24 июня 2026, 16:33

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

25 июня исполняется 65 лет Тимуру Бекмамбетову — российскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, художнику-постановщику и предпринимателю в сфере технологий. Именно он стоял у истоков современной российской кинофантастики, сняв культовые фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также запустив одну из самых успешных отечественных франшиз — «Ёлки». После начала специальной военной операции режиссер покинул Россию, поддержал решение об отстранении российских фильмов от западных кинопремий и впоследствии расстался со своими активами в стране. О творческом пути, личной жизни и нынешнем положении кинематографиста — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Тимура Бекмамбетова: детство и семья Начало карьеры в кино и создание компании Bazelevs «Ночной дозор» и мировая известность Тимура Бекмамбетова Продюсерские проекты и поддержка молодых режиссеров Формат screenlife и технологические проекты режиссера Личная жизнь Тимура Бекмамбетова Отношение Тимура Бекмамбетова к СВО Тимур Бекмамбетов сегодня: где живет?

Биография Тимура Бекмамбетова: детство и семья

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

Начало карьеры в кино и создание компании Bazelevs

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«Ночной дозор» и мировая известность Тимура Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

«Я, конечно, сильно поменял стилистику комикса, потому что там все было больше похоже на "Дэдпула". Было менее приземленно. Я, естественно, принес с собой эстетику "Дозоров" и в американские сценарии, это как раз то самое сочетание фэнтезийности и реализма. Это отличает и "Дозоры", и "Особо опасен"», — рассказывал режиссер.

Продюсерские проекты и поддержка молодых режиссеров

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

«Если я вижу, что кто-то делает что-то интересное, то мне хочется участвовать творчески и организационно. Это органический процесс. Как мне когда-то помогли снять кино, так и я сейчас помогаю другим. Это просто любопытство и профессиональный интерес. Никаких задач организовать сообщество кинематографистов или чему-то их научить у меня нет», — отмечал Бекмамбетов.

Формат screenlife и технологические проекты режиссера

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

Личная жизнь Тимура Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

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Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

Отношение Тимура Бекмамбетова к СВО

«Это грандиозное бедствие. Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье. Потому решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное», — заявил он.

Тимур Бекмамбетов (фото: Instagram* / bekmambetovtimur)

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Тимур Бекмамбетов (фото: РИА Новости / Алексей Даничев)

Тимур Бекмамбетов сегодня: где живет?