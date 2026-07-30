Стремительный карьерный рост, психбольница и смерть в одиночестве: как сложилась судьба звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова?

30 июля 2026, 16:59

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Карнавальная ночь»)

Один из самых популярных актёров советского кино 1950-х — 1960-х годов Юрий Белов прожил яркую, но при этом очень непростую жизнь. Он сыграл множество разнообразных ролей, был любим публикой, а умер в полном забвении и одиночестве. О том, как жил выдающейся актер, кого любил и почему на закате лет остался один — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юрия Белова: ранние годы Карьера в кино Личная жизнь Юрия Белова Внезапная смерть 31 декабря

Биография Юрия Белова: ранние годы

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф «Неподдающиеся»)

Карьера в кино

Николай Фоменко заплатит 10 тысяч за одну забытую квитанцию

Личная жизнь Юрия Белова

Надежда Румянцева и Юрий Белов (Фото: скриншот т/п «Легенды кино. Юрий Белов»)

Юрий Белов (Фото: скриншот к/ф « Странный отпуск»)

Внезапная смерть 31 декабря