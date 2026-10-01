Гибель Сердючки в киевском кафе, высказывания против РФ и запрет на въезд в ОАЭ: как выпускник ПТУ Андрей Данилко покорил зрителей?
Андрей Данилко прославился благодаря образу Верки Сердючки — энергичной проводницы с яркой звездой на голове, узнаваемой далеко за пределами Украины. Артист построил карьеру в музыке, кино, телевизионных проектах и юмористических шоу, однако предпочитал не раскрывать детали личной жизни. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и учеба Андрея ДанилкоАндрей Данилко родился 2 октября 1973 года в Полтаве, в Украинской ССР. По знаку зодиака он Весы. В школьные годы Данилко познакомился с Аней Сердюк. Эта встреча повлияла на его творческую судьбу: фамилия девушки позднее стала основой для имени Верки Сердючки. Андрей переживал из-за разницы в социальном положении и считал, что бедному мальчику сложно привлечь внимание красавицы. Одноклассники даже собирали деньги на его выпускной наряд. После школы, в 1991 году, Данилко поступил в Полтавское профессионально-техническое училище. Там он продолжил выступать с юмористическими номерами и искал собственный сценический стиль.
Как появилась Верка СердючкаВ 1993 году Андрей Данилко впервые представил Верку Сердючку на фестивале «Юморина», который проходил в День смеха. Новый персонаж отличался прямотой, грубоватым юмором и оптимизмом. Жюри оценило выступление студента ПТУ вторым местом. Спустя год артист вновь вышел на сцену конкурса и получил Гран-при. После этого его начали приглашать в телевизионные программы, рекламные кампании и концертные проекты. Данилко попытался продолжить образование в Киевском эстрадно-цирковом училище. Однако учеба не сложилась: артиста отчислили за неуспеваемость и сложный характер. Большую часть времени он посвящал выступлениям, телеэфирам и гастролям.
Музыка, популярные песни и доходыВерка Сердючка быстро стала одним из самых известных поп-персонажей. К 2009 году дискография исполнителя насчитывала 11 альбомов. Среди самых популярных композиций — «А я иду такая вся», «Мне так нужна любовь твоя», «Елки», «Я не поняла» и «Все будет хорошо». Успех на сцене отразился на доходах Данилко. Неофициальный сайт Верки Сердючки сообщал, что за 2009 год артист заработал 150 тысяч долларов и вошел в десятку самых состоятельных представителей украинского шоу-бизнеса.
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Роли в кино и новогодних мюзиклахАндрей Данилко участвовал более чем в 20 кино- и телепроектах. Зрители запомнили его по новогодним мюзиклам «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Сорочинская ярмарка», «Морозко» и «Золушка». Одной из заметных работ стал мюзикл «За двумя зайцами». Экранный образ Верки Сердючки органично вписался в формат праздничных музыкальных постановок и усилил популярность артиста.
Слухи о личной жизни Андрея ДанилкоВне сцены Андрей Данилко ведет закрытый образ жизни. СМИ не раз приписывали ему разные романы. В прессе появлялись и другие слухи: одни издания обсуждали сексуальную ориентацию певца, другие писали о якобы существующих сыновьях Михаиле и Иване. Во времена популярности «СВ-шоу» Данилко не спешил комментировать домыслы. Он редко давал подробные ответы на вопросы о семье и отношениях, сохраняя интригу вокруг своей персоны.
Слухи о покушении и переезд в ЕвропуВ 2014 году, после политических событий на Украине, власти страны объявили Андрея Данилко персоной нон грата. В тот же период в СМИ появилась информация о возможном покушении на артиста. По этим сообщениям, приятель Данилко проиграл деньги в карты и якобы пообещал неизвестным людям расправиться с певцом в счет долга. Приближенные артиста узнали о предполагаемой угрозе. Несколько дней пресса распространяла слухи о гибели Данилко в киевском кафе, пока он не выступил с официальным заявлением. После этих событий артист переехал в Европу на постоянное место жительства. В Украину он приезжал ради гастролей и съемок телепередач.
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