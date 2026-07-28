28 июля 2026, 13:50

Сергей Горобченко (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

Актеру Сергею Горобченко, известному зрителям по культовой роли Пети «Рамы» в криминальной драме «Бумер», а также по работам в сериалах «Офицеры» и «Молодежка», 29 июля исполняется 54 года. Сегодня на счету артиста более 130 ролей, он является истинным патриотом России и отцом шестерых детей. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Сергея Горобченко Жизнь в Америке Личная жизнь Горобченко Семейный раскол с Невзоровым** Жизнь Горобченко сегодня



Биография Сергея Горобченко

Жизнь в Америке

Сергей Горобченко (Фото: Instagram*@ sgorobchenko_official)

«Внимание зрителей, которые подходили ко мне на улицах и просили автографы, ставило меня в тупик. Я не знал, как на это реагировать, и сбежал в Америку. Увы, чтобы чего-то добиться в Штатах, нужно там родиться или попасть туда в раннем возрасте. Я чувствовал себя там чужим и решил уехать. Я русский человек и жить должен в России», — цитирует артиста издание KP.ru.

Личная жизнь Горобченко

Сергей Горобченко и Полина Невзоровоа (Фото: Instagram*@ sgorobchenko_official)

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Семейный раскол с Невзоровым**

Александр Невзоров** (Фото: Instagram*@ lydianevzorova)

«Полина, сохраняя достоинство, не комментирует политические взгляды отца, но полностью разделяет позицию мужа», — отмечают друзья семьи.

Жизнь Горобченко сегодня