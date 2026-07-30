Стремительный карьерный рост, психбольница и смерть в одиночестве: как сложилась судьба звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова?
Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, но при этом очень непростую жизнь. Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один — в материале «Радио 1».
Биография Юрия Белова: ранние годыЮрий Андреевич Белов родился 31 июля 1930 года в городе Ржев Тверской области. Отец будущей кинозвезды был военным, поэтому семья часто меняла место жительства в зависимости от его службы. Они жили на Курильских островах, во Владивостоке и Калининграде. Где бы маленький Юра не жил, он быстро находил себе друзей и чувствовал себя как дома.
С малых лет у мальчика наблюдался актерский талант, он обладал живой фантазией и харизмой. После завершения обучения в средней школе Юрий Белов успешно прошёл вступительные испытания в один из самых авторитетных вузов столицы — ВГИК. Белов не обладал выдающейся внешностью, и стати в нем почти не было, но его солнечность, искренность и простоту комиссия заметила.
Белов проходил обучение в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. На третьем курсе к их группе присоединилась Надежда Румянцева. Впоследствии она вспоминала, что первое, что она запомнила о Юрии Белове, была его лучезарная улыбка.
В 1955 году Юрий Белов получил диплом о высшем образовании и был принят в Театр-студию киноактёра.
Карьера в киноВ 1955 году Юрий Белов дебютировал в кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Вольница» и «Мать и сын». Уже через год актер сыграл одну из главных ролей в картине «Карнавальная ночь». Фильм имел ошеломительный успех и по сей день очень любим публикой. Актер стал узнаваемым и любимым с одной роли.
За «Карнавальной ночью» последовал не менее любимый фильм «Весна на Заречной улице». Актера начали приглашать многие режиссеры, и он с удовольствием играл как главные, так и второстепенные роли.
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Фильмы с участием Юрия Андреевича словно наполнены магией актера. Все помнят картины «Неподдающиеся», «Алешкина любовь», «Человек ниоткуда», «Королева бензоколонки», «Ко мне, Мухтар!» и многие другие фильмы советского периода. Фильмография актера насчитывает более 70 работ в кино.
Личная жизнь Юрия БеловаЕдинственной любовью Юрия Андреевича оказалась его сокурсница Надежда Румянцева. Отношения начались еще на третьем курсе. Юрий и Надежда были замечательной парой, их отношения вызывали зависть у сокурсников. Однако спустя год их пути разошлись. Надежда начала встречаться с актёром Владимиром Шуруповым.
Когда возлюбленная ушла, в актере словно надломилось что-то. Он переживал расставание в одиночестве, а когда вернулся, близкие заметили появившиеся в нем перепады настроения и кратковременную отстраненность. Он находил утешение в работе, а в свободное время предпочитал оставаться в одиночестве, закрывшись в квартире и погружаясь в глубокие размышления.
После расставания Румянцева и Белов играли вместе в картинах «Неподдающиеся» и «Королева бензоколонки». К моменту съемок последнего Надежда уже была в разводе, и чувства вспыхнули вновь. Но былых отношений возродить не удалось, Юрий был, мягко говоря, странным, а временами и жестоким. Когда во время ссоры актер попытался ударить Румянцеву, она поняла, что пора уходить.
В 1967 году Надежда второй раз вышла замуж. А Белов на полгода оказался в психиатрической больнице. Доподлинно не известно, что стало причиной госпитализации, но ходили слухи о попытке суицида актера.
После того как Юрий вышел из больницы, он вернулся к своей работе, но актер сильно изменился. Он путал слова и забывал текст, режиссёры сначала старались давать ему роли, где нужно произносить минимум слов, а после и вовсе перестали приглашать на съемки.
Артист ушел в театр. Там он познакомился со своей будущей супругой. Белову было уже за 40 лет, когда он женился на актрисе Светлане Швайко. Она была на девять лет моложе актёра и искренне любила мужа. В 1976 году у пары родился сын Святослав. Появление малыша в семье усугубило финансовые проблемы, с которыми столкнулись родители. Из-за нехватки средств и ощущения ненужности Белов начал всё чаще обращаться к алкоголю, что только ухудшало его состояние.
Внезапная смерть 31 декабряКонец 80-х был для многих тяжелым временем, но Белов ощущал его особенно остро. Отсутствие работы, забвение и натянутые отношения с супругой привели актера к затяжной депрессии. Жена не выдержала поведения мужа и, забрав сына, уехала к родителям. Она никогда не бросала его совсем, приезжала, привозила еду, но наладить диалог с мужем так и не смогла.
Актера не стало 31 декабря 1991 года. Юрий Белов много лет жаловался на болящее сердце, но за помощью к медикам не обращался. В новогоднюю ночь сердце актера перестало биться.
Белова обнаружила жена, она же прождала ритуальную службу почти сутки, пока страна встречала новый 1992 год. На церемонию прощания с актёром не явились ни его коллеги по цеху, ни близкие люди. Присутствовали лишь Светлана с сыном и несколько человек, помогавших с похоронами. Великий актер Юрий Белов похоронен на Кунцевском кладбище Москвы.