Муж из массовки, венчание и четверо детей: почему звезда сериала «Чувство правды» Екатерина Копанова отказывается от ролей злодеек?
Актриса Екатерина Копанова, которую зрители запомнили по ярким ролям в картинах «В ожидании чуда», «Обручальное кольцо», «Провинциальный детектив», «Чувство правды» и десяткам других работ, 26 мая встречает свой 41-й день рождения. Сейчас актриса реже появляется на светских мероприятиях и всё свободное время уделяет своей семье, в которой подрастают четверо детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Детство актрисы
Екатерина Копанова появилась на свет 26 мая 1985 года в городе Донецк. Её родители были артистами балета. Вскоре после рождения дочери они переехали в Севастополь, так как получили приглашение присоединиться к ансамблю песни и пляски Черноморского флота.
Катя с ранних лет росла в творческой среде и сама рано начала проявлять артистичные таланты. Девочка занималась танцами и мечтала пойти по стопам своих родителей. Однако в балетную школу Копанову не приняли из-за «небалетной» комплекции.
Тогда Екатерина поступила в специализированный класс с театральным уклоном и после школы решила связать свою жизнь с актерской профессией. В 2002 году Екатерина Копанова прошла вступительные экзамены в театральное училище им. Б. В. Щукина и в 2006 году окончила его с красным дипломом.
Работа в кино
В начале своей карьеры будущая звезда киноэкрана обратила на себя внимание режиссёров. Уже во время учёбы она ходила на кастинги и снималась в небольших ролях. Сразу же после окончания учёбы она получила приглашение в Московский драматический театр имени Станиславского. Её дебют состоялся в спектакле «Чёрная курица», где она исполнила главную роль.
Дебют Копановой в кино состоялся в 2005 году в сериале «Талисман любви». После этого последовали эпизодические появления в мелодрамах «Любовь как любовь», «Союз без секса» и биографической ленте о Михаиле Лермонтове «Из пламя и света». А затем Копанова получила приглашение в романтическую комедию «В ожидании чуда». Эта лента стала неким толчком в карьере актрисы, и за ним последовали работы в «Обручальное кольцо», «Жаркий лёд», «Тариф «Новогодний», «Девочка моя».
В 2009 году актриса приняла участие в съемках сериала «Крем», который добавил актрисе узнаваемости и поклонников. Сейчас фильмография актрисы насчитывает более 75 работ, среди которых ленты «Игрушки», «Гадкий утёнок», «Марафон для трёх граций», «Трое в лифте, не считая собаки», «Ныряльщица за жемчугом» и «Свидание вслепую».
Личная жизнь
Актриса уже более 15 лет состоит в браке. За время ее жизни в столице Екатерина ни разу не была замечена в романтических отношениях. Но, вернувшись на малую родину в Крым, по воле судьбы встретила свою любовь.
В 2008 году во время работы над многосерийным фильмом «Мины в фарватере» Копанова встретила своего будущего мужа, Павла Палкина. Хотя знакомство этой пары произошло на съёмочной площадке, мужчина не был связан с миром кино. Он работал юристом, а в то время служил в Черноморском флоте. По просьбе режиссёров фильма командование отправило его и других матросов на съёмки в массовке. Это случайное знакомство переросло в глубокие чувства, и вскоре они поженились.
Помимо свадебного торжества, новобрачные также провели церемонию венчания в церкви, так как это было важно для них обоих: Павел вырос в семье священнослужителя. Сейчас супруги воспитывают четверых детей — дочерей Лизу, Злату, Дарью и сына Федора.
Екатерина Копанова — любящая мать, которая с радостью проводит время с детьми. Она берёт их с собой на съёмки, проводит с ними выходные, вместе они путешествуют и посещают церковь. Удивительно, но при такой занятости актриса справляется без помощи няни. Если возникает необходимость оставить детей, с ними сидят папа или бабушка.
«Всегда мечтала о большой семье. Психологически я была к этому готова. В моей голове как будто есть сосуд, после рождения ребенка он на четверть заполнился, но я хотела еще детей. Когда родился второй, емкость заполнилась наполовину, но я была готова продолжать дарить любовь детям. После третьего ребенка места в моем сосуде оставалось немного, но я по-прежнему ощущала, что мне чего-то не хватает. И только родив четвертого, я почувствовала себя комфортно», — рассказала актриса в эфире передачи «Мой герой».
Актриса сейчас
В свои сорок лет Екатерина Копанова успевает делать всё. Актриса воспитывает четверых детей, путешествует, занимается вышивкой картин бисером и крестиком и при этом остается востребованной актрисой. 2025 год выдался для Копановой урожайным на премьеры: в апреле на экраны вышел детективный сериал «Маня и Груня», где она сыграла главную роль следователя Марины Пичугиной по прозвищу Маня. А 15 ноября 2025 года на канале «Россия» состоялась премьера мелодрамы «Самая самая», где партнером актрисы стал Илья Носков. Кроме этого, актриса продолжила работу в проектах «Провинциальный детектив-3» и «Чувство правды-4».
В 2026 году готовится к выпуску сериал «Если замуж невтерпёж». В этом проекте Копанова сыграет роль Ксении, успешной бизнес-леди. После болезненного расставания с женатым любовником она решает последовать совету своей подруги Аллочки: «Будь проще, и мужчины сами к тебе потянутся».
Копанова принципиально отказывается от ролей отрицательных персонажей и следует своим принципам. Она утверждает, что её цель — приносить людям радость и положительные эмоции. Её заветная мечта — сыграть роль доброй феи в сказке для детей.
«Я делаю то, что мне нравится, а это всегда придает сил, вдохновения. Конечно, дети — это очень важно, но не надо забывать и о себе. Я люблю вышивать, много читаю, причем несколько книг параллельно — мне так нравится. Нужно развиваться вместе с детьми, относиться к ним как ко взрослым людям со своими интересами и увлечениями. Когда в семье всё гармонично, то не нужно прилагать какие-то усилия, всё и так складывается как надо», — делится артистка секретом семейного счастья.