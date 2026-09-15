Отказ от карьеры танцовщицы, предательство Устюгова и новое счастье с молодым актером: как Янина Соколовская пережила крах брака?
Одной из самых харизматичных актрис российского театра и кино Янине Соколовской 16 сентября исполняется 48 лет. Её карьера складывалась благополучно, но личная жизнь обернулась громким скандалом. Муж ушёл к дочери миллионера, а сама она нашла счастье с коллегой, который младше её на 13 лет. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство актрисы Янины СоколовскойЯнина Соколовская появилась на свет 16 сентября 1978 года в столице России. Её родители не имели отношения к творчеству. Отец был инженером, а мать — врачом. В пятнадцатилетнем возрасте Янина пережила развод родителей. Отец отправился в Соединённые Штаты Америки, а мать создала новую семью. Отчимом Янины стал преподаватель ВГИКа.
С 6-летнего возраста будущая актриса танцевала в группе при Большом детском хоре имени Попова. Коллектив, в котором выступала Янина, был известен своими масштабными выступлениями и многочисленными гастролями. Молодые таланты блистали на подмостках Алжира, Турции, Германии, Испании и многих других стран, не говоря уже о городах России.
Со временем Янина покинула детский танцевальный коллектив и присоединилась к Государственному ансамблю танца России, но продолжать танцевальную карьеру не стала.
«Там я увидела уже профессиональных танцоров, их жизнь. Я еще застала тот золотой период, когда танцы были актуальны, когда мы еще собирали залы Чайковского. Танец был выражением эмоций, им можно было сказать что-то важное, и люди хотели его видеть и слышать. Но именно тогда мне стало страшновато. На этом перепутье я поняла, что мое будущее – это пенсия в 35 лет, сломанные колени, отсутствие ребенка», — цитирет слова Соколовской медиаплатформа Smotrim.ru.
Получив аттестат о среднем образовании, Соколовская подала документы в Московский государственный университет имени Маймонида на факультет филологии и там поняла, что без сцены не может жить.
Получив образование в области филологии, она решила всерьез заняться актерской карьерой и поступила в театральный институт имени Щукина. В числе её однокурсников были будущие известные актёры: Марина Александрова, Ольга Ломоносова, Григорий Антипенко и Александр Устюгов.
В кино Соколовская дебютировала ещё в студенческие годы — в 2002-м снялась в эпизодических ролях в сериалах «Две судьбы» и «Кодекс чести». Но настоящая известность пришла к ней с ролью журналистки Елизаветы Орловой в сериале «Ментовские войны». Этот образ оказался настолько удачным, что актриса возвращалась к нему на протяжении восьми сезонов — с 2006 по 2014 год. Среди других заметных работ — главные роли в сериалах «Райские яблочки. Жизнь продолжается», «Цвет черемухи», «Аромат шиповника», «Королева игры», а также участие в проектах «Склифосовский», «Магомаев» и «Слепой метод».
Личная жизнь Янины СоколовскойСо своим первым супругом Александром Устюговым Янина училась на одном курсе института. Однако отношения завязались значительно позже, при работе над картиной «Ментовские войны». По сюжету герои сериала находились в романтических отношениях, но и в реальной жизни между партнерами по сцене вспыхнули чувства.
В 2005 году состоялась свадьба влюблённых, а в 2007-м на свет появилась их дочь Евгения. Янина, несмотря на все испытания, всегда была рядом с мужем: они вместе искали жильё, переезжая с одной съёмной квартиры на другую и создавая комфорт в любых обстоятельствах. Спустя время семья обзавелась собственным домом и казалось, что их жизнь окончательно наладилась.
Но в 2015 году стало известно, что Александр Устюгов долгое время вёл двойную жизнь, скрывая от своей супруги отношения с другой женщиной. После развода он практически сразу женился на богатой наследнице — дочери гендиректора авиационного холдинга Анне Озар.
Для Янины Соколовской это был большой удар, почти 10 лет совместной жизни были мигом перечеркнуты и пришлось начинать все заново. Однако она смогла преодолеть трудности и продолжить жить и развиваться. в 2020 году у актрисы начался роман с её молодым коллегой Максимом Кериным.
Максиму в настоящее время 35 года. Он трудится в РАМТе вместе со своей супругой. В кино ему достаются небольшие роли, но он вполне доволен. Кроме того, Максим сумел установить тёплые отношения с падчерицей. Разница в возрасте в 13 лет совсем не помешала актерам заключить брак в конце 2023 года и быть счастливыми.
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Янина Соколовская сейчасВ настоящее время фильмография Янины Соколовской насчитывает более 55 работ в кино. В 2025 году с её участием вышли проекты «Белый лист», «Дама с собачкой-3», «Ни сват ни брат», «От любви до любви» и «Я тебе неровня». На 2026 год заявлены премьеры картин «Прощальный взгляд» и «Эпикриз», где Соколовская также указана в актёрском составе.
Янина Соколовская также активно участвует в постановках Российского академического молодёжного театра (РАМТ), где работает с 2006 года, и начала осваивать новую профессию продюсера.