Сергеем Романовичем, известным по сериалам «Ольга» и «Чернобыль». Их отношения, попавшие под пристальное внимание прессы, продлились недолго — плотные съёмочные графики и разница в возрасте не дали отношениям развиться в нечто большее.
После расставания с Романовичем в жизни Лёли появился хоккеист Камиль Шиафотдинов. Однако и эти отношения не выдержали испытания расстоянием и постоянными разъездами — спортсмен часто находился на сборах, а актриса пропадала на съёмочных площадках.
Самой значимой и трагичной любовью в жизни Барановой стал роман с актёром Егором Клинаевым, её партнёром по сериалу «Улица». Их отношения, начавшиеся на съёмочной площадке, быстро переросли в нечто большее. 27 сентября 2017 года жизнь Лёли разделилась на «до» и «после». Егор трагически погиб, попав под колеса автомобиля, когда остановился помочь пострадавшим в ДТП. Эта потеря стала для актрисы тяжёлым ударом, выйти из которого ей удалось не сразу.
«Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко меня оставил… Слезы душат», — писала Баранова в соцсети.После долгого периода восстановления в прессе периодически появлялись слухи о новых отношениях Лёли — с певцом Хабибом Шариповым и участником второго сезона шоу «ПЕСНИ» Юрием Николаенко, однако сама актриса эти домыслы не подтверждала.
Неожиданным для поклонников стало известие о свадьбе Лёли Барановой в сентябре 2024 года. Церемония прошла в Санкт-Петербурге в узком кругу, а личность избранника актриса предпочла не афишировать. Известно лишь, что её супруг — успешный бизнесмен, ради которого Лёля переехала из Москвы в Северную столицу.
«Муж не имеет отношения к миру шоу-бизнеса, совсем непубличный человек. У него серьезная профессия и работа. Вместе мы уже два года, а предложение руки и сердца любимый сделал мне этой весной», — рассказывала актриса изданию StarHit в 2024 году.Сегодня Лёля Баранова предпочитает вести закрытый образ жизни, сосредоточившись на семье и избирательно подходя к кинопроектам.
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Борьба с весом и давление обществаВ 2019 году поклонники с удивлением заметили резкие изменения во внешности Лёли: хрупкая актриса набрала около 15 килограммов. Этот период совпал со съемками сериала «Фитнес», и за этим стояла глубокая личная драма. Актриса признавалась, что «заедала» стресс после гибели Егора Клинаева, что привело к нарушению пищевого поведения и гормональным сбоям.
Индустрия оказалась безжалостна: режиссеры критиковали её внешность, а собственная мать присылала старые фото в качестве напоминания об «идеальном» весе. Баранова призналась, что даже пробовала мочегонные препараты для экстренного похудения, что только усугубило проблемы с обменом веществ.
Общественная реакция только усилила стресс. В соцсетях развернулись бурные обсуждения, некоторые поклонники даже предполагали, что актриса беременна. Однако Лёля смогла переломить ситуацию: она обратилась к психологу, начала работать с профессиональным тренером и пересмотрела питание. К 2021 году актриса сбросила 10 килограммов не ради стандартов красоты, а для собственного комфорта. Этот опыт изменил её отношение к себе: сегодня она сознательно выбирает роли, где важна игра, а не параметры, и публикует неретушированные фото, призывая поклонников любить себя.
Несмотря на переезд и личные перемены, Лёля Баранова родолжает сниматься. В 2025 году она сыграла главную роль в мистическом триллере «Гардэ» Лики Крылаевой.