Сыновья-наркоманы, 30 лет ада с пьющей художницей и рождение дочери в 67 лет: как жил и с кем обрел покой актер Вячеслав Шалевич?
Вячеслав Шалевич — человек, которого боготворили женщины и опасались мужчины. Актёр, сыгравший подлеца Швабрина в «Капитанской дочке», превративший образ ловеласа в абсолют и посвятивший родному театру Вахтангова почти 60 лет жизни, 27 мая мог бы отпраздновать своё 92-летие. О его аристократической внешности ходили легенды, а за кулисами кипели нешуточные страсти. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство артистаВячеслав и Елена Ивановна Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)
Вячеслав Анатольевич Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. Его родителями стали машинистка при Министерстве обороны Елена Ивановна и офицер НКВД Анатолий Иванович. В семье Вячеслава родители не испытывали друг к другу любви, и, будучи беременной на восьмом месяце, его мать решила уйти от отца.
Воспитанием ребенка занималась мама и ее сестра. Когда Вячеславу исполнилось 7 лет, началась война.
«А потом была эвакуация и детдом в Саратовской области. Тогда детей насильно забирали у родителей и вывозили из города. В результате мама три с половиной года работала на уральском заводе, а я все это время находился в детдоме – за тысячи километров, при живой-то матери. Не буду рассказывать всего пережитого, один раз, в 1944-м, даже совершил побег. Скажу только, что получил там суровую жизненную закалку. Только в конце войны маме позволили меня забрать и вернуться домой, в нашу арбатскую коммуналку», — цитирует артиста Андрей Колобаев.После завершения школьного обучения он стал студентом Щукинского театрального училища, где его наставником был Иосиф Рапопорт. Уже на третьем году обучения студенты получили возможность выступать на сцене Театра имени Вахтангова. В 1958 году, получив диплом, Шалевич стал полноправным артистом этого театра.
Работа в киноВячеслав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Линия жизни. Вячеслав Шалевич» ТК «Культура»)
Дебют артиста в кино произошел в 1958 году в фильме «Капитанская дочка». После этого актёр принял участие в съёмках военной драмы «Спасённое поколение», триллера «Барьер неизвестности» и трагедии «Теперь пусть уходит».
Широкую известность актёру принёс образ капитана хоккейной команды Анатолия Дуганова в спортивной драме «Хоккеисты». Позднее были культовые «Три тополя на Плющихе» и «Семнадцать мгновений весны», «Лекарство против страха», «Кабачок "13 стульев"», «Особое подразделение», «Мастер и Маргарита» и «Марш Турецкого». Всего за свою карьеру Вячеслав Анатольевич Шалевич сыграл в 136 проектах.
Муж из массовки, венчание и четверо детей: почему звезда сериала «Чувство правды» Екатерина Копанова отказывается от ролей злодеек?
Личная жизнь
Вячеслав Шалевич и Наташа Упеник (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)
Вячеслав Анатольевич был женат четыре раза. Первый брак случился, когда будущей звезде сцены только исполнилось 18 лет. С возлюбленной Еленой Вячеслав встречался с восьмого класса, а вот в браке прожил всего 15 дней. Жена не смогла понять, почему студент театрального так много учится и какие такие репетиции у него могут быть по ночам.
Будучи студентом третьего курса, Вячеслав Анатольевич снова влюбился в первокурсницу «Щуки» Наташу Упеник. В скором времени актер снова женился. В этом браке в 1959 появился на свет первенец Вячеслава Анатольевича — сын Владимир. Однако рождение ребенка не сделает супругов ближе, и второй брак актера распадется через три года. Сын, вырасший практически без отца впоследствии пристрастился к алкоголю и наркотикам и ушел из жизни в 31 год.
«Наташа очень хотела быть актрисой, а не только сидеть дома с ребенком. У меня все складывалось просто отлично, а у нее ролей не было совсем. Мы были молоды и не умели сглаживать углы, договариваться. Стали возникать скандалы на пустом месте, совершенно беспочвенные. А потом я опять влюбился...», — вспоминал Шалевич.Женатому актеру вскружила голову студентка театральной студии при питерском БДТ Валентина Титова. Их роман длился несколько лет, но замуж она вышла за другого. Шалевич сам познакомил возлюбленную с ее будущим супругом, приведя ее на пробы ленты «Метель» к режиссеру Владимиру Басову.
«На кинопробах Басов ей заявил: «Вы выйдете за меня замуж, и всё у вас будет в порядке. Это я вам обещаю». Валентина попыталась возразить, что любит меня, но Басов резко добавил: «Хорошенько подумайте, что для вас лучше: любовь женатого актёра или брак с режиссёром, который будет вас снимать?»», — цитирует Шалевича Андрей Колобаев.Актриса выбрала режиссера. Вячеслав долго не мог забыть свою любовь, но время помогло ему справиться с болью. Вячеслав Шалевич встретил свою третью супругу в кафе на Арбате. Галина, очаровательная художница, сразу же произвела на актёра неизгладимое впечатление. Они прожили вместе более тридцати лет, но счастливым этот брак было трудно назвать.
Супруга крепко зависела от спиртного, артист долгое время пытался ее лечить у лучших врачей и даже экстрасенсов, но всё тщетно. В итоге Галина ушла из жизни от цирроза печени в возрасте 50 лет. В этом браке у артиста родился сын Иван, который после потери матери пошел по стопам первого сына Шалевича и тоже начал злоупотреблять запрещенными препаратами.
Владислав Шалевич (Фото: скриншот д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» Центральное телевидение)
Артист очень тяжело пережил потерю Галины и болезнь сына. Однако судьба подарила ему шанс на спасение в 2000 году, тогда 66-летний актер встретил 30-летнюю Татьяну Виноградову. Для него это была «Любовь немолодого человека» (название фильма, ставшее пророческим). Её обвиняли в меркантильности, а его в безрассудстве, особенно, когда Шалевич стал отцом. Вопреки сплетням, именно Татьяна настояла на лечении сына Ивана от наркозависимости и родила актеру в 2001 году долгожданную дочь Анну, которую он обожал. Их брак продлился 18 лет, а в 2016 году артиста не стало.