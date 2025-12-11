11 декабря 2025, 10:40

Фото: iStock/gorodenkoff

ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумское направление Белгородская область Харьковское направление Северск Мирноград (Димитров) Запорожская область Херсонское направление Украинец напал на работника ТЦК Задержка самолетов в Москве Летняя форма у боевиков ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 287 БПЛА ВСУ

Сумское направление

Белгородская область

Харьковское направление

Дочь Жириновского шокировала пророчеством отца об Украине: кто станет её последним президентом?

Северск

Мирноград (Димитров)

Запорожская область

Херсонское направление

Украинец напал на работника ТЦК

Задержка самолетов в Москве

Десятки самолетов задержали в Шереметьево из-за атаки БПЛА

Летняя форма у боевиков

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 287 БПЛА ВСУ