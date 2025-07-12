«Я изначально шёл не побеждать»: участие в шоу «Маска» и новая возлюбленная Эльдара Джарахова. Как сейчас живет артист?
Сегодня свой 31 день рождения отмечает российский видеоблогер, рэпер, певец, автор-исполнитель Эльдар Джарахов. Обладателя «Медиапремии Рунета» многие знают по юмористическим скетчам, YouTube-проекту «В гостях у Охрипа» и треку «Я в моменте». О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Биография
Эльдар Джарахов появился на свет 12 июля 1994 года в небольшом селе Сторожевские Хутора Липецкой области. В шестилетнем возрасте вместе с семьёй он перебрался в промышленный Новокузнецк, где и прошли его детские годы. Жизнь мальчика осложнял диагноз — сахарный диабет, обнаруженный в 5 лет, который повлиял на его физическое развитие (рост артиста составляет 157-158 см).
Школьные годы раскрыли творческую натуру Эльдара. Вместе с другом Александром Смирновым (известным как Тилэкс) они увлекались созданием юмористических скетчей, снимая их на обычный мобильный телефон. К старшим классам это увлечение переросло в серьёзный проект — рэп-группу Prototypes MC's, где Джарахов выступал под псевдонимом D.L.Greez. Первые музыкальные опыты записывались на простейший диктофон, а смелости хватало даже на выступления в новокузнецких клубах.
После окончания школы творческий тандем сделал ставку на интернет. В 2012 году, переименовавшись в «Успешную группу», ребята выпустили дерзкий «Гимн MDK» — пародийный клип для набирающего обороты паблика «ВКонтакте». К их удивлению, видео стало вирусным, перешагнув отметку в миллион просмотров. Однако настоящий фурор произвела их пародия на «Gangnam Style» под названием «Красный мокасин», собравшая около 10 миллионов просмотров.
Переломным стал 2013 год, когда к компании присоединился Илья Прусикин** (будущий лидер Little Big), и вместе они создали культовое объединение «КликКлак». Их эксцентричные проекты — «Трэш лото» и «Дай леща» — мгновенно покорили интернет-аудиторию. Параллельно Джарахов запустил персональный YouTube-канал, где представил публике знаковые проекты: влоги и шоу «В гостях у Охрипа». Музыкальные работы «Покебол» и «Блокеры» превратились в настоящие интернет-мемы.
2018 год принёс артисту новый уровень признания — дебютный альбом ROCK'N'ROFL возглавил чарты Apple Music. А вышедший в 2021 году трек «Я в моменте» и вовсе вошёл в число самых прослушиваемых композиций российского стриминга.
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Личная жизнь
Известный блогер и музыкант Эльдар Джарахов долгое время старался держать свою личную жизнь подальше от публичного обсуждения. Тем не менее, некоторые подробности его романтических отношений всё же просочились в СМИ.
Первой официальной пассией артиста стала Юлия Реш. Их расставание прошло тихо и мирно — сам Джарахов объяснил это тем, что они просто не сошлись характерами.
2016 год ознаменовался коротким, но ярким романом с Яной Ткачук. Их совместные выходы в свет активно комментировались поклонниками. А мнимые отношения с Соней Таюрской и вовсе оказались хорошо продуманным пиар-ходом.
Настоящий переворот в личной жизни Джарахова произошел в 2024 году, когда он начал публично ухаживать за певицей MONA (настоящее имя — Даша Шашина). Его романтические жесты поражали воображение: от 5001 гвоздики до признания в любви на билборде в Москва-Сити. Совместный трек «Звони, когда захочешь» и появление на VK Fest 2024 в футболке с изображением возлюбленной только подогрели интерес публики.
Сегодня пара официально живет вместе, о чем они открыто заявили в соцсетях. В июне влюбленные отметили годовщину отношений, чем Джарахов поспешил поделиться со своими подписчиками. Хотя о свадебных планах пара пока умалчивает, MONA в интервью призналась, что Эльдар уже называет её своей «будущей женой».
«Сегодня год, как я в отношениях с прекрасным, добрым, рассудительным и замечательным мужчиной. Мы прошли многое за этот год и сказать, что он был насыщенным — не сказать ничего. Мы путешествовали, ссорились, мирились, открывали друг друга с новых сторон, творили, много разговаривали и самое главное — любили. Ты моя поддержка и опора. Я желаю нашим отношениям приятной и долгой дороги. Желаю себе быть более мягкой и понимающей. А тебе быть теплым и тактильным. Мы справимся со всеми трудностями на нашем пути, а иначе, зачем это все? Я тебя люблю, мое сердечко. Спасибо тебе за этот чудесный год», — поблагодарил возлюбленную Джарахов в Telegram-канале.
Джарахов сейчас
2025 год стал для Эльдара Джарахова временем новых творческих высот. Популярный блогер и музыкант продолжает удивлять поклонников неожиданными проектами, оставаясь при этом верным своему уникальному стилю.
Одним из самых ярких событий года стало участие Джарахова в шестом сезоне шоу «Маска» на НТВ. В образе загадочной Капибары он продержался до третьего выпуска, где был разоблачён. Филипп Киркоров признался, что узнал Эльдара по характерным чертам — невысокому росту и особой манере поведения. Сам Джарахов оставил несколько забавных намёков, вроде фразы «Я люблю сладкое», отсылающей к его диабету.
«Я изначально шёл сюда не побеждать, потому что трезво оценивал собственные шансы. Даже удивлён, что не улетел ещё в первом выпуске, за что немалое благодарю нашим членам коллегии», — цитирует артиста издание prostars.org.
Музыкальная карьера артиста вышла на новый уровень с выходом альбома «Эл» в мае 2025 года. Эта работа, которую сам Эльдар называет самой откровенной в своей карьере, включает 14 треков. Несмотря на успех в музыке и на телевидении, Джарахов не забывает о своих корнях — его YouTube-канал продолжает радовать поклонников. По данным на апрель 2025 года, аудитория канала превышает 4 миллиона подписчиков, а общее количество просмотров приближается к миллиардной отметке.