12 июля 2025, 12:06

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)

Сегодня свой 31 день рождения отмечает российский видеоблогер, рэпер, певец, автор-исполнитель Эльдар Джарахов. Обладателя «Медиапремии Рунета» многие знают по юмористическим скетчам, YouTube-проекту «В гостях у Охрипа» и треку «Я в моменте». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Личная жизнь Джарахов сейчас



Биография

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)



«Показал свое животное нутро, трус»: критика СВО, переезд в ОАЭ, провальные романы с Клюкиной и Карнавал. Где сейчас Егор Крид?

Личная жизнь

Эльдар Джарахов и Даша Шашина (Фото: Instagram*@dlgreez)



«Сегодня год, как я в отношениях с прекрасным, добрым, рассудительным и замечательным мужчиной. Мы прошли многое за этот год и сказать, что он был насыщенным — не сказать ничего. Мы путешествовали, ссорились, мирились, открывали друг друга с новых сторон, творили, много разговаривали и самое главное — любили. Ты моя поддержка и опора. Я желаю нашим отношениям приятной и долгой дороги. Желаю себе быть более мягкой и понимающей. А тебе быть теплым и тактильным. Мы справимся со всеми трудностями на нашем пути, а иначе, зачем это все? Я тебя люблю, мое сердечко. Спасибо тебе за этот чудесный год», — поблагодарил возлюбленную Джарахов в Telegram-канале.

Джарахов сейчас

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram*@dlgreez)



«Я изначально шёл сюда не побеждать, потому что трезво оценивал собственные шансы. Даже удивлён, что не улетел ещё в первом выпуске, за что немалое благодарю нашим членам коллегии», — цитирует артиста издание prostars.org.