Украл прах своей матери и умер от главного страха жизни: как сложилась судьба звезды фильма «Джентльмены удачи» Савелия Крамарова?
Савелий Викторович Крамаров — один из самых узнаваемых советских актеров, чья внешность, мимика и неповторимая манера игры навсегда вошли в историю отечественного кинематографа. Миллионы зрителей запомнили его по ролям Косого в фильме «Джентльмены удачи», Феофана в картине «Иван Васильевич меняет профессию» и Илюхи из «Неуловимых мстителей». Артист был уверен, что способен прожить до 120 лет. Однако судьба распорядилась иначе. В июне 1995 года актер скончался в клинике Сан-Франциско после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Подробнее — в материале «Радио 1».
Биография Савелия Крамарова: арест отца и смерть материБудущий актер появился на свет 13 октября 1934 года в Москве в еврейской семье. Его отец работал адвокатом, а мать занималась домашним хозяйством. Детство Савелия сложно назвать безоблачным. Серьезные проблемы начались после ареста отца.
После первого заключения мужчину освободили только в конце 1950-х годов. Однако позже его вновь осудили и отправили в ссылку в Красноярский край. Там он и умер. Вскоре мать Савелия скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В возрасте шестнадцати лет Крамаров остался круглым сиротой. Заботу о подростке взял на себя родной дядя.
Как Савелий Крамаров попал в киноВ школьные годы будущий артист не проявлял особого интереса к учебе. Намного больше его привлекал кинематограф. Практически все свободное время он проводил в кинотеатрах. После окончания школы Савелий поступил в Лесотехнический институт. Одновременно с учебой он посещал театральную студию «Первый шаг», работавшую при Центральном доме работников искусств.
Молодой человек не оставлял мечту о съемках и регулярно рассылал свои фотографии на различные киностудии страны. Однажды эта настойчивость принесла результат — начинающего артиста пригласили в кино.
Дебютной работой актера стала картина «Ребята с нашего двора», где он сыграл Ваську Ржавого. Вскоре последовала еще одна похожая роль — хулиган Пименов в фильме «Друг мой, Колька!». Позднее именно эту ленту Крамаров называл одной из самых любимых в собственной фильмографии.
После первых успехов режиссеры все чаще предлагали ему играть персонажей с непростым характером. Так появились роли Васьки Коноплянистого в фильме «Прощайте, голуби» и Косого в легендарной комедии «Джентльмены удачи». При этом сам актер признавался, что в реальной жизни никогда не был знаком с уголовной средой.
«Как ни парадоксально, я с детства не был знаком ни с одним хулиганом. Если когда-нибудь подозрительный тип появлялся на одной стороне улицы, я всегда переходил на другую. Но, попадая на съемочные площадки, я становился рабом своей фактуры», — говорил Крамаров.
Роль, которая принесла всенародную славуНастоящий успех пришел к актеру после выхода фильма «Неуловимые мстители». В этой картине он вновь сыграл отрицательного персонажа, однако именно его герой оказался одним из самых запоминающихся.
Фраза «А вдоль дороги мертвые с косами стоят… И — тишина!» практически сразу ушла в народ и превратилась в одну из самых известных цитат советского кино. После выхода фильма имя Савелия Крамарова стало известно миллионам зрителей по всему Советскому Союзу.
Среди коллег актер выделялся удивительной искренностью, яркой мимикой и нестандартной внешностью. Сам Савелий долго переживал из-за косоглазия и не считал себя привлекательным человеком. Позже он даже решился на операцию по коррекции внешности.
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Однако именно особенности внешности сделали его одним из самых узнаваемых артистов своего поколения. Даже самые простые реплики в исполнении Крамарова зрители запоминали мгновенно. Он умел произнести несколько слов так, что они становились частью народного фольклора.
«Чуть что — сразу Косой»: феномен фильма «Джентльмены удачи»Особое место в карьере актера занял фильм «Джентльмены удачи». Фразы его героя давно стали частью разговорной речи: «Кто ж его посадит? Он же памятник!»; «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!»; «Чуть что — сразу Косой…». Многие зрители используют эти выражения и сегодня.
Кроме того, время съемок культовой картины произошло немало забавных историй. Одну из самых известных сцен снимали с участием Савелия Крамарова, Евгения Леонова и Олега Видова. По сюжету герои разыскивали знаменитый «памятник мужику в пиджаке». Однако работа едва не остановилась из-за Крамарова. Его мимика настолько смешила Олега Видова, что тот постоянно срывал дубли и не мог сохранить серьезное выражение лица.
«Не могу я на Крамарова смотреть! Давайте я буду смотреть вперед и разговаривать», — просил он съемочную группу.В итоге это решение сохранили в финальной версии фильма, а сама сцена вошла в число самых узнаваемых эпизодов советского кинематографа.
Фильмы Савелия Крамарова: от «12 стульев» и «Иван Васильевич»После триумфа «Джентльменов удачи» актер буквально оказался нарасхват. Режиссеры регулярно приглашали его в новые проекты.
За последующие годы Крамаров появился в фильмах «Сказка о потерянном времени», «Город мастеров», «Трембита», «Тайна железной двери», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других популярных картинах.
Со временем артист начал более внимательно относиться к выбору ролей и отказывался от сценариев, которые считал слабыми. Одним из самых известных упущенных шансов стала роль Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни».
Позже Крамаров неоднократно признавался, что сожалел об этом решении до конца жизни. По словам актера, тогда он не сумел разглядеть талант режиссера и перспективы сценария. В 1974 году государство отметило его заслуги званием заслуженного артиста РСФСР.
Почему Савелий Крамаров покинул СССРК концу 1970-х годов ситуация резко изменилась. К 1979 году режиссеры практически перестали приглашать актера на съемки. Отсутствие работы заставило его задуматься об эмиграции. Первоначально Крамаров планировал переехать в Израиль, где уже жил его дядя, воспитавший его после смерти родителей.
Однако власти не разрешали ему покинуть страну. Тогда Савелий вместе с режиссером Александром Левенбуком подготовил открытое письмо президенту США Рональду Рейгану.
«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», — писал он.Письмо прозвучало в эфире американской радиостанции и вызвало широкий резонанс. Вскоре власти разрешили актеру выезд за границу. 31 октября 1981 года Савелий Крамаров покинул Советский Союз, отправился в Вену, а затем переехал в США.
Жизнь Савелия Крамарова в Америке и работа в ГолливудеПозже артист признавался, что тяжелее всего ему далась моральная адаптация к новой жизни.
«Я большую часть жизни прожил в России и обрывать сразу было не так легко морально. Но материально я был устроен, потому что я сразу получил большой контракт в фильме "Москва на Гудзоне". Картина прошла очень успешно», — рассказывал актер.В Голливуде режиссеры чаще всего предлагали ему роли русских эмигрантов и комических персонажей второго плана. За десять лет жизни в США Крамаров появился примерно в десяти американских фильмах. Ему довелось работать с Робином Уильямсом, Арнольдом Шварценеггером и Хелен Миррен.
«Они очень дружелюбные, очень милые, очень приятные. Я получил большое удовольствие от работы с Робином Уильямсом. Это была моя первая картина. Он играл русского, а я не очень хорошо говорил на английском. И мы друг другу помогали», — вспоминал Крамаров.Среди самых известных зарубежных проектов с его участием — «Москва на Гудзоне», «Красная жара», «Танго и Кэш» и «Космическая одиссея 2010».
Возвращение Савелия Крамарова в РоссиюПосле эмиграции актер дважды приезжал в Москву. Впервые он посетил Россию в 1992 году как почетный гость фестиваля «Кинотавр». Второй визит состоялся в 1994 году. В этот период Крамаров снялся в документальном фильме «Антология юмора. Савелий Крамаров. Возвращенец».
Во время общения с журналистами он признавался, что не держит обиды на тех, кто когда-то запретил показывать фильмы с его участием.
«Нет, а на что обижаться? Я все это понимал, почему и отчего. Потом все изменилось, и уже другое время. Публика просто потрясающая. Удивлен, что не только не забыли, но моя слава будто возросла. Все знают, что я уехал, все спрашивают, как я там живу. Соскучились, наверное», — говорил актер.На встречах со зрителями его встречали продолжительными овациями, а поклонники выстраивались в очереди за фотографиями и автографами. Позже Крамаров также снялся в фильмах «Настя» Георгия Данелии и «Русский бизнес» Михаила Кокшенова и Марка Айзенберга.
Личная жизнь Савелия Крамарова: три брака и единственная дочьЛичная жизнь артиста складывалась непросто. Первый раз он женился в двадцать лет. Его супругой стала студентка ГИТИСа Людмила, с которой он познакомился в театральной студии «Первый шаг». Однако этот союз просуществовал чуть больше года.
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Затем в жизни актера появилась архитектор Мария Шатинская. На ней он так и не женился, однако вместе они прожили тринадцать лет. У них родился ребенок, который умер вскоре после появление на свет. После пережитой трагедии отношения стали ухудшаться, и со временем они расстались.
Позже актер женился на Фаине Зборовской. В этом браке родилась единственная дочь Савелия Крамарова — Бенедикта, которую назвали в честь его матери. Однако спустя пять лет семья распалась. Фаина предпочитала жить в Лас-Вегасе, а не в Лос-Анджелесе. Кроме того, она хотела, чтобы супруг нашел стабильный источник дохода вне киноиндустрии.
Увез прах матери из Москвы в СШАВо время одной из поездок в Россию актер совершил поступок, который многие называют одним из самых необычных в его жизни. Перед возвращением в Америку он приехал на Донское кладбище и забрал урну с прахом матери.
После этого тайно вывез ее в США и захоронил возле дерева неподалеку от собственного дома. Близкие вспоминали, что даже спустя десятилетия после смерти родительницы Савелий продолжал считать ее самым важным человеком в своей жизни.
Здоровый образ жизни Савелия КрамароваМногие зрители воспринимали актера через призму его экранных персонажей, которые часто злоупотребляли алкоголем и вели беспорядочный образ жизни. В реальности все было наоборот.
Крамаров практически не употреблял спиртное, отказался от мяса и активно интересовался различными системами оздоровления. Он придерживался сыроедения, проращивал зерно, тщательно следил за рационом и даже приходил в гости со своей посудой и собственными продуктами.
Кроме того, актер избегал обычных шампуней и предпочитал мыть голову водой с добавлением тертого лука. По воспоминаниям родственников, запах был крайне резким, но сам Савелий считал этот способ исключительно полезным.
Последняя любовь Савелия КрамароваПоследней супругой актера стала Наталья Сирадзе, которая была младше него на 21 год.
«Впервые с Савелием я встретилась в доме друзей. Потом прошло восемь месяцев, и он вдруг попросил их позвонить мне и спросить — можно ли нам с ним увидеться вновь. А предложение мне сделал позже, причем в шуточной форме, по телефону, после чего подарил кольцо и с веселым выражением лица надел мне его на палец. Я решила, что он шутит», — рассказывала Наталья.Однако семейное счастье оказалось недолгим. Примерно через полгода после свадьбы врачи обнаружили у Крамарова тяжелое заболевание. Сирадзе позже признавалась, что даже не рассматривала возможность оставить мужа в этот сложный период. По ее словам, встреча с актером стала главным событием в ее жизни.
Смерть Савелия КрамароваВ возрасте 60 лет врачи диагностировали у артиста злокачественную опухоль кишечника. Эта новость стала для него тяжелейшим ударом. После смерти матери страх перед онкологическими заболеваниями превратился для Крамарова в настоящую фобию.
Он мечтал прожить до 120 лет, поэтому десятилетиями придерживался строгой системы питания, занимался спортом, практиковал йогу и медитацию. Врачи удалили опухоль, однако после операции и курса химиотерапии начались серьезные осложнения.
Со временем состояние актера ухудшилось настолько, что он перенес инсульт. 6 июня 1995 года Савелий Крамаров умер в одной из клиник Сан-Франциско. На тот момент его дочери исполнилось всего семь лет. По словам Натальи Сирадзе, девочка успела попрощаться с отцом.
«Я знала, сколько для него значит Бася. И я, и наши друзья — все мы звонили Фаине с просьбой привезти Басеньку в больницу. Они успели приехать, и Бася пела папе песенки, обнимала его. К тому времени Савелий уже ничего не видел, не мог говорить, но он слышал дочку и улыбался», — рассказывала она.Актера похоронили на еврейском кладбище Сан-Франциско. На его могиле установили необычный памятник в виде гримерного столика. Композицию дополнили театральные маски, символизирующие несыгранные роли артиста, а также книга, на страницах которой перечислены самые известные фильмы Савелия Крамарова.