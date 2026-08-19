19 августа 2026, 12:33

Андрей Кончаловский (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

20 августа известный режиссёр Андрей Кончаловский отмечает 89-летие. Его имя давно занимает особое место в истории российского и мирового кинематографа. За десятилетия работы режиссёр не стремился выпускать как можно больше картин: для него всегда были важнее содержание, художественная ценность и идея, которую произведение несёт зрителю. О творческом пути Андрея Кончаловского, его карьере в России и США, а также семейной жизни с Юлией Высоцкой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Кончаловского: детство и юность Фильмы Андрея Кончаловского Андрей Кончаловский в США Театр и новые постановки Андрея Кончаловского Знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Семья Андрея Кончаловского и тяжёлые испытания «Хроники русской революции»: новый фильм Андрея Кончаловского Андрей Кончаловский сегодня

Биография Андрея Кончаловского: детство и юность

Андрей Кончаловский с братом Никитой Михалковым (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

Фильмы Андрея Кончаловского

«Дворянское гнездо» (1969);

«Дядя Ваня» (1970);

«Сибириада» (1978);

«Танго и Кэш» (1989);

«Курочка Ряба» (1994);

«Глянец» (2007);

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014);

«Рай» (2016);

«Грех» (2019);

«Дорогие товарищи!» (2020);

«Хроники русской революции» (2025).

Андрей Кончаловский в США

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Андрей Кончаловский (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

«Это иллюзия, будто Голливуд дает возможность себя выразить. Надо иметь такую невыносимую силу воли, уметь приспосабливаться», — говорил режиссёр.

Театр и новые постановки Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

«Так получилось, что у Юли это уже четвертый муж. Мне показалось, что Розин хорошо освоился в моем спектакле по Шекспиру “Укрощение строптивой”. И в этой постановке он мне тоже показался интересным», — рассказывал Кончаловский.

Знакомство Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой

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«Я всегда тянулась к тем, кто лучше меня, умнее, опытнее, талантливее, старше. Мне всегда были интересны люди, которые знают, пережили, испытали больше. Я хотела быть с теми, кто круче меня», — признавалась актриса.

Юлия Высоцкая — жена и муза Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

Семья Андрея Кончаловского и тяжёлые испытания

«Жизнь как может идти — идет. Мы будем бороться до самого конца. Я благодарна всем, кто нам помогает, а помощь прекрасная! У меня есть медперсонал, который серьезно помогает в поддержании, в реабилитации. Мы все время пробуем что-то новое, но это нелегко», — сказала Высоцкая.

«Еще хочу добавить, что человеческое сочувствие — очень большая поддержка. Я благодарна всем, кто сопереживает, это дает какое-то дыхание. Вообще надо поддерживать друг друга. Жизнь такая короткая…», — делилась Юлия.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)

«Недавно у нас появилось такое чудо — Соня. Соне четыре года. Мы сильно не прятались и не афишировали. Не хочу прятать ребенка. Сейчас жизнь с соцсетями стала бесконтрольная и не знаешь, на что нарвешься. Хочется оградить ребенка от странных проявлений, скажем так», — рассказывала Высоцкая.

«Хроники русской революции»: новый фильм Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram* / andrei_konchalovsky)





Андрей Кончаловский сегодня