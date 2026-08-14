Увела чужого мужа и сама столкнулась с изменами: громкий развод Нюши и её связь с Егором Кридом. Как сейчас живёт певица?
Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, — российская певица, автор песен и композитор. В мае 2024 года артистка официально объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым состояла в браке семь лет. «Радио 1» расскажет историю их отношений, подробности расставании и возможном воссоединении с Егором Кридом.
Биография Нюши: ранние годы и музыкальные истоки
Будущая звезда родилась 15 августа 1990 года в Москве. Её отец, Владимир Шурочкин, был участником легендарной группы «Ласковый май», а позже стал продюсером дочери. Мама, Ирина Шурочкина, также была связана с музыкой — окончила музыкальную школу, пела в молодости, но затем получила техническое образование и работала в салоне красоты.
Родители Нюши расстались, когда ей было всего два года. Несмотря на развод, отец активно участвовал в воспитании дочери, а с его новой супругой у Анны сложились хорошие отношения.
«Были моменты, когда мне не хватало папы, например, когда были какие-то праздники, когда он не мог прийти и забрать меня из школы. Но какого-то комплекса по этому поводу у меня не было. Тем более что его жена Оксана — прекрасный человечек. Мы всегда проводили вместе довольно много времени. И с маминой стороны я никогда не видела негатива ни по отношению к папе, ни по отношению к Оксане», — рассказывала певица.
Музыка вошла в жизнь Нюши рано — впервые в студию звукозаписи она попала в возрасте пяти лет благодаря отцу. В восемь лет девочка сочинила первую песню на английском языке под названием Night, а в 12 уже выступала на сцене и даже гастролировала.
Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)
Начало карьеры и музыкальный прорыв
Первый сингл Нюши «Вою на Луну» вышел в 2009 году. По словам певицы, она написала песню после болезненного расставания. Композиция быстро попала в радиоротации, а клип начали крутить музыкальные телеканалы. Ради продвижения карьеры дочери отец Нюши продал квартиру и вложил средства в создание клипа.
«Папа вместе с женой Оксаной принял это важное и нелегкое для всей семьи решение — ведь в квартире были прописаны мои брат и сестра, это был серьезный шаг, на который пойдет далеко не каждый. Это было только его решение. Я об этом ничего не знала», — призналась Нюша.
В 2010 году артистка выпустила трек «Не перебивай» и получила номинацию на премию Муз-ТВ в категории «Прорыв года». Уже в 2011-м Нюша получила награду MTV EMA как лучший российский исполнитель.
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С этого момента карьера Нюши пошла стремительно вверх: в её арсенале — множество хитов, в том числе «Цунами», «Я ищу его» и совместная работа с Егором Кридом Mr. & Mrs. Smith.
Работа в кино и на телевидении
Кроме карьеры певицы, Нюша активно работала в озвучке мультфильмов. Её голосом говорят:
- Присцилла в «Ранго»;
- Смурфетта в двух частях «Смурфиков»;
- Гип в обеих частях «Семейки Крудс»;
- Герда в «Снежной королеве» и «Снежной королеве 2: Перезаморозка».
В 2013 году Нюша участвовала в проекте «Ледниковый период» в паре с Максимом Шабалиным и продержалась до 12-го выпуска. Также певица снималась в кино: исполнила саму себя в «Универе» и «Люди Хэ», а в 2014 году сыграла Машу в фильме «Друзья друзей». В 2017 году артистка стала наставницей шоу «Голос. Дети», а также вошла в жюри проекта «Успех» на СТС.
Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)
Личная жизнь Нюши
Отношения с Егором Кридом
С Егором Кридом Нюша начала встречаться в 2014 году, когда уже была популярной певицей. Их роман продлился два года. На тот момент Крид только начинал путь к славе. Пара рассталась в 2016-м, но отношения оставили заметный след в мире шоу-бизнеса.
«Мы прошли серьезную трансформацию вместе с Егором. Много что осознали за годы после, потому что наши отношения были действительно очень яркие. По крайней мере в моей жизни они были именно такими, где я могла многому научиться у Егора», — делилась артистка.
История любви с Игорем Сивовым
С Игорем Сивовым — советником президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) — Нюша познакомилась в Казани на мероприятии. Их роман начался практически сразу, несмотря на то, что, по слухам, певица была ещё в отношениях с Кридом, а Игорь — женат. Позже он развелся с первой женой Аленой ради Нюши. Артистка призналась, что не знала о его семейном статусе и не хотела быть причиной распада семьи. Но чувства оказались сильнее: Нюша влюбилась с первого взгляда.
Алена, с которой Сивов был в браке с 2006 года, сначала не хотела разводиться. Сейчас она успешная предпринимательница и владеет танцевальной студией. По её словам, она не держит зла на бывшего супруга и благодарна за его участие в жизни общих детей.
Свадьба, дети и кризис в отношениях
В начале 2017 года Нюша объявила о помолвке с Сивовым, а летом того же года пара поженилась.
«Я сразу сказала: "Да". Точнее, я сказала: "Конечно!" Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка — особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так все устроил», — сообщила певица.
В ноябре 2018 года в Майами у них родилась дочь Симба. Спустя три года, в декабре 2021-го, в Дубае появился на свет сын Саффрон.
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Однако в браке наступил кризис. Нюша призналась, что супруг изменял ей. Артистка решилась говорить об этом открыто, подчеркивая, что с подобным сталкиваются многие. Сивов также прокомментировал ситуацию, заявив, что измены — повод для самоанализа, а не автоматического разрыва. Он предложил обществу другой взгляд на такие ситуации, акцентируя внимание на необходимости работать над собой и отношениями.
Развод Нюши и Сивова
В 2024 году брак с Игорем официально завершился. Однако, по словам певицы, расставание произошло значительно раньше: за полтора года до развода они перешли к формату свободных отношений. Артистка отметила, что в браке с Сивовым у неё исчезли чувства. Развод дался певице тяжело. Несмотря на публичную спокойствие, перипетии в личной жизни она переживала глубоко, и только спустя время смогла спокойно рассказывать о том, как справлялась с болью. Певица призналась, что буквально «собирала себя по кусочкам», но об этом знали лишь самые близкие.
Игорь Сивов (фото: Instagram* @igorsivov)
Со временем она смогла обрести внутреннее равновесие и поделилась со своими подписчиками, как справлялась с созависимыми отношениями.
«Перемещала внимание максимально в себя, в свою жизнь: что я делаю, чем занимаюсь. Все, что про меня. Потому что созависимые отношения — это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется. Тут важно вспомнить какой ты, чего хочешь, какая жизнь без этого человека, чем занимаешься, как выглядишь, куда ходишь, что тебе нравится и так далее», — подчеркнула она.
После расставания Нюша приняла непростое решение оставить детей жить с отцом в Дубае. Многие осудили её за это, но певица настаивает: она сделала так, как было лучше всего для Симбы и Саффрона.
Новая Нюша и слухи о воссоединении с Кридом
Развод стал переломным моментом в жизни Нюши. Сейчас она говорит, что чувствует себя обновлённой и нашедшей себя заново. Поклонники с восторгом отмечают её внутренние и внешние изменения.
Сегодня Нюша чувствует себя гораздо лучше, поклонники отмечают, как сильно она преобразилась внешне и внутренне. В Сети активно обсуждают её возможное воссоединение с Егором Кридом. Несмотря на то, что с момента их расставания прошло почти десять лет, фанаты надеются на продолжение истории.
Звезды действительно восстановили общение и даже выпустили совместный трек, но Нюша сомневается, что между ними снова возможны романтические отношения.
«Я лично чувствую, что у нас немножечко другие тропинки и другая судьба. Не думаю, что Егор начнет снова за мной ухаживать. Я не настроена категорично в отношении чего-то. Думаю, что такое возможно. Мы знаем такие истории, но это большое исключение. Я не уверена, что это наш случай», — сказала она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».
На сегодняшний день сердце певицы свободно.