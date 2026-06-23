Удивил Олега Табакова и необычно назвал дочь: жизнь и творчество звезды «Перевала Дятлова» Александра Метёлкина. Что о нём известно?
Александр Метёлкин входит в число востребованных российских актёров театра и кино. Широкой аудитории он известен по работам в проектах «Перевал Дятлова», «Летучий корабль», «Блиндаж», «1941. Крылья над Берлином» и ряду других фильмов и сериалов. При этом артист сознательно держится в стороне от светских интриг, а его имя практически не появляется в скандальной хронике. 24 июня 2026 года актёру исполняется 34 года. Что известно о его жизни — в материале «Радио 1».
Биография Александра Метёлкина: детство и юностьБудущий артист родился в июне 1992 года в Бурятии на берегу озера Байкал. Когда Александру было несколько лет, семья переехала в Туапсе.
Школьные годы трудно назвать образцовыми. Метёлкин учился плохо и регулярно получал неудовлетворительные оценки. Учителя характеризовали его как талантливого и артистичного подростка, однако дисциплина и усердие не входили в число его сильных сторон. После окончания девятого класса педагоги без особого сожаления расстались с учеником.
Затем Александр поступил в колледж, где осваивал профессию ландшафтного дизайнера. Именно в этот период он начал активно участвовать в творческой жизни учебного заведения, играл в КВН и выходил на сцену в самодеятельных постановках. Тогда же у молодого человека появилась мечта связать жизнь с актёрской профессией.
Прежде чем подавать документы в театральный вуз, Метёлкин отправился служить в армию. Он попал в спецназ Воздушно-десантных войск. Во время службы приходилось выполнять сложные задачи, много тренироваться, переносить серьёзные физические нагрузки и суровые погодные условия.
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После демобилизации Метёлкин отправился покорять Москву и поступать в Школу-студию МХАТ. На вступительных экзаменах будущий актёр сделал ставку не на подготовку, а на харизму. Он выучил всего одно стихотворение и лишь часть прозаического произведения, рассчитывая, что комиссия сумеет разглядеть его потенциал. Молодого человека приняли на курс Виктора Рыжакова.
Учёба в Школе-студии МХАТ и профессиональное становлениеСтуденческие годы серьёзно изменили Александра. Именно тогда он начал активно читать литературу, к которой раньше относился без особого интереса.
Одним из важных событий в его жизни стали гастроли во Владикавказе. Во время выступления артист оказался перед зрителями, среди которых находились уже повзрослевшие бывшие заложники трагедии в Беслане. После спектакля Метёлкин осознал, насколько важна эмоциональная связь между сценой и залом. Этот опыт во многом повлиял на его дальнейшее отношение к профессии.
Театральная карьера Александра МетёлкинаПосле окончания вуза актёр вошёл в состав труппы Театра на Таганке. На сцене он быстро проявил себя как разноплановый исполнитель, способный работать как в серьёзной драматургии, так и в спектаклях для семейной аудитории.
В постановке «Мастер и Маргарита» артист одновременно исполнял роли Коровьева и доктора. В спектакле «Старая, старая сказка» он поочерёдно выходил на сцену в образах солдата и стражника.
Значимой страницей в театральной биографии актёра стал спектакль Максима Диденко «Беги, Алиса, беги». Александр сыграл в нём Чеширского Кота. В 2019 году постановка получила одну из главных российских театральных наград — премию «Золотая маска».
Несмотря на успешную работу на сцене, в 2020 году Метёлкин принял решение покинуть постоянную труппу Театра на Таганке. К этому моменту съёмки в кино занимали всё больше времени и требовали полной профессиональной отдачи.
Однако связи с театром актёр не разорвал. Он продолжил выходить на сцену в качестве приглашённого артиста. Сегодня Александр участвует в постановках Театра на Таганке, сотрудничает с «Театриумом на Серпуховке», а также играет в антрепризных проектах.
Александр Метёлкин в кино
Первые роли и фильм «Союз спасения»
Одной из первых заметных работ Метёлкина в кино стала историческая драма режиссёра Андрея Кравчука «Союз спасения». Картина рассказывала о восстании декабристов, а Александру досталась роль поручика Николая Панова.
Фильм вызвал широкий общественный интерес и собрал в прокате около 717 миллионов рублей. Однако этих средств оказалось недостаточно для окупаемости проекта. Производственный бюджет достигал 980 миллионов рублей, часть финансирования обеспечил Фонд кино.
«Перевал Дятлова» и новые проекты
В 2020 году Александр появился в многосерийном проекте «Перевал Дятлова», посвящённом расследованию одной из самых загадочных трагедий в истории СССР. Сериал получил широкую известность и привлёк внимание зрителей к актёру.
Уже в 2021 году Метёлкин вновь оказался среди исполнителей центральных ролей. На экраны вышла романтическая комедия «Рашн Юг», в которой артист получил одного из ключевых персонажей.
Военные фильмы и главные роли
Особое место в фильмографии Александра занимают проекты военной тематики. В феврале 2022 года состоялась премьера фильма «Бессмертные», посвящённого событиям, связанным с военной миссией в Афганистане.
Позднее актёр вспоминал, что работа на площадке запомнилась ему не только съёмочным процессом, но и дружбой с коллегами. По словам Метёлкина, во время перерывов актёрская компания настолько активно проводила свободное время, что «Ярославль стоял на ушах». В том же году зрители увидели картину «Однажды в пустыне», рассказывающую о событиях в Сирии.
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Ещё одной важной премьерой стала лента «1941. Крылья над Берлином». Фильм вышел в конце апреля 2022 года. Александр исполнил одну из главных ролей. Создатели активно использовали современные технологии компьютерной графики, что позволило сделать картину визуально масштабной и зрелищной.
Триумф фильма «Летучий корабль»
Одним из самых заметных событий в российском кинематографе 2024 года стал выход музыкальной сказки «Летучий корабль». Метёлкин сыграл главного героя — Ивана, который добивается любви принцессы Забавы.
Позже артист признавался, что этот проект приобрёл для него особое значение не только с профессиональной точки зрения. Во время прохождения кастинга его супруга ожидала ребёнка. Тогда они договорились: если Александр получит роль, они назовут будущую дочь Забавой.
Фильмография Александра МетёлкинаЗа годы карьеры артист успел сформировать внушительный список экранных работ:
- 2017 год — «Чайка»;
- 2019 год — «Союз спасения»;
- 2020 год — «Русский рейд»;
- 2020 год — «Перевал Дятлова»;
- 2021 год — «Рашн Юг»;
- 2021 год — «Совершенно летние»;
- 2022 год — «1941. Крылья над Берлином»;
- 2022 год — «Однажды в пустыне»;
- 2022 год — «Тётя Марта»;
- 2023 год — «Кибер Иван»;
- 2023 год — «Человек ниоткуда»;
- 2024 год — «Летучий корабль»;
- 2024 год — «Блиндаж»;
- 2024 год — «Красный 5»;
- 2024 год — «Тётя Марта — 2»;
- 2025 год — «Злой город».
Метёлкин рассказывал, что особенно ценит моменты, когда люди узнают его в повседневной жизни, подходят на улице, в магазине или на заправке и благодарят за творчество. Один из таких случаев произошёл во время прогулки по Суздалю.
«Мы как раз в Суздале были, гуляли по монастырю, и впереди нас шла семья с детьми, они оборачивались на нас и шушукались. Потом в итоге набрались смелости и сказали: "Александр, мы буквально на этих выходных смотрели «Тетю Марту», можно с вами сфотографироваться?" Было очень мило. Когда тебя люди видят и для них это становится праздником, если у них в жизни что-то изменилось, то я считаю это профессиональным успехом», — подчеркнул он.По мнению Метёлкина, именно такие встречи позволяют понять, что работа актёра приносит людям радость и помогает отвлечься от повседневных забот.
Личная жизнь Александра МетёлкинаС будущей супругой Александр познакомился ещё во время поступления в Школу-студию МХАТ. Полина Казанцева позже вспоминала, что впервые увидела Метёлкина на заключительном этапе вступительных испытаний. Однако Александр тогда не обратил внимания на будущую супругу.
Она добавила, что среди абитуриентов уже ходили разговоры о талантливом парне, который впечатлил комиссию необычной подачей материала.
Сам Александр позже рассказывал, что вместо академического вокального номера исполнил под гитару песню, которую когда-то выучил вместе с отцом, причём сделал это в манере Владимира Высоцкого. Неожиданное выступление вызвало бурную реакцию зала. По словам жены Александра, комиссия буквально не могла сдержать смех, а Олег Табаков даже спросил, нет ли у Метёлкина судимости.
«Ну у абитуриентов какое понимание, если песенный конкурс, то нужно запеть, как Магомаев, чтобы тебя увидели. Но певцы нафиг никому не нужны, петь можно не уметь. Я выхожу, мне сказали спеть, я взял и запел песню, которой меня отец учил, да еще голосом Высоцкого: "В захолустном ресторане, где с пятеркой на ура, громыхают стопарями"», — делился артист.Полина Казанцева также построила карьеру певицы и актрисы. Свадьба молодых артистов состоялась в сентябре 2013 года. На тот момент Александр учился только на втором курсе института. Пышного торжества супруги устраивать не стал — молодая семья испытывала серьёзные финансовые трудности.
«Да, не было у нас тогда возможности пышную свадьбу отпраздновать, у нас было общежитие и напротив ЗАГС. Мы сбегали туда, 15 человек нас поздравило, и я побежала играть спектакль», — рассказывала Полина.Отсутствие собственного жилья, плотный рабочий график и бытовые сложности не разрушили отношения. Напротив, эти испытания ещё больше укрепили семью. Сегодня Александр и Полина воспитывают двоих детей. Первым в семье появился сын Лев. Позже родилась дочь Забава.
Метёлкин не раз подчёркивал, что поддержка жены играет огромную роль в его жизни и карьере. По словам артиста, именно понимание специфики актёрской профессии помогает супругам сохранять гармоничные отношения.
«Если бы моя супруга не была актрисой, мы бы не прожили столько лет вместе», — признавался Александр.В августе 2025 года супруги сделали ещё один важный шаг и обвенчались.
Александр Метёлкин сегодняВ январе 2025 года зрители увидели масштабную историческую картину «Злой город», где Александр сыграл наёмника по имени Могута.
Помимо съёмок в кино, артист продолжает активно работать на театральной сцене. В настоящее время он участвует в антрепризном спектакле «Зал ожидания» театра «Ателье», который показывают на сцене Театра имени Ермоловой. В этом проекте его партнёром выступает Светлана Ходченкова.
Также Метёлкин продолжает играть в музыкальных постановках Театра на Таганке, включая спектакли «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Беги, Алиса, беги». Параллельно актёр регулярно появляется в новых российских фильмах и сериалах, оставаясь одним из наиболее востребованных артистов своего поколения.