Ушла от сотрудника ОМОНа к ведущему и родила в Аргентине ради двойного гражданства: Звезде «Кухни» Ольге Кузьминой — 38 лет
Сегодня, 16 июня, свой 38-й день рождения празднует одна из самых востребованных актрис российского кино Ольга Кузьмина. Миллионы зрителей полюбили её за харизматичную роль официантки Насти Фоминой в культовом сериале «Кухня» и его продолжениях — «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва» и «Кухня. Война за отель». Но талант актрисы не ограничивается комедийными образами: она успешно снимается в разножанровых проектах и активно работает в озвучивании. О творческом пути и личной жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Старт актерской карьеры
Ольга Кузьмина родилась 16 июня 1987 года в Москве в семье, далёкой от искусства. Её мать занималась спортом, и в детстве Ольга тоже пробовала себя в акробатике и гимнастике, но в итоге увлеклась танцами. В 11 лет она поступила в школу-студию народного танца Игоря Моисеева, а позже перешла в ансамбль «Школьные годы».
Судьбоносным моментом стало участие в шоу «Дети XXI века», после которого юную Ольгу пригласили в «Ералаш». Снявшись в пяти выпусках, она не только нашла подругу на всю жизнь — актрису Анну Цурканову, но и твёрдо решила связать жизнь с театром. Однако после школы поступить в театральный вуз с первого раза не удалось, и Кузьмина начала обучение в Академии славянской культуры.
Перелом наступил в 20 лет: Сергей Проханов, худрук «Театра Луны», заметил её фото в каталоге «Ералаша» и пригласил на кастинг. Несмотря на возрастной диссонанс с 13-летней героиней, Ольга блестяще справилась с ролью. После этого Прохоров пригласил актрису на свой курс в ГИТИС, который она успешно окончила в 2008 году. После получения диплома театрального вуза Кузьмина стала служить в Театре Луны, где работает по сей день.
Работа в кино
Параллельно с театром Ольга Кузьмина активно пробовала себя в кино. Её первые роли были небольшими, но запоминающимися: она появилась в популярных сериалах «Счастливы вместе», «Универ» и «Спальный район», где чаще всего играла милых, добрых девушек. Это амплуа надолго закрепилось за ней в начале карьеры.
Со временем Кузьмина расширила диапазон, пробуя себя в разных жанрах. Она сыграла второстепенных, но ярких персонажей в «Группе счастья», «Маргоше», «Столице греха» и «Жизни и приключениях Мишки Япончика». В драме «Фурцева» она перевоплотилась в курсантку лётного училища, а в детективе «Карпов» — в подругу полицейского. Необычной для неё стала роль в фильме «Сибирь. Монамур», где она показала новый актёрский уровень.
Настоящий прорыв случился с ролью Насти Фоминой в ситкоме «Кухня» — официантки-вегетарианки и защитницы животных. Этот образ полюбился миллионам зрителей и принёс Ольге всероссийскую славу. Позже она закрепила успех в спин-оффах «Отель Элеон», «Кухня. Последняя битва» и «Кухня. Война за отель». В 2020 году актриса сыграла и озвучила Чебурашку в одноименном фильме.
Сейчас в её фильмографии более 80 работ, среди которых: «Гагарин. Первый в космосе», «Фронт», «Призрак», «Одноклассницы», «Две жены», «Новогодний экспресс», «Кумир», «Сториз» и «Бесит».
Личная жизньАктриса была замужем дважды. С первым своим супругом Алексеем Терещенко Ольга познакомилась в 17 лет, во время учебы в Академии славянской культуры. Он был старше актрисы на три года и учился на факультете психологии, а после работал старшим психологом в ОМОН. В 2010 году пара сыграла скромную свадьбу на Бали, а в 2013-м у них родился сын Гордей. Однако после 14 лет брака, в 2019 году, супруги расстались. По неофициальной информации, причиной развода стала ревность Терещенко из-за насыщенной съемочной жизни Ольги. После разрыва бывшие супруги решили сохранить хорошие отношения ради сына.
В 2021 году, во время съемок трэвел-шоу «По секрету всему свету» в Минске, Кузьмина познакомилась с ведущим мероприятий и экскурсоводом Евгением Апанасевичем. Несмотря на то, что он был женат, между ними возникли чувства. Евгений развелся, переехал в Москву и 16 июня 2023 года, в день рождения Ольги, сделал ей предложение — на тот момент актриса уже ждала ребенка.
Летом того же года они официально оформили отношения в Санкт-Петербурге, а затем отправились в романтическое путешествие по Аргентине, где и родилась их дочь Мира-Мария. Сейчас Ольга счастлива в новом браке, совмещает материнство с актерской карьерой и время от времени делится семейными фото в соцсетях.
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Скандал из-за родов в Аргентине
Рождение дочери Миры-Марии в Аргентине вызвало волну критики в адрес Ольги Кузьминой. Пользователи соцсетей заподозрили, что выбор страны для родов был не случайным, а продуманным шагом для получения гражданства.
Дело в том, что по местным законам ребенок, рожденный на территории Аргентины, автоматически становится ее гражданином. Родители-иностранцы при этом получают право подать на вид на жительство, а через два года — и на гражданство. Хотя Кузьмина объяснила поездку «романтическим сюрпризом» от мужа, многие сочли эту версию неубедительной.
Появление на свет ребёнка у Ольги Кузьминой в Аргентине стало поводом для оживлённой дискуссии в социальных сетях. Возмущённые комментаторы даже потребовали внести поправки в российское законодательство, предлагая лишать материнского капитала женщин, которые намеренно уезжают рожать за границу, чтобы получить иностранное гражданство для своего ребёнка. Однако были и те, кто встал на защиту артистки, сочтя рождение ребенка в другой стране личным делом семьи.