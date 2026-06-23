23 июня 2026, 15:32

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Александр Метёлкин входит в число востребованных российских актёров театра и кино. Широкой аудитории он известен по работам в проектах «Перевал Дятлова», «Летучий корабль», «Блиндаж», «1941. Крылья над Берлином» и ряду других фильмов и сериалов. При этом артист сознательно держится в стороне от светских интриг, а его имя практически не появляется в скандальной хронике. 24 июня 2026 года актёру исполняется 34 года. ​Что известно о его жизни — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Метёлкина: детство и юность Учёба в Школе-студии МХАТ и профессиональное становление Театральная карьера Александра Метёлкина Александр Метёлкин в кино Фильмография Александра Метёлкина Личная жизнь Александра Метёлкина Александр Метёлкин сегодня

Биография Александра Метёлкина: детство и юность

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

«Запрыгнуть в последний вагон»: Психоаналитик объяснила, что на самом деле происходит с Дмитрием Дибровым

Учёба в Школе-студии МХАТ и профессиональное становление

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Театральная карьера Александра Метёлкина

Александр Метёлкин с супргой (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Александр Метёлкин в кино

Первые роли и фильм «Союз спасения»

«Перевал Дятлова» и новые проекты

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Военные фильмы и главные роли

Алкоголизм, миграция сына в США и болезни, поставившие крест на карьере: почему комик Сергей Филиппов умирал в нищете и забвении?

Триумф фильма «Летучий корабль»

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Фильмография Александра Метёлкина

2017 год — «Чайка»;

2019 год — «Союз спасения»;

2020 год — «Русский рейд»;

2020 год — «Перевал Дятлова»;

2021 год — «Рашн Юг»;

2021 год — «Совершенно летние»;

2022 год — «1941. Крылья над Берлином»;

2022 год — «Однажды в пустыне»;

2022 год — «Тётя Марта»;

2023 год — «Кибер Иван»;

2023 год — «Человек ниоткуда»;

2024 год — «Летучий корабль»;

2024 год — «Блиндаж»;

2024 год — «Красный 5»;

2024 год — «Тётя Марта — 2»;

2025 год — «Злой город».

«Мы как раз в Суздале были, гуляли по монастырю, и впереди нас шла семья с детьми, они оборачивались на нас и шушукались. Потом в итоге набрались смелости и сказали: "Александр, мы буквально на этих выходных смотрели «Тетю Марту», можно с вами сфотографироваться?" Было очень мило. Когда тебя люди видят и для них это становится праздником, если у них в жизни что-то изменилось, то я считаю это профессиональным успехом», — подчеркнул он.

Личная жизнь Александра Метёлкина

Александр Метёлкин с супргой (фото: Instagram* / mr.metelkin)

«Ну у абитуриентов какое понимание, если песенный конкурс, то нужно запеть, как Магомаев, чтобы тебя увидели. Но певцы нафиг никому не нужны, петь можно не уметь. Я выхожу, мне сказали спеть, я взял и запел песню, которой меня отец учил, да еще голосом Высоцкого: "В захолустном ресторане, где с пятеркой на ура, громыхают стопарями"», — делился артист.

«Да, не было у нас тогда возможности пышную свадьбу отпраздновать, у нас было общежитие и напротив ЗАГС. Мы сбегали туда, 15 человек нас поздравило, и я побежала играть спектакль», — рассказывала Полина.

Александр Метёлкин с супргой и детьми (фото: Instagram* / mr.metelkin)

«Если бы моя супруга не была актрисой, мы бы не прожили столько лет вместе», — признавался Александр.

Александр Метёлкин сегодня