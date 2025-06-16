16 июня 2025, 10:17

Ольга Кузьмина (Фото: Instagram*@ kuzmummy)

Сегодня, 16 июня, свой 38-й день рождения празднует одна из самых востребованных актрис российского кино Ольга Кузьмина. Миллионы зрителей полюбили её за харизматичную роль официантки Насти Фоминой в культовом сериале «Кухня» и его продолжениях — «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва» и «Кухня. Война за отель». Но талант актрисы не ограничивается комедийными образами: она успешно снимается в разножанровых проектах и активно работает в озвучивании. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».





Содержание Старт актерской карьеры Работа в кино Личная жизнь Скандал из-за родов в Аргентине

Старт актерской карьеры

Ольга Кузьмина (Фото: Instagram*@ kuzmummy)



Работа в кино

Ольга Кузьмина (Фото: Instagram*@ kuzmummy)



Личная жизнь

Ольга Кузьмина, Евгений Апанасевич с дочкой Мирой-Марией (Фото: Instagram*@ kuzmummy)



«Мне больно его оставлять»: Актриса Маруся Климова вернулась к работе спустя месяц после родов

Скандал из-за родов в Аргентине