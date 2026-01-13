Ссора с Пугачевой и венерическое заболевание после измены мужа: куда на самом деле пропала Катя Семенова
В середине 1980-х Катя Семёнова находилась на вершине популярности. Её песни звучали повсюду, и она пользовалась огромной любовью публики. Однако всего через несколько лет артистка исчезла со сцены. Существовало множество слухов о причинах этого: одни утверждали, что она поссорилась с Аллой Пугачевой, другие были уверены, что Семёнова выбрала семью вместо карьеры. Что же произошло с Катей Семёновой и где она сейчас, расскажет «Радио 1».
Воспитывалась старшей сестройСемёнова рано осталась без родителей: её отец ушёл из жизни в 1967 году, а мать — в 1972. Заботой о Катерине занялась старшая сестра Людмила. Однако ей было нелегко: муж Людмилы страдал от алкогольной зависимости, и ей приходилось самостоятельно обеспечивать семью, в которой уже росло двое её детей и несовершеннолетняя Катя.
Несмотря на все трудности, Людмила не отправила Катю в детский дом. Она работала на трех работах, чтобы прокормить семью. Катя очень ценила любовь и внимание сестры и стремилась помочь, поэтому устроилась на неполный рабочий день уборщицей.
Семенова понимала, что у нее нет шансов поступить в университет, и решила, что после школы пойдет работать. Однажды Екатерина увидела объявление о конкурсе патриотической песни и решила попробовать свои силы. Она была приятно удивлена, когда выиграла Гран-при. Более того, на этом конкурсе ей предложили стать частью молодежной группы «Девчата». Семеновой предложили роль бэк-вокалистки.
Внезапный старт музыкальной карьерыС этого момента жизнь Екатерины Семеновой кардинально изменилась. Она начала появляться на телевидении и выступать вместе с известными артистами. С 1982 года Екатерина два года работала бэк-вокалисткой у Юрия Антонова, параллельно записывая свои собственные песни. В 1986 году она стала ведущей передачи «Шире круг» в сотрудничестве с певцом Вячеславом Малежиком. Тогда даже ходили слухи об их возможном романе.
Совместно с Андреем Батуриным Екатерина создала группу «Алло» и отправилась в гастрольное турне по всему Союзу. В 1993 году Екатерина выступила на «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой. Этот момент стал поворотным в её карьере: для одних Пугачева открывала двери к славе, а других, не угодных ей, просто забывали. К сожалению, отношения между Пугачевой и Семеновой не сложились.
Не понравилась Алле Пугачевой
Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)Существовало мнение, что Екатерина Семёнова не пришлась по нраву Алле Пугачёвой, что привело к возникновению конфликта между ними. Обе певицы обладали схожими стилевыми чертами, включая прически и манеру исполнения. Однако настоящим поводом для напряженности стало их участие в конкурсе «Золотая дорожка», где Екатерина заняла второе место, а Пугачева — первое.
На первый взгляд, этот инцидент мог бы разрешить конфликт, продемонстрировав превосходство Примадонны. Тем не менее слухи о противостоянии только усилились. Позже стало известно, что песня «Школьница» изначально была написана для Пугачёвой, но в итоге досталась Семёновой. После этих событий Екатерина стала реже появляться на телевидении.
Измены мужа и уход с эстрадыТочная причина исчезновения Екатерины с музыкальной сцены остается неизвестной. Ситуация усугубилась, когда её сестра Людмила серьезно заболела, и Екатерине пришлось оказывать ей помощь. В личной жизни тоже настали трудные времена: её супруг, музыкант Андрей Батурин, изменял ей.
Хотя Андрей работал с Екатериной, она не интересовалась его доходами и сама покрывала семейные расходы. Когда Катя пыталась совмещать гастроли с домашними делами, Андрей часто задерживался у друзей и встречался с другими девушками, не считая это чем-то предосудительным — он утверждал, что просто веселится.
Настоящим ударом для Екатерины стали венерические заболевания, которые она подхватила от мужа после его похождений. Развод оказался тяжелым: Батурин решил насолить Семёновой в последний раз и начал распускать слухи в прессе о том, что она проходит лечение в психиатрической клинике. Позже он стал давить на самые болезненные темы, утверждая, что Катя — плохая мать, оставившая сына Ванечку с дальними родственниками, в то время как сама занимается личной жизнью и гастролирует.
Екатерина Семёнова (Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»)
Простила мужа-изменщикаДля друзей Семеновой стало настоящим шоком, когда она после всех слез и страданий смогла простить своего второго мужа. Получив документы о разводе, Катя осталась жить в их квартире, в то время как неверный супруг переехал на дачу. Пара даже приняла участие в ток-шоу у Андрея Малахова, где Екатерина откровенно рассказала о предательствах Михаила. Однако вскоре она призналась, что пожалела его и разрешила ему вернуться в квартиру.
В настоящее время Семенова получает небольшую пенсию, а основной доход ей приносит написание песен.