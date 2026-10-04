04 октября 2026, 11:08

Виктор Павлов (Фото: т/п «Как уходили кумиры»)

Он не был героем-любовником и не играл князей. Но стоило ему появиться в кадре — пусть на пять минут, пусть в роли мелкого жулика или чудаковатого студента, — и фильм становился другим. Виктор Павлов, актёр, которого режиссёры называли «человеком-оркестром», 6 октября мог бы отпраздновать своё 86-летие. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Виктора Павлова Работа Павлова в кино Одна женщина, одна дочь и счастье длинною в сорок лет Последние годы и тихий уход Павлова



Биография Виктора Павлова

Виктор Павлов (Фото: д/ф «Виктор Павлов. Между ангелом и бесом», Первый канал)

Контузия под Эльбой, годы лагерей на лесоповале и статус главного поэта новой России: какое наследие оставил после себя Михаил Танич?

Работа Павлова в кино

Виктор Павлов (Фото: д/ф «Виктор Павлов. Между ангелом и бесом», Первый канал)

Одна женщина, одна дочь и счастье длинною в сорок лет

Татьяна Говорова и Виктор Павлов (Фото: д/ф «Виктор Павлов. Между ангелом и бесом», Первый канал)

Последние годы и тихий уход Павлова