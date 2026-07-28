«Я русский и жить должен в России»: творческий побег Сергея Горобченко в США, война с тестем-иноагентом и шестеро детей
Актеру Сергею Горобченко, известному зрителям по культовой роли Пети «Рамы» в криминальной драме «Бумер», а также по работам в сериалах «Офицеры» и «Молодежка», 29 июля исполняется 54 года. Сегодня на счету артиста более 130 ролей, он является истинным патриотом России и отцом шестерых детей. О творческой и личной жизни звезды экрана читайте в материале «Радио 1».
Биография Сергея ГоробченкоБудущий артист появился на свет 29 июля 1972 года в небольшом городе Североуральск. Его родители не имели отношения к искусству. Отец работал водителем, а мать, Нина Александровна, была инженером-экономистом. Когда ему было десять лет, родители приняли решение о разводе, но это не повлияло на их тёплые отношения.
В 16 лет Горобченко переехал в Ленинград, где поступил в Горный институт, следуя семейной традиции. Однако уже через полтора года он осознал, что инженерная стезя не его призвание. После ухода из университета Сергей поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова, который успешно окончил в 2000 году.
После получения диплома Горобченко работал в Санкт-Петербургском театре комедии, а затем перешёл в московский «Ленком». Его кинодебют состоялся в 1998 году в сериале «Агент национальной безопасности», где он сыграл хакера Петра Смирнова. Но настоящая слава пришла в 2003 году после роли Пети «Рамы» в культовом фильме «Бумер».
Жизнь в АмерикеВ том же году на пике популярности Горобченко уехал в США. Позже он сам назовет этот поступок «побегом».
«Внимание зрителей, которые подходили ко мне на улицах и просили автографы, ставило меня в тупик. Я не знал, как на это реагировать, и сбежал в Америку. Увы, чтобы чего-то добиться в Штатах, нужно там родиться или попасть туда в раннем возрасте. Я чувствовал себя там чужим и решил уехать. Я русский человек и жить должен в России», — цитирует артиста издание KP.ru.В США актёр пытался найти своё место в жизни: он выступал с песнями в ресторанах и искал себя в музыке. Но именно в русской церкви на Манхэттене он впервые осознал свою связь с Россией и исповедовался.
Через полгода он вернулся на родину. Спустя годы Горобченко вспоминал, что та поездка стала для него важным опытом. Только вдали от дома он понял, как сильно любит свою страну.
Личная жизнь ГоробченкоВ жизни Сергея Горобченко было всего две женщины. Первые серьезные отношения завязались у актера с Александрой Флоринской во время учебы в ЛГИТМиК. Молодые люди быстро сошлись и начали жить вместе, а в 1997 году у них родился сын Глеб.
Эти отношения продлились шесть лет, и в 2003 году пара рассталась. Сам Горобченко признавался, что они с Александрой слишком рано стали жить вместе, потому и расстались. Хотя их пути разошлись, актёр сохранил дружеские чувства к своей бывшей супруге и активно участвовал в жизни их общего сына. Кстати, Глеб, следуя по стопам своих родителей, решил связать свою жизнь с режиссурой.
В 2008 году Сергей связал себя узами брака с актрисой Полиной Невзоровой, дочерью известного журналиста, а ныне иноагента Александра Невзорова**. Кроме официального оформления брака пара венчалась в церкви. Сейчас в этой семье растут пятеро детей: Александр (2008), Петр (2010), Иван (2012), Анна (2014) и София (2016).
Особенностью их семьи стало гармоничное сочетание традиционных ценностей и современного подхода к воспитанию. Полина, пожертвовав актерской карьерой, полностью посвятила себя семье, а Сергей, вопреки стереотипам о занятости артистов, всегда находил время для участия в жизни детей. Его присутствие при родах каждого ребенка и активная позиция в воспитании стали ярким примером ответственного отцовства.
Религиозные взгляды, объединившие супругов, хотя и стали причиной разногласий с Александром Невзоровым**, отцом Полины, но заложили прочный духовный фундамент их семьи. Сегодня, спустя 18 лет совместной жизни, Сергей Горобченко и Полина Невзорова остаются примером крепкого союза в мире шоу-бизнеса, где их история выделяется искренностью и преданностью семейным идеалам.
«В 15 лет уже женщина, у неё всё было»: чем обернулся выданный Авербухом секрет жены? Скандал с Собчак и прерванное Лизой Арзамасовой молчание
Семейный раскол с Невзоровым**История семьи Сергея Горобченко и Полины Невзоровой могла бы стать примером идеальных семейных отношений, если бы не многолетний конфликт с отцом Полины, Александром Невзоровым**. Этот разрыв имеет глубокие корни и развивался в несколько этапов.
Все началось с детской травмы Полины. В возрасте девяти лет она пережила уход отца из семьи. Александр Невзоров** не просто оставил жену и дочь, но и полностью прервал с ними все контакты. Новый виток конфликта произошел, когда Полина и Сергей обрели глубокую православную веру. Их регулярные посещения церкви и воспитание детей в религиозных традициях вступили в резкое противоречие с атеистическими взглядами Невзорова**. Журналист не скрывал своего отношения, называя христианство «древнееврейским фольклором».
Окончательный разрыв случился на политической почве. После начала СВО Невзоров**, занявший резко критическую позицию и переехавший в Израиль, был признан иностранным агентом. В то время как Горобченко открыто поддерживал действия России.
«Полина, сохраняя достоинство, не комментирует политические взгляды отца, но полностью разделяет позицию мужа», — отмечают друзья семьи.Парадоксально, но сам Сергей Горобченко проявляет христианское смирение в этой ситуации. «Не суди, да не судим будешь», — говорит актер, признаваясь, что молится за своего тестя. Однако на восстановление отношений надежды нет. Невзоров** не появился на свадьбе дочери, игнорирует рождение внуков, демонстрируя полное равнодушие к семейным узам.
Жизнь Горобченко сегодняСейчас Сергей Горобченко продолжает активно сниматься и живет в Москве с женой Полиной и детьми. В 2025 году с участием артиста на экраны вышли проекты «Наш спецназ. Ингушетия-2», «Наш спецназ. Карачаево-Черкесия», «Расклад на убийство». И уже в этом году стартовал показ сериалов «Наш спецназ-4», «Наш спецназ. Калининград» и готовятся к выходу «Наш спецназ. Красноярск» и «Особый пациент». Актер остается востребованным и не собирается останавливаться на достигнутом.
Читайте также:
** Признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов