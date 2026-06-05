05 июня 2026, 16:36

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Савелий Викторович Крамаров — один из самых узнаваемых советских актеров, чья внешность, мимика и неповторимая манера игры навсегда вошли в историю отечественного кинематографа. Миллионы зрителей запомнили его по ролям Косого в фильме «Джентльмены удачи», Феофана в картине «Иван Васильевич меняет профессию» и Илюхи из «Неуловимых мстителей». Артист был уверен, что способен прожить до 120 лет. Однако судьба распорядилась иначе. В июне 1995 года актер скончался в клинике Сан-Франциско после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Савелия Крамарова: арест отца и смерть матери Как Савелий Крамаров попал в кино Роль, которая принесла всенародную славу «Чуть что — сразу Косой»: феномен фильма «Джентльмены удачи» Фильмы Савелия Крамарова: от «12 стульев» и «Иван Васильевич» Почему Савелий Крамаров покинул СССР Жизнь Савелия Крамарова в Америке и работа в Голливуде Возвращение Савелия Крамарова в Россию Личная жизнь Савелия Крамарова: три брака и единственная дочь Увез прах матери из Москвы в США Здоровый образ жизни Савелия Крамарова Последняя любовь Савелия Крамарова Смерть Савелия Крамарова

Биография Савелия Крамарова: арест отца и смерть матери

Как Савелий Крамаров попал в кино

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

«Как ни парадоксально, я с детства не был знаком ни с одним хулиганом. Если когда-нибудь подозрительный тип появлялся на одной стороне улицы, я всегда переходил на другую. Но, попадая на съемочные площадки, я становился рабом своей фактуры», — говорил Крамаров.

Роль, которая принесла всенародную славу

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»)

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«Чуть что — сразу Косой»: феномен фильма «Джентльмены удачи»

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «12 стульев»)

«Не могу я на Крамарова смотреть! Давайте я буду смотреть вперед и разговаривать», — просил он съемочную группу.

Фильмы Савелия Крамарова: от «12 стульев» и «Иван Васильевич»

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Почему Савелий Крамаров покинул СССР

«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», — писал он.

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Без страха и упрека»)

Жизнь Савелия Крамарова в Америке и работа в Голливуде

«Я большую часть жизни прожил в России и обрывать сразу было не так легко морально. Но материально я был устроен, потому что я сразу получил большой контракт в фильме "Москва на Гудзоне". Картина прошла очень успешно», — рассказывал актер.

«Они очень дружелюбные, очень милые, очень приятные. Я получил большое удовольствие от работы с Робином Уильямсом. Это была моя первая картина. Он играл русского, а я не очень хорошо говорил на английском. И мы друг другу помогали», — вспоминал Крамаров.

Возвращение Савелия Крамарова в Россию

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»)

«Нет, а на что обижаться? Я все это понимал, почему и отчего. Потом все изменилось, и уже другое время. Публика просто потрясающая. Удивлен, что не только не забыли, но моя слава будто возросла. Все знают, что я уехал, все спрашивают, как я там живу. Соскучились, наверное», — говорил актер.

Личная жизнь Савелия Крамарова: три брака и единственная дочь

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Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Джентльмены удачи»)

Увез прах матери из Москвы в США

Здоровый образ жизни Савелия Крамарова

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Неуловимые мстители»)

Последняя любовь Савелия Крамарова

«Впервые с Савелием я встретилась в доме друзей. Потом прошло восемь месяцев, и он вдруг попросил их позвонить мне и спросить — можно ли нам с ним увидеться вновь. А предложение мне сделал позже, причем в шуточной форме, по телефону, после чего подарил кольцо и с веселым выражением лица надел мне его на палец. Я решила, что он шутит», — рассказывала Наталья.

Смерть Савелия Крамарова

Савелий Крамаров (фото: кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»)