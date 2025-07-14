В Германии отказали просящему Киеву в поставках ракет Taurus

Борис Писториус: ФРГ не будет поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на просьбы
Фото: iStock/klenger

Германия не будет поставлять крылатые ракеты Taurus Украине, несмотря на новый запрос Киева. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times (FT).



В контексте обсуждения вооружений Писториус отметил критическую нехватку систем ПВО в Германии: в распоряжении страны осталось «лишь шесть систем Patriot».

«Он (Писториус) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на новый запрос Киева», — пишет издание.
Министр также анонсировал встречу с шефом Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне, где стороны обсудят американскую «дорожную карту» безопасности для Европы и возможную покупку Берлином двух систем Patriot для последующей передачи Украине. Еще в начале июля «Радио 1» передавало, что Германия хочет заключить с США тайную сделку по вооружению ВСУ.

Отдельно Писториус упомянул о разработке долгосрочного «плана закупок» вооружений до 2030-х годов, включающего танки, подлодки, БПЛА и истребители.

Ранее сообщалось, что в США назвали причину «заморозки» линии фронта на Украине.

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Мария Моисеева

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