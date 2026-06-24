Купил дом Уолта Диснея, женился на помощнице президента и уехал из России: где сейчас создатель «Ёлок» Тимур Бекмамбетов и что он думает про СВО?
25 июня исполняется 65 лет Тимуру Бекмамбетову — российскому режиссеру, сценаристу, продюсеру, художнику-постановщику и предпринимателю в сфере технологий. Именно он стоял у истоков современной российской кинофантастики, сняв культовые фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также запустив одну из самых успешных отечественных франшиз — «Ёлки». После начала специальной военной операции режиссер покинул Россию, поддержал решение об отстранении российских фильмов от западных кинопремий и впоследствии расстался со своими активами в стране. О творческом пути, личной жизни и нынешнем положении кинематографиста — в материале «Радио 1».
Биография Тимура Бекмамбетова: детство и семьяТимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Атырау Казахской ССР. Семья будущего режиссера принадлежала к известному роду. По отцовской линии его предки происходили из ханской династии. Отец Тимура занимал руководящую должность в энергетической отрасли, а мать работала заместителем главного редактора крупного печатного издания.
Несмотря на гуманитарные интересы сына, отец настаивал на получении технического образования. В итоге Тимур поступил в Московский энергетический институт. Однако интереса к инженерным дисциплинам молодой человек так и не испытал. Со временем творческие увлечения взяли верх. Он оставил учебу, прошел службу в армии, после чего переехал в Ташкент.
В столице Узбекистана Бекмамбетов поступил в Театрально-художественный институт имени Александра Островского. Одновременно с учебой он начал работать художником-постановщиком на киностудии «Узбекфильм».
Начало карьеры в кино и создание компании BazelevsСтремясь добиться успеха в кинематографе, Тимур Бекмамбетов переехал в Москву. На первых этапах карьеры ему было сложно получить крупные проекты в киноиндустрии, поэтому режиссер сосредоточился на съемках рекламных роликов для банков и автомобильных компаний.
Именно реклама принесла ему первые профессиональные награды и известность в индустрии. Первые шаги в большом кино режиссер сделал еще на «Узбекфильме». Он выступил автором сценария картины «Перед большой дорогой на войну».
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Режиссерский дебют Тимура Нуруахитовича состоялся уже после переезда в Москву. Его фильм «Пешаварский вальс» получил признание на международных кинофестивалях и принес автору первые серьезные награды. В конце 1990-х годов Бекмамбетов начал сотрудничество с американским продюсером Роджером Корманом. Вместе они выпустили малобюджетный боевик «Гладиатрикс».
В тот же период режиссер создал собственную продюсерскую компанию Bazelevs, которая впоследствии стала площадкой для большинства его самых известных проектов.
«Ночной дозор» и мировая известность Тимура БекмамбетоваНастоящий прорыв в карьере режиссера произошел в 2004 году после выхода фильма «Ночной дозор». Картина не только стала крупным коммерческим успехом, но и изменила отношение к российской фантастике. О Бекмамбетове заговорили не только в России, но и далеко за ее пределами.
После выхода «Дневного дозора» интерес к режиссеру со стороны зарубежной киноиндустрии только усилился. Дополнительную популярность ему принесла картина «Ирония судьбы. Продолжение», после которой Тимур Нуруахитович получил возможность реализовать крупный проект в Голливуде.
Результатом стало создание боевика «Особо опасен» с Анджелиной Джоли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях.
«Я, конечно, сильно поменял стилистику комикса, потому что там все было больше похоже на "Дэдпула". Было менее приземленно. Я, естественно, принес с собой эстетику "Дозоров" и в американские сценарии, это как раз то самое сочетание фэнтезийности и реализма. Это отличает и "Дозоры", и "Особо опасен"», — рассказывал режиссер.
Продюсерские проекты и поддержка молодых режиссеровЗначительную часть своей карьеры Бекмамбетов посвятил продюсерской деятельности. Совместно с Тимом Бертоном он участвовал в создании анимационного фильма «9», который впоследствии получил премию «Эмми».
Позднее режиссер поддержал проект «Черная молния», а затем выпустил новогоднюю комедию «Ёлки», которая со временем превратилась в одну из самых продолжительных российских кинофраншиз. При этом Тимур Нуруахитович не прекращал режиссерскую деятельность. В разные годы он снял фильмы «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Бен-Гур» и военную драму «Девятаев».
Особое внимание Бекмамбетов уделял молодым авторам. Он принимал участие в продвижении фильмов «Горько!» и «Самый лучший день» Жоры Крыжовникова, поддержал проект Левана Габриадзе «Убрать из друзей», а также помог Илье Найшуллеру превратить экспериментальный проект «Хардкор» в полнометражный фильм.
Режиссер неоднократно подчеркивал, что считает поддержку талантливых коллег естественной частью профессии.
«Если я вижу, что кто-то делает что-то интересное, то мне хочется участвовать творчески и организационно. Это органический процесс. Как мне когда-то помогли снять кино, так и я сейчас помогаю другим. Это просто любопытство и профессиональный интерес. Никаких задач организовать сообщество кинематографистов или чему-то их научить у меня нет», — отмечал Бекмамбетов.
Формат screenlife и технологические проекты режиссераВ последние годы Тимур Бекмамбетов активно занимается технологическими разработками и новыми форматами кинопроизводства. Одним из таких направлений стала технология Vera Voice, которая позволяет воспроизводить голоса известных людей при помощи нейросетей.
Также режиссер участвовал в создании мобильного приложения Parodist. Особое место в его деятельности занимает формат screenlife, при котором все события фильма разворачиваются на экране компьютера или мобильного устройства.
В 2021 году Бекмамбетов выпустил книгу, посвященную этому методу создания кино. Основной целью издания стало привлечение писателей, сценаристов и режиссеров к развитию нового подхода к визуальному повествованию.
Позднее режиссер запустил в Объединенных Арабских Эмиратах образовательную программу Screenlife Accelerator. Участники курса изучали особенности создания фильмов в формате screenlife. Организаторы сообщали, что как минимум четыре проекта программы получат дальнейшее развитие и превратятся в полнометражные картины. Участвовать в программе могли как граждане ОАЭ, так и иностранные резиденты страны.
В июле 2025 года на платформе Prime Video вышел фильм «Война миров», основанный на произведении Герберта Уэллса и полностью снятый в формате screenlife. Продюсером проекта выступил Бекмамбетов, а режиссером — Рич Ли. Главную роль исполнил рэпер Айс Кьюб. Также в картине снялись Ева Лонгория, Кларк Грегг и другие актеры.
Личная жизнь Тимура БекмамбетоваТимур Нуруахитович редко комментирует личную жизнь и предпочитает говорить о профессиональной деятельности. О его первой супруге практически ничего не известно, кроме того, что в этом браке родилась дочь Жанна. Позднее она окончила ВГИК по специальности «художник-мультипликатор».
Гораздо больше информации появлялось о втором браке режиссера. В конце 1990-х годов Бекмамбетов женился на художнике по костюмам Варваре Авдюшко. Уже в 2000 году супруги вместе работали над фильмом «Гладиатрикс».
Со стороны их союз выглядел крепким и гармоничным, однако спустя два десятилетия семейная жизнь завершилась разводом. Вскоре СМИ начали регулярно замечать режиссера в компании Наталии Фишман, работавшей в структурах правительства Татарстана. Широкую известность она получила как помощник раиса (президента) Республики Татарстан.
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В 2018 году Тимур Нуруахитович и Наталия вместе поехали Якутск. Позднее пару заметили на мероприятиях казанской творческой лаборатории «Угол».
Официальным подтверждением отношений стала совместная фотография, которую режиссер разместил в социальных сетях. Разница в возрасте вызвала активное обсуждение среди пользователей интернета. Варвара Авдюшко была младше режиссера на 13 лет, а Наталия Фишман — на 29 лет.
Однако поклонники в основном поддержали выбор режиссера и отмечали, что рядом с новой избранницей он выглядит счастливым. Весной 2019 года Бекмамбетов и Наталия Фишман поженились в Татарстане. После официальной церемонии молодожены устроили безалкогольный пикник на озере Кабан.
Год спустя супруги завершили строительство загородного дома в Казани. Речь шла об экологичном особняке площадью 246 квадратных метров с видом на Волгу. Дизайн интерьеров Наталия Фишман разработала самостоятельно, объединив современные решения с элементами татарской культуры.
Отношение Тимура Бекмамбетова к СВОПосле начала специальной военной операции Тимур Бекмамбетов оказался среди первых представителей российской киноиндустрии, которые покинули страну. Кроме того, режиссер публично поддержал решение об исключении российских фильмов из числа участников западных кинопремий.
«Это грандиозное бедствие. Мир, в котором мы привыкли жить, развалился в одночасье. Потому решение отстранить российские фильмы от американских и европейских кинопремий искреннее и разумное», — заявил он.
В декабре 2022 года Тимур Нуруахитович продал принадлежащий ему пакет акций российской компании Bazelevs своим партнерам. При этом сделка не затронула американское подразделение студии.
Продажа имущества и ситуация с особняком в Казани
Несколько лет назад широкий резонанс вызвала информация о приобретении режиссером дома в Соединенных Штатах. По информации СМИ, ранее этим особняком владел Уолт Дисней.
В январе 2026 года внимание общественности привлекла судьба казанского особняка, который ранее принадлежал режиссеру. Объект недвижимости XIX века, расположенный на улице Марджани в центре Казани, выставили на электронные торги. Стартовая стоимость лота составила 9,3 миллиона рублей, а минимальный шаг аукциона установили на уровне 466 173 рублей.
Ранее прокурор Московского района Казани Ольга Малых обратилась в суд. Во время проверки специалисты установили, что собственник здания, обладающего статусом объекта культурного наследия, не выполнял обязанности по его сохранению. После судебного решения особняк включили в перечень имущества для реализации.
Тимур Бекмамбетов сегодня: где живет?После событий февраля 2022 года в прессе неоднократно появлялись сообщения о том, что режиссер предпочел жить за пределами России. Сегодня Тимур Нуруахитович распределяет свое время между тремя странами. В Казахстане он участвует в развитии национальной киноиндустрии, в Израиле проживает его супруга Наталия Фишман, а в США режиссер продолжает заниматься кинопроизводством и новыми проектами.
Несмотря на активную деятельность в технологической сфере, последние кинопроекты режиссера получают значительно более сдержанные оценки аудитории и профессионального сообщества. В конце января 2026 года состоялась премьера фильма «Казнить нельзя помиловать».
Практически сразу после выхода часть зрителей и критиков назвала картину одной из самых неудачных премьер года. Весной фильм получил сразу пять антипремий «Золотая малина», которыми традиционно отмечают худшие кинопроекты.