Вербовка детей, странные таблетки и грязные измены: Андрей Малахов узнал новые детали скандального развода Товстик с участием жены Диброва

27 августа 2025, 16:05

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Развод Елены Товстик с мужем-миллиардером Романом Товстиком, который ушел к супруге популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полине Наградовой, стал одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе. Многодетная мать шестерых детей впервые поделилась подробностями о предательстве мужа и подруги, которая также является крестной их детей в программе «Малахов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Я так рада, что ты сюда приехала Завербовал детей Измены Романа Зависть Полины к Елене Настоящий манипулятор Срочная операция на груди

Я так рада, что ты сюда приехала

«Пришла дочка и сказала, что хочет пообщаться с братьями и сестрами, когда меня не было. Она всячески пыталась пообщаться с Алисой наедине. Наедине — это с папой по телефону или по каким-то указаниям от папы», — рассказала она.

Елена Товстик и Роман Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)



«Я так рада, что ты сюда приехала, я так соскучилась», — добавила она.

«Они хотели пройти вокруг поселка и уехать с водителем, который привез Аню», — пояснила Елена.

Елена Товстик и Роман Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)



Завербовал детей

«Сначала он завербовал старших детей, а потом старшие начали вербовать младших по одному. Я ему не запрещаю общаться с детьми. Пусть приходит и общается при мне. Я готова к нормальным человеческим переговорам», — отметила она.

«Я последний год вижу совсем другого человека. Он неожиданно начал подсовывать Елене брачный договор», — сказала сестра.

Елена Товстик с сестрой (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Измены Романа

«Он хотел накормить меня таблетками и говорил, что не уйдет, пока я их не съем. Таблетки были очень странные — медикаментозные», — сказала Товстик.

Зависть Полины к Елене

Настоящий манипулятор

Елена Товстик, Андрей Малахов и Катя Гордон (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Срочная операция на груди