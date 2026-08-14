14 августа 2026, 14:59

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Анна Владимировна Шурочкина, более известная как Нюша, — российская певица, автор песен и композитор. В мае 2024 года артистка официально объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым, с которым состояла в браке семь лет. «Радио 1» расскажет историю их отношений, подробности расставании и возможном воссоединении с Егором Кридом.





Содержание Биография Нюши: ранние годы и музыкальные истоки Начало карьеры и музыкальный прорыв Работа в кино и на телевидении Личная жизнь Нюши Развод Нюши и Сивова Новая Нюша и слухи о воссоединении с Кридом



Биография Нюши: ранние годы и музыкальные истоки

«Были моменты, когда мне не хватало папы, например, когда были какие-то праздники, когда он не мог прийти и забрать меня из школы. Но какого-то комплекса по этому поводу у меня не было. Тем более что его жена Оксана — прекрасный человечек. Мы всегда проводили вместе довольно много времени. И с маминой стороны я никогда не видела негатива ни по отношению к папе, ни по отношению к Оксане», — рассказывала певица.

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Начало карьеры и музыкальный прорыв

«Папа вместе с женой Оксаной принял это важное и нелегкое для всей семьи решение — ведь в квартире были прописаны мои брат и сестра, это был серьезный шаг, на который пойдет далеко не каждый. Это было только его решение. Я об этом ничего не знала», — призналась Нюша.

Работа поваром, озвучка фильмов для взрослых и алкоголизм: судьба звезды «Бригады» Яна Цапника. Как он встретил любовь всей своей жизни?

Работа в кино и на телевидении

Присцилла в «Ранго»;

Смурфетта в двух частях «Смурфиков»;

Гип в обеих частях «Семейки Крудс»;

Герда в «Снежной королеве» и «Снежной королеве 2: Перезаморозка».

Нюша (фото: Instagram* @nyusha_nyusha)

Личная жизнь Нюши

Отношения с Егором Кридом

«Мы прошли серьезную трансформацию вместе с Егором. Много что осознали за годы после, потому что наши отношения были действительно очень яркие. По крайней мере в моей жизни они были именно такими, где я могла многому научиться у Егора», — делилась артистка.

История любви с Игорем Сивовым

Свадьба, дети и кризис в отношениях

«Я сразу сказала: "Да". Точнее, я сказала: "Конечно!" Я была в шоке. Поза была классическая, но коробка — особенная. Это был маленький кокосик. Я очень люблю кокосы, и вот мой избранник так все устроил», — сообщила певица.

Конфликты с Джиганом и Биланом, властная мать и санкции Евросоюза: скандальная слава Тимати. Почему матерей его детей называют наложницами?

Развод Нюши и Сивова

Игорь Сивов (фото: Instagram* @igorsivov)

«Перемещала внимание максимально в себя, в свою жизнь: что я делаю, чем занимаюсь. Все, что про меня. Потому что созависимые отношения — это такие отношения, в которых человек полностью залипает в другого, живет его жизнью, интересуется только тем, чем он интересуется. Тут важно вспомнить какой ты, чего хочешь, какая жизнь без этого человека, чем занимаешься, как выглядишь, куда ходишь, что тебе нравится и так далее», — подчеркнула она.

Новая Нюша и слухи о воссоединении с Кридом

«Я лично чувствую, что у нас немножечко другие тропинки и другая судьба. Не думаю, что Егор начнет снова за мной ухаживать. Я не настроена категорично в отношении чего-то. Думаю, что такое возможно. Мы знаем такие истории, но это большое исключение. Я не уверена, что это наш случай», — сказала она в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».