В Германии отказали просящему Киеву в поставках ракет Taurus
Борис Писториус: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на просьбы
Германия не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, несмотря на новый запрос Киева. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times (FT).
В контексте обсуждения вооружений Писториус отметил критическую нехватку систем ПВО в Германии: в распоряжении страны осталось «лишь шесть систем Patriot».
«Он (Писториус) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новый запрос Киева», — пишет издание.Министр также анонсировал встречу с шефом Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят американскую «дорожную карту» безопасности для Европы и возможную покупку Берлином двух систем Patriot для последующей передачи Украине. Еще в начале июля «Радио 1» передавало, что Германия хочет заключить с США тайную сделку по вооружению ВСУ.
Отдельно Писториус упомянул о разработке долгосрочного «плана закупок» вооружений до 2030-х годов, включающего танки, подлодки, БПЛА и истребители.
Ранее сообщалось, что в США назвали причину «заморозки» линии фронта на Украине.