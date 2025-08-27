Вербовка детей, странные таблетки и грязные измены: Андрей Малахов узнал новые детали скандального развода Товстик с участием жены Диброва
Развод Елены Товстик с мужем-миллиардером Романом Товстиком, который ушел к супруге популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полине Наградовой, стал одним из самых обсуждаемых событий в российском шоу-бизнесе. Многодетная мать шестерых детей впервые поделилась подробностями о предательстве мужа и подруги, которая также является крестной их детей в программе «Малахов». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Я так рада, что ты сюда приехалаДвое из шести детей уже живут с отцом. Елена в программе рассказала, что произошло, когда дочка Аня приехала домой навестить своих братьев и сестер.
«Пришла дочка и сказала, что хочет пообщаться с братьями и сестрами, когда меня не было. Она всячески пыталась пообщаться с Алисой наедине. Наедине — это с папой по телефону или по каким-то указаниям от папы», — рассказала она.По ее словам, дети собирались выйти за шлагбаум, сесть в машину и уехать к отцу. В этот момент она «наведалась» и сказала, что очень рада видеть старшую дочку.
«Я так рада, что ты сюда приехала, я так соскучилась», — добавила она.Елена отметила, что Аня расстроилась из-за того, что план побега провалился. Мама предложила девочкам прогуляться вместе, но они попросили разрешения пройтись без неё. Она отказала им, так как понимала, что они хотят сбежать к Роману.
«Они хотели пройти вокруг поселка и уехать с водителем, который привез Аню», — пояснила Елена.
Завербовал детейПо указанию папы Аня позвонила ему на громкой связи. Елена сообщила бывшему мужу, что он может приехать лично, если хочет увидеться с детьми, и добавила, что Алису к нему не отпустит. Она добавила, что Роман привозит детей к Елене всего на полчаса, и их общение с мамой возможно только в его присутствии. Елена также рассказала, что когда дети уезжают к папе, они не хотят возвращаться к ней обратно, как будто он их «вербует».
«Сначала он завербовал старших детей, а потом старшие начали вербовать младших по одному. Я ему не запрещаю общаться с детьми. Пусть приходит и общается при мне. Я готова к нормальным человеческим переговорам», — отметила она.По ее словам, Роман общается с ней исключительно через адвокатов. Она отметила, что во время разговора с Романом, он может внезапно начать кричать: «Не применяй ко мне физическую силу». Она уверена, что в этот момент за ней ведется запись на диктофон. Сестра Лены рассказала, что женщина всегда самостоятельно воспитывала каждого из шести детей до года. Она заботилась о них, когда няня заболевала, и полностью управляла домашними делами.
«Я последний год вижу совсем другого человека. Он неожиданно начал подсовывать Елене брачный договор», — сказала сестра.
Измены РоманаЕлена объяснила, что никогда не вмешивалась в жизнь Романа и не доставляла ему неудобств. Она поделилась, что когда родила старшую дочь и кормила её грудью, Роман уже находил себе других девушек, а для Елены вызывал психиатров. Она пояснила, что любовница звонила ей и утверждала, что Роман собирается уйти из семьи. В результате Елена испытала нервный срыв, и её забрала скорая помощь. Она также рассказала, что недавно Роман пытался накормить ее странными таблетками.
«Он хотел накормить меня таблетками и говорил, что не уйдет, пока я их не съем. Таблетки были очень странные — медикаментозные», — сказала Товстик.
Зависть Полины к ЕленеИз разговора с подругой Елены, Аленой, стало ясно, что для Дмитрия Диброва это серьезный удар: он всегда делал все возможное для Полины. Алена также отметила, что Полина испытывала зависть к Елене всегда, ведь любовь Романа к жене была очевидна. Сестра Елены добавила, что Полина всегда проявляла интерес к финансовым успехам окружающих.
Настоящий манипуляторЮрист Елены, Катя Гордон, раскрыла, что Роман — манипулятор, который постоянно плетет интриги. Она подчеркнула, что между Романом и Еленой в настоящее время отсутствуют любые юридические соглашения, несмотря на то, что Роман в интернете заявляет о намерении выплатить Елене миллиард рублей — это всего лишь пустые слова. Он часто пытается подставить Елену, врывается в ее дом и устраивает скандалы, требуя от нее принять лекарства, добавила юрист.
Срочная операция на грудиСветлана Сильваши, жена хирурга Тимура Хайдарова, сообщила, что Елене требуется серьезная операция на груди. Она отметила, что это вмешательство необходимо не только из эстетических соображений, но и потому, что у Елены разорвался имплант, и она кормила ребенка грудью с поврежденной грудью.
Светлана также рассказала, что после начала скандала с разводом пыталась связаться с Полиной, чтобы получить комментарий о ситуации (в связи с тем, что Роман уходит из семьи к ней), но вместо ясного объяснения получила лишь грубый ответ.
Напомним, что в 2003 году Роман встретил студентку Елену Филимонову. Спустя три года они узаконили свои отношения и провели вместе 19 лет, поддерживая друг друга в сложные моменты. Пока Роман развивал свой бизнес, Елена создавала надежный семейный тыл. Они преодолели множество трудностей, включая скромные времена, когда путешествовали на поездах эконом-класса и питались лапшой быстрого приготовления. С ростом бизнеса семья переехала в Подмосковье и приобрела несколько апартаментов в Европе. У пары родилось шестеро детей, хотя, к сожалению, две беременности закончились выкидышем. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
