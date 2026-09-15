15 сентября 2026, 10:30

Янина Соколовская (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)

Одной из самых харизматичных актрис российского театра и кино Янине Соколовской 16 сентября исполняется 48 лет. Её карьера складывалась благополучно, но личная жизнь обернулась громким скандалом. Муж ушёл к дочери миллионера, а сама она нашла счастье с коллегой, который младше её на 13 лет. Подробности — в материале «Радио 1».





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Детство актрисы Янины Соколовской

«Там я увидела уже профессиональных танцоров, их жизнь. Я еще застала тот золотой период, когда танцы были актуальны, когда мы еще собирали залы Чайковского. Танец был выражением эмоций, им можно было сказать что-то важное, и люди хотели его видеть и слышать. Но именно тогда мне стало страшновато. На этом перепутье я поняла, что мое будущее – это пенсия в 35 лет, сломанные колени, отсутствие ребенка», — цитирет слова Соколовской медиаплатформа Smotrim.ru.

Янина Соколовская (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)

Личная жизнь Янины Соколовской

Александр Устюгов (Фото: Telegram @ekibastuz_band)

Янина Соколовская и Максим Керин (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)

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Янина Соколовская сейчас