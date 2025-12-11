Боевики в летней форме, задержка в Шереметьево и уничтоженные 287 БПЛА ВСУ над 12 регионами РФ: последние новости СВО на 11 декабря
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеГруппировка войск «Север» активизировала наступление с поддержкой авиации, артиллерии и ТОС. На участках Теткинского и Глушковского наши силы атаковали позиции и логистику украинских войск в районах Рыжевки и Искрисковщины.
Белгородская областьВечером регион подвергся мощным ударам от РСЗО. ПВО успешно сработала, но обломки упали в Белгороде, повредив стекла в частном доме.
Харьковское направлениеГруппировка войск «Север» сообщает о продвижении в Вильче и на Хатненском участке. Наши войска действуют в восточной части Вильчи и очищают занятые здания.
СеверскИдет зачистка города от остатков украинских войск. Наши силы закрепляются северо-западнее Закотного.
Мирноград (Димитров)Противник признает потерю южной части застройки. Наши войска уже находятся в центре окруженного города.
Запорожская областьНа востоке группировка войск «Восток» продвигается к центру Гуляйполя, бои идут с высокой интенсивностью. Мы оказываем давление на врага всеми доступными средствами. На Запорожском фронте у Новоданиловки продолжаются позиционные бои, ситуация остается стабильной.
Херсонское направлениеУкраинские войска обстреляли Алешкинскую райбольницу. В результате погибли три человека, двое ранены, среди них женщина — все это работники медучреждения.
Украинец напал на работника ТЦКВо Львовской области на западе Украины произошел инцидент: мужчина напал на работника территориального центра комплектования и ранил его топором. Пострадавшего госпитализировали, в настоящий момент ведутся следственные действия.
Задержка самолетов в МосквеОграничения в аэропорту Шереметьево привели к массовой задержке авиарейсов.
Летняя форма у боевиковСолдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат на передовой в летней форме из-за нехватки материального обеспечения.
ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 287 БПЛА ВСУМинобороны России сообщило о масштабной операции против беспилотников ВСУ. За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 287 дронов, пытавшихся пересечь воздушное пространство страны.
Сто восемнадцать — над Брянской областью, сорок — над Калужской областью, сорок — над Московским регионом, в том числе тридцать два БПЛА, летевших на Москву, двадцать семь — над Тульской областью, девятнадцать — над Новгородской областью, одиннадцать — над Ярославской областью, десять — над Липецкой областью, шесть — над Смоленской областью, пять — над Курской областью, пять — над Орловской областью, четыре — над Воронежской областью, два — над Рязанской областью.