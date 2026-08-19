Жена младше на 36 лет и работа в США: творческий путь Андрея Кончаловского. Какую трагедию он пережил и что известно о его приемной дочке?
20 августа известный режиссёр Андрей Кончаловский отмечает 89-летие. Его имя давно занимает особое место в истории российского и мирового кинематографа. За десятилетия работы режиссёр не стремился выпускать как можно больше картин: для него всегда были важнее содержание, художественная ценность и идея, которую произведение несёт зрителю. О творческом пути Андрея Кончаловского, его карьере в России и США, а также семейной жизни с Юлией Высоцкой — в материале «Радио 1».
Биография Андрея Кончаловского: детство и юностьАндрей Сергеевич Кончаловский, настоящее имя которого — Андрон Михалков, родился 20 августа 1937 года в Москве. Он вырос в знаменитой семье Михалковых.
Его отец Сергей Михалков получил широкую известность как автор произведений о дяде Стёпе, а также текстов государственных гимнов СССР и России. Мать режиссёра Наталья Кончаловская была писательницей и оставила заметный след в отечественной литературе.
Родители с детства прививали сыну любовь к музыке. Кончаловский окончил музыкальное училище при консерватории, однако со временем понял, что больше всего его привлекает кинематограф. В 1964 году он окончил ВГИК и начал профессиональную режиссёрскую карьеру.
Фильмы Андрея КончаловскогоЗа несколько десятилетий в кино Андрей Кончаловский создал десятки картин, а также работал в театре и опере. Среди наиболее известных фильмов режиссёра:
- «Дворянское гнездо» (1969);
- «Дядя Ваня» (1970);
- «Сибириада» (1978);
- «Танго и Кэш» (1989);
- «Курочка Ряба» (1994);
- «Глянец» (2007);
- «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014);
- «Рай» (2016);
- «Грех» (2019);
- «Дорогие товарищи!» (2020);
- «Хроники русской революции» (2025).
Андрей Кончаловский в СШАВ начале 1980-х годов Кончаловский перебрался в США. Именно тогда режиссёр официально стал использовать фамилию матери — Кончаловский. По воспоминаниям его сына Егора Кончаловского, отец не хотел ассоциироваться со своим дедом, который был депутатом Верховного Совета. Кроме того, режиссёр считал, что двум Михалковым на «Мосфильме» будет слишком тесно.
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Первой американской работой Кончаловского стала короткометражная картина «Сломанное вишнёвое деревце», вышедшая в 1983 году. Фильм получил номинацию на премию «Оскар». Следующей работой режиссёра стала полнометражная лента «Возлюбленные Марии» с Настасьей Кински в главной роли. В основу фильма лег рассказ Андрея Платонова.
Международную известность Кончаловскому принесла картина «Поезд-беглец», в которой главную роль исполнил Джон Войт. Фильм получил три номинации на «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль.
Режиссёр также работал над американским боевиком «Танго и Кэш» с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом. Однако до завершения проекта Кончаловский не дошёл: студия отстранила его от работы, а финальную версию картины закончил американский режиссёр Альберт Магноли. Позднее Кончаловский признавался, что Голливуд не оправдал его ожиданий.
«Это иллюзия, будто Голливуд дает возможность себя выразить. Надо иметь такую невыносимую силу воли, уметь приспосабливаться», — говорил режиссёр.По мнению Кончаловского, со временем наиболее интересные сценарии переместились из большого кино в телевизионные проекты и сериалы. В 1991 году режиссёр вернулся в Россию. После возвращения он снял фильм «Ближний круг», посвящённый сталинской эпохе. В 1994 году Кончаловский представил «Курочку Рябу», продолжив историю Аси Клячиной.
Театр и новые постановки Андрея КончаловскогоПомимо кинематографа, Андрей Кончаловский активно работает в театре. В 2018 году режиссёр представил спектакль «Сцены из супружеской жизни» по произведению Ингмара Бергмана. Главную роль в постановке исполнила Юлия Высоцкая.
Спектакль продолжает идти на российских сценах, при этом партнёры Высоцкой в постановке меняются.
«Так получилось, что у Юли это уже четвертый муж. Мне показалось, что Розин хорошо освоился в моем спектакле по Шекспиру “Укрощение строптивой”. И в этой постановке он мне тоже показался интересным», — рассказывал Кончаловский.В 2023 году режиссёр изменил время и место действия постановки, перенёс её в российские реалии 1990-х годов. По его словам, это был сложный и переломный период в истории страны.
Знакомство Андрея Кончаловского и Юлии ВысоцкойАндрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впервые встретились в 1996 году на кинофестивале в Сочи. На тот момент режиссёру было 58 лет, а будущей супруге — 22 года. Несмотря на значительную разницу в возрасте и жизненном опыте, между ними возникла взаимная симпатия.
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Высоцкая не раз рассказывала, что всегда тянулась к людям, которые превосходили её по жизненному опыту, знаниям и профессиональным достижениям.
«Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают, пережили, испытали больше. Я хотела быть с теми, кто круче меня», — признавалась актриса.Отношения постепенно переросли в серьёзный роман. Вскоре Юлия приняла предложение Кончаловского, и пара официально зарегистрировала брак. Сегодня Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая считаются одной из наиболее известных пар российского кинематографа.
Юлия Высоцкая — жена и муза Андрея Кончаловского
Юлия Высоцкая стала для режиссёра не только супругой, но и творческой музой. Она сыграла в нескольких его картинах и регулярно участвует в театральных постановках Кончаловского. При этом Высоцкая сумела построить самостоятельную карьеру. Она продолжает работать в театре и кино, снимается у других режиссёров, ведёт кулинарные программы и выпускает книги.
Таким образом, супруги много лет развиваются каждый в своей профессиональной сфере, одновременно продолжая работать над общими творческими проектами.
Семья Андрея Кончаловского и тяжёлые испытанияУ Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой двое детей — дочь Мария и сын Пётр. Семье пришлось пройти через тяжёлое испытание. Дочь супругов попала в серьёзную автомобильную аварию и получила тяжёлые травмы. Несмотря на трагические обстоятельства, Кончаловский и Высоцкая сохранили семью и вместе продолжили бороться за здоровье дочери.
В 2025 году Юлия Высоцкая впервые за долгое время публично рассказала о состоянии Марии. Актриса сразу опровергла тревожные слухи и подчеркнула, что дочь жива.
«Жизнь как может идти — идет. Мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает, а помощь прекрасная! У меня есть медперсонал, который серьезно помогает в поддержании, в реабилитации. Мы все время пробуем что-то новое, но это нелегко», — сказала Высоцкая.Во время разговора актриса не смогла сдержать слёз.
«Еще хочу добавить, что человеческое сочувствие — очень большая поддержка. Я благодарна всем, кто сопереживает, это дает какое-то дыхание. Вообще надо поддерживать друг друга. Жизнь такая короткая…», — делилась Юлия.Высоцкая признавалась, что неоднократно спрашивала себя, почему их семье пришлось столкнуться с такой трагедией, но до сих пор не нашла ответа. При этом актриса не собирается сдаваться и продолжает надеяться на улучшение состояния дочери.
В тот же период супруги рассказали еще об одном важном событии в семье. У них появилась приёмная дочь Соня.
«Недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная и не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений, скажем так», — рассказывала Высоцкая.Юлия уточняла, что стала матерью Сони еще за четыре года до публичного рассказа о девочке. Семья Кончаловского продолжает расти. В январе 2023 года режиссёр снова стал дедушкой: у его сына Егора Кончаловского родился третий ребёнок.
«Хроники русской революции»: новый фильм Андрея КончаловскогоОдним из наиболее обсуждаемых творческих проектов последних лет стал масштабный сериал Андрея Кончаловского «Хроники русской революции», который вышел в конце 2025 года.
Картина вызвала неоднозначную реакцию. Историки и зрители критиковали сериал за трактовку событий и исторических персонажей, в том числе Ленина и Николая II. Оппоненты режиссёра указывали на значительные расхождения художественной версии с историческими фактами.
Сам Кончаловский не согласился с подобными претензиями. Режиссёр подчёркивал, что создавал художественное произведение, а не исторический учебник, поэтому использовал авторское прочтение событий. Сериал стал одним из самых заметных проектов режиссёра последних лет и вновь вызвал широкую общественную дискуссию вокруг его художественного метода.
Андрей Кончаловский сегодняАндрей Кончаловский продолжает активно заниматься творческой и общественной деятельностью. В марте 2026 года режиссёр вместе с Юлией Высоцкой посетил московскую церемонию вручения премии «Ника». Его историческая драма «Хроники русской революции» получила награду в категории «Лучший сериал года».
Кончаловский продолжает работать и в театре. Режиссёр сотрудничает с Государственным академическим театром имени Моссовета, где идут его постановки. Среди них — «Макбет» и «Чайка», в которых главные роли исполняет Юлия Высоцкая.