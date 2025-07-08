08 июля 2025, 11:13

Константин Райкин (Фото: РИА Новости/ Владимир Песня)

Сегодня свой 75-летний юбилей отмечает выдающийся актёр театра и кино, театральный педагог и режиссёр Константин Райкин. Он получил широкую известность после ролей в фильмах «Много шума из ничего» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» и сейчас за его плечами более полусотни ролей и насыщенная театральная работа. О творческой и личной жизни артиста читайте в материале «Радио 1».





Содержание Театральная династия Ранние годы Работа в кино Личная жизнь



Театральная династия

Ранние годы

Константин и Аркадий Райкины (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)



Работа в кино

Константин Райкин (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)



«Мне раскрыли глаза, он уже там кололся»: Жизненные перипетии Натальи Варлей, успех в кино и неудачи в личной жизни актрисы

Личная жизнь

Константин Райкин с Еленой Бутенко и дочерью Полиной (Фото: скриншот д/ф «Константин Райкин. Театр строгого режима»)



«Я любую мог уговорить. Мне только Ирка Муравьёва отказала!» — делился актер в одном из интервью.