10 августа 2026, 12:20

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова шокировала публику заявлением о том, что не считает свою дочь Полину Аксенову лучшим ребенком на свете. Причем сказала она это в присутствии самой девушки. На фоне нового публичного конфликта вспомним о непростом детстве звездной наследницы, её ссорах с родителями, скандалах и отношениях со знаменитой матерью.





Содержание Роман Борисовой с Максимом Аксеновым и скандал с алиментами Алкогольная зависимость Борисовой и конфликт с мужем Напряженные отношения Полины Аксеновой с матерью: побеги и ссоры Психологические проблемы Полины Аксеновой Учеба Полины Аксеновой в Корее Пластические операции, которые начались еще в подростковом возрасте Слухи о беременности Полины Аксеновой Личная жизнь и череда новых скандалов Полины Аксеновой Почему Полина Аксенова считает Дану Борисову плохой матерью

Роман Борисовой с Максимом Аксеновым и скандал с алиментами

«Он работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я. Когда Полине было три месяца, мне пришлось выйти на работу. Мне было тяжело! Я разрываюсь между работой и младенцем, сливаю молоко в туалетах Останкино, а он и пяти копеек не даст!» — вспоминала новоиспеченная мама.

Дана Борисова (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Алкогольная зависимость Борисовой и конфликт с мужем

Напряженные отношения Полины Аксеновой с матерью: побеги и ссоры

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Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Психологические проблемы Полины Аксеновой

Учеба Полины Аксеновой в Корее

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«Полина сейчас в стране своей мечты. Она учится, развивается, находит себя. И мы стараемся поддерживать нормальные отношения, без прежних скандалов и истерик», — рассказала телеведущая.

Пластические операции, которые начались еще в подростковом возрасте

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* @danaborisova_official)

«Я даю Полине много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Мы все обсуждаем, и она ничего не делает „за спиной“. Я знаю, что многие это не одобрят, но считаю, что лучше уж Полина сделает это под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки — они, пока своего не добьются, не успокоятся», — рассказывала Борисова.

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Слухи о беременности Полины Аксеновой

«Послушайте, все эти разговоры о беременности Полины — это плод чьей-то больной фантазии. Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила. Я понять не могу, кто придумал, что Поля в положении? У нее сейчас, как выяснилось, даже отношений нет ни с кем, о чем я сама недавно узнала. Более того, она сейчас готовится к экзаменам и ей лишний стресс не нужен», — заявила Борисова.

Артур Якобсон, Полина Аксенова и Дана Борисова (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Личная жизнь и череда новых скандалов Полины Аксеновой

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Почему Полина Аксенова считает Дану Борисову плохой матерью

«Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что, если хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали. Она мне сказала, что я никто и у меня любая работа будет только из-за нее. Я сказала, что офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички. Хотя меня звали без ее участия. Да у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать! У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания», — написала отцу Полина.