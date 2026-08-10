Пластика, биполярка и интерес разведённого Диброва: скандалы 18-летней дочери Даны Борисовой. Что известно о беременности Полины Аксеновой?
Телеведущая Дана Борисова шокировала публику заявлением о том, что не считает свою дочь Полину Аксенову лучшим ребенком на свете. Причем сказала она это в присутствии самой девушки. На фоне нового публичного конфликта вспомним о непростом детстве звездной наследницы, её ссорах с родителями, скандалах и отношениях со знаменитой матерью.
Роман Борисовой с Максимом Аксеновым и скандал с алиментами
Дана Борисова познакомилась с предпринимателем Максимом Аксеновым в 2005 году во время отдыха в Турции. Мужчина влюбился в телеведущую, вскоре они стали жить вместе, а затем у пары родилась дочь Полина.
Беременность проходила без серьезных проблем, однако после рождения ребенка выяснилось, что Максим не собирался кардинально менять привычный образ жизни. В его квартире даже не было предусмотрено места для детской комнаты. Когда Полине исполнилось четыре месяца, Борисова вместе с дочерью переехала в свою квартиру.
Позже телеведущая рассказывала, что фактически самостоятельно обеспечивала ребенка, хотя отец девочки продолжал работать.
«Он работал в швейцарском дорогом бренде, при этом все продукты покупала я, садик Полинке и все медицинские расходы оплачивала я. Когда Полине было три месяца, мне пришлось выйти на работу. Мне было тяжело! Я разрываюсь между работой и младенцем, сливаю молоко в туалетах Останкино, а он и пяти копеек не даст!» — вспоминала новоиспеченная мама.
В 2009 году Борисова обратилась в суд с требованием взыскать алименты, поскольку, по ее словам, Аксенов практически не участвовал в жизни дочери. Предприниматель предлагал выплатить крупную сумму единовременно в обмен на отказ Борисовой от ребенка, однако телеведущая не согласилась.
Окончательно спор удалось урегулировать только спустя несколько лет. Максима обязали выплачивать по 60 тысяч рублей в месяц, однако, как утверждалось, фактически он перечислял лишь 15 тысяч.
Алкогольная зависимость Борисовой и конфликт с мужем
Первые годы жизни Полины нельзя назвать спокойными. В семь лет девочка поступила в московскую гимназию и поначалу хорошо училась. Однако вскоре в семье начались серьезные проблемы.
В 2017 году стало известно о зависимости Борисовой от алкоголя и наркотиков. Телеведущая связывала этот период своей жизни с прошлым в эскорте и рассказывала, что была вынуждена продавать тело за деньги, но делала это только под воздействием запрещенных веществ или алкоголя. Также Борисова призналась, что до рождения дочери перенесла девять абортов.
На полгода телеведущая отправилась на лечение в Таиланд. В этот период Полина находилась вместе с отцом в Великобритании, где занималась теннисом и училась в местном учебном заведении.
После возвращения Дана захотела забрать дочь в Россию, однако между ней и Максимом Аксеновым возник конфликт. Борисова публично заявила, что бывший возлюбленный настраивает Полину против нее и пытается лишить ее родительских прав. В итоге девочка вернулась в Москву.
Напряженные отношения Полины Аксеновой с матерью: побеги и ссоры
Отношения матери и дочери в подростковом возрасте оставались напряженными. В 2019 году Борисова сократила Полине карманные деньги и отключила интернет после того, как девушка публично ругалась матом. В ответ Полина ушла из дома — сначала к дедушке, а затем к отцу.
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Спустя менее года конфликт разгорелся вновь. Полина изрезала мамину блузку и шарф, а также выбросила страницу из ее мемуаров. Об инциденте сама Борисова рассказала в социальных сетях. На место пришлось вызывать полицию и скорую помощь.
Полина также обратилась к собственным подписчикам и заявила, что полицию вызвал ее отец, который в итоге приехал за дочерью.
В 2020 году Аксенова появилась на НТВ и рассказала, что в детстве голодала и прогуливала занятия. В том же году Борисова пришла на программу «На самом деле» и публично усомнилась в том, что Максим Аксенов является отцом Полины. Проведенный ДНК-тест подтвердил родство.
В 2021 году отношения матери и дочери вновь наладились, и Полина вернулась к Борисовой. Однако вскоре телеведущая обвинила Аксенова в том, что он избил дочь ремнем, после чего ей пришлось бежать от него. Предприниматель отрицал обвинения. Сама Полина заявила, что мать преувеличила произошедшее, а фотографии синяков якобы взяла из интернета.
Психологические проблемы Полины Аксеновой
Очередной причиной беспокойства стали порезы, которые Борисова заметила на руках и ногах дочери. Полина объясняла повреждения игрой с собакой и называла их обычными царапинами, однако окровавленные полотенца заставили мать обратиться за помощью.
В программе «Ты не поверишь» Борисова рассказала, что консультировалась с психологом и связывала происходящее с непростыми отношениями Полины с отцом.
По словам телезвезды, дочь в тот период скандалила, манипулировала и угрожала самоубийством. Позже Полина опубликовала переписку с отцом, в которой предприниматель оскорблял ее из-за яркого макияжа и маникюра.
В 2023 году Борисова сообщила об обострении биполярного расстройства. Спустя несколько месяцев на Полину напала уличная собака, после чего девушка оказалась в больнице.
В том же году мать и дочь приняли участие в проекте, посвященном их отношениям. Полина призналась, что из-за зависимостей Борисова могла забывать ее в детских комнатах и выгонять из дома. Телеведущая выразила сожаление по поводу произошедшего.
Учеба Полины Аксеновой в Корее
В 2024 году Полина отправилась в Южную Корею, чтобы учить язык. Борисова рассказывала, что дочь находится в стране, о которой мечтала, занимается учебой и пытается найти себя.
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«Полина сейчас в стране своей мечты. Она учится, развивается, находит себя. И мы стараемся поддерживать нормальные отношения, без прежних скандалов и истерик», — рассказала телеведущая.
Полина несколько раз в год приезжала домой, а позднее сообщила о планах поступать на журналистику.
Пластические операции, которые начались еще в подростковом возрасте
Внешность Полины также неоднократно становилась предметом обсуждений. Борисова, которую саму обвиняли в чрезмерном увлечении пластическими операциями, разрешила дочери обращаться к хирургам и косметологам.
Первое вмешательство произошло, когда девушке было 15 лет: она увеличила губы с помощью уколов красоты. В 2024 году Полина сделала ринопластику и «углы Джоли». Все процедуры проходили с согласия матери.
«Я даю Полине много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Мы все обсуждаем, и она ничего не делает „за спиной“. Я знаю, что многие это не одобрят, но считаю, что лучше уж Полина сделает это под моим надзором и у хорошего специалиста, чем без моего ведома пойдет непонятно к кому. Это же подростки — они, пока своего не добьются, не успокоятся», — рассказывала Борисова.
В 2025 году 18-летняя Аксенова перенесла комплексную операцию по коррекции фигуры. Ей сделали подтяжку, уменьшили грудь с пятого до третьего размера и провели липоструктурирование. В общей сложности у девушки откачали четыре килограмма жира, часть которого пересадили в ягодицы. Стоимость операции составила 1,2 миллиона рублей.
На такой шаг Полина решилась после набора веса, который связывали со стрессом и скандалами. Из-за изменившейся внешности девушка начала сильно комплексовать. В тот период Борисова сама пыталась похудеть с помощью препаратов и разрешила их дочери. После этого у Аксеновой возникли проблемы со здоровьем, а телеведущую заподозрили в возвращении к запрещенным веществам.
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Борисова неоднократно критиковала дочь из-за лишнего веса, поэтому появлялись предположения, что именно она могла предложить Полине пластические операции. Отец девушки эту идею не поддерживал. При этом высказывалось предположение, что именно он мог оплачивать вмешательства: бизнес Аксенова продолжал приносить доход, тогда как Борисова сталкивалась с финансовыми трудностями, долгами и исками коллекторов.
Слухи о беременности Полины Аксеновой
В 2025 году Полина продолжала учиться в Корее. Тогда Борисова рассказала подписчикам, что дочь якобы может выйти замуж за корейца и родить ей внука. Это породило слухи о беременности девушки.
Однако вскоре телеведущая сама опровергла появившуюся информацию.
«Послушайте, все эти разговоры о беременности Полины — это плод чьей-то больной фантазии. Я не говорила, что она ждет ребенка от корейского парня. Я просто делала предположения, но не более. Но о ее беременности всерьез я не говорила. Я понять не могу, кто придумал, что Поля в положении? У нее сейчас, как выяснилось, даже отношений нет ни с кем, о чем я сама недавно узнала. Более того, она сейчас готовится к экзаменам и ей лишний стресс не нужен», — заявила Борисова.
Отец Полины узнал о скандале из СМИ и устроил дочери телефонный разнос. После этого Борисова пообещала реже общаться с журналистами.
Позже Полина объявила о новых отношениях. Ее избранником стал продюсер Дмитрия Диброва Артур Якобсон. Борисова не поверила в серьезность романа и назвала его PR-отношениями, заявив, что мужчина не подходит ее дочери.
Полина некоторое время жила вместе с Якобсоном, куда переехала после очередной ссоры с матерью. В январе 2026 года пара рассталась.
По словам Якобсона, причиной разрыва стала измена Полины в состоянии алкогольного опьянения, при этом, как утверждалось, девушкой воспользовались. Разрыв она переживала тяжело. По слухам, именно расставание стало триггером, после которого Полина попала в психиатрическую больницу.
Личная жизнь и череда новых скандалов Полины Аксеновой
Личная жизнь Аксеновой также стала поводом для новых слухов. Девушку замечали в компании дочери Глюкозы, сыновей Николая Валуева и Децла, а также Дмитрия Диброва, который к тому моменту уже был холост. Поговаривали, что ведущий «Кто хочет стать миллионером» проявлял к Полине далеко не отеческий интерес.
В 2025 году общественность вновь обсуждала пластическую операцию девушки. В июле Полина сообщила о госпитализации. Врачи выявили у нее легкую степень биполярного расстройства, после чего она продолжила лечение дома.
Позднее стало известно, что проблемы проявились во время съемок проекта «Выживалити. Наследники». После первого эпизода Полина буквально просила других участников добиться ее ухода из проекта. Вернувшись домой, она начала принимать терапию.
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В октябре Борисова сообщила о решении отправить дочь жить в многодетную семью в Белгородской области. Там Полина должна была учиться вести хозяйство, однако это не остановило новые конфликты между матерью и дочерью.
В феврале 2026 года Аксенова оказалась в психиатрической больнице. Она рассказала, что Борисова поместила ее туда после некоего «инцидента», подробностей которого не раскрыла. Врачи при этом заподозрили у девушки не биполярное расстройство, а пограничное расстройство личности. Несмотря на это, Полину отпустили на съемки шоу с экстрасенсами.
Почему Полина Аксенова считает Дану Борисову плохой матерью
Еще один громкий конфликт разгорелся в сентябре 2025 года, когда Полина опубликовала переписку с отцом. В ней девушка обвиняла мать в том, что отношения с Борисовой негативно сказались на ее жизни и карьере.
«Дана Александровна обзвонила все лучшие каналы и сказала, что, если хотят с ней дружить, чтобы никогда меня на работу не брали. Она мне сказала, что я никто и у меня любая работа будет только из-за нее. Я сказала, что офигенный старт — быть дочкой бывшей алкоголички. Хотя меня звали без ее участия. Да у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать! У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания», — написала отцу Полина.
Борисова заявила, что не понимает, что стало причиной очередного конфликта. При этом в социальных сетях телеведущая выглядела якобы нетрезвой.
Теперь семейная история вновь оказалась в центре внимания после заявления Борисовой о том, что она не считает Полину лучшим ребенком. Телеведущая произнесла это, когда дочь находилась рядом, фактически открыв новый виток публичного обсуждения непростых отношений матери и дочери.