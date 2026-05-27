«Удивлён, что до сих пор жив»: страдает от депрессии 27 лет и просит деньги у подписчиков. Как складывается жизнь Профессора Лебединского в США?
Фраза «Я убью тебя, лодочник» давно превратилась в один из главных музыкальных символов 90-х годов. Именно этот хит сделал Профессора Лебединского звездой российской эстрады. Артист собирал концертные площадки, сотрудничал с группой «Русский размер», снимался на телевидении и считался одной из самых ярких фигур эпохи музыкальных пародий и ироничной поп-сцены. Однако спустя годы исполнитель практически исчез из российского медиапространства. В 2014 году Лебединский уехал в США и начал открыто критиковать Россию. Почему он принял такое решение — в материале «Радио 1».
Биография Профессора Лебединского: детство и семьяАлексей Лебединский родился 28 мая 1968 года в Ленинграде. Детство будущего артиста прошло на Васильевском острове в интеллигентной профессорской семье. Отец музыканта занимал должность главного педиатра страны, а мать преподавала в медицинском институте. Помимо Алексея, в семье воспитывались ещё четверо детей — братья Дмитрий и Игорь, а также сёстры Евгения и Анна.
Интерес к музыке родители заметили у мальчика очень рано. Когда Алексею исполнилось три года, он самостоятельно подошёл к пианино и сыграл несколько аккордов. Уже к пяти годам ребёнок начал сочинять собственные мелодии, после чего родители приняли решение отдать сына в музыкальную школу.
На выпускном концерте юный музыкант выступал перед знаменитым советским пианистом Святославом Рихтером.
«После концерта к маме и папе подошёл великий советский пианист Святослав Рихтер и сказал: «Этот мальчик меня заменит». Эти слова запали в душу родителям, которые с того момента были уверены, что их сын станет великим классическим пианистом, но этого не случилось», — всоминал артист.
Учёба, армия и первые шаги в музыкеПосле школы Алексей отправился поступать в Московскую консерваторию. В первое время молодой музыкант успешно проявлял себя и активно готовился к конкурсам. Однако неожиданно для окружающих он решил отказаться от музыкального пути и попробовать поступить в электротехнический институт. Эта попытка закончилась неудачей, после чего Лебединского призвали в армию.
Вернувшись со службы, Алексей не стал продолжать обучение в техническом вузе. Вместо этого он устроился осветителем в Театр юного зрителя. Со временем музыка вновь заняла главное место в его жизни. Лебединский поступил в Институт культуры и параллельно начал выступать в «Ленкоцерте».
Первые композиции музыкант записывал на легендарной студии продюсера Андрея Тропилло.
Как появился псевдоним Профессор ЛебединскийПервым коллективом артиста стала группа «Собрание сочинений». Вместе с ней музыкант выступал в воинских частях. Позже Алексей попал в бит-квартет «Секрет», которому требовался клавишник. Он выступал в составе группы до момента, пока Максим Леонидов не уехал в Израиль.
После этого Лебединский начал сотрудничать с Союзом композиторов. Именно в тот период музыкант придумал свой знаменитый псевдоним. По словам артиста, идея возникла совершенно случайно во время попыток вызвать такси.
«Если помните, в начале 90-х было сложно заказать такси. Когда мне приходилось это делать, я всегда говорил в трубку: «Профессор Лебединский, на вызов!», и машину немедленно подавали. Видимо, думали, что я доктор. Признаюсь, изначально я не хотел выходить на сцену со своими песнями. Ведь я хороший музыкант. Треки же мои были стёбом, шутками, сочинёнными и записанными за десять минут», — делился он.
Песня «Я убью тебя, лодочник» и всероссийская славаВ начале 90-х Алексей создал группу «Близнецы», с которой выступал на фестивале «Белые ночи в Венеции». Именно тогда музыкант начал активно использовать свой фирменный хрипловатый вокал. Настоящая популярность пришла к артисту неожиданно. В тот период Дмитрий Нагиев работал диджеем на радио «Модерн» и однажды поставил в эфир песню «Я убью тебя, лодочник».
После этого композиция буквально взорвала эфиры, а Лебединскому начали массово поступать предложения о концертах. При этом сам музыкант долго не понимал причины ажиотажа вокруг песни.
Сотрудничество с группой «Русский размер»В 1992 году Профессор Лебединский познакомился с группой «Русский размер». Музыканты помогли артисту записать дебютный альбом «Давай-давай», в который вошли двенадцать ироничных кавер-версий популярных хитов того времени.
Среди них оказались переработанные композиции Анжелики Варум «Ля-ля-фа», песня «Спи, мой мальчик маленький» и другие известные произведения. В середине 90-х Профессор Лебединский и «Русский размер» выступали на крупнейших площадках Санкт-Петербурга, активно гастролировали по России, а позже отправились с концертами в Германию и Швецию.
Альбомы, пародии и популярность в интернетеВ 1997 году музыкант выпустил пластинку «Хеллоу-гудбай», куда вошла композиция «Учат в школе». Постепенно артист понял, что способен успешно работать самостоятельно, и начал активно записывать собственные песни. Среди них — «Вот и вся любовь», «Доче» и «Там вдали, у метро».
В 1999 году после знакомства с шоуменом Романом Трахтенбергом Лебединский записал песни «Пьяный Винни-Пух» и «Спят усталые игрушки», а затем снял клипы на эти композиции. С развитием интернета популярность артиста только усилилась.
Пользователи массово скачивали его песни через пиратские сайты. Сам Лебединский при этом подчёркивал, что никогда не воспринимал своё творчество как классическую поп-музыку. По словам музыканта, все его песни представляли собой жёсткую сатиру и музыкальные пародии. Так, после выхода композиции Валерии «Часики» артист записал собственную ироничную версию под названием «Капельки».
Позже он также создал пародию «Я её хой» на мировой хит Dragostea din tei молдавской группы O-Zone.
Почему Профессор Лебединский ушёл из шоу-бизнесаВ конце 2000-х и начале 2010-х Алексей продолжал выпускать музыку, однако телевидение постепенно теряло влияние, а основная аудитория уходила в интернет. В этот период артист резко сменил направление творчества и начал публиковать политические композиции и тексты.
Одновременно музыкант всё чаще критиковал российский шоу-бизнес.
«Естественно, я пропал! А зачем мне писать музыку, если какой-то человек, мало что понимающий в ней, будет решать мою судьбу? Должна решать публика! Нравятся ей мои песни? Значит, они должны быть на радио, телевидении», — говорил он.Музыкант также возмущался системой продвижения артистов и утверждал, что продюсеры всё чаще делают ставку на медийность, а не на талант.
Фотография, реклама и работа в нефтяных компанияхВ начале 2000-х Профессор Лебединский серьёзно увлёкся фотографией. Он организовал несколько персональных выставок. В 2002 году музыкант представил проект «Фокус Профессора Лебединского», в 2010-м — выставку «Индокитай», а в 2012 году в Санкт-Петербурге открылась экспозиция «Стенограммы». Работы автора можно было приобрести.
Параллельно Лебединский начал работать в сфере рекламы. В 2005 году он создавал рекламные проекты для брендов Porsche и «Лукойл», а позже в течение двух лет занимал должность советника по рекламе и пиару в «Роснефти». Кроме того, артист сотрудничал с телевидением и работал над программами «Адамово яблоко» и «Время» на канале «ТВ Центр».
Личная жизнь Профессора ЛебединскогоВ середине 90-х Профессора Лебединского считали одним из самых харизматичных и брутальных артистов российской сцены. Музыканту регулярно приписывали романы с известными актрисами и моделями.
Однако в 1997 году Алексей женился на экономисте Светлане. Спустя год у супругов родилась дочь Вероника. Семейная жизнь оказалась непростой. Из-за постоянных гастролей музыкант редко находился дома и почти не участвовал в воспитании ребёнка.
Со временем отношения супругов ухудшились, и они приняли решение развестись. После расставания дочь осталась жить с отцом.
«Было бы хуже, если бы я жил с той самой девушкой, которая портила нервы мне, а я — ей, и в итоге страдал бы ребёнок — правильно?», — рассуждал артист.В 2001 году, уже после переезда в Москву, Лебединский начал отношения с известным фотографом Екатериной Белкиной. Пара прожила вместе более пяти лет, однако позже они расстались.
Почему Профессор Лебединский уехал в СШАДо начала 2010-х Алексей Лебединский практически не интересовался политикой. Ситуация изменилась, когда артист начал активно изучать общественные процессы и публиковать резкие высказывания о происходящем в России и мире. После серии скандалов музыкант решил покинуть страну.
В 2014 году Профессор Лебединский переехал в США и поселился в Майами. При этом артист заявлял, что не считает эмиграцию окончательным разрывом с Россией и готов вернуться «когда всё закончится». Бывшая супруга музыканта отнеслась к его решению крайне негативно.
«В Майами он уехал потому, что считает себя оппозицией. Я его позицию не разделяю и никогда не разделяла. Дурость на старости лет у него», — сказала она.После переезда артист некоторое время выступал перед русскоязычной аудиторией, затем занялся блогингом и записывал интервью с эмигрантами. Однако постепенно Лебединский практически исчез из публичного пространства.
В 2022 году он неожиданно вновь появился в медиаполе и шокировал поклонников изменившейся внешностью: длинной седой бородой, очками и болезненным видом. Музыкант признался, что уже много лет страдает тяжёлой депрессией и различными фобиями.
По словам Лебединского, депрессия сопровождает его уже около 27 лет. Музыкант также жаловался на панические атаки, гипертонические кризы и тяжёлое психологическое состояние.
«Появилось множество фобий. Удивлён, что до сих пор жив», — признался он.
Финансовые проблемы и просьбы о помощиВ 2024 году имя Профессора Лебединского вновь оказалось в центре внимания после его откровенного обращения к подписчикам. Артист признался, что столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями и вынужден просить материальную помощь у поклонников.
«В прошлом месяце мне пришлось опять просить в долг. Теперь ваша очередь помочь мне, если есть возможность», — говорил Лебединский.Музыкант рассказывал, что не посещает рестораны, не может позволить себе лечение зубов и фактически находится на грани бедности. После этих заявлений журналисты обратились за комментариями к бывшей супруге артиста, однако та ответила, что ей на него плевать.