Тяжёлый характер, счастливый брак длиною 40 лет и слёзы из глаз покойного на прощании в театре: чем запомнился актёр Виктор Павлов?
Он не был героем-любовником и не играл князей. Но стоило ему появиться в кадре — пусть на пять минут, пусть в роли мелкого жулика или чудаковатого студента, — и фильм становился другим. Виктор Павлов, актёр, которого режиссёры называли «человеком-оркестром», 6 октября мог бы отпраздновать своё 86-летие. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография Виктора ПавловаВиктор Павлов родился 6 октября 1940 года в Москве, в семье, далёкой от искусства: отец был инженером, позже занимал должность заместителя начальника одного из сельскохозяйственных главков, мать работала врачом. Семья жила в районе Арбата, в Сивцевом Вражке — там, где московские дворы тогда ещё пахли не кофе с круассанами, а пылью и тополиным пухом. С началом войны отец ушёл на фронт, а мать одна поднимала двоих детей.
Подростком Павлов попал в плохую компанию — дворовые «бои стенка на стенку», мелкие кражи. Однажды ребята из его компании забрались в чужую квартиру. Всех участников ждало суровое наказание, и только Виктора спасло положение отца. Этот эпизод стал переломным: он пошёл работать на завод учеником слесаря и параллельно начал заниматься в театральной студии при Доме учителя. Руководил студией актёр и режиссёр Малого театра Владимир Богомолов — именно он разглядел в угловатом парне с цепким взглядом будущего артиста.
В 1959 году Павлов поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина — и, что показательно, выбрал его не случайно: там преподавала Вера Пашенная, перед которой он преклонялся. Окончив училище в 1963 году, Павлов получил два приглашения — в Малый театр и в только что созданный «Современник» Олега Ефремова. Павлов выбрал второе: молодому актёру хотелось воздуха, новизны, риска. В «Современнике» он играл в «Голом короле», но быстро понял, что в труппе, где блистали Олег Даль, Михаил Козаков и сам Ефремов, ему долго придётся довольствоваться малым. Сравнения с Далем — а их постоянно проводили и критики, и зрители — были не в пользу Павлова, и он ушёл.
Дальше был театр имени Ермоловой, потом — театр Маяковского. Характер у Павлова был тяжёлый: он не умел молчать, когда считал, что с ним поступают несправедливо, мог накричать на режиссёра, хлопнуть дверью. В итоге он попал в Малый театр. Здесь он сыграл Шута в «Короле Лире», Репетилова в «Горе от ума», Аркашку Счастливцева в «Лесе» — и за эту последнюю роль получил несколько театральных премий.
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Работа Павлова в киноВ кино Павлов дебютировал в 1961 году с эпизодическую роль почтальона в фильме Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими». После были «На семи ветрах», «Сотрудник ЧК», «Пядь земли», «Время, вперёд!», но работа у Леонида Гайдая в картине «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» запомнилась зрителю навсегда. Там он сыграл студента-изобретателя Дуба, того самого, что сконструировал машину для успешной сдачи экзамена.
Но настоящая слава пришла к Павлову с другой стороны — со стороны «отрицательных» персонажей. В 1979 году Станислав Говорухин позвал его в проект «Место встречи изменить нельзя» на роль бандита Левченко по кличке «Кирпич». Павлов появлялся лишь в нескольких эпизодах, но создал образ настолько плотный и страшный, что зрители запомнили его наравне с Высоцким и Конкиным. Сам Владимир Высоцкий, игравший Жеглова, на съёмках сцены гибели Левченко неожиданно поцеловал Павлову руку и сказал: «Голубятник, вставай, я тебя никогда не убью». Это была импровизация — и она вошла в картину.
Фильмография Павлова огромна — более ста двадцати работ. Среди них «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко, где он сыграл кота Бегемота, «Гардемарины, вперёд!», «Бригада», «О бедном гусаре замолвите слово» Эльдара Рязанова. Он умел быть разным: добродушным танкистом, хитрым бесом, трагикомическим отцом семейства. Сам Павлов говорил, что не делит роли на положительные и отрицательные.
Одна женщина, одна дочь и счастье длинною в сорок летВ личной жизни Виктор Павлов был на удивление постоянен. В театре имени Ермоловой он познакомился с актрисой Татьяной Говоровой. Первое впечатление было катастрофическим: она сочла его «нервным и неусидчивым». Но Павлов повёл себя странно — он просто перестал обращать на неё внимание. Этот приём сработал: Татьяна сама заинтересовалась замкнутым коллегой. Они начали встречаться, и однажды она предложила пожениться. Павлов в ответ заявил: «Актёр — не мужчина», — и едва не сбежал из загса. Татьяне пришлось буквально тащить его регистрировать брак.
Они прожили вместе сорок лет. В актёрской среде, где разводы — обычное дело, этот союз был исключением. Павлов слыл образцовым семьянином: в поездках экономил на себе, но жене и дочери привозил подарки строго по списку. Дочь Александра выросла вне актёрской профессии. Она окончила медицинский вуз и несколько лет работала врачом-терапевтом. Однако судьба привела её в профессию стюардессы, где она познакомилась со своим будущим мужем. Разница в возрасте между ними составляла 23 года, но это не стало препятствием для их союза.
В 1997 году Александра родила дочь Наталью. Павлов и Говорова обожали внучку. Наталья, в отличие от матери, увлекалась кино, но после школы выбрала профессию медика и стала стоматологом.
Последние годы и тихий уход ПавловаПервый инсульт у артиста случился ещё в 1999 году. Тогда Павлов смог восстановиться и вернуться к работе. За год до кончины последовал инфаркт, что значительно ослабило сердечную мышцу. В апреле 2006 года Павлов отправился в Киев на съёмки фильма «Посылка». Во время работы он перенёс ещё один инсульт. Его вернули в Москву, он проходил лечение и реабилитацию, но организм был изношен многолетними перегрузками. В ночь на 24 августа 2006 года Виктор Павлов скончался дома от остановки сердца. Ему было 65 лет.
Прощание прошло 28 августа в Малом театре — том самом, где началась и закончилась его сценическая жизнь. Похоронили артиста на Кунцевском кладбище в Москве. Существует свидетельство, что во время церемонии прощания в театре из глаза умершего скатилась слеза — с точки зрения физиологии это объяснимо, но многие предпочитают другую версию. Так Павлов прощался со сценой.
Супруга артиста пережила его почти на 20 лет и скончалась 9 марта 2025 года в Москве на 85-м году жизни. Татьяна Николаевна Говорова упокоилась рядом с супругом на Кунцевском кладбище.