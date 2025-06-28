28 июня 2025, 10:08

Фото: iStock / Three Spots

На всех направлениях ВС РФ успешно отражают атаки противника и продолжают наступление под Часов Яром, Покровском и Угледаром. В Курской области сорваны попытки прорыва украинских групп, а на Сумском направлении отбито 12 контратак с большими потерями для ВСУ. Подробнее о ситуации в прифронтовой зоне СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Сумское направление Угледарское направление Часовоярское направление Купянское направление Покровское направление



Курская область

Сумское направление

Угледарское направление

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Часовоярское направление

Купянское направление

Покровское направление