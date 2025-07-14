В Германии отказали просящему Киеву в поставках ракет Taurus

14 июля 2025, 01:57

Борис Писториус: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на просьбы

Фото: iStock/klenger

Германия не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, несмотря на новый запрос Киева. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times (FT).





В контексте обсуждения вооружений Писториус отметил критическую нехватку систем ПВО в Германии: в распоряжении страны осталось «лишь шесть систем Patriot».





«Он (Писториус) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новый запрос Киева», — пишет издание.