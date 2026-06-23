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Удивил Олега Табакова и необычно назвал дочь: жизнь и творчество звезды «Перевала Дятлова» Александра Метёлкина. Что о нём известно?

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)

Александр Метёлкин входит в число востребованных российских актёров театра и кино. Широкой аудитории он известен по работам в проектах «Перевал Дятлова», «Летучий корабль», «Блиндаж», «1941. Крылья над Берлином» и ряду других фильмов и сериалов. При этом артист сознательно держится в стороне от светских интриг, а его имя практически не появляется в скандальной хронике. 24 июня 2026 года актёру исполняется 34 года. ​Что известно о его жизни — в материале «Радио 1».



Биография Александра Метёлкина: детство и юность

Будущий артист родился в июне 1992 года в Бурятии на берегу озера Байкал. Когда Александру было несколько лет, семья переехала в Туапсе.

Школьные годы трудно назвать образцовыми. Метёлкин учился плохо и регулярно получал неудовлетворительные оценки. Учителя характеризовали его как талантливого и артистичного подростка, однако дисциплина и усердие не входили в число его сильных сторон. После окончания девятого класса педагоги без особого сожаления расстались с учеником.

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Затем Александр поступил в колледж, где осваивал профессию ландшафтного дизайнера. Именно в этот период он начал активно участвовать в творческой жизни учебного заведения, играл в КВН и выходил на сцену в самодеятельных постановках. Тогда же у молодого человека появилась мечта связать жизнь с актёрской профессией.

Прежде чем подавать документы в театральный вуз, Метёлкин отправился служить в армию. Он попал в спецназ Воздушно-десантных войск. Во время службы приходилось выполнять сложные задачи, много тренироваться, переносить серьёзные физические нагрузки и суровые погодные условия.

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После демобилизации Метёлкин отправился покорять Москву и поступать в Школу-студию МХАТ. На вступительных экзаменах будущий актёр сделал ставку не на подготовку, а на харизму. Он выучил всего одно стихотворение и лишь часть прозаического произведения, рассчитывая, что комиссия сумеет разглядеть его потенциал. Молодого человека приняли на курс Виктора Рыжакова.

Учёба в Школе-студии МХАТ и профессиональное становление

Студенческие годы серьёзно изменили Александра. Именно тогда он начал активно читать литературу, к которой раньше относился без особого интереса.

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Одним из важных событий в его жизни стали гастроли во Владикавказе. Во время выступления артист оказался перед зрителями, среди которых находились уже повзрослевшие бывшие заложники трагедии в Беслане. После спектакля Метёлкин осознал, насколько важна эмоциональная связь между сценой и залом. Этот опыт во многом повлиял на его дальнейшее отношение к профессии.

Театральная карьера Александра Метёлкина

После окончания вуза актёр вошёл в состав труппы Театра на Таганке. На сцене он быстро проявил себя как разноплановый исполнитель, способный работать как в серьёзной драматургии, так и в спектаклях для семейной аудитории.

В постановке «Мастер и Маргарита» артист одновременно исполнял роли Коровьева и доктора. В спектакле «Старая, старая сказка» он поочерёдно выходил на сцену в образах солдата и стражника.

Значимой страницей в театральной биографии актёра стал спектакль Максима Диденко «Беги, Алиса, беги». Александр сыграл в нём Чеширского Кота. В 2019 году постановка получила одну из главных российских театральных наград — премию «Золотая маска».

Несмотря на успешную работу на сцене, в 2020 году Метёлкин принял решение покинуть постоянную труппу Театра на Таганке. К этому моменту съёмки в кино занимали всё больше времени и требовали полной профессиональной отдачи.

Александр Метёлкин с супргой (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Однако связи с театром актёр не разорвал. Он продолжил выходить на сцену в качестве приглашённого артиста. Сегодня Александр участвует в постановках Театра на Таганке, сотрудничает с «Театриумом на Серпуховке», а также играет в антрепризных проектах.

Александр Метёлкин в кино


Первые роли и фильм «Союз спасения»


Одной из первых заметных работ Метёлкина в кино стала историческая драма режиссёра Андрея Кравчука «Союз спасения». Картина рассказывала о восстании декабристов, а Александру досталась роль поручика Николая Панова.

Фильм вызвал широкий общественный интерес и собрал в прокате около 717 миллионов рублей. Однако этих средств оказалось недостаточно для окупаемости проекта. Производственный бюджет достигал 980 миллионов рублей, часть финансирования обеспечил Фонд кино.

«Перевал Дятлова» и новые проекты


В 2020 году Александр появился в многосерийном проекте «Перевал Дятлова», посвящённом расследованию одной из самых загадочных трагедий в истории СССР. Сериал получил широкую известность и привлёк внимание зрителей к актёру.

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Уже в 2021 году Метёлкин вновь оказался среди исполнителей центральных ролей. На экраны вышла романтическая комедия «Рашн Юг», в которой артист получил одного из ключевых персонажей.

Военные фильмы и главные роли


Особое место в фильмографии Александра занимают проекты военной тематики. В феврале 2022 года состоялась премьера фильма «Бессмертные», посвящённого событиям, связанным с военной миссией в Афганистане.

Позднее актёр вспоминал, что работа на площадке запомнилась ему не только съёмочным процессом, но и дружбой с коллегами. По словам Метёлкина, во время перерывов актёрская компания настолько активно проводила свободное время, что «Ярославль стоял на ушах». В том же году зрители увидели картину «Однажды в пустыне», рассказывающую о событиях в Сирии.

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Ещё одной важной премьерой стала лента «1941. Крылья над Берлином». Фильм вышел в конце апреля 2022 года. Александр исполнил одну из главных ролей. Создатели активно использовали современные технологии компьютерной графики, что позволило сделать картину визуально масштабной и зрелищной.

Триумф фильма «Летучий корабль»


Одним из самых заметных событий в российском кинематографе 2024 года стал выход музыкальной сказки «Летучий корабль». Метёлкин сыграл главного героя — Ивана, который добивается любви принцессы Забавы.

Александр Метёлкин (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Позже артист признавался, что этот проект приобрёл для него особое значение не только с профессиональной точки зрения. Во время прохождения кастинга его супруга ожидала ребёнка. Тогда они договорились: если Александр получит роль, они назовут будущую дочь Забавой.

Фильмография Александра Метёлкина

За годы карьеры артист успел сформировать внушительный список экранных работ:
  • 2017 год — «Чайка»;
  • 2019 год — «Союз спасения»;
  • 2020 год — «Русский рейд»;
  • 2020 год — «Перевал Дятлова»;
  • 2021 год — «Рашн Юг»;
  • 2021 год — «Совершенно летние»;
  • 2022 год — «1941. Крылья над Берлином»;
  • 2022 год — «Однажды в пустыне»;
  • 2022 год — «Тётя Марта»;
  • 2023 год — «Кибер Иван»;
  • 2023 год — «Человек ниоткуда»;
  • 2024 год — «Летучий корабль»;
  • 2024 год — «Блиндаж»;
  • 2024 год — «Красный 5»;
  • 2024 год — «Тётя Марта — 2»;
  • 2025 год — «Злой город».
Сам актёр неоднократно подчёркивал, что не связывает профессиональный успех исключительно с рейтингами, кассовыми сборами или количеством ролей. По словам артиста, главным показателем востребованности остаётся реакция зрителей.

Метёлкин рассказывал, что особенно ценит моменты, когда люди узнают его в повседневной жизни, подходят на улице, в магазине или на заправке и благодарят за творчество. Один из таких случаев произошёл во время прогулки по Суздалю.

«Мы как раз в Суздале были, гуляли по монастырю, и впереди нас шла семья с детьми, они оборачивались на нас и шушукались. Потом в итоге набрались смелости и сказали: "Александр, мы буквально на этих выходных смотрели «Тетю Марту», можно с вами сфотографироваться?" Было очень мило. Когда тебя люди видят и для них это становится праздником, если у них в жизни что-то изменилось, то я считаю это профессиональным успехом», — подчеркнул он.
По мнению Метёлкина, именно такие встречи позволяют понять, что работа актёра приносит людям радость и помогает отвлечься от повседневных забот.

Личная жизнь Александра Метёлкина

С будущей супругой Александр познакомился ещё во время поступления в Школу-студию МХАТ. Полина Казанцева позже вспоминала, что впервые увидела Метёлкина на заключительном этапе вступительных испытаний. Однако Александр тогда не обратил внимания на будущую супругу.

Александр Метёлкин с супргой (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Она добавила, что среди абитуриентов уже ходили разговоры о талантливом парне, который впечатлил комиссию необычной подачей материала.

Сам Александр позже рассказывал, что вместо академического вокального номера исполнил под гитару песню, которую когда-то выучил вместе с отцом, причём сделал это в манере Владимира Высоцкого. Неожиданное выступление вызвало бурную реакцию зала. По словам жены Александра, комиссия буквально не могла сдержать смех, а Олег Табаков даже спросил, нет ли у Метёлкина судимости.

«Ну у абитуриентов какое понимание, если песенный конкурс, то нужно запеть, как Магомаев, чтобы тебя увидели. Но певцы нафиг никому не нужны, петь можно не уметь. Я выхожу, мне сказали спеть, я взял и запел песню, которой меня отец учил, да еще голосом Высоцкого: "В захолустном ресторане, где с пятеркой на ура, громыхают стопарями"», — делился артист.
Полина Казанцева также построила карьеру певицы и актрисы. Свадьба молодых артистов состоялась в сентябре 2013 года. На тот момент Александр учился только на втором курсе института. Пышного торжества супруги устраивать не стал — молодая семья испытывала серьёзные финансовые трудности.

«Да, не было у нас тогда возможности пышную свадьбу отпраздновать, у нас было общежитие и напротив ЗАГС. Мы сбегали туда, 15 человек нас поздравило, и я побежала играть спектакль», — рассказывала Полина.
Отсутствие собственного жилья, плотный рабочий график и бытовые сложности не разрушили отношения. Напротив, эти испытания ещё больше укрепили семью. Сегодня Александр и Полина воспитывают двоих детей. Первым в семье появился сын Лев. Позже родилась дочь Забава.

Александр Метёлкин с супргой и детьми (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Метёлкин не раз подчёркивал, что поддержка жены играет огромную роль в его жизни и карьере. По словам артиста, именно понимание специфики актёрской профессии помогает супругам сохранять гармоничные отношения.

«Если бы моя супруга не была актрисой, мы бы не прожили столько лет вместе», — признавался Александр.
В августе 2025 года супруги сделали ещё один важный шаг и обвенчались.

Александр Метёлкин сегодня

В январе 2025 года зрители увидели масштабную историческую картину «Злой город», где Александр сыграл наёмника по имени Могута.

Помимо съёмок в кино, артист продолжает активно работать на театральной сцене. В настоящее время он участвует в антрепризном спектакле «Зал ожидания» театра «Ателье», который показывают на сцене Театра имени Ермоловой. В этом проекте его партнёром выступает Светлана Ходченкова.

Александр Метёлкин с супргой (фото: Instagram* / mr.metelkin)
Также Метёлкин продолжает играть в музыкальных постановках Театра на Таганке, включая спектакли «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» и «Беги, Алиса, беги». Параллельно актёр регулярно появляется в новых российских фильмах и сериалах, оставаясь одним из наиболее востребованных артистов своего поколения.

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