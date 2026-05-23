Свадьба назло Караченцову, поздний ребенок и верность МХАТу: как сложилась судьба звезды «Романса о влюбленных» Евгения Киндинова?
Выдающийся актер отечественного кинематографа Евгений Киндинов 24 мая отмечает свой 81 день рождения. Зрители помнят его пронзительную игру в «Романсе о влюблённых», где он создал образ, ставший символом эпохи: искренний, ранимый, бесконечно обаятельный. Но за узнаваемой улыбкой и мягким взглядом скрывалась непростая судьба — путь от обычного мальчишки до звезды всесоюзного масштаба, наполненный триумфами, сомнениями и неожиданными поворотами. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Евгений Киндинов появился на свет 24 мая 1945 года в обычной московской семье. Мальчик стал третьим ребенком в семье домохозяйки и ретушера фотоателье.
В школьные годы Евгений хорошо учился, как и все ребята из двора, хулиганил и мечтал стать первооткрывателем. Любовь к сцене появится у Киндинова благодаря старшей сестре. В 12 лет она буквально насильно отведет брата в драмкружок, который посещала сама. Киндинов обещал сестре, что пробудет там не больше недели.
Однако преподаватель актерского мастерства своей самозабвенной работой сумела очаровать будущую звезду сцены, да так, что он сделал театр делом всей своей жизни. После школы Евгений Арсеньевич с первого раза поступил в Школу-студию МХАТ, обучение в которой успешно завершил в 1967 году.
Работа в кино
Едва получив диплом, молодой актёр был принят в труппу МХАТа и оставался верен этому театру на протяжении всей своей карьеры. В 1968 году Евгений Киндинов дебютировал в кино, сыграв второстепенную роль в ленте «Мёртвый сезон». Следующей работой актёра стал фильм «Каратель», где он уже сыграл главную роль.
Позже будут ленты «Городской романс», «Молодые», «Моя судьба», «По собственному желанию», но всесоюзная популярность придёт к Евгению Киндинову после выхода фильма «Романс о влюблённых». Эта картина была просмотрена миллионами зрителей, заняла десятое место в прокате и получила награду «Хрустальный глобус» на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Сейчас фильмография Евгения Арсеньевича насчитывает более 90 работ, среди которых ленты «Личное счастье», «Срочный вызов» и «Тревожный вылет», где он исполнил главные роли.
Кроме съемок
С середины 1980-х годов Киндинов стал реже сниматься в кино и всецело посвятил себя МХАТу. Он был задействован во всех главных постановках театра. С 1995 по 1999 год Евгений Арсеньевич вёл курс во ВГИКе, получил звание профессора. После обучал молодых актеров в Школе-студии МХАТ.
Евгений Арсеньевич Киндинов был не только актёром театра и кино, но и занимался озвучиванием иностранных фильмов и мультфильмов, а также читал аудиокниги. Его талант был отмечен многочисленными наградами. В 1978 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1989 году — народного артиста РСФСР.
В честь 100-летия МХАТ артист был награждён орденом «Знак Почёта». Кроме того, он имеет ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней за свой вклад в развитие российской культуры и искусства.
Личная жизнь артиста
Евгений Арсеньевич, будучи студентом, встретил свою единственную любовь. Галина Стецюк, очаровательная девушка, была старше его на год и не проявляла к нему никакого интереса. Своими переживаниями по этому поводу Киндинов поделился со своим одногруппником и другом Николаем Караченцовым. Тогда он решил преподнести Евгению урок и сам закрутил роман с Галиной.
Все изменилось на дне рождения общего друга. Галина пришла туда вместе с Караченцовым, но он после нескольких тостов начал флиртовать с другими девушками, забыв про спутницу. Заметив это, Стецюк в слезах убежала на кухню, а Евгений последовал за ней.
Галина решила отомстить ловеласу Караченцеву и разыграла любовь с его другом. Несколько следующих месяцев они изображали влюбленную пару, а потом поняли, что случилась любовь настоящая. Пара расписалась в 1967 году и долгое время не спешила с рождением детей, оба занимались карьерой.
Только когда Галине и Евгению было уже за 40, родилась дочь Даша. Актеры смогли выстроить крепкие отношения и пронести любовь через всю жизнь. Супруги по сей день живут в счастливом браке, длящемся уже 58 год.
Евгений Киндинов сейчас
Сейчас Киндинов выходит на сцену МХТ в спектакле «Третий звонок, господа!», принимает участие в литературных вечерах и концертах. Евгений Арсеньевич продолжает свою деятельность в качестве педагога и наставника молодых талантов. Он преподает актёрское мастерство в Московском государственном институте культуры и искусства, где в процессе обучения работает со студентами над созданием этюдов, монологов и спектаклей. Кроме того, Евгений Киндинов – счастливый муж, отец и дедушка двух внучек, Саши и Насти.