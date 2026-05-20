«Жизнь со мной — адский труд»: роман с Верой Сотниковой и конфликт с Гариком Харламовым. Четыре брака звезды «Меня зовут Арлекино» Олега Фомина
Олег Борисович Фомин — советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер, заслуженный артист Российской Федерации. Широкую известность артист получил после выхода криминальной драмы «Меня зовут Арлекино», ставшей культовой в конце 1980-х. Позднее зрители запомнили Фомина по фильмам «Фанат-2», «Контракт со смертью», «Штрафник» и «СМЕРШ». О творческом пути, непростой личной жизни и громком конфликте режиссера с Гариком Харламовым — в материале «Радио 1».
Биография Олега Фомина: детство и юностьОлег Фомин родился 21 мая 1962 года в Тамбове. Его отец трудился на секретном предприятии космической отрасли, а мать работала на химическом заводе. Несмотря на технические профессии, главным в семье оставалось творчество. Отец писал картины и состоял в Международном союзе художников, а мама устраивала домашние капустники, где пела и танцевала.
Родители старались всесторонне развивать сына. Олег с детства читал классическую литературу, занимался боксом, а в школьные годы серьезно увлекся самодеятельностью. После этого родственники окончательно поняли: архитектором он уже не станет.
Получив аттестат, Фомин отправился в Москву поступать в театральный вуз. Молодой человек успешно прошел конкурс в Щепкинское училище и попал в мастерскую Юрия Соломина. В студенческие годы будущий актер подрабатывал манекенщиком, а также танцевал в варьете Бориса Моисеева.
Работа в Риге и возвращение в РоссиюПосле окончания учебы Олег Фомин переехал в Ригу, где начал служить в Государственном театре юного зрителя. За семь лет артист исполнил 16 главных ролей. Однако после распада Советского Союза и отделения прибалтийских республик театр закрыли, а актер остался без работы.
Фомину пришлось вернуться в Россию, восстановить гражданство и практически заново начинать карьеру в Москве.
Фильмы с Олегом ФоминымДебют Олега Фомина в кино состоялся в 1980 году. Артист появился в картине «Серебряные озера», где сыграл второстепенного персонажа Виктора. Настоящую популярность актеру принесла главная роль в криминальной драме «Меня зовут Арлекино». Картина стала рекордсменом белорусского кинопроката: за первые 15 месяцев показов фильм посмотрели 41,9 миллиона зрителей.
Вскоре Фомин получил роль в боевике «Фанат-2». В первой части главного героя играл Алексей Серебряков, однако актер отказался сниматься в продолжении, и создатели проекта пригласили Олега Фомина.
Позднее артист появился в исторической драме Андрея Кравчука «Адмиралъ», где исполнил роль офицера Подгурского. Работа над фильмом продолжалась четыре года, а съемки проходили в разных регионах — от Санкт-Петербурга до Байкала.
После этого Фомин вошел в актерский состав приключенческой ленты «Болевой порог». Картина рассказывала историю компании друзей, отправившихся на Горный Алтай. Продюсеры проекта делали ставку на реалистичную картинку, поэтому съемочная группа активно использовала камеры GoPro и коптеры.
В марте 2020 года зрителям представили спортивную драму «Проспект Обороны», производство которой завершилось еще за несколько лет до премьеры. Олег Фомин сыграл отца Александра Астахова. По словам актеров проекта, сериал затрагивал тему семейных конфликтов и сложных отношений между близкими людьми.
В сериале «Художник» артист перевоплотился в наркома Меркулова, а в драме «Заполярный вальс» исполнил роль врача Владимира Белькова. Фомин признавался, что тщательно работал над образом, поскольку с большим уважением относится к профессии врача.
Фильмография Олега Фомина
- 1988 — «Меня зовут Арлекино»;
- 1990 — «Фанат-2»;
- 1992 — «Игра всерьез»;
- 1997 — «Убить лицедея»;
- 2004 — «Весьегонская волчица»;
- 2005 — «Развод и девичья фамилия»;
- 2009 — «Любить и ненавидеть»;
- 2010 — «Естественный отбор»;
- 2012 — «Отдел "С.С.С.Р."»;
- 2013 — «Истребители»;
- 2016 — «Штрафник», «Экипаж»;
- 2019 — «Болевой порог»;
- 2020 — «Проспект Обороны»;
- 2021 — «Смерш. Новое»;
- 2022–2025 — «Художник»;
- 2023 — «Заполярный вальс», «ГДР»;
- 2024 — «Операция "Карпаты"»;
- 2025 — «Метод-3».
Режиссерская карьера Олега ФоминаВ 1991 году Олег Фомин дебютировал как режиссер, сняв молодежную мелодраму «Милый Эп» по повести Геннадия Михасенко. Картина не вышла в широкий прокат и распространялась на видеокассетах. Тем не менее режиссер получил главный приз конкурса «Дилетанты» на фестивале «Созвездие».
Крупный успех пришел к Фомину уже в 2000-х. Четырехсерийная трагикомедия Next с Александром Абдуловым и Александром Лойе получила признание зрителей, а творческую группу наградили премией «Золотой орел» в категории «Лучший телевизионный фильм».
Позднее режиссер снял проект «КГБ в смокинге», главную роль в котором исполнила Екатерина Волкова. Интересно, что по мотивам сериала даже выпустили компьютерную игру.
Отдельное место в фильмографии Фомина занимает историко-приключенческая драма «Господа офицеры: Спасти императора», посвященная событиям Гражданской войны.
Осенью 2022 года зрители увидели военный проект «Баренцево море». Съемки проходили в Мурманске, который произвел на режиссера сильное впечатление. Фомин рассказывал, что картина посвящена не столько войне, сколько человеческим судьбам. Режиссер также вспоминал свою бабушку, пережившую два нацистских концлагеря. По словам Фомина, именно истории родственников и подвиги советских людей помогали ему во время работы над военными проектами.
Весной 2024 года состоялась премьера многосерийной драмы «Операция "Карпаты"». Создатели проекта решили соединить военно-исторический сюжет с динамикой боевика и большим количеством экшен-сцен.
Личная жизнь Олега ФоминаОлег Фомин никогда не скрывал, что несколько раз пытался построить семью. Режиссер признавался: долгие годы главной проблемой оставалась его фанатичная преданность профессии.
Первой супругой артиста стала художник по костюмам Алиса. Вместе они прожили семь лет. В Риге супруги открыли бизнес по производству кожаной одежды, которую охотно покупали представители шоу-бизнеса и киноиндустрии.
«Жизнь со мной — это адский труд. Мы с первой супругой были вместе семь лет, а потом она ушла. Мне трудно это объяснить. Все рано или поздно заканчивается. По всей видимости, у нее просто не осталось сил на то, чтобы терпеть меня», — вспомнил режиссерПосле развода Фомин тяжело переживал расставание и некоторое время буквально жил у друзей с одной спортивной сумкой. В этот сложный период рядом с ним оказалась актриса Вера Сотникова. Их роман продолжался около полугода. Позднее режиссер рассказывал, что эти отношения стали для обоих эмоциональной поддержкой после тяжелых жизненных событий.
«Нам обоим были нужны эти отношения в качестве утешения. Мы расстались абсолютно без трагедий, я вас умоляю. Всем было хорошо и замечательно. Встречались мы преимущественно у Веры, она тогда жила в коммунальной квартире. Мы не жили вместе, я периодически оставался у нее ночевать. Продолжалось это примерно полгода. А после приняли решение расстаться, распили бутылку шампанского и пожелали друг другу счастья», — делился Фомин.
После расставания Фомин практически полностью сосредоточился на работе. Позже он познакомился с женщиной по имени Елена. По признанию режиссера, тогда им двигало острое чувство одиночества. Однако совместная жизнь быстро показала, насколько разными оказались их характеры. Даже рождение сына не спасло отношения.
«Мы познакомились с Еленой через общих друзей. Однажды я просто вручил ей ключи от квартиры и уехал. Хотелось, чтобы просто кто-то меня ждал, был рядом, когда я возвращаюсь с гастролей. Когда же мы начали жить вместе, выяснилось, что общаться и находить общий язык не так уж и просто», — вспоминал он.Позже режиссер женился на женщине по имени Алена. В этом браке родился сын Данила, однако отношения супругов довольно быстро зашли в тупик. Фомин признавался, что им оказалось сложно уживаться друг с другом даже в период беременности супруги.
После этого в жизни артиста появилась 17-летняя Мария Балым. Ради новых чувств Фомин ушел из семьи, однако серьезной разницы в возрасте отношения не выдержали.
Настоящее семейное счастье режиссер обрел только с четвертой супругой Татьяной. Долгое время женщина даже не подозревала, что общается с известным актером и режиссером. Позднее между ними завязались серьезные отношения. Именно рядом с Татьяной, подарившей артисту еще одного ребенка, Фомин почувствовал гармонию и стабильность.
Конфликт Олега Фомина и Гарика ХарламоваКонфликт между Олегом Фоминым и Гариком Харламовым вспыхнул в 2008 году во время съемок комедии «Самый лучший фильм — 2». Режиссера привлекли в проект обещаниями полной творческой свободы и внушительного бюджета в 10 миллионов долларов. Однако на практике Фомин столкнулся с полным игнорированием его эскизов и раскадровок со стороны продюсеров Comedy Club Production.
На съемочной площадке возник кризис управления, так как Гарик Харламов и кинопродюсер Артак Гаспарян совмещали роли сценаристов, продюсеров и актеров, постоянно вмешиваясь в режиссерский процесс. Ситуацию усугубляли финансовые разногласия: Фомин утверждал, что выделенные миллионы уходили руководству, а на техническое обеспечение съемок выделялись минимальные средства.
По воспоминаниям режиссера, работа сопровождалась ежедневными скандалами, доходившими до уровня криминальных разборок. В итоге картину досняли, но Фомин навсегда сохранил крайне негативное отношение к этому опыту и продюсерским методам команды Харламова.
Олег Фомин сейчасСегодня Фомин активно живет и работает в России, продолжая снимать кино, играть в театре и сниматься у других режиссеров. В конце 2025 года Олег Фомин занял кресло режиссера нового комедийно-драматического сериала «Обратная сторона медали».
Как актер он принимает участие в съемках драматического триллера Юрия Быкова «Вершина» и криминального сериала «Метод 3».