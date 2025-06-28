Давление на ВСУ под Покровском и освобождение села Новая Кругляковка: последние новости СВО на 28 июня
На всех направлениях ВС РФ успешно отражают атаки противника и продолжают наступление под Часов Яром, Покровском и Угледаром. В Курской области сорваны попытки прорыва украинских групп, а на Сумском направлении отбито 12 контратак с большими потерями для ВСУ. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».
Курская область
На Тёткинском и Глушковском направлениях ВСУ продолжают безуспешные попытки проникновения на территорию Курской области. За минувшие сутки в районе Бессаловки штурмовая группа 158-й ОМБР предприняла попытку прорыва, однако была своевременно обнаружена и полностью уничтожена российскими подразделениями при поддержке артиллерии и БПЛА. Одновременно в районе посёлка Новый Путь военные 47-й ОМБР ВСУ вновь попытались атаковать, но попали под комплексное огневое поражение — большая часть группы ликвидирована, уцелевшие в панике отступили в сторону Павловки.
Сумское направление
На Сумском направлении подразделения ВС РФ продолжают методичное продвижение, несмотря на отчаянные попытки противника остановить наступление. За минувшие сутки украинские формирования предприняли двенадцать контратак в районах Андреевки, Яблоновки, Новониколаевки, Алексеевки, Юнаковки и села Садки, однако все атаки были отбиты с большими потерями для врага. В боях участвовало свыше 80 военнослужащих ВСУ, из которых более 50 ликвидировано, свыше 20 получили тяжёлые ранения и остались на поле боя, а немногие уцелевшие в беспорядке отступили на исходные позиции.
Морская пехота РФ ведёт зачистку лесных массивов, последовательно уничтожая укрывающиеся группы противника. В то же время десантники, отразив три контратаки, закрепились на окраинах Юнаковки, выбив врага из домовладений и опорных пунктов в прилегающих лесополосах. Действия российских подразделений отличаются высокой слаженностью и эффективным применением огневых средств, что позволяет не только срывать планы противника, но и продолжать планомерное продвижение в направлении областного центра.
Угледарское направление
На данном направлении подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление, методично расширяя зону контроля. В районе села Шевченко российские войска, преодолевая сопротивление противника, продвигаются в направлении Воскресенки, закрепляясь на новых рубежах и совершенствуя оборонительные позиции.
Особенно ожесточённые бои развернулись в районе населённого пункта Комар, где российские штурмовые группы ведут напряжённые уличные бои, подавляя узлы сопротивления ВСУ. Противник, используя заранее подготовленные укрепления, оказывает упорное сопротивление, однако несёт значительные потери в живой силе и технике.
Активные боестолкновения продолжаются на южных подступах к Мирному, а также в районах Зирки и Грушевского, где украинские формирования пытаются контратаковать, но каждый раз отбрасываются на исходные позиции с большими потерями.
Трамп высоко оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Часовоярское направление
В Часов Яре продолжаются интенсивные боевые действия за контроль над стратегически важными высотами. Подразделения ВС РФ ведут методичное наступление в южных кварталах, где в ходе уличных боёв постепенно вытесняют противника из разрушенных многоэтажных зданий. Особое значение приобретает продвижение российских войск к опушке леса западнее центральных районов, что позволит взять под контроль ключевые подступы к городу.
В районе Ступочек развернулись особенно ожесточённые бои. Несмотря на мощные удары российской артиллерии и авиации по позициям ВСУ, противник продолжает упорно сопротивляться, используя заранее подготовленные укрепления. Однако постоянное давление со стороны российских подразделений и точная работа артиллерийских расчётов постепенно подрывают обороноспособность украинских формирований.
Купянское направление
На Купянском направлении войска ВС РФ продолжают наращивать оперативные успехи. Министерство обороны РФ официально подтвердило освобождение населённого пункта Новая Кругляковка, что стало первым значительным продвижением на данном участке фронта за последнее время. Освобождение этого села имеет важное оперативное значение, позволяя укрепить южный фланг российских позиций и создать плацдарм для дальнейшего наступления.
Покровское направление
На Купянском направлении подразделения ВС РФ продолжают методичное наступление, добиваясь оперативных успехов на нескольких участках фронта. В районе Удачного российские войска усиливают давление на противника, постепенно смещая линию боевого соприкосновения к центру населённого пункта. Наступление ведётся одновременно с южного и северного флангов, создавая угрозу окружения украинских формирований.
Особое значение приобретает продвижение российских сил на участке от Новосергеевки до Молодецкого, где остаётся преодолеть около двух километров. Успешное развитие наступления на этом направлении позволит выйти западнее Удачного и перерезать ключевые транспортные артерии, используемые ВСУ для снабжения своих подразделений.